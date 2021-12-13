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EKOHABER BÜYÜK BİR AİLEDİR

Medya Kulis 13.12.2021, 23:54
EKOHABER BÜYÜK BİR AİLEDİR

Uzmanlık alanlarındaki birikimleriyle EKOHABER markasına güç katan değerli köşe yazarlarımızla bir araya geldik. Yazarımız Av. Öztürk Yazıcı’nın organizasyonuyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda gazetemizin yeni projeleri masaya yatırıldı. EKOHABER Ailesi, yeni hedefler için yine birlikte ilerleyecek.
 

#EKOHABER #Av. Öztürk Yazıcı
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