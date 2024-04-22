BGC’den Erkan Aydın ve Şadi Özdemir’e ziyaret

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamlarında ayrı ayrı ziyaret ettiler. BGC yönetimi, iki başkana da hayırlı olsun dileklerini iletti.