Son Dakika
Bakan Şimşek: Maliye politikasıyla Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceğiz
BGC’den Erkan Aydın ve Şadi Özdemir’e ziyaret
Medya Kulis 22.04.2024, 16:17
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamlarında ayrı ayrı ziyaret ettiler. BGC yönetimi, iki başkana da hayırlı olsun dileklerini iletti.
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız