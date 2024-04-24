İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 23 bin 311 satışla Volkswagen oldu. Bu markayı 22 bin 103 ile Renault, 21 bin 913 satışla Fiat takip etti.

Satış sayısında Ford 19 bin 602 ile dördüncü, BMW 10 bin 584 ile beşinci oldu. Opel 9 bin 966, Peugeot 9 bin 81, Hyundai 8 bin 993, Mercedes-Benz 8 bin 846 ve Toyota 7 bin 239 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 187 bin 229 aracın yüzde 75,6'sı söz konusu 10 markanın araçlarından oluştu.