Sektör profesyonelleri fuarda; son teknoloji ürünleri, akıllı üretim trendlerini ve küresel ölçekteki iş birliği fırsatlarını yakından inceleme imkânı buldu. Fuarda Bursa’dan 58 firma stant açtı. Makine yapan makinelerin buluşma noktası olan MAKTEK Avrasya, 28 Eylül - 3 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dokuzuncu kez sektöre yön verdi. İmalat teknolojilerinin kalbinin attığı organizasyon, bu yıl hayata geçirilen dijital deneyim alanları ve girişimcilik odaklı konseptleriyle tam not aldı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hayata geçirilen MAKTEK Avrasya 2026, küresel markaları ve sektörün lider isimlerini İstanbul’da buluşturdu. Binlerce makine, robot ve ileri teknoloji ekipmanın sergilendiği dev organizasyon, katılımcılara geleceğin üretim ekosistemini keşfetme kapılarını araladı.

Bursa’dan 58 Firma katıldı

Türkiye’nin sanayi ve üretim merkezlerinden Bursa, MAKTEK Avrasya 2026’ya sunduğu yoğun katılımla damgasını vurdu. Bu yıl fuarda Bursa’dan 58 firma stant açtı. Şehrin önde gelen üreticileri, geliştirdikleri yüksek katma değerli ürünleri ve ileri teknoloji kabiliyetlerini uluslararası platformda sergiledi. Fuar boyunca gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler, Bursa'nın küresel pazardaki rekabet gücünü bir kez daha tescilledi.

Durmazlar Makine

Durmazlar somut projelere odaklı

Durmazlar Makine, MAKTEK Avrasya Fuarı’nda sac işleme teknolojileri alanındaki uzmanlığını ve yenilikçi çözümlerini geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilere sundu. Şirketin standında fiber lazer kesim makineleri, yüksek hassasiyetli abkant presler ve kombine sac işleme çözümleri sergilendi. Otomasyon sistemleriyle entegre çalışan akıllı üretim çözümleri de fuarın öne çıkan ürün grupları arasında yer aldı.

Fuarın Durmazlar Makine açısından verimli geçtiği belirtilirken, organizasyon kapsamında stratejik hedefler ve ticari beklentiler doğrultusunda çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren fuarda yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarına yönelik temaslar kuruldu. Durmazlar Makine’nin standı, özellikle doğrudan yatırıma ve somut projelere odaklanan ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sanayide teknolojik dönüşüm ve üretimde verimlilik artışına yönelik taleplerin ağırlıkta olduğu fuarda, şirketin çözümlerine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Fuarda ağırlıklı olarak yurt içi imalat sanayisinin temsilcileri ve yatırımcıları ağırlanırken, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen uluslararası ziyaretçiler de Durmazlar Makine standını ziyaret etti. Yurt dışı alım heyetleri ve nitelikli alıcıların ilgisi, şirketin global pazarlardaki faaliyetleri açısından önemli temasların kurulmasını sağladı. Yüksek enerji verimliliği, hız ve hassasiyet sunan yeni nesil fiber lazer kesim makineleri ile yüksek hassasiyetli abkant presler ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı. Üretim süreçlerinde verimlilik ve zaman tasarrufu sağlayan otomasyon entegreli çözümlere yönelik talep de dikkat çekti.

MAKTEK Avrasya, Türk makine sektörünün üretim ve teknoloji kapasitesinin uluslararası ölçekte sergilendiği önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıktı. Durmazlar Makine’nin fuar kapsamında gerçekleştirdiği temasların, yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

İleri teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyoruz

MAKTEK Avrasya 2026’da kesimden büküme, boru ve profil işlemeden metal eklemeli imalata uzanan geniş teknoloji portföyümüzü sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Lazer kesim teknolojilerinde FIBERMAK Gen-5 6 kW ve ROBIN Lazer 12 kW, boru ve profil işlemede ROBIN Boru Lazerini sergiledik. Büküm teknolojilerinde POWER-BEND PRO 3100 x 220 ton ile robot otomasyonuna sahip EVO-IV 2100 x 60 ton Servo Hybrid çözümlerimizi tanıttık. Metal eklemeli imalat tarafında ise kompakt yapısıyla öne çıkan ENAVISION 120 Metal 3D Yazıcı ziyaretçilerimizle buluştu.

MAKTEK Avrasya, bizim açımızdan oldukça yoğun ve verimli geçen bir fuar oldu. Standımıza gösterilen güçlü ziyaretçi ilgisi, sanayide yeni teknoloji yatırımlarına yönelik talebin sürdüğünü görmemiz açısından da değerliydi. Özellikle kesim, büküm ve metal eklemeli imalat teknolojilerimize yönelik yoğun ilgi gördük. Mevcut müşterilerimizle bir araya gelmenin yanı sıra yeni potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla da önemli temaslar gerçekleştirdik. Bu yönüyle fuarın beklentilerimizi karşılayan, başarılı bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz.

Fuar boyunca standımızda oldukça hareketli bir ziyaretçi trafiği yaşadık. Ziyaretçilerin yalnızca makineleri incelemekle kalmayıp üretim süreçlerinde verimlilik, otomasyon, enerji tasarrufu ve dijitalleşmeye yönelik detaylı bilgi talep etmeleri dikkat çekiciydi. Önceki fuarlarda da güçlü bir ilgiyle karşılaşıyorduk; bu yıl ise özellikle üretimde otomasyon seviyesini yükselten ve işletmelere daha esnek üretim imkânı sağlayan teknolojilere yönelik ilginin daha belirgin olduğunu gözlemledik.

MAKTEK Avrasya’nın uluslararası niteliğini standımızdaki ziyaretçi profilinde de net biçimde gördük. Türkiye’nin farklı bölgelerinden sanayiciler, üreticiler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra yurtdışından da yoğun ziyaretçi ağırladık. Özellikle Doğu Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere yakın coğrafyalardan gelen sektör temsilcilerinin ilgisi dikkat çekiciydi. Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin dengeli ve güçlü katılımı, fuarın yeni iş birlikleri geliştirilmesi açısından da verimli geçmesini sağladı.

Sergilediğimiz tüm teknolojilere yüksek ilgi vardı. Bununla birlikte robot entegrasyonlu EVO-IV Servo Hybrid büküm teknolojimiz, otomasyon ve enerji verimliliğini bir araya getirmesi nedeniyle öne çıktı. Akıllı üretim altyapısı ve yüksek kesim performansıyla FIBERMAK Gen-5 de ziyaretçilerimizin yakından incelediği çözümler arasındaydı. Metal eklemeli imalat tarafında ise karmaşık geometrili parçaların hassas üretimine imkân sağlayan ENAVISION 120, özellikle yeni nesil üretim teknolojilerine yatırım yapmak isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

MAKTEK Avrasya’da gördüğümüz ilgi, sanayide yatırım kararlarında artık yalnızca kapasitenin değil; verimlilik, otomasyon, enerji tüketimi, esneklik ve dijitalleşmenin de belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Ermaksan olarak müşterilerimizin değişen üretim ihtiyaçlarını yakından takip ediyor; kesimden büküme, otomasyondan eklemeli imalata kadar farklı süreçleri kapsayan ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Fuarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin yeni projelere ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz.

Ali Vatandaş

Şahinler Makine Yurtiçi Satış Müdürü

Yeni iş bağlantıları kuruyoruz

MAKTEK Avrasya Fuarı bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Beklentilerimiz doğrultusunda hem mevcut müşterilerimizle bir araya gelme hem de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulduk. Fuar süresince gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerle iş birliklerimizi geliştirme noktasında önemli temaslar sağladık. Sektörün farklı alanlarından gelen ziyaretçilerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, pazarın ihtiyaçlarını ve gelecek dönem beklentilerini değerlendirmemiz açısından da faydalı oldu. MAKTEK Avrasya’nın sektörümüzün buluşma noktalarından biri olması nedeniyle fuarda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Isıtan Makine

Hedef yeni nesil makineler

Firma, MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yeni ürünü Gerilim Giderme ve Düzleştirme Makinesi ILSM 1300x35’i sergiledi. Yeni makine, fuar boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Firmanın dikkat çeken diğer ürünleri arasında ise 5 Eksen CNC Kontrollü Boru Bükme Makinesi SFB 65-CNC/A5 yer aldı.

Fuarda ayrıca 4 Toplu Hidrolik Silindir Bükme, 3 Toplu Motorlu Silindir Bükme, NC Kontrollü Abkant Pres, Sulu Tip Daire Testere, CNC/NC Malafalı ve Malafasız Boru Bükme ile Daire Kesme ve Kurtağzı Açma Makineleri ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

MAKTEK Avrasya’nın, metal sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğu belirtildi. Yeni yatırımlar, iş fikirleri ve sektörel iş birlikleri açısından verimli geçen fuarın, firmanın beklentilerini de karşıladığı ifade edildi.

Fuar süresince yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin ürünlere gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Önceki fuarlara kıyasla daha hareketli bir organizasyon olduğu belirtilirken, ziyaretçi profilinin ağırlıklı olarak yurtiçinden oluşmasına karşın yurtdışından gelen müşterilerin sayısının da yüksek olduğu aktarıldı.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Doğru ürünü kazandırmayı amaçlıyoruz

MAKTEK fuarı, sektördeki tüm makineciler için her zaman büyük bir önem taşıdı ve lansman hazırlıkları da 9-10 ay öncesinden başladı. Lothbrog Makine olarak bu önemli organizasyona konuk olarak davet edildik ve bu durum bizim için son derece kıymetliydi. Sadece Türkiye pazarına hitap etmemize rağmen yabancı müşterilerimize de hizmet vererek dolaylı yönden önemli bir katma değer ürettik. Geçtiğimiz yıla nazaran daha fazla makinemizi bu fuarda sergileme fırsatı bulduk. Zorlu şartlar altında üretime devam etsek de, yılın son çeyreğinde gösterdiğimiz gelişmelerle motive olduk.

2025-2026 hedeflerimizi Eylül ayında başarıyla tamamladık, ancak şirket olarak her zaman daha yüksek seviyeleri hedefledik. Bu doğrultuda 2026-2027 yılı hedeflerimize emin adımlarla yürüdük. Son zamanlarda açıklanan kredi paketlerinin doğru sektörlere kanalize edilmesi durumunda sürecin çok daha verimli ilerleyebileceğini gördük.

Müşterilerimize her zaman doğru ürünü sunarak onlara zaman kazandırmayı amaçladık. Çünkü müşterimizin işçilik maliyetleriyle harcadığı o büyük çabayı doğrudan ihracata yönlendirmesini ve ülkemize döviz girdisi sağlamasını çok önemsedik. Fuarda kurduğumuz bu yakın temaslar ve gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler, gelecek dönemdeki stratejilerimize yön veren önemli bir adım oldu.

Fuar boyunca sergilediğimiz yenilikçi ürünlerimiz ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve yerli üretimin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör paydaşlarıyla gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmeler, pazarın dinamiklerini yakından takip etmemize ve müşteri beklentilerini doğrudan analiz etmemize olanak tandı. Bu sayede hem mevcut iş ortaklıklarımızı pekiştirdik hem de yeni iş birlikleri için zemin hazırladık.

Üretim süreçlerimizde kaliteyi ve verimliliği artırmaya yönelik attığımız adımların karşılığını bu tür uluslararası platformlarda almak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımlarımıza hız vererek portföyümüzü genişletmeyi ve global pazardaki etkinliğimizi artırmayı sürdürdük. Ülkemizin makine sektörü adına değer üretmeye ve istikrarlı büyümemizi kararlılıkla devam ettirdik.

Oktay Akyıldız

Nukon CEO’su

İhtiyaçları dikkate alıyoruz

MAKTEK Avrasya’da CROSS 825 BEVEL lazer kesim makinemiz ve AMH-S ile AMH-E abkant pres modellerimizle yer aldık. Fuarın bizim için öne çıkan gelişmelerinden biri, yeni hibrit abkant pres modelimiz AMH-E’nin lansmanı oldu. İlk kez ziyaretçilerle buluşturduğumuz AMH-E ile abkant pres ürün grubumuzdaki gelişimi ve üreticilere sunduğumuz alternatifleri paylaşma fırsatı bulduk.MAKTEK Avrasya, sektörümüzün önemli buluşma noktalarından biri. Bizim açımızdan mevcut iş ilişkilerimizi geliştirdiğimiz, yeni bağlantılar kurduğumuz ve uluslararası iş ortaklarımızla gelecek projeleri değerlendirdiğimiz verimli bir fuar oldu.

Beklentilerimiz açısından olumlu bir süreç geçirdik. Özellikle AMH-E’nin ilk kez ziyaretçilerle buluşması ve gördüğü ilgi bizim için değerliydi. Bununla birlikte, bir fuarın ticari katkısını yalnızca fuar günleriyle değerlendirmiyoruz. Kurulan temasların ve görüşülen projelerin önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyeceği de bu değerlendirmede belirleyici olacak.Ziyaretçi ilgisini değerlendirirken bizim için önemli olan, görüşmelerin içeriği ve somut bir üretim ihtiyacıyla ne ölçüde örtüştüğü. Fuarda müşterilerimizin yatırım planlarını dinlemek, mevcut üretim süreçlerini değerlendirmek ve uygun çözümler üzerine doğrudan konuşmak açısından değerli bir ortam bulduk.Önceki fuarlarla karşılaştırmada yalnızca ziyaretçi sayısına bakmayı yeterli görmüyoruz. Görüşmelerin niteliği, projelerin olgunluğu ve fuar sonrasında devam eden temaslar daha sağlıklı bir tablo sunuyor.

Yurt içinden müşterilerimizle ve uluslararası iş ortaklarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye pazarı bizim için güçlü bir temel oluştururken, yurt dışındaki ilişkilerimiz de büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası.Bu nedenle ziyaretçi profilini yalnızca yurt içi ve yurt dışı ağırlığı üzerinden değerlendirmiyoruz. Farklı pazarlardaki üretim ihtiyaçlarını anlamak, mevcut ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş birlikleri için zemin oluşturmak bizim açımızdan daha belirleyici.

İlk kez sergilediğimiz hibrit abkant pres modelimiz AMH-E, lansman ürünü olması nedeniyle ilginin öne çıktığı modellerimizden biri oldu. Bu ilgiyi, ziyaretçilerimizin yeni çözümümüzü yakından tanıması ve kendi üretim ihtiyaçları açısından değerlendirmesi bakımından değerli buluyoruz.Lazer kesim ve abkant pres çözümlerine yönelik görüşmeleri de müşterilerimizin işlediği malzeme, üretim kapasitesi ve yatırım hedefleri doğrultusunda ele aldık. Bizim için esas olan, her müşteriye üretimine uygun çözümü sunabilmek.Üreticiler bugün yatırımlarını daha dikkatli değerlendiriyor; verimlilik, işletme maliyetleri ve üretimde süreklilik karar süreçlerinde belirleyici oluyor. NUKON olarak ürünlerimizi geliştirirken bu ihtiyaçları dikkate alıyor, müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmaya önem veriyoruz.

MAKTEK Avrasya da hem yeni teknolojilerimizi paylaşmak hem de sahadaki beklentileri doğrudan dinlemek için değerli bir fırsat sundu. Standımızı ziyaret eden müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Mustafa Yıldırım

Mac Machines Yönetim Kurulu Başkanı

Uluslararası pazara açılmayı hedefliyoruz

MAKTEK Avrasya Fuarı’nda geniş ürün gamımız ve üretim çözümlerimizle yer aldık. Fuarda DRL B3 CNC Delik Delme Makinesi, MLS 3015 Lazer Kesim Makinesi, PB-H 31220 Hidrolik Abkant Pres Makinesi, PBM 100 Hidrolik Profil Büküm Makinesi, SBM-P 230x2100 Hidrolik Silindir Büküm Makinesi ve MLK 2 kW Lazer Kaynak Makinesi olmak üzere altı makinemizi sergiledik.

MAKTEK Avrasya’nın genel atmosferine baktığımızda, önceki fuarlara kıyasla ziyaretçi yoğunluğunda bir düşüş yaşandığını gözlemledik. Genel piyasa koşullarının fuara da yansıdığını düşünüyoruz. Buna rağmen fuarın firmamız açısından verimli ve başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Fuar boyunca mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirirken, yeni iş bağlantıları ve potansiyel müşterilerle de görüşme fırsatı bulduk.

Fuar süresince standımızı ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 80’inin yurtiçinden, yüzde 20’sinin ise yurtdışından geldiğini gördük. Piyasa koşullarındaki daralmanın müşteri ve ziyaretçi trafiğine de yansıdığını gözlemledik. Önceki fuarlara kıyasla ziyaretçi ve müşteri trafiğinde yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte standımızı ziyaret eden sektör profesyonellerinin makine teknolojileri ve üretim çözümlerimize yönelik ilgisinin devam ettiğini gördük. Özellikle yatırım kararlarını doğrudan etkileyebilecek teknik görüşmeler gerçekleştirdik.

Fuar boyunca özellikle yerli üretim lazer kesim ve abkant makinelerimizin yoğun ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Yerli mühendislik ve üretim kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz bu makine gruplarının ziyaretçiler tarafından yakından incelenmesinden memnuniyet duyduk. Lazer kesim ve büküm teknolojilerinin yanı sıra delme, profil büküm, silindir büküm ve lazer kaynak çözümlerimizi de aynı stantta sergiledik. Böylece farklı metal işleme süreçlerine yönelik çözümlerimizi ziyaretçilerimize bir arada sunma fırsatı bulduk.

Önümüzdeki dönemde yurtdışı pazarlara yönelik çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz mühendislik altyapısı, üretim kabiliyeti ve geniş ürün portföyümüzle yurtiçi pazarın yanı sıra uluslararası metal işleme sektöründe de daha güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. MAKTEK Avrasya boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden aldığımız geri bildirimleri ürün geliştirme ve pazar stratejilerimizde değerlendireceğiz. Yerli üretim gücümüzü ileri teknolojiyle birleştiren çözümlerimizi farklı pazarlarda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmaya odaklanacağız.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni fırsatları kovalamalıyız

Bilindiği üzere bu üç yılda bir düzenlenen önemli bir uluslararası fuardır. Biz de ürünlerimizi sergilemek için fuarda yerimizi aldık. Yeni birkaç çeşit ürünümüz ve ürün yelpazemiz var, şu an bunları sergiliyoruz. Kaynak masaları ve manyetik ekipmanlar zaten mevcuttu, bunlara ilave olarak bunları tamamlayan portatif kaynak perdelerini getirdik. Oldukça ergonomik ve kullanımı çok basit olan bu ürünleri sergiliyoruz. Bunun dışında sektörden almış olduğumuz, duman emme ve kirlilik temizleme alanında dünyaca ünlü Kemper firmasıyla ilgili de müşterilerimize bilgi veriyoruz. Bu durum bizim için çok iyi oluyor. Hem eski müşterilerimizle bir araya gelip hasbıhal ediyor, yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz hem de yeni müşteriler bularak pazarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni teknoloji ürünlerimizi de fuarda sergiledik. Özellikle boru kaynağında kullanılan ekipmanlar ile manyetik ekipmanları ve kaynak perdelerini getirdik ve onları sergiledik. Şu anda küresel bir kriz var. Bu krizi aşmanın yolu kabuğuna çekilip yatmak değil, yeni ürünlerle daha çok çalışarak yeni fırsatları kovalamaktır.

İbrahim Harman

Dcb Lazer Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörde teknik yeterliliğimiz var

Dcb Lazer 1996 yılında kurduk ve 2024'ten beri Türkiye'nin Reitox Türkiye distribütörlüğünü yürütüyoruz. Ondan öncesinde de farklı firmaların distribütörlüğünü yaptık. Amacımız, Türkiye'deki üreticilere daha uygun, doğru kafa modellerini sunmak, pet tedarik etmek ve gerekli servis etkinliğini sağlamaktır. Buna yatkın da gerekli teknik personelimiz ve yeterliliğimiz var. Şu anda Reitox olarak dünyada bir tek noktada yetkili servis bulunuyor, o da Türkiye'dedir. Kendi mühendislerimizi buluyoruz ve biz de onlar adına Türkiye'de çalışmaya devam ediyoruz. Fuarlarda en son teknoloji yazılım ve kafaları sergiliyoruz. Bunlar yeni lazer teknolojisi kafaları, kaynak kafaları, tarama kafası, yüzey temizleme ve kesim kafalarıdır

Fatih Sezgin

Lasersonic Genel Müdürü

Yüksek teknoloji sunmaya devam edeceğiz

Bu fuarın çifte haneli yıllarda yapılması yerine, aslında tek haneli yıllarda yapılması çok daha iyi, EuroBLECH ile çakışmayacaktır. Çakışmadığı zaman yabancı ziyaretçi sayısı o kadar çok olacaktır. Türkiye bütün üretici firmaların odak satış noktasıdır. Bunu da bir türlü fiyat yönetimi fuar takviminde herhalde açamamaktadır.

Dünya genelinde tırmanan savaşlar, bölgesel gerilimler ve küresel ekonomideki daralma, tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi makine imalatında da talebin düşmesine ve satışların yavaşlamasına neden oluyor. Lasersonic olarak, bu zorlu konjonktürde katıldığımız MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yerli ve yabancı imalatçılarla bir araya geldik.

Fuar boyunca Fiber Lazer Düz Kesim, Fiber Lazer Boru Kesim ve Fiber Lazer Kaynak makinelerimizi canlı çalışır halde sergileyerek, yatırım yaparken temkinli davranan alıcılara çözümlerimizi sunduk. Pazardaki genel durgunluğa rağmen standımızda gördüğümüz ilgi, doğru strateji izlediğimizin bir göstergesi oldu.

Özellikle Çin menşeli üreticilerin sunduğu fiyat avantajlarına rakip olarak; yüksek malzeme kalitemizi, rasyonel ve bütçe dostu fiyat politikamızla birleştirdik. Yatırım riskini azaltmak isteyen sanayiciler için sadece makine satmanın yeterli olmadığını, satış sonrasında sunulan hızlı ve güvenilir servis desteğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha vurguladık.

Pazardaki tüm olumsuz havaya ve düşen talebe rağmen, yerli ve uluslararası ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği ilgi Lasersonic’e duyulan güveni teyit etti. Şartlar ne olursa olsun, sanayicimizin yanında durmaya ve bütçe dostu yüksek teknoloji sunmaya devam edeceğiz. Standımızı ziyaret eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Şafak Çetiner

BEKAMAK Satış Direktörü

Sektör temkinli bir dönemden geçiyor

Fuar, beklentilerimizin altında kaldı. Özellikle ziyaretçi trafiğindeki düşüş, fuarın genel atmosferini etkiledi. Daha yoğun bir ziyaretçi trafiği ve daha fazla profesyonel görüşme bekliyorduk. Ancak fuar süresince ziyaretçi sayısının beklediğimiz seviyeye ulaşmadığını gördük.

Özellikle nitelikli ve yatırım odaklı ziyaretçilerin daha sınırlı olması, fuarın ticari anlamdaki verimliliğini de etkiledi. Sektör açısından önemli bir buluşma noktası olmasına rağmen, bu yıl ziyaretçi sayısı önceki dönemlere kıyasla düşük kaldı. Makine sektörü mevcut ekonomik koşullar nedeniyle temkinli bir dönemden geçiyor. Firmalar yeni yatırım kararlarında daha ihtiyatlı davranıyor. Sektörde yatırım iştahının zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz ve bu durum fuarlara da yansıyor. Ziyaretçi trafiğinin düşük olması yalnızca fuarın organizasyonuyla ilgili değil; sektörün ve müşterilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla da bağlantılı. MAKTEK Avrasya, yeni müşteri bağlantıları kurmak ve mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmek açısından önemli bir platform. Ancak fuarda beklediğimiz ticari hareketliliği tam anlamıyla göremedik.

Mustafa Budak

MB Teknik Yönetim Kurulu Başkanı

Yenilikçi çözümlerle onarım gerçekleştiriyoruz

MB Teknik olarak 11 yıl Eroğlu Makine'de satış müdürlüğü ve Alman kökenli Böhler firmasında 7 yıl ürün müdürlüğü yaptıktan sonra ortaklı bir şirket kurdum. Kendi adımı taşıyan MB Teknik firmasını kurarak faaliyetlerimi sürdürdüm. Esas faaliyet alanımızı tutucu takımları ve kesici takımlarının satışı olarak belirledik. İş ortağım Mikail ile birlikte ticari iş birliği yaparak tutucu takımların tamiri işine de girdik. Türkiye'de bu hizmeti veren pek kimse yoktu. Müşterilerin bozulan ürünlerinin tamirini yaptık ve Türkiye'nin pek çok yerinden gelen ürünlere yenilikçi çözümlerle onarım gerçekleştirdik

Türkiye'de vakum tabla ihtiyacı doğdu ve savunma sanayisinin artmasıyla bu durum önem kazandı. Vakum tablaların tek tip olduğu piyasada, biz farklı bir ürün bularak Türkiye'ye getirdik. Birçok firmada denemeler yaptık ve ürün çok talep gördü. Fuarda da manyetik tabla, vakum tabla ve manyetik kaldıraçlarımızı sergiledik.

Ben 21 yıldır bu sektördeydim. Genelde üst kat hollerde yer aldık, ancak son yıllarda alt katlar da talep görmeye başladı. Fuarın ilk günü sakin geçti ancak ikinci günden itibaren talepler arttı. İnsanlarda bir bilgi açlığı vardı. Almanya'daki fuarın hemen ardından olması bazı dezavantajlar yaratsa da sektörün en büyük fuarı olması nedeniyle fuar kalabalık ve verimli geçti. Fuar bizim açımızdan başarılı oldu ve yoğun ilgi gördü.

Onur Ünlü

Mechathron Yönetim Kurulu Başkanı

Müşterilerimizi avantajlı konuma getirmeliyiz

MAKTEK Avrasya’da, lazer kesim makinelerinin tabla ve ızgaralarında oluşan cürufun temizlenmesine yönelik geliştirdiğimiz cüruf temizleme makinelerimizi sergiledik. Ürünlerimizi geliştirirken temel hedefimiz, işletmelerin manuel ve zaman alan temizlik süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirmek. Fuarda ziyaretçilerimize makinelerimizi uygulamalı olarak tanıtma ve sağladığı avantajları doğrudan anlatma fırsatı bulduk.

MAKTEK Avrasya, bizim açımızdan oldukça verimli geçen bir fuar oldu. Özellikle doğrudan metal işleme, sac işleme ve lazer kesim sektöründen profesyonellerle bir araya gelmek bizim için çok değerliydi. Mevcut müşterilerimizle görüşmenin yanında çok sayıda yeni firma ile de temas kurduk. Bu açıdan fuarın beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz.

Ziyaretçi sayısından ziyade ziyaretçi niteliğinin bizim sektörümüzde daha önemli olduğunu düşünüyorum. MAKTEK'te ürünümüzü gerçekten kullanan veya kullanma potansiyeli bulunan işletmelerin karar vericileri ve teknik ekipleriyle görüşme imkânı bulduk. Önceki fuarlara kıyasla firmaların yatırım kararlarında daha seçici olduğunu, ancak verimlilik sağlayan ve kendini kısa sürede amorti edebilen çözümlere ilgilerinin devam ettiğini gözlemledik.

Standımızda ağırlıklı olarak yurtiçinden gelen sanayicileri ve sektör profesyonellerini ağırladık; bunun yanında yurtdışından gelen ziyaretçilerle de önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle lazer kesim ve sac işleme alanında faaliyet gösteren firmaların üretim, bakım ve satın alma tarafındaki yetkililerinin ilgisi yoğundu. Yurtdışından gelen ziyaretçilerle gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri de ihracat hedeflerimiz açısından oldukça değerli buluyoruz.

Doğal olarak en yoğun ilgiyi lazer kesim tezgâhlarında kullanılan cüruf temizleme çözümümüz gördü. Özellikle yüksek kapasitede çalışan lazer kesim firmalarında tabla temizliğinin zaman ve iş gücü kaybına dönüşmesi, bu alandaki ihtiyacı artırıyor. Ziyaretçilerimizin en fazla üzerinde durduğu konular da makinenin temizlik hızı, kullanım kolaylığı, dayanıklılığı ve işletmeye sağlayacağı zaman tasarrufu oldu.

Makine sektöründe artık yalnızca bir makine satmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz; müşteriye ölçülebilir bir verimlilik ve maliyet avantajı sunmak gerekiyor. Mechatron Makine olarak biz de ürün geliştirme çalışmalarımızı sahadan aldığımız geri bildirimlerle sürdürüyor, aynı zamanda ihracat pazarlarımızı genişletmeye odaklanıyoruz. MAKTEK Avrasya gibi uluslararası ihtisas fuarlarını da Türk makine sektörünün üretim ve teknoloji kabiliyetini dünyaya göstermek açısından son derece değerli buluyoruz.

Seda Çevik

Norkven Enerji Teknik Servis Sorumlusu

Uzun vadeli güven sunacağız

MAKTEK Avrasya’da özellikle sanayi ve makine sektörüne yönelik enerji çözümlerimizi sergiledik. Kendi üretimimiz olan UPS ve voltaj regülatörü sistemlerimizin yanı sıra jeneratör, enerji izleme ve kompresör çözümlerimizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Fuarın bizim açımızdan oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle makine üreticileri ve sanayi firmalarıyla doğrudan görüşme fırsatı yakaladık. Bir kez daha gördük ki sektörde yalnızca fiyat avantajı değil; üretici gücü, teknik altyapı ve satış sonrası servis kabiliyeti tercihleri belirliyor. Bu açıdan beklentilerimizi karşılayan bir fuar oldu.

Standımıza gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Özellikle enerji kesintileri, voltaj dalgalanmaları ve hassas makinelerin korunması konusunda yoğun talepler aldık. Fiyatların daha rekabetçi hâle geldiği günümüzde müşterilerin yalnızca satın alma maliyetine değil; üretici gücüne, ürün kalitesine ve satış sonrası servis desteğine de önem verdiğini görüyoruz. Bu bilinç geçmiş yıllara göre çok daha belirgin. Yurtiçinden özellikle makine üreticileri, sanayi kuruluşları ve teknik ekiplerin yoğun ilgisi vardı. Bunun yanında yurtdışından gelen ziyaretçilerle de görüşmeler gerçekleştirdik. Mevcut müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın referanslarıyla standımıza gelen yeni ziyaretçilerin olması da bizim için oldukça değerliydi.

Özellikle CNC, lazer kesim ve diğer hassas üretim makinelerinde kullanılan UPS ve voltaj regülatörü çözümlerimize yoğun ilgi vardı. İşletmeler artık yalnızca enerji kesintisini değil, voltaj dalgalanmalarının makinelerine verebileceği zararları ve olası üretim kayıplarını da dikkate alıyor. Bu nedenle güvenilir ürün kadar güçlü teknik servis desteği de satın alma kararlarında önemli bir kriter hâline geliyor.

Norkven olarak bizi farklılaştıran en önemli noktalardan biri, üretici kimliğimizi güçlü bir satış sonrası servis altyapısıyla desteklememiz. Marka ve model bağımsız teknik servis anlayışımızla müşterilerimizin yalnızca satış aşamasında değil, ürünün tüm kullanım sürecinde yanında oluyoruz. Mühendislik, Ar-Ge, üretim ve servis gücümüzle müşterilerimize uzun vadeli güven sunmaya devam edeceğiz.

Atilla Ulukardeşler

Akyapak Yurtiçi Satış Müdürü

Rekabet gücü sağlayan ürünler üreteceğiz

MAKTEK Avrasya 2026’da Akyapak olarak metal şekillendirme, yapısal çelik ve plaka işleme teknolojilerindeki geniş ürün gamımızı sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Standımızda özellikle üretimde verimlilik, hassasiyet ve otomasyon kabiliyetlerini öne çıkaran çözümlerimizi sergiledik. Bunun yanı sıra ziyaretçilerimize yalnızca tekil makinelerimizi değil, farklı üretim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz entegre çözümleri ve mühendislik yaklaşımımızı da aktarma fırsatı bulduk. MAKTEK Avrasya, Türkiye makine sektörü açısından oldukça önemli bir buluşma noktası. Bu yıl da bizim açımızdan verimli ve yoğun geçen bir fuar oldu. Mevcut müşterilerimizle bir araya gelmenin yanı sıra yeni yatırım planları bulunan firmalarla doğrudan görüşme imkânı elde ettik. Özellikle somut projeler ve yeni yatırım ihtiyaçları üzerine gerçekleştirdiğimiz görüşmeler açısından beklentilerimizi karşılayan bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz.

Biz fuarlara yalnızca ürün sergilediğimiz alanlar olarak bakmıyoruz. Müşterilerimizin değişen üretim ihtiyaçlarını dinlemek, sektörün yatırım eğilimlerini yakından görmek ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değerlendirmek açısından da fuarlar bizim için önemli bir geri bildirim alanı oluşturuyor. Fuar boyunca standımıza gösterilen ilgiden memnun kaldık. Özellikle yatırımını otomasyon, üretim kapasitesinin artırılması, işçilik sürelerinin azaltılması ve daha yüksek hassasiyet üzerine planlayan firmaların ilgisinin belirgin olduğunu gözlemledik.

Geçmiş dönemlerle karşılaştırdığımızda ziyaretçilerin artık yalnızca bir makinenin teknik özelliklerini değil; yatırımın toplam verimliliğe ne kadar katkı sağlayacağını, üretim süreçlerini nasıl hızlandıracağını ve uzun vadede işletmeye nasıl değer katacağını daha fazla sorguladığını görüyoruz. Bu da satın alma süreçlerinin giderek daha bilinçli ve çözüm odaklı hale geldiğini gösteriyor. MAKTEK Avrasya'nın doğal olarak güçlü bir yurtiçi ziyaretçi profili bulunuyor. Standımızda da Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sanayiciler, üreticiler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri ağırlıktaydı. Bununla birlikte farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle ve uluslararası iş bağlantılarımız açısından önemli olabilecek sektör temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Akyapak bugün global ölçekte faaliyet gösteren bir Türk makine üreticisi. Dolayısıyla Türkiye'deki fuarlarda dahi hem iç pazar hem de ihracat perspektifini birlikte değerlendiriyoruz. MAKTEK de bu anlamda önemli temasların kurulduğu organizasyonlardan biri oldu. Ziyaretçilerimizin özellikle üretim süreçlerinde otomasyon seviyesini yükselten, operasyon sürelerini azaltan ve tekrarlanabilir hassasiyet sağlayan çözümlere yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Yapısal çelik ve levha işleme teknolojilerimizin yanı sıra metal şekillendirme çözümlerimize yönelik de ciddi bir ilgi vardı.

Burada bizim için önemli olan yalnızca belirli bir makineye yönelik talep değil. Firmaların artık üretim hattını bir bütün olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde ihtiyaçlarını analiz ederek, mevcut üretim yapılarına en uygun teknolojiyi ve gerektiğinde birbirini tamamlayan sistemleri sunmaya odaklanıyoruz. Türkiye güçlü bir üretim kültürüne ve önemli bir sanayi altyapısına sahip. Ancak küresel rekabetin geldiği noktada artık yalnızca üretmek yeterli değil; daha hızlı, daha hassas, daha verimli ve daha sürdürülebilir üretim yapabilmek gerekiyor.

Akyapak olarak uzun yıllardır geliştirdiğimiz mühendislik tecrübemizi yeni nesil üretim teknolojileriyle birleştiriyoruz. Türkiye'de geliştirdiğimiz teknolojileri dünyanın farklı pazarlarına taşırken, aynı zamanda yurtiçindeki sanayicilerimizin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamayı önemsiyoruz. MAKTEK Avrasya 2026 boyunca standımızı ziyaret eden, projelerini ve yatırım planlarını bizimle paylaşan tüm sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek, üretimde verimlilik ve rekabet gücü sağlayan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.

Tevfik Kumru

Burpres Metal Genel Müdür Yardımcısı

Sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz

Burpres Metal olarak pres sanayiye sac, kalıp ve alüminyum enjeksiyon kalıplarını yapabilme yeteneğine sahibiz. Bu presin Destak markası mevcut, kendi markamız. Biz de bu fuarda klemens, destak toklu klemens dediğimiz klemens ürünlerimizle motor, kaynak fiksürlerinde kullanılan otomotiv, savunma, medikal sektörünün ve tarım makinelerinin ihtiyacını karşılayan ürünlerimizle birlikte bu fuara katıldık. Firma olarak sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.

İbrahim Kara

Hidropar Bursa Genel Müdürü

Teknolojik yenilikleri takip ediyoruz

Firmamız Hidropar Bursa, 2004 yılında kurulmuş olup 22 yıllık geçmişe sahip bir firmadır. Bir Alman markasının bölge temsilcisiyiz ve bünyemize bir Japon ile bir Alman marka daha ekledik. Genellikle proje ve mühendislik çalışmaları yürütüyoruz. Ağırlıklı olarak makinelerin hareketli aksamları ve bu hareketli aksamlar için gerekli ürünlerin doğru seçimi üzerine uzmanlaştık. Hidrolik, pnömatik veya elektrik motorlu olmak üzere her üç sistem için de uygun ürünlerin seçimine yönelik mühendislik çalışmalarını kendi bünyemizde yapıyoruz. Fuarın başladığı gün hava şartları dolayısıyla biraz daha durgun geçti. Ancak sonrasında nispeten daha iyi bir hareketlilik yakalandı ve Bursa'dan gelen müşteriler ağırlandı. Son iki üç yıldır genel piyasanın yaşadığı zorluklar bu fuarda da görüldü ve yaşandı. Fuardan beklentilerimiz açısından, zaten halihazırda oturmuş bir müşteri kitlemiz vardı ve birçoğunu burada ağırlama fırsatı bulduk. Portföyümüze yeni müşteriler katabilmek, yeni kontaklar oluşturabilmek bizim için iyi bir fırsat oldu. Sektörümüze ve uzmanlık alanımıza uygun firmalar bulunarak teknolojik yenilikler takip edildi.

Abdülkadir Şefik

Hidropres Makine Üretim Müdürü

İmalat kalitemizi müşterilerle buluşturduk

Hidropres olarak 1977 yılından beri makine imalatı gerçekleştirdik ve bu seneki fuara ilk defa katılım sağladık. Açıkçası fuar süreci beklentilerimizin biraz altında, durgun bir seyirle ilerledi. Yine de ilerleyen günlerde hareketliliğin daha da hızlanacağını umut ettik ve süreci yakından takip ettik. O anki tablo genel anlamda beklentimizin gerisinde kalmış olsa da fuarın kalan kısmının bizim için daha iyi geçmesini bekledik. İlk defa yer aldığımız bu organizasyonda, sektördeki diğer üreticilerle tanışma ve firmamızın imalat kalitesini potansiyel müşterilere gösterme fırsatı bulduk. Fuarın genel yoğunluğu ve ziyaretçi profili ilk başta beklentilerimizi tam olarak karşılamasa da, kurduğumuz yeni bağlantıların ve tanıttığımız imalat altyapımızın ilerleyen dönemdeki projelere olumlu yansıyacağına inanarak fuardan ayrıldık.

Eren Er

Erbend Satış ve Yönetim

Müşterilerimizin ilgisinden memnunuz

Erbend olarak bu fuarda iki tane panel bender ve bir tane de servo motorlu jaka olmak üzere toplam 3 tane takım makinesi sergiledik. Panellerden biri 2 metre, diğeri ise 2,5 metre boyutundaydı. Fuarın ilk günü biraz daha yavaştı ancak ikinci günden itibaren müşterilerden memnun kaldık ve ilgi oldukça iyiydi. Fuarın bizim açımızdan iyi geçeceğini öngördük; ilk iki gün her zaman biraz yavaş olurdu ancak ikinci gün tatmin ediciydi.

Yurtiçi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda bayilik satışları yaptık. Birçok ülkede bayimiz bulunuyordu ve bu konuda herhangi bir sıkıntımız yoktu. Yurtdışı bayilik konusunda ekstra bir talep gelmedi, ancak yurtiçinde zaten ayrı bir şekilde Erfak firmamız ile satış gerçekleştirdik. Diğer firmaların da yurt dışından ve yurt içinden bayiliğini yaptık. Erbend markasını Erfak üzerinden satışa sunduk ve bu konuda da hiçbir sıkıntımız bulunmadı.

Yusuf Sağlam

Sağlamlar Punta Kaynak Satış Yöneticisi

İç pazardaki gücümüzü korumayı hedefliyoruz

Sağlamlar Pres olarak tel işleme ve sac işleme üzerine genellikle makineler imal ettik. Bu fuar fena geçmedi ancak yabancı sayısında özellikle biraz azalma gördük. Eski Sovyet ülkelerinden, Rusya'dan, oralardan gelenler oluyordu ya da Doğu Avrupa ülkeleri, Araplardan bir azalma yaşandı, ancak yabancılarda var, yerli ziyaretçi normal seyrinde gitti. Alım heyetleri şeklinde değil, genellikle son kullanıcılarla fuarlarda bizi ziyaret ettiler ya da internet üzerinden ulaştılar. İhracatla iç piyasa çalışmamız yüzde elli yüzde elli, yani yarı yarıya gibi söylendi.

Fuardaki bu görünüm, sektörümüzün uluslararası ve yerel pazardaki dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle son kullanıcıların doğrudan talepleriyle şekillenen bu süreçte, makinelerimizin kalitesi ve işlevselliği ziyaretçilerden tam not aldı. Gelecek dönemde hem iç pazardaki gücümüzü korumayı hem de küresel pazardaki potansiyel daralmaları yeni stratejilerle aşarak üretim ve ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.

Hasan Ersin Seçkin

Demetal Makine ve Otomasyon Müdürü

Teknik yetkinliğe sahibiz

Demetal Makina Sanayi Kalıp Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak Bursa'da faaliyet göstermekteyiz. Aslında Demetal firması, bize proje geliştirme şirketinin alt grup firmalarından, bağlı grup şirketlerinden bir tanesidir. Varoluş gayesi amacı da, şirket içerisinde faaliyet gösteren ana yüklenici üretici konumundaki firmaların üretim yapabilmesi için, kabiliyetini sağlaması için, yetkinlikleriyle ilgili herhangi bir zafiyet yaşamaması adına ihtiyaç duydukları ekipmanların ve mühendislik hizmetlerinin Demetal firması tarafından sağlanmasıdır. Kuruluş gayemiz budur.

Bu anlamda yapılan yatırımlar ve kapasite olarak bizim yetkinliklerimiz de aslında piyasa içerisinde yer alan birçok bağımsız kuruluşla kafa kafaya ya da onları geçebilecek konumdadır. Nitekim de bugün itibarıyla TÜYAP'ta bu fuarda stant açıyor olmamızın sebebi, sahip olduğumuz kabiliyetleri, hizmet verebileceğimiz alanları, karşılayabileceğimiz ihtiyaçları biraz olsun artık sergilemektir. Çünkü bu anlamda şöyle bir handikapımız olduğunu fark ediyoruz: Bilinebilirlikle ilgili ciddi bir sıkıntımız var. Hani yetkinliklerimiz evet, ciddi anlamda yadsınamaz; birçok beklentiyi geniş bir yelpazeyle sıfırdan yüze tasarımından başlayarak üretim, montaj ve devreye alınması da dahil, otomasyon ve yazılım gereklilikleri dahil olmak üzere herhangi bir dış kaynak kullanmadan yapabilecek yetkinliğe sahip olmamıza rağmen, piyasada hâliyle biz kendi yağıyla kavrulan, kendi in-house olarak ihtiyaçlara karşılık cevap vermek için örgütlendiğimiz için bu anlamda biraz kendimize haksızlık ettiğimizi değerlendiriyoruz.

Bunun dışında soğuk metal şekillendirme proseslerinden rollform ve stretch bendingde sadece Bursa'da değil, Türkiye'de belki de dünya çapında da diyebiliriz, hatırı sayılır bir know-how ve tecrübeye sahip olan bir firmayız. Bu anlamda zaten faaliyet gösterdiğimiz o çatı şirketin, bize proje geliştirme firmasının altında yer alan Rollmek Otomotiv aslında bizim lokomotif şirketimiz. Asıl üretici Tier-1 olarak aklınıza gelebilecek olan ticari araç segmenti üzerinde tüm modellerdeki kayar kapı ve mekanizma menteşe sistemlerinin ana yüklenicisi. Ve biz de burada ihtiyaç duyan —ki sektörde de gerçekten de tecrübesi ve bilgisi olan herkes de bunun farkındadır— stretch bending ve rollforming prosesleri gerçekten yönetilmesi, ürünün tekrarlanabilirlik anlamında üretilmesi anlamında zor proseslerdir.

Biz bu anlamda gerçekten çok ciddi bir yetkinliğe ve tecrübeye sahibiz ve dediğim gibi tasarımından imalatına ve devreye alınmasına kadar bu hatların tüm otomasyon anlamında devreye alabiliyoruz. Örneklerimizi de yanımıza getirdik. Bunlar seride şu anda üretilen farklı araç ve model tiplerinde kullanılan kızak sistemleri. Aynı diğer tarafında yine kullanılan mekanizmalar, bu kayar kızaklar üzerine hareket eden kapının kitleme ve pozisyonlamasını sağlayan mekanizmaların da birebir üretimleri ve testleri de dahil olmak üzere, yüzde yüz doğrulanarak üretilmesi anlamında faaliyet gösteriyoruz.