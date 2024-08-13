Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satış sayısı, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise satışlar yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162'ye düştü.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496'ya indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.