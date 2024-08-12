AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nin (HOSAB) verileri, bölgedeki fabrikaların ekonomik faaliyetlerinin gerilediğini, üretimlerin düştüğünü ortaya koydu. Elektrik, doğalgaz ve su tüketiminde Haziran 2024’deki keskin düşüş dikkat çekti.

Bursa OSB’deki işletmeler frene bastı

Türkiye’nin ilk OSB’si olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Bursa OSB) işletmelerin Ağustos 2023'te 129,4 milyon kWh olarak gerçekleşen elektrik tüketimleri, aylık bazda değişmekle birlikte Haziran 2024'te 114,6 milyon kWh'e geriledi. Bursa OSB verilerine göre bu süre zarfında en yüksek tüketim 137,1 milyon kWh ile Mayıs 2024'de görülürken, en düşük tüketim 101 milyon kWh ile Nisan 2024'te elde edildi.

Bölgede doğalgaz tüketimi ise Ağustos 2023- Temmuz 2024 tarihleri arasında aylık bazda 7,8 bin standart metreküp ile 14,1 bin standart metreküp arasında değişkenlik gösterdi. Doğalgaz kullanımının bu yılın başından itibaren genel olarak düşüş eğiliminde olduğu gözlendi.

Bursa OSB'de birinci kalite su tüketimi Ağustos 2023 ile Haziran 2024 arasında 179 bin ile 249 bin metreküp, ikinci kalite su tüketimi de aynı dönemde 572 bin ile 841 bin metreküp arasında değişti. En yüksek değere Mayıs 2024'te ulaşılırken, ikinci kalite su tüketiminin Haziran'da keskin bir düşüşle 617 bin metreküpe gerilemesi dikkat çekti.

DOSAB’da kullanılan elektrik yüzde 5,2 azaldı

Ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv firmalarının faaliyet gösterdiği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB), Ocak- Temmuz 2024 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi azaldı. Bölgede son olarak Temmuz ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,28 oranında gerileyerek 79,7 milyon kWh'ya indi. DOSAB'dan alınan verilere göre bölgenin ilk 7 ayda tükettiği elektrik miktarı da 552,8 milyon kWh olarak gerçekleşti.

DOSAB'daki işletmelerin kullandığı doğalgaz miktarı ise yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre aylık bazda değişkenlik gösterirken, genel olarak düştü. Bu dönemde 74,7 milyon standart metreküp doğalgaz tüketilirken, aylık bazda en düşük kullanım 7 milyon metreküple Haziran 2024'de görüldü.

Bölgede atık su kullanımı ilk 6 ayda 7,4 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, Mayıs ayında 1,4 milyon metreküplük kullanımının Haziran'da yüzde 35 düşüşle 925 bin metkeküpe inmesi dikkat çekti. DOSAB'da proses suyu kullanımı ise Ocak Haziran ayları hariç, geçen yılın aynı aylarına göre artış gösterdi. Proses suyu kullanımı yılın ilk 7 aylık döneminde 5,8 milyon metreküp oldu. Bölgede kullanma suyu da, ilk 7 ayda 931 bin metkeküp düzeyinde gerçekleşti.

NOSAB’da elektrik tüketimi 23,3 milyon kWh'ya kadar düştü

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) geçen yılın Ocak- Haziran döneminde aylık bazda 31,8 milyon kWh'a kadar çıkan tüketim, bu yılın ilk 6 ayında değişkenlik göstermekle birlikte Haziran 2024'te 23,3 milyon kWh'ya kadar geriledi. NOSAB verilerine göre bölgede yılın ilk yarısında işletmelerce tüketilen elektrik miktarı 164,6 milyon kWh olarak gerçekleşti.

Bölgenin doğalgaz tüketimi de ilk yarıda 9,2 milyon standart metreküp düzeyinde gerçekleşirken, Ocak ayında 2,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşen tüketim Haziran 2024'te 993 bin metreküpe kadar geriledi.

NOSAB'da fabrikaların kullandığı su miktarı ise geçen yılın ilk yarısına göre Ocak-Haziran 2024'te büyük değişiklik göstermedi. İlk yarıda bölgede 403,3 bin metreküp su tüketildi.

HOSAB’da da elektrik ve gaz tüketiminde düşüş var

Bursa'nın bir diğer önemli sanayi bölgelerinden Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nin (HOSAB) elektrik, su ve doğalgaz tüketim verileri de elde edildi. HOSAB verilerine göre, bölgede yılın ilk 6 ayında 113,8 milyon kWh elektrik tüketildi. 2023'e göre 2024'te aylık bazda Ocak hariç tüm aylarda elektrik tüketimi düşerken, en düşük tüketim verisi 13 milyon kWh ile Haziran 2024'te görüldü.

Bölgenin doğalgaz tüketimi yılın ilk 6 aylık döneminde 5,9 milyon standart metkeküp olarak gerçekleşirken, Ocak ayında 1,3 milyon metreküp düzeyinde olan gaz tüketimi, Temmuz 2024'te 514 bin metreküpe kadar geriledi. Bölgenin birinci ve ikinci kalite su tüketimi geçen yılın ilk yarısına göre artış gösterdi.

Erol Gülmez

NOSAB YKB

Zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet gösteren firmalar 2024’ün ilk altı ayında 164.641.579 kWh elektrik tüketti. 2024 yılı verilerini detaylı incelediğimizde, aylık bazda tüketimlerin önceki aya göre dalgalı olduğunu görüyoruz. Bazı aylarda belirgin artışlar yaşanırken, bazı aylarda ise düşüşler görülüyor. Bu dalgalanmalar, üretim faaliyetlerinin dönemsel değişimlere nasıl tepki verdiğini göstermektedir. Örneğin, Nisan ve Haziran aylarında bayram tatili sebebiyle dokuz günlük durağanlıktan kaynaklı bir azalma yaşandı.

2023 ve 2024 yıllarının aynı ayları karşılaştırıldığında ise genel olarak düşüş eğiliminde bir elektrik tüketiminin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Toplam tüketim geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalmış durumda. Bu durum, firmaların üretim performansında bir önceki yıla göre bazı zorluklarla karşılaştığını işaret ediyor. Reel sektörde hissedilen maliyet artışları, finansmana erişim sorunu gibi güçlükler üretim kapasitesine de yansıyor. Ekonomik kriz toplumun her kesiminden insana etki etti. Bayram tatillerini geride bıraktık, ancak yılın ikinci yarısında da keskin bir artış yaşanacağını sanmıyorum. Ana sanayinin durması, bölge firmalarımızın da üretim süreçlerini durdurmalarına sebep oluyor. 2024 yılı tahmin ettiğimiz gibi kriz yönetimine mesai harcadığımız bir yıl olarak sürüyor. Ekonomik krizin sanayi sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek ve gelecekteki krizlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturmak için verimlilik artırıcı önlemlerin, yeni pazar arayışlarının ve yenilikçi üretim tekniklerinin önem taşıdığını düşünüyorum.