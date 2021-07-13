Vekil Kılıç'tan İznik’teki yatırımlara yerinde inceleme

Bu kapsamda İznik’e giden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ziyaretlerinde Ak Parti İznik İlçe Başkanı Halil ibrahim Gökbulut, İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta ve çok sayıda Ak Parti İlçe Yönetimi üyeleri eşlik etti.

Vekil Kılıç ve beraberindeki heyet ilk olarak Küçük Sanayi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek, sanayide yaşanan ara eleman sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulundu ve genel konular hakkında sohbet etti.

İkinci ziyaretini, Dünya Şampiyonası için İznik’te kamp yapan Yıldızlar Güreş Milli Takımı’na yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, burada sporculara başarılar dilerken, Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade etti. Ayrıca gençlerin spora teşvik edilmesi noktasında sporcuların örnek olma misyonu taşıdıklarının da altını çizdi.

Bir sonraki ziyaretini Tacir Mahallesine yapan Vekil Kılıç, burada 4 Milyon TL maliyetle inşa edilen kanalizasyon şebekesi ile alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların aşamaları hakkında İznik BUSKİ Müdüresi Fidan Turgut’tan bilgi alırken, Tacir Mahallesi sakinleri ve köy esnafıyla bir araya gelerek sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Son ziyaretini İznik TÜGVA Temsilciliğine gerçekleştiren Milletvekili Ahmet Kılıç, TÜGVA’nın ilçedeki çalışmaları hakkında Başkan Enes Yüksek’ten bilgi aldı.

AK Parti İznik Gençlik Kolları tarafından organize edilen “Gençlik Buluşması” etkinliğine de katılan Vekil Ahmet Kılıç, gençlerin Türkiye’nin geleceğini belirleyeceğini dile getirirken, her zaman üretken bir yaşam biçiminin tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Milletvekili Ahmet Kılıç, "Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önem hepimizin malumudur. Gençlik yatırımlarından, siyasete gençlerin katılımına, öğrencilerimize sağlanan yurt ve burs imkanlarına kadar her alanda bunu görüyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde seçilme yaşının düşürülmesiyle parlamentoda ve siyasette gençlerimizin sayısının arttığını görmekten ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün bu hizmetlerin mimarı elbette Sn. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti'dir. Ülkemizin geleceğinin gençlikte olduğunun bilinciyle hareket eden ve onların önünü açan başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün AK Kadrolara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Buluşmada gençlerin sorularını dinleyen ve içtenlikle cevaplayan Vekil Kılıç’a gençler de “Gençliğin Ağabesi” misyonuyla hareket eden bir vekillerinin olmasının kendileri güç verdiğini, motivasyon sağladığını ifade ettiler.

“HİZMET ETME ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

İznik’te gerçekleştirilen ziyaret ve buluşmaları değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa’nın her yerine ulaşmaya, sorunlara çözüm üretmeye ve hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtirken, kırsal kalkınmaya da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Vekil Kılıç, “ İznik’te sanayi esnafımızı dinledik, Tacir Mahallesindeki 4 Milyon TL maliyetle inşa edilen kanalizasyon şebekesini yerinde inceledik, geleceğimiz olan gençlerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. İznikli kardeşlerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışarak, üreterek ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Tüm meselelere köklü çözüm üretme anlayışıyla yaklaşıyoruz” dedi.