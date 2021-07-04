BTÜ e-haber yine dopdolu

Dergide BTÜ’nün çalışmalarına dair bir yazısı yayımlanan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTÜ’nün genç yaşına rağmen son derece dikkat çekici, özgün ve proaktif çalışmalarına bir aile birliği bilinci içinde devam ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Karademir, Pandemi kısıtlamaları ve zor şartlara rağmen BTÜ’de, yeni eğitim binası inşaatları sürerken, kuvvetli dijital altyapısı ve fedakar kadrosu ile ders ve araştırmalar ile sosyal projelerin artarak devam ettiğini ifade etti.

Yazısında özellikle savunma sanayi alanındaki firmalarla birlikte yürüttükleri çalışmalardan övgü ile bahseden Prof. Dr. Karademir, BTÜ’nün kara, deniz, hava ve uzayda söz sahibi olacak yapılanmasını planlı, kararlı ve nitelikli şekilde gerçekleştirdiğini belitti.

2021 Teknofest “Uçan Araçlar Yarışları”na da değinen Prof. Dr. Karademir, “Bu yıl Teknofest 2021’e yaklaşık 100 takımla katılıyoruz” ifadesini kullandı.

BTÜ e-haber’de içerik; “Gündem”, “Akademik Başarılar”, “Öğrenci Başarıları”, “Teknik Akademi”, “Protokol”, “STK İlişkileri ve “BTÜ Etkinlik” başlıkları altında okuyucuyla paylaşıldı.

4 ayda bir yayınlanan BTÜ e-haber dijital dergisinin Sorumu Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Alper Keskin ile Aynur Kaya üstlenirken, derginin Yayın Kurulu’nda bu iki isme ilave olarak Nursi Er, Arsel Kiraz, Sedat Özçalık ve Dilek Bayraktar yer alıyor.

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