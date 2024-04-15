BBB Başkanı Mustafa Bozbey:Ortak akılla yeşil Bursa’yı yeniden planlayacağız

AYDIN DAĞTEKİN

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen iftar programı, 31 Mart’ta göreve gelen Bursa’nın yeni yerel yöneticileri ile inşaat sektörü ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. İnşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ile kentsel dönüşüm ve depremin konuşulduğu programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni döneme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Bursa’nın yerleşim planlamasının yeniden yapılması gerektiğini söyleyen Bozbey, “Şehrimizi yeniden planlamak zorundayız. Bu plan Bursa’nın anayasası niteliğinde olacak ve bizi dirençli kent haline getirip afetlerden koruyacak çevre düzeni planını oluşturmalıyız. Ortak akılla, katılımcılık ilkesiyle planımızı en kısa zamanda hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu.

Kentsel dönüşümü hızla başlatacağım

Bursa’nın yeşiline yeniden kavuşacağını ifade eden CHP’li Başkan Bozbey, “Bursa yeniden yeşil olacak. Bursa’mızın tüm ilçelerine kent ormanları kazandıracağız. Yeşil alanlarda kentimizi eşitleyeceğiz. Herkesin yeşile erişim imkanı artacak” dedi. Herkesin güvenli konutlarda oturmaya hakkı olduğunun vurgusunu yapan Bozbey, “Afetlere dayanaklı konutlarda oturulması için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla başlatacağım. Kimsenin şüphesi olmasın; kentsel dönüşüm, hak sahipleri öncelik verilerek yapılacak” ifadelerini kullandı.

Şehrin yeniden ayağa kalkması için başta İMSİAD olmak üzere, STK’lar, akademik odalar ve tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerinin altını çizen Mustafa Bozbey, el ele vererek tüm sorunların üstesinden geleceklerine inandıklarını vurguladı.

İMSİAD Başkanı Demir: Sektör ayağa kalkmalı

İMSİAD Başkanı Şeref Demir de, inşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğuna işaret ederken, “İnşaat sektörü en canlı ve en hızlı olması gerektiği dönemde büyük bir durgunluk yaşıyor. Bu durgunluk 250 alt sektörü barındıran inşaat sektörünü her anlamda olumsuz etkiliyor. Sektörümüzün durgun olması, özellikle kentsel dönüşüm konusunun ön planda olduğu bu dönemde kabul edilemez” diye konuştu.

Demir, sektörün Bursa’da tekrar ayağa kalkması için yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla ortak akılla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.