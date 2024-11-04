Firmadan yapılan açıklamada, “Etkinlik, sadece bir buluşma değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberlik duygularının güçlendirildiği bir etkinlik oldu. Kayra Yemek çalışanları, gazilerimizin ve şehit ailelerinin fedakarlıklarını ve ülkemiz için yaptıkları katkıları daha iyi anlamak için sorular sordu. Bu sayede, ülkemiz için birlik ve beraberlik hislerinin en çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde, gazilerimiz ve şehit ailelerimizin vatan sevgisini ve fedakarlıklarını bir kez daha hatırlayarak hislerine ortak olduk” denildi.

Kayra Yemek Genel Müdür Yardımcısı Serkan Durmuş, etkinlikte yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Vatan topraklarımız için canını ve kanını feda eden siz değerli gazilerimiz ve şehit anne babalarımızla bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız bu günlerde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Sizlerin fedakarlıkları olmasaydı bizler bağımsız özgür bir ülkede yaşamımızı sürdüremezdik. Milletimiz ve firmamız adına şükran minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Sizlerin bu ülke için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız.”

Etkinliğin sonunda, günün anlam ve önemine istinaden gazi ve şehit yakınlarına plaket ve çiçek takdim edildi.