Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında, UR-GE Yürütme Kurulu üyeleri, ihtiyaç analizi ve stratejik yönlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, otomotiv sektörünün iç ve dış pazarlardaki potansiyelinin güçlendirilmesi ve küresel rekabetçiliğinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Kayapa OSB yönetimi, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Otomotiv sektörünün ulusal ve uluslararası alandaki gücünü artırmak amacıyla ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.