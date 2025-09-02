Ziyaret, fahri konsolosluk merkezinde, sohbet havasında gerçekleşti. Burada konuşan Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muzaffer Çilek, kültürel zenginlikleri, çalışkanlıkları ve üretken yapıları ile Rumeli-Balkan insanının Bursa’ya değer kattığını belirterek, tarihi, dini ve kültürel bağların yüzyıllardır yaşatıldığı kardeş coğrafyalarla Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha da güçlendirilerek, ekonomik işbirliklerine ve ortak bir geleceğe dönüştüğünü ifade etti. Bu anlamda Bursa’da faaliyet gösteren derneklerin ve yöneticilerinin çok önemli bir misyonu üstlendiklerini belirten Muzaffer Çilek, “Bursamız’da birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimiz ve kardeş coğrafyalarımızın ve soydaşlarımızın geleceğine katkı sunmak adına güzel işlere imza atılıyor. Bu anlamda derin kardeşlik bağlarımızın güçlenmesi, kardeş coğrafyalarımızla birlikte güçlü geleceğimizin şekillenmesi adına hizmet veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.