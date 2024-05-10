Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olduğu hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.