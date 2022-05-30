Yatırımlara teşvik dopingi

Teşvik ve destekler konusunda 300’e yakın firmaya da­nışmanlık hizmeti veren iki önemli isim; Türker Duran ve Berna Öztürk Çaral, BEGD üyelerinin sorularını ya­nıtladı. Yatırım teşvikleri hakkında bilgi veren Türker Duran, “Devlet, nakdi bir yardımdan ziyade alacağın­dan feragat ederek işletmeleri destekliyor. KDV istis­nası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK Prim ve faiz desteği, yatırım teşviklerinin ana unsurlarıdır” açıkla­masında bulundu.

Otomotivin önü açıldı

Bursa’da özellikle 2016’dan sonra otomotiv sektörü­nün cazip hale geldiğini belirten Duran, “Bursa, 1’inci bölgede yer alıyor ve daha az imkândan yararlanıyor. Fakat otomotiv, makine, ilaç ve kimya sektörlerinde alt bölge teşviklerinden faydalanma imkânı var. Bu sek­törlerin önü açıldı ve yatırımlar hızlandı” dedi.

TEKNOSAB’ın yatırım teşviklerine etkisi hakkında görüş bildiren Türker Duran, “Bursa’daki firmaların büyük çoğunluğu, TEKBOSAB’ı nakil ve tevsi yatırım olarak tercih ediyor. Bir başka OSB’de faaliyet gösteren firma, yatırımını TEKNOSAB’a kaydırmaya başladı. Bursa dışından komple yeni yatırım olarak gelen fir­malar da var” şeklinde konuştu.