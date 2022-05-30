Yatırımlara teşvik dopingi
Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) Mayıs ayı ‘Ekonomi Masası’ programında ‘Yatırım Teşvikleri, Devlet Destekleri ve Bursa’ konusunu ele aldı.
Teşvik ve destekler konusunda 300’e yakın firmaya danışmanlık hizmeti veren iki önemli isim; Türker Duran ve Berna Öztürk Çaral, BEGD üyelerinin sorularını yanıtladı. Yatırım teşvikleri hakkında bilgi veren Türker Duran, “Devlet, nakdi bir yardımdan ziyade alacağından feragat ederek işletmeleri destekliyor. KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK Prim ve faiz desteği, yatırım teşviklerinin ana unsurlarıdır” açıklamasında bulundu.
Otomotivin önü açıldı
Bursa’da özellikle 2016’dan sonra otomotiv sektörünün cazip hale geldiğini belirten Duran, “Bursa, 1’inci bölgede yer alıyor ve daha az imkândan yararlanıyor. Fakat otomotiv, makine, ilaç ve kimya sektörlerinde alt bölge teşviklerinden faydalanma imkânı var. Bu sektörlerin önü açıldı ve yatırımlar hızlandı” dedi.
TEKNOSAB’ın yatırım teşviklerine etkisi hakkında görüş bildiren Türker Duran, “Bursa’daki firmaların büyük çoğunluğu, TEKBOSAB’ı nakil ve tevsi yatırım olarak tercih ediyor. Bir başka OSB’de faaliyet gösteren firma, yatırımını TEKNOSAB’a kaydırmaya başladı. Bursa dışından komple yeni yatırım olarak gelen firmalar da var” şeklinde konuştu.