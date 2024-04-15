ENDÜSTRİYEL TASARIM VE YARATICI ETKİ PANELİ: İlk 10’a girmek için çok çalışmak yeterli değil

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisince organize edilen "Turuncu Konuşalım" etkinliği kapsamında Bursa'da "Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki" başlıklı panel düzenlendi.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (BTSO) panelin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın bu konuda çok farklı bir yere ulaştığını vurgularken, "Eskiden derlerdi bizim endüstrilerle ilgili, 'Geleceği yok o işlerin' diye. Sakın aldanmayın. Türkiye artık bu anlamda dünyada liderlik gösteren bir pozisyonda. Hem maddi olarak o pozisyonda hem de itibar anlamında dünyada yer eden bir yerde. Sizler de daha iyisini başaracaksınız. Biz sadece sizin önünüzü açmak için buradayız" dedi.

Başarı, sürdürülebilir olmak zorunda

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, kalkınmanın vazgeçilmez dinamiklerinden birinin, yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamları sağlamak ve bu ekosistemi ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi. Bursa'da yurt dışından birçok heyet ağırladıklarını aktaran Burkay, şöyle konuştu:

"Yaptığımız görüşmelerde Bursa'nın rakamları, bu ülkelerin ekonomik rasyolarının çoğunun üzerinde. Şimdi tabii bu geçmişten günümüze hem kentimizin hem de ülkenin bu başarısında büyük rol oynamış olan bu başarı sürdürülebilir olmak zorunda. Dünya üzerindeki teknolojiler çok benzeşiyor. Yani bugün Avrupa'daki özellikle sanayi devrimiyle kullanılan teknolojilerle ülkemizde kullanılan teknolojiler ve artık üretimin, sanayinin son 20 yılda kaymış olduğu Asya Pasifik Bölgesi'nde kullanılan teknolojiler neredeyse birbirinin aynı. Fakat bunu çok net olarak görüyoruz; bu kullanılan teknolojilerde üretilen mallarda bazı bölgelerde Avrupa Birliği başta olmak üzere 10 dolar, 20 dolar olan değerler Asya Pasifik Bölgesi'ne kaydığımızda neredeyse 3'te 1 düşmekte. 'Peki burada bu farklılığı ortaya koyan ne?' diye baktığımızda aslında bizlerde de olduğu gibi sanayide de üretimde de işin ruhunu temsil eden, bizim tasarım dediğimiz, AR-GE dediğimiz, inovasyon dediğimiz, markalaşma dediğimiz o ruhu veren bölgeler, ülkeler, şehirler, işte o zaman farklılaşıyorlar."

Farklılaşmak ve katma değer

Zengin dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin, ilk 10 ülkesinin arasında yer almak için çok çalışmanın artık yeterli olmadığına dikkati çeken BTSO Başkanı Burkay, "Peki 'Yeterlilik ne?' dediğimizde, işte o yeterlilik farklılaşmakla başlıyor. O bahsetmiş olduğumuz katma değeri ortaya koymakla başlıyor" ifadesini kullandı.