Yatırımlar Bursa için
Bursa’daki belediyeler geçtiğimiz yıllarda başlanan birçok projeyi bu yıl içinde tamamlamayı hedeflerken, yeni projeler de devreye alınacak.
Semih AYDIN
Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de gerçekleştirecekleri yatırımlarla şehre değer katacak. Belediyeler çevre düzenlemeleri, imar ve sosyal projelerle hem bölgelerini kalkındıracak hem de vatandaşlara hizmet sunacak.
Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyükşehir’in hasat yılı olacak
Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesine rağmen 2022’yi ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar her alanda yoğun bir yatırım temposuyla geçirdik. Bunların meyvesini 2023 yılında toplayacağız.
17 ilçede 600’ü aşkın şantiyede ulaşım ve altyapı başta olmak üzere kentte yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarla 2022 yılını dolu dolu geçirdik. Kent merkezinde Acemler ve Mudanya Kavşaklarına nefes aldıracak köprü, bağlantı yolları, otopark ve tüp geçidi hizmete açtık. Yunuseli ve Emek bağlantı yollarını tamamlayarak, Şehir Hastanesi bağlantı yolunu da hizmete hazır hale getirdik. İçme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarımız da kentin altyapısına güç kattı. Bursa’ya 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı kazandırarak kentin dünya çapındaki tanıtımına büyük katkı sağladık. Bursa’nın geleceğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi’nde bütün yıkımları tamamlayıp, uygulama imalatlarına başladık.
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılı bütçesini de yine performans odaklı bir şekilde hazırlayarak, yüzde 22 ile yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayırdık. Ulaşıma 2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 lira yatırım öngörüyoruz. Raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Startını vermeye hazırlandığımı Üniversite – Görükle metro hattının da yüzde 30’unu tamamlamayı öngörüyoruz. Ulaşım yatırımları kapsamında Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü, Nilüferköy- Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat-Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanmasını planlıyoruz. Şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin artırılması ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt dökümü, 480 kilometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapmayı planlıyoruz.
Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapmayı öngörüyoruz. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Çekirge Teras Projesi’nin tamamlanmasını planlarken, devam eden İstanbul Caddesi ile Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümünün de büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz.
Toplam 345 milyon 425 bin 500 TL yatırım yapmayı planladığımız kültür ve turizm alanında da Tarihi İznik Surları Yenişehir Kapı ve Ziraat Mektebi restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey Meydan Uygulamasını tamamlamayı hedefliyoruz.
Bu yıl sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyeceğiz. Kart 16 ile 15 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca 7 yeni ana kucağını da Bursalılarla bulaştıracağız.
Gerek merkezi hükümet, gerek Büyükşehir kaynakları gerekse de hayırseverlerin katkılarıyla Bursa’yı, yaşamaktan daha fazla keyif alınan bir kent haline getirmek için canla başla çalışıyoruz.
Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden Bursa’mızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 2023 yılının bolluk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.
Mustafa DÜNDAR
Osmangazi Belediye Başkanı
Osmangazi Türkiye Yüzyılı’na hazır
Bursa’nın merkezinde kentsel dönüşüm, tarihi mirasın ayağa kaldırılması ve sosyal belediyecilik başta olmak üzere şehircilik ve hayata dokunan birçok örnek yatırıma imza atan Osmangazi Belediyesi olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılını önemli kazanımlarla karşılıyoruz.
Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz vizyon projeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı’na hazırız.
2023 yılına ‘gelişen ve değişen bir Osmangazi” olarak girmeye hazırlanıyoruz.
Göreve seçildikleri 2009 yılında açıkladığımız “Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek” hedefine ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışıyor; kentsel dönüşüm, tarihi mirası ayağa kaldırma çalışmalarımız, spor, eğitim, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve tesislerimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, toplumun her kesimine ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Başardıkça görüyoruz ki; yaptığımız her iş, her proje çevresine değer katıyor, insanlarımızın refahını yükseltiyor ve Osmangazi’nin yıldızı parlıyor. İnanıyoruz ki; Osmangazi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de parmakla gösterilecek kentler arasında yer alacak. Belediyecilikte Türkiye’nin ufkunu açan kadronun fertleri olarak biz, buna yürekten inanıyoruz.
Geride kalan 2022 yılında Osmangazi’deki 136 mahalleye hizmet götürürken, Bursa’nın yüz akı projelerini de hayata geçirdik. Vizyon projelerimizden Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Macera Bursa ve Osmangazi Atletizm Salonu’nu hizmete açtık.
Yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla Demirtaş’ta 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen BAREM bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) biriminin açılışını geçtiğimiz Mart ayında AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle hizmete gerçekleştirdik. Sosyal belediyecilikte zirve olan merkez, Bursa’daki büyük bir ihtiyacı karşılarken, Türkiye’de örnek bir proje oldu.
Belediye olarak Bursa’ya kazandırdığımız vizyon projelerden olan Osmangazi Atletizm Salonu da 2022 yılında Türk sporunun hizmetine sunuldu. Toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.
Adrenalin tutkunları için Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Macera Bursa, geçtiğimiz yıl içinde kapılarını vatandaşlara açtı. Spor ve eğlenceyi aynı yerde buluşturan ve ‘Zipline, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşan Macera Bursa’nın açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.
Tarihi mirası yaşatıp, geleceğe taşımaya yönelik çalışmalarını Yaşayan Tarih Hisar İçi projesiyle en üst noktaya taşıyan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı tarihi bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki çalışmalarımızı arkeolojik kazı alanı ve Filiboz Mescidi çevresinde yoğunlaştırdık.
Ayrıca Kavaklı Mahallesi’nde toprak kaymasının yaşandığı Üftade Tekkesi’nin çevresindeki riskli binalar da kamulaştırma çalışmalarının ardından yıkıldı. Üftade Camii ve Türbesi’nin çevresini güzelleştiren bu çalışmalar sayesinde, Bursa’nın manevi kimliği de ortaya çıkmış olacak.
Turgay ERDEM
Nilüfer Belediye Başkanı
Daha yaşanabilir bir Nilüfer
2023 yılı içerisinde Nilüfer’i daha yaşanabilir bir kent kılmak adına uygulayacağımız projelerimizin verimli olması önceliğimiz.
Her yıl ortalama 25 bin, 2021 yılında ise 33 bin kişilik nüfus artışının yaşandığı Nilüfer, bugün adeta kentin kalbi durumunda. Bursa’da insanların yaşamak için en çok tercih ettiği ilçelerin başında gelen Nilüfer’de, bu hızlı nüfus artışına paralel olarak hizmet ihtiyacı da artarak devam ediyor. Biz de karşılaştığımız ekonomik zorluklara rağmen, her geçen gün Nilüfer’de yaşamı daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. 2023 yılında da bu çabamız artarak devam edecek. 2023 yılında öncelikle, devam eden projeleri tamamlamak için çalışacağız. Çalışmalarında büyük yol aldığımız ve 2023 yılında birçoğunu hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz şunlar:
Gölyazı’da kazılar, Ataevler Yaşam Merkezi, Nilüfer’in 7. Kütüphanesi Görükle’ye, Hasanağa Gıda Merkezi, Mysia Yolları’nda yeni bir kamp alanı, Doğal Yaşam Alanı ve Nilüfer’e Araç Muayene İstasyonu.
2023 yılı bütçesi 1 milyar 870 milyon TL olan Nilüfer Belediyesi’nin yeni yılda başlayacak projelerden öne çıkanlar ise şöyle:
Pancar Deposu Kültürevi, Anadolu Arastası, Cumhuriyet Mahallesi Halk Evi, Çamlıca, Kültür, Üçevler, Altınşehir pazaryerlerinin üzerinin kapatılması, Yeni parkların hayata geçirilmesi, Fadıllı Havacılık Parkı ve Balat Orman Yenileme Projesi Daha yaşanabilir bir kent için hayata geçireceğimiz yatırımlar halkın günlük yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra sosyal kültürel, sportif ihtiyaçlarına da cevap verecek. Temel hizmetlerin yanı sıra halkın sosyal ve kültürel olarak yer alacağı mekanların hayata geçirilmesi kentte, vatandaşların yaşam kalitesini de artıracak. Modern bir kent oluştururken, aynı zamanda insanların yaşamını kolaylaştıracak ve hayatlarına yeni bir şeyler katacak çalışmalara da öncelik veriyoruz.
Oktay YILMAZ
Yıldırım Belediye Başkanı
2023 Yıldırım’ın yılı olacak
Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları süratle hayata geçirdik. 2022 yılı Yıldırım’ın talihini değiştirecek önemli projeleri hayata geçirdiğimiz bir yıl olurken, 2023 projelerin şekil bulduğu bir yıl olacak. Yıldırım’daki değişimin önümüzdeki yıl herkesçe görülecek 2022 yılında Yıldırım’a şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdık.
Bu kapsamda, insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdik. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Kadın Spor Merkezi, Balaban Mesire Alanı, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Barış Manço Nikah Salonu’nun açılışını gerçekleştirip hemşehrilerimizin kullanımına sunarken Mimar Sinan Spor Kompleksi, Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Jandarma Karakolu’ndaki çalışmalarımızı tamamladık. Öte yandan Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sıracevizler ve Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Lojistik Merkezi’ndeki çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak 2023 yılında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.
Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçeye kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer.
Yıldırım, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insanıyla Bursa’nın gözde ilçelerinden biri. Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa’nın önemli değeri olan Yıldırım’da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için yola çıktık. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız. Yıldırım’ı, daha güzele, daha iyiye hep birlikte ulaştıracağız. 2023 projelerimizin meyvelerini vereceği bir yıl olacak. 2023’ün ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Ali ÖZKAN
Karacabey Belediye Başkanı
Karacabey çekim noktası haline geldi
Son yıllarda yapılan altyapı, tarım, turizm, ulaşım, sanayi ve spor yatırımlarıyla Karacabey’imiz, yeni bir çekim noktası haline geldi.
2022 yılı da Karacabey açısından yatırımlarla dolu bir yıl oldu. Özellikle de merkezi yatırımlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve Karacabey Belediyesi’nin yatırımları ile kentimiz, adeta altın çağını yaşıyor. Karacabey’in 100 yılda alamadığı yatırımlar, ne mutlu ki bizim dönemimize nasip oldu.
2014’te göreve geldiğimizde 3T (Tarım, Turizm ve Teknoloji) vizyonunu belirlemiştik. Bu doğrultuda da şehrimizin geleceğini inşa etmeyi sürdürüyoruz.
Altyapı, ulaşım, turizm, kültür-sanat, spor ve sosyal belediyecilik gibi alanlarda çok sayıda projeye imza attık.
Şehrimizde çok uzun yıllardır kronik sorun hale gelen altyapı sorununa neşteri vurduk ve içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, havai elektrik hatlarının yer altına alınması, arıtma tesisi gibi hamlelerle tüm altyapı sorunlarını kökten çözüyoruz. Tabiri caizse yeniden bir şehir kuruluyor.
Karacabey’in geçmişten bu yana süregelen ‘üretim merkezi’ potansiyeli, İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasında yer alması, limanlara yakınlığı, hızlı trene ev sahipliği yapacak olması, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik mesafede oluşu, Türkiye’nin en modern defne işleme tesisini bünyesinde barındırması, TEKNOSAB avantajı ve dünya devi markaların yatırımları dikkate alındığında, Karacabey her geçen gün daha da kalkınıp gelişiyor.
Aynı şekilde, çok uzun yıllardır hayal olan Gölecik ve Yeşildere barajlarının yapımı da devam ediyor. Dolayısıyla tüm çalışmalar tamamlandığında Karacabey, 100 yıllık rüyasına kavuşmuş olacak.
Sosyal donatı alanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut parklar yenilendi, yenileri ekleniyor. Ayrıca ‘sportif kent’ hedefi doğrultusunda çalışmalarımız da hızla sürerken, bu alanda yatırımlarımız da kararlı bir şekilde devam ediyor.
Yine Büyükşehir Belediyesi’nin marifetiyle kültür merkezimiz, gasilhane ve yeni itfaiye binası inşaatları hızla devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle spor salonu inşaatımız sonlandı. Gençlik Merkezinde de son aşamaya geldik. Çok kısa bir sürede hayata geçirilecek yeni projelerle Karacabey’e değer katmayı hedefliyoruz.
Vizyon belediyeciliği anlayışıyla, Karacabey’de yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını arttırmaya devam ediyoruz. Karacabey’e yakışır hizmetler hizmetlerimiz 2023 yılında da aynı hızla devam edecek.
Hayri TÜRKYILMAZ
Mudanya Belediye Başkanı
Bereketin kenti Mudanya
Kültürden sanata, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda onlarca projeyi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya; tarihi değerleri, doğal ve kültürel turizmi, geleceğe taşınan projeleri ve huzurlu insanlarıyla artık mutlu bir dünya... Göreve geldiğimizde iki dönemde 100 projeyi hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. 30 yılda yapılmayan hizmeti 2014 yılından bu yana, Mudanyamızın her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğu inancıyla hayata geçirdik. Mudanya’nın tüm değerlerinin ön plana çıkarıldığı 8 yıllık bir yatırım sürecini tamamladık. Kentimizin geleceğini şekillendiren projelerimizi hemşehrilerimle buluşturduk. Sponsor kullanmadan, tek bir kuruş borçlanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalışarak, Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik. Bugün; hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, ürettiğini halkıyla paylaşan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir dünya olan Mudanya’yı yaratmış olmanın gururunu yaşıyoruz.
Mudanya’nın; tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarıldığı bir yatırım dönemini geride bıraktık. Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 1. Etabını tamamladık. Tirilye Sanat Evi, Taş Mektep, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, Cumhuriyet Meydanı Projesi 1. Etabı, MUDAŞ Sosyal Tesisi, Mudanya Hal Kahveleri, Kumyaka Çevre Sağlıklaştırması gibi söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik. Mütareke Meydanı- İsmet İnönü Parkı’nı yeniledik. Girit Mahallesi adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama çalışması tamamlanırken, sokaklarda peyzaj çalışmalarını yaptık. Söz verdiğimiz projeleri tamamladık.
Belediyemize ait arazi ve parklardan topladığımız zeytinleri zeytinyağı haline getiriyor, Zeytin Dalı’na kayıtlı ailelerimize dağıtıyoruz. Bununla kalmadık Balabancık mahallesi Çalılık mevkiinde belediyeye ait 80 dönümlük araziye dönüşümlü olarak önce ayçiçeği ekip yağ olarak hemşehrilerimize dağıttık. Şimdi buğday tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Dayanışmanın en güzel örneğini Mudanya’da sergiledik” ifadelerini kullandı.
2023’ü bereket yılı ilan ettik. Kalkınmanın yolu, üretimden geçer, Mudanya bu emeğe değer’ dedik, Mirzaoba, Dereköy, Tirilye, Çepni, Esence, Akköy, Çayönü’ndeki kadınlara kooperatifleşme, hukuk ve e-ticaret eğitimi verdik. Mudanya Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi işbirliği ile Dereköy Mahallesi’nde Kadın Genç Kütüphane ve Kültür Dayanışma Merkezi’nin açılışını yaptık. Mudanya’nın tarımsal değerlerini festival ve şenliklerle yaşatıyoruz.
Doğal ve el emeği ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların sosyal hayata katılmalarını ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlayacakları bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsal kalkınmaya, köy kültürünün geliştirilmesine, üretimde sürekliliğe, istihdam ve gelirin artırılmasına destek olacağız. Köylerimizde yetişen doğal ve organik ürünler ile kadınlarımızın el emeği ürünleri bu projeyle alıcısıyla buluşacak. Kadınlarımızın örgütlenmesini destekliyoruz.
Mustafa IŞIK
Gürsu Belediye Başkanı
Gürsu 2023’e hazır
Yoğun göç alması nedeniyle nüfusu hızla artan Gürsu’muzun, ulaşım alanındaki ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmış durumda. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirilecek vizyon ulaşım projesi ve şehirlerarası doğu otobüs terminali projeleri kapsamında ilçemizin ulaşım olanaklarının daha da iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Halihazırda ilçemizin birçok noktasında caddelerde düzenlemeler ve iyileştirmeler yapmaktayız. Ayrıca altyapı çalışmalarına başladığımız ve ilçemizin vizyon projelerinden biri olan Kent Meydanı ve Yeraltı Otopark Projemizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız 2023 yılında devam edecek. İlçemizin vitrinini süsleyecek olan Kent Meydanı’mızın hayata geçmesiyle birlikte oluşturulacak yer altı otoparkıyla ulaşımın rahatlaması da sağlanmış olacak.
İlçemizin en kalabalık ikinci mahallesi Yenidoğan Mahallemiz’in yeni bir proje kapsamında imar ile ilgili hazırlığını yapma aşamasındayız. Bu proje hayata geçtiğinde, bölge sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştıracak, ilçemizin modern yönünü ortaya çıkaracak. Toki yeni etap projesiyle ilçemizin yerleşim bölgeleri genişleyecek olup, hizmet bölgesi ve nüfusu daha da artacak olan ilçemizin hizmet kalitesini yükseltecek belediye çalışmalarımızı ihtiyaçlar ölçüsünde geliştireceğiz.
Gürsu’muzun alt yapı sorunları yüzde 99’luk bir oranda çözülmüş durumda. Seçim döneminde vaatte bulunduğumuz birçok alt yapı hizmetini de gerçekleştirerek kısa bir sürede sorunsuz bir Gürsu alt yapısı oluşturduk. Altyapı sorunu bulunmayan ilçemizin bu konuda oluşacak ihtiyaçlar kapsamında yenileme yönünde çalışmalarımız devam edecek.
Ericek Köyü’nde oluşturduğumuz ve yakında resmi açılışını yapacağımız güneş enerji santralimizle yenilenebilir enerji üretimi yaparak, güneşten aldığımız enerjiyi doğaya zarar vermeden kullanarak çevrenin korunmasına destek oluyoruz. Hava kirliliği ölçüm istasyonumuz sayesinde hava kirliliğini anlık verilerle ölçüyor, gerekli kontrolleri yaparak çevreye katkı sunuyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik başlattığımız kampanyalarımız 2023 yılında da devam edecek.
Sit alanlarının turizme kazandırılarak kültürel mirasımızın korunması yönünde çalışmalarımız devam edecek. Gürsu’muzun doğasının güzelliğinde huzur bulmak isteyen doğaseverleri ağırladığımız Adrenalin Park’ımızın yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerinden biri haline gelmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecek. Zengin tarihi kültüre sahip olan ilçemizin kültür turizmi, doğal zenginlikleriyle eko turizm alanlarında gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek
Yeni mesire ve rekreasyon alanları oluşturarak hemşehrilerimizin sosyal yaşam imkanlarını genişleteceğiz. İnşasına başladığımız Seyir Terası ve Hayvan Bakım Merkezi’mizi, inşallah 2023 yılında tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.
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