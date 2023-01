Yatırımlar Bursa için

Semih AYDIN

Bursa Büyükşehir Bele­diyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de ger­çekleştirecekleri yatırımlarla şehre değer katacak. Belediyeler çevre düzenlemeleri, imar ve sosyal projelerle hem bölgelerini kalkındıracak hem de vatandaşlara hizmet sunacak.

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Büyükşehir’in hasat yılı olacak

Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesine rağ­men 2022’yi ulaşımdan altyapıya, çevreden spora kadar her alanda yoğun bir yatırım temposuyla geçirdik. Bunların meyvesini 2023 yılında toplayacağız.

17 ilçede 600’ü aşkın şantiyede ulaşım ve altyapı başta olmak üzere kentte yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarla 2022 yılını dolu dolu geçirdik. Kent merke­zinde Acemler ve Mudanya Kavşakla­rına nefes aldıracak köprü, bağlantı yolları, otopark ve tüp geçidi hizmete açtık. Yunuseli ve Emek bağlantı yol­larını tamamlayarak, Şehir Hasta­nesi bağlantı yolunu da hizmete hazır hale getirdik. İçme suyu kanali­zasyon ve yağmur suyu hattı imalatla­rımız da kentin altyapısına güç kattı. Bursa’ya 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı kazandırarak kentin dünya çapındaki tanıtımına büyük katkı sağladık. Bursa’nın gelece­ğine damga vuracak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Proje­si’nde bütün yıkımları tamamlayıp, uygulama imalatlarına başladık.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılı bütçesini de yine performans odaklı bir şe­kilde hazırlayarak, yüzde 22 ile yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayırdık. Ulaşıma 2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 lira yatırım öngörüyoruz. Raylı sis­temlerde Emek-Şehir Hastanesi hattını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Star­tını vermeye hazırlandığımı Üniversite – Görükle metro hattının da yüzde 30’unu tamamlamayı öngörüyoruz. Ulaşım yatı­rımları kapsamında Acemler-Hürriyet Yu­nuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Ba­lıklıdere Köprüsü, Nilüferköy- Geçit Bağlantı Köprüsü ile Ye­niceabat-Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanmasını planlıyoruz. Şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yol­ların kalitesinin artırılması ve yeni yolların açılma­sıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt dökümü, 480 ki­lometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapmayı planlıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapmayı öngörüyoruz. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Dü­zenlemesi ile Çekirge Teras Projesi’nin tamamlanmasını planlarken, devam eden İstanbul Caddesi ile Yiğitler Esenev­ler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümünün de büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz.

Toplam 345 milyon 425 bin 500 TL yatırım yapmayı planla­dığımız kültür ve turizm alanında da Tarihi İznik Surları Ye­nişehir Kapı ve Ziraat Mektebi restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey Meydan Uygulamasını tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu yıl sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyeceğiz. Kart 16 ile 15 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca 7 yeni ana kucağını da Bursalılarla bulaştıracağız.

Gerek merkezi hükümet, gerek Büyükşehir kaynakları gerekse de hayırseverlerin katkıla­rıyla Bursa’yı, yaşamaktan daha fazla keyif alınan bir kent haline getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden Bursa’mı­zın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 2023 yılının bol­luk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.

Mustafa DÜNDAR

Osmangazi Belediye Başkanı

Osmangazi Türkiye Yüzyılı’na hazır

Bursa’nın merkezinde kentsel dönüşüm, tarihi mirasın ayağa kaldırılması ve sosyal beledi­yecilik başta olmak üzere şehircilik ve hayata do­kunan birçok örnek yatırıma imza atan Osmangazi Belediyesi olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılını önemli kazanımlarla karşılıyoruz.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz vizyon proje­ler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işa­ret ettiği Türkiye Yüzyılı’na hazırız.

2023 yılına ‘gelişen ve değişen bir Osmangazi” olarak girmeye hazırlanıyoruz.

Göreve seçildikleri 2009 yılında açıkladığımız “Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek” hedefine ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gö­reve geldiğimiz günden itibaren daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışıyor; kentsel dönü­şüm, tarihi mirası ayağa kaldırma çalışmalarımız, spor, eğitim, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve tesisle­rimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, toplumun her kesi­mine ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Başar­dıkça görüyoruz ki; yaptığımız her iş, her proje çevresine değer katıyor, insanlarımızın refahını yükseltiyor ve Osmangazi’nin yıldızı parlıyor. İna­nıyoruz ki; Osmangazi, geçmişte olduğu gibi gele­cekte de parmakla gösterilecek kentler arasında yer alacak. Belediyecilikte Türkiye’nin ufkunu açan kadronun fertleri olarak biz, buna yürekten inanı­yoruz.

Geride kalan 2022 yılında Osmangazi’deki 136 mahalleye hizmet götürürken, Bursa’nın yüz akı projelerini de hayata geçirdik. Vizyon projelerimiz­den Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Macera Bursa ve Osmangazi Atletizm Salonu’nu hizmete açtık.

Yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla Demirtaş’ta 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen BAREM bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) biriminin açılışını geçtiğimiz Mart ayında AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kur­tulmuş’un da katıldığı törenle hizmete gerçekleştir­dik. Sosyal belediyecilikte zirve olan merkez, Bursa’daki büyük bir ihtiyacı karşılarken, Türki­ye’de örnek bir proje oldu.

Belediye olarak Bursa’ya kazandırdığımız vizyon projelerden olan Osmangazi Atletizm Salonu da 2022 yılında Türk sporunun hizmetine sunuldu. Toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, Gençlik ve Spor Ba­kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Adrenalin tutkunları için Hamitler Mahalle­si’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Macera Bursa, geçtiğimiz yıl içinde kapılarını va­tandaşlara açtı. Spor ve eğlenceyi aynı yerde buluş­turan ve ‘Zipline, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşan Macera Bursa’nın açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.

Tarihi mirası yaşatıp, geleceğe taşımaya yönelik çalışmalarını Yaşayan Tarih Hisar İçi projesiyle en üst noktaya taşıyan Osmangazi Belediyesi, Bur­sa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı tarihi böl­geyi açık hava müzesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki çalışmalarımızı arkeolojik kazı alanı ve Filiboz Mescidi çevresinde yoğunlaştırdık.

Ayrıca Kavaklı Mahallesi’nde toprak kaymasının yaşandığı Üftade Tekkesi’nin çevresindeki riskli bi­nalar da kamulaştırma çalışmalarının ardından yı­kıldı. Üftade Camii ve Türbesi’nin çevresini güzelleştiren bu çalışmalar sayesinde, Bursa’nın manevi kimliği de ortaya çıkmış olacak.

Turgay ERDEM

Nilüfer Belediye Başkanı

Daha yaşanabilir bir Nilüfer

2023 yılı içerisinde Nilüfer’i daha yaşanabilir bir kent kılmak adına uygulayacağı­mız projelerimizin verimli olması önceliğimiz.

Her yıl ortalama 25 bin, 2021 yılında ise 33 bin kişilik nüfus artışının yaşandığı Nilüfer, bugün adeta kentin kalbi durumunda. Bursa’da in­sanların yaşamak için en çok tercih ettiği ilçelerin ba­şında gelen Nilüfer’de, bu hızlı nüfus artışına paralel olarak hizmet ihtiyacı da artarak devam ediyor. Biz de karşılaştığımız ekonomik zorluklara rağmen, her geçen gün Nilüfer’de yaşamı daha da güzel­leştirmeye çalışıyoruz. 2023 yılında da bu çaba­mız artarak devam edecek. 2023 yılında öncelikle, devam eden projeleri tamamlamak için çalışacağız. Çalışmala­rında büyük yol aldığımız ve 2023 yılında birçoğunu hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz şunlar:

Gölyazı’da kazılar, Ataevler Yaşam Mer­kezi, Nilüfer’in 7. Kütüphanesi Görükle’ye, Hasanağa Gıda Merkezi, Mysia Yolları’nda yeni bir kamp alanı, Doğal Yaşam Alanı ve Nilüfer’e Araç Muayene İstasyonu.

2023 yılı bütçesi 1 milyar 870 milyon TL olan Nilüfer Belediyesi’nin yeni yılda başlayacak proje­lerden öne çıkanlar ise şöyle:

Pancar Deposu Kültürevi, Anadolu Arastası, Cum­huriyet Mahallesi Halk Evi, Çamlıca, Kültür, Üçevler, Altınşehir pazaryerlerinin üzerinin kapatılması, Yeni parkların hayata geçirilmesi, Fadıllı Havacılık Parkı ve Balat Orman Yenileme Projesi Daha yaşanabilir bir kent için hayata geçireceğimiz yatırımlar halkın gün­lük yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra sosyal kültü­rel, sportif ihtiyaçlarına da cevap verecek. Temel hizmetlerin yanı sıra halkın sosyal ve kültürel olarak yer alacağı mekanların hayata geçirilmesi kentte, va­tandaşların yaşam kalitesini de artıracak. Modern bir kent oluşturur­ken, aynı zamanda insanların yaşamını kolaylaştıracak ve hayatlarına yeni bir şeyler katacak çalışmalara da ön­celik veriyoruz.

Oktay YILMAZ

Yıldırım Belediye Başkanı

2023 Yıldırım’ın yılı olacak

Göreve geldiğimiz 2019 yı­lından bu yana ilçe sakin­lerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları süratle hayata geçirdik. 2022 yılı Yıldırım’ın ta­lihini değiştirecek önemli projeleri hayata geçirdiği­miz bir yıl olur­ken, 2023 projelerin şekil bulduğu bir yıl olacak. Yıldı­rım’daki değişimin önümüzdeki yıl her­kesçe görülecek 2022 yılında Yıldırım’a şehrin marka değerini artıracak yatırım­lar kazandırdık.

Bu kapsamda, insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdik. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Kadın Spor Merkezi, Balaban Mesire Alanı, Mimar Sinan Uyu­mayan Kütüphanesi, Barış Manço Nikah Salonu’nun açılışını gerçekleştirip hem­şehrilerimizin kullanımına sunarken Mimar Sinan Spor Kompleksi, Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Jan­darma Karakolu’ndaki çalışmalarımızı ta­mamladık. Öte yandan Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sıracevizler ve Karaağaç Sos­yal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Lojistik Merkezi’ndeki çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak 2023 yılında hemşehri­lerimizin hizmetine sunacağız.

Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek ge­rekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteri­yoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçeye kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alan­ları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Bu kap­samda yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıl­dırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer.

Yıldırım, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insa­nıyla Bursa’nın gözde ilçelerinden biri. Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eği­tim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa’nın önemli değeri olan Yıldırım’da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için yola çıktık. Kentimizin değerlerine sahip çık­mak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız. Yıldırım’ı, daha güzele, daha iyiye hep birlikte ulaştıraca­ğız. 2023 projelerimizin meyvelerini vere­ceği bir yıl olacak. 2023’ün ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağ­lık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Ali ÖZKAN

Karacabey Belediye Başkanı

Karacabey çekim noktası haline geldi

Son yıllarda yapılan altyapı, tarım, turizm, ulaşım, sanayi ve spor yatırımlarıyla Ka­racabey’imiz, yeni bir çekim noktası haline geldi.

2022 yılı da Karacabey açısından yatırım­larla dolu bir yıl oldu. Özellikle de merkezi ya­tırımlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırım­ları ve Kara­cabey Beledi­yesi’nin yatırım­ları ile kentimiz, adeta altın ça­ğını yaşıyor. Ka­racabey’in 100 yılda alamadığı yatırımlar, ne mutlu ki bizim dönemimize nasip oldu.

2014’te göreve geldiğimizde 3T (Tarım, Tu­rizm ve Teknoloji) vizyonunu belirlemiştik. Bu doğrultuda da şehrimizin geleceğini inşa et­meyi sürdürüyoruz.

Altyapı, ulaşım, turizm, kültür-sanat, spor ve sosyal belediyecilik gibi alanlarda çok sayıda projeye imza attık.

Şehrimizde çok uzun yıllardır kronik sorun hale gelen altyapı sorununa neşteri vurduk ve içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, havai elektrik hatlarının yer altına alınması, arıtma tesisi gibi hamlelerle tüm altyapı sorunlarını kökten çözüyoruz. Tabiri caizse yeniden bir şehir kuruluyor.

Karacabey’in geçmişten bu yana süregelen ‘üretim merkezi’ potansiyeli, İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasında yer alması, li­manlara yakınlığı, hızlı trene ev sahipliği ya­pacak olması, ülkemizin iki önemli metropo­lüne en fazla 2 saatlik mesafede oluşu, Türkiye’nin en modern defne işleme tesisini bünyesinde barındırması, TEKNOSAB avantajı ve dünya devi markaların yatırımları dikkate alındığında, Karacabey her geçen gün daha da kalkınıp gelişiyor.

Aynı şekilde, çok uzun yıllardır hayal olan Gölecik ve Yeşildere barajlarının yapımı da devam ediyor. Dolayısıyla tüm çalışmalar ta­mamlandığında Karacabey, 100 yıllık rüya­sına kavuşmuş olacak.

Sosyal donatı alanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut parklar yenilendi, yenileri ekleniyor. Ayrıca ‘sportif kent’ hedefi doğrultu­sunda çalışmalarımız da hızla sürerken, bu alanda yatırımlarımız da kararlı bir şekilde devam ediyor.

Yine Büyükşehir Belediyesi’nin marifetiyle kültür merkezimiz, gasilhane ve yeni itfaiye binası inşaatları hızla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle spor salonu inşaatımız sonlandı. Gençlik Mer­kezinde de son aşamaya geldik. Çok kısa bir sürede hayata geçirilecek yeni projelerle Kara­cabey’e değer katmayı hedefliyoruz.

Vizyon belediyeciliği anlayışıyla, Karaca­bey’de yaşayan vatandaşlarımızın hayat stan­dartlarını arttırmaya devam ediyoruz. Karacabey’e yakışır hizmetler hizmetlerimiz 2023 yılında da aynı hızla devam edecek.

Hayri TÜRKYILMAZ

Mudanya Belediye Başkanı

Bereketin kenti Mudanya

Kültürden sanata, sosyal belediyecilik ör­neklerinden turizme her alanda onlarca projeyi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Ba­rışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya; tarihi değerleri, doğal ve kültürel turizmi, geleceğe taşınan projeleri ve huzurlu insanlarıyla artık mutlu bir dünya... Göreve geldiğimizde iki dö­nemde 100 projeyi hayata geçireceği­mizin sözünü vermiştik. 30 yılda yapılmayan hizmeti 2014 yılından bu yana, Mudanyamızın her şeyin en iyisi ve en güzeline layık ol­duğu inancıyla ha­yata geçirdik. Mudanya’nın tüm değerlerinin ön plana çıkarıldığı 8 yıllık bir yatırım sü­recini tamamladık. Kentimizin geleceğini şekillendiren projeleri­mizi hemşehrilerimle bu­luşturduk. Sponsor kullanmadan, tek bir kuruş borç­lanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalışarak, Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik. Bugün; hesap verebilen, kay­naklarını etkin kullanan, üretti­ğini halkıyla paylaşan, terte­miz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir dünya olan Mudanya’yı ya­ratmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Mudanya’nın; tarihi, kül­türel ve turistik değer­lerinin ön plana çıkarıldığı bir yatırım dönemini geride bıraktık. Yıldıztepe Sosyal Yaşam Mer­kezi 1. Etabını tamamladık. Ti­rilye Sanat Evi, Taş Mektep, Zübeyde Ana Çocuk Akade­misi, Cumhuriyet Meydanı Projesi 1. Etabı, MUDAŞ Sos­yal Tesisi, Mudanya Hal Kahveleri, Kumyaka Çevre Sağlıklaştırması gibi söz ver­diğimiz projelerimizi hayata geçirdik. Mütareke Meydanı- İsmet İnönü Parkı’nı yeniledik. Girit Mahallesi adıyla anılan; Müta­reke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalle­leri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı so­kaklarında yol üstü zemin kaplama çalışması tamamlanırken, sokaklarda peyzaj çalışmala­rını yaptık. Söz verdiğimiz projeleri tamam­ladık.

Belediyemize ait arazi ve parklardan top­ladığımız zeytinleri zeytinyağı haline getiri­yor, Zeytin Dalı’na kayıtlı ailelerimize dağıtıyoruz. Bununla kalmadık Bala­bancık mahallesi Çalılık mevkiinde belediyeye ait 80 dönümlük araziye dönüşümlü olarak önce ayçiçeği ekip yağ olarak hemşehrilerimize dağıttık. Şimdi buğday tohumları­mızı toprakla buluşturduk. Daya­nışmanın en güzel örneğini Mudanya’da sergiledik” ifadelerini kullandı.

2023’ü bereket yılı ilan ettik. Kalkınmanın yolu, üretimden geçer, Mudanya bu emeğe değer’ dedik, Mirzaoba, Dereköy, Tirilye, Çepni, Esence, Akköy, Çayönü’ndeki kadınlara kooperatifleşme, hukuk ve e-ticaret eğitimi verdik. Mudanya Kent Konseyi ve Türk Kadın­lar Birliği Bursa Şubesi işbirliği ile Dereköy Ma­hallesi’nde Kadın Genç Kütüphane ve Kültür Dayanışma Merkezi’nin açılışını yaptık. Mu­danya’nın tarımsal değerlerini festival ve şen­liklerle yaşatıyoruz.

Doğal ve el emeği ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların sosyal ha­yata katılmalarını ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlayacakları bir projeyi ha­yata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kır­sal kalkınmaya, köy kültürünün geliştirilmesine, üretimde sürekliliğe, istih­dam ve gelirin artırılmasına destek olacağız. Köylerimizde yetişen doğal ve organik ürünler ile kadınlarımızın el emeği ürünleri bu pro­jeyle alıcısıyla buluşacak. Kadınlarımızın ör­gütlenmesini destekliyoruz.

Mustafa IŞIK

Gürsu Belediye Başkanı

Gürsu 2023’e hazır

Yoğun göç alması nedeniyle nüfusu hızla artan Gürsu’muzun, ulaşım alanındaki ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmış du­rumda. Büyükşehir Belediyemizin destekle­riyle hayata geçirilecek vizyon ulaşım projesi ve şehirlerarası doğu otobüs terminali proje­leri kapsamında ilçemizin ulaşım olanakları­nın daha da iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Halihazırda ilçemizin birçok nok­tasında caddelerde düzenlemeler ve iyileştir­meler yapmaktayız. Ayrıca altyapı çalışmalarına başladığımız ve ilçemizin vizyon projelerinden biri olan Kent Meydanı ve Yer­altı Otopark Projemizi hayata geçirmeye yöne­lik çalışmalarımız 2023 yılında devam edecek. İlçemizin vitrinini süsleyecek olan Kent Mey­danı’mızın hayata geçmesiyle birlikte oluştu­rulacak yer altı otoparkıyla ulaşımın rahatlaması da sağlanmış olacak.

İlçemizin en kalabalık ikinci mahallesi Yeni­doğan Mahallemiz’in yeni bir proje kapsa­mında imar ile ilgili hazırlığını yapma aşamasındayız. Bu proje hayata geçtiğinde, bölge sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştıra­cak, ilçemizin modern yönünü ortaya çıkara­cak. Toki yeni etap projesiyle ilçemizin yerleşim bölgeleri genişleyecek olup, hizmet bölgesi ve nüfusu daha da artacak olan ilçemi­zin hizmet kalitesini yük­seltecek belediye ça­lışmalarımızı ihtiyaçlar ölçüsünde geliştireceğiz.

Gürsu’muzun alt yapı sorunları yüzde 99’luk bir oranda çözülmüş durumda. Seçim döneminde vaatte bulundu­ğumuz birçok alt yapı hizmetini de gerçekleşti­rerek kısa bir sürede sorunsuz bir Gürsu alt yapısı oluşturduk. Altyapı sorunu bulunma­yan ilçemizin bu konuda oluşacak ihtiyaçlar kapsamında yenileme yönünde çalışmaları­mız devam edecek.

Ericek Köyü’nde oluşturduğumuz ve ya­kında resmi açılışını yapacağımız güneş enerji santralimizle yenilenebilir enerji üretimi yapa­rak, güneşten aldığımız enerjiyi doğaya zarar vermeden kullanarak çevrenin korunmasına destek oluyoruz. Hava kirliliği ölçüm istasyo­numuz sayesinde hava kirliliğini anlık veri­lerle ölçüyor, gerekli kontrolleri yaparak çevreye katkı sunuyoruz. Geri dönüştürülebi­lir atıkların toplanması konusunda, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik başlat­tığımız kampanyalarımız 2023 yılında da devam edecek.

Sit alanlarının turizme kazandırılarak kültü­rel mirasımızın korunması yönünde çalışma­larımız devam edecek. Gürsu’muzun doğasının güzelliğinde huzur bulmak isteyen doğaseverleri ağırladığımız Adrenalin Park’ımızın yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerinden biri haline gelmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecek. Zengin tarihi kültüre sahip olan ilçemizin kültür turizmi, doğal zenginlikleriyle eko turizm alanlarında gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek

Yeni mesire ve rekreasyon alanları oluştura­rak hemşehrilerimizin sosyal yaşam imkanla­rını genişleteceğiz. İnşasına başladığımız Seyir Terası ve Hayvan Bakım Merkezi’mizi, inşal­lah 2023 yılında tamamlayarak hemşehrileri­mizin hizmetine sunacağız.