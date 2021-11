Yan sanayinin gövde gösterisi

Haber: Semih AYDIN

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 18 Kasım 2021’de kapılarını açan Automechanika Istanbul Plus 2021, yoğun ilgi gördü. Pandemi nedeniyle iş yöntemlerini değiştirmek zorunda kalan otomotiv profesyonellerinin yeniden bir araya gelişiyle duydukları heyecan fuara damga vurdu. Automechanika Istanbul Plus Fuarı’na 18 ülkeden 652 firma katılım gösterdi. Firmaların, 121 ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçi ile bir araya gelme fırsatı yakaladığı fuara, 50’yi aşkın Bursa firması da katılarak son trend ürünlerini sergileme imkanı buldu.

Baran ÇELİK

OİB YK Başkanı

Türkiye'nin lider uluslararası otomotiv endüstrisi ticaret fuarı Automechanika, sektörümüz açısından çok önemli bir fuar. 2 yıllık pandemi arasından sonra tekrar yüz yüze gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çin’den Almanya’ya, Rusya’dan Hindistan’a, İtalya’dan Kore’ye kadar 18 ülkeden 600’ü aşkın katılımcı bu fuara katılıyor. Bursa, otomotiv başkenti. 600 katılımcının yüzde 10’unun şehrimizden olması otomotiv endüstrisinde ne kadar önemli bir şehir olduğumuzun bir göstergesi.

Otomotiv endüstrisi için özellikle satış sonrası da çok önemlidir. Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatının içinde de her geçen gün aftermarket dediğimiz satış sonrası ürünlerinin ihracatının arttığını görüyoruz. Özellikle tedarik sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının yüzde 40’lara ulaştığı bir dönemde bu fuarda sergilenen yenilikçi ve yeni nesil teknolojilerin sonucu üretilmiş ürünlerin ihracata katkısı yüksek olacaktır. Sektörde büyük bir dönüşüm var ve bu dönüşüm sonucunda ayakta kalmak noktasında yatırım yapan firmalar burada görücüye çıkmış oluyor.

Tülin TEZER

Seger A.Ş. Genel Müdürü

Automechanika İstanbul Fuarı sektörümüz için oldukça önemli bir fuar. Pandeminin ardından iki yıl aradan sonra düzenlenen fuara katılım oldukça iyi görünüyor. Hatta ziyaretçi katılımının beklentilerimizin de üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2 senedir fuarların düzenlenememesi ve uzun bir aradan sonra sektörü buluşturan ilk fuar olan Automechanika İstanbul’a bu nedenle hem yurtiçinden hem de yurtdışından büyük ilgi oldu.

Seger olarak yeni korna modellerimiz haricinde, iki yıl önce üretimine başladığımız ampul – aydınlatma ürün grubumuzu fuarda sergiliyoruz. Firma olarak iki yıl önce adım attığımız bu alandaki ürünlerimizi pandemi nedeniyle fuarlarda sergileme fırsatımız olmamıştı. Dolayısıyla yeni korna modellerimizle birlikte, ampul – aydınlatma ürün grubumuzu bu fuarda tanıtıyoruz.

Automechanika İstanbul’da özellikle ampul – aydınlatma grubumuzu iç ve dış piyasaya tanıtma hedefimiz var. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve global markası Seger olarak, yenileme pazarı ve OEM olarak adlandırdığımız orijinal araç üreticileri endüstrisine yönelik ürün üretiyoruz. OEM’de yüzde 50 Avrupa pazarına ürün veriyoruz, Türkiye’de ise yenileme pazarının yüzde 80’ine sahibiz. Aynı zamanda üretimimizin yüzde 80’ini ihraç eden bir firma konumunda olduğumuz için de yurtdışından gelen ziyaretçilerimize tüm ürün gruplarımızı tanıtıyoruz.

Taner YILMAZ

MAY Fren Genel Müdür

Automechanika, bizim açımızdan özellikle ‘My Servis Noktası’nın lansmanını yapma adına son derece önemli bir fuar oldu. Servis noktası projemizin bel kemiği olan TKC 008 C makinemizin yeni yetkinliklerini müşterilerimize tanıtma fırsatımız oldu. Şu an Türkiye’de 32, dünya genelinde 8 servis noktamız var. Ama bu fuarda yurtdışından, Güney Amerika dahil, servis noktamız olma maksadıyla gelen 15 civarı yurt dışı müşterisi, Türkiye’den de 10’a yakın misafirlerimiz olacak. 10 kişilik ekiple buradayız, bizim için yoğun ve güzel bir fuar oldu.

Fuarda TKC 4 diye dünyada eşi benzeri olmayan yeni cihazımızın da tanıtımını yapıyoruz. Bu bir arıza tespit cihazı. Özellikle canbustan beslenmeyen valflerdeki sensörlerin arızalı olup olmadığını kontrol edebilen bir test cihazı. Özellikle arazi şartlarında tamir için giden araçlarda bulunması gereken bir cihaz. Taşınabilir bir ekipman olması ve onların gittikleri noktasında problemin nerden kaynaklandığını bulmaya yardımcı olması en büyük artısı. Bu, My fren mühendisleri tarafından geliştirilen bir cihaz. Bu cihazın ilk tanıtımını bu fuarda yapıyoruz. Şu ana kadar çok olumlu tepkiler aldık.

Selçuk ÇELİK

Meklas Otomotiv Genel Müdür

Automechanika İstanbul Fuarı’na 2005 yılından itibaren katılıyoruz. Geçtiğimiz iki senede pandemi nedeniyle fuar yapılamadı. Bu yüzden bu sene fuara, özellikle yakın ülkelerden yoğun bir ilgi oldu. Fuarda ağırlıklı olarak mevcut ürünlerimizi sergiliyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu beklentilerimizin üzerinde.

Fuara katılım amacımız daha çok iç pazardaki bayi ve distribütörlerimiz ile yakın ülkelerdeki ihracat müşterilerimizle temas kurmak. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa’dan müşteri ziyaretleri gerçekleşti.

Automechanika İstanbul Fuarı özellikle Türkiye yedek parça sektörü için çok büyük önem arz ediyor. İstanbul, yedek parça alanında bölgede bir merkez haline geldi. Automechanika İstanbul Fuarı da bu anlamda adeta gövde gösterisi yaptığı uluslararası bir buluşma. Bence bu alanda faaliyet gösteren firmaların bu fuarda bulunması gerekiyor. Ancak fuarın sezonunun ve tarihinin tekrar gözden geçirilmesi gerekli. Önümüzdeki sene fuarın haziranda düzenleneceği konuşuluyor. Fakat aynı dönemde, İstanbul’un ardından birkaç hafta sonra Dubai’de de Automechanika Fuarı düzenlemeyi planlıyorlar. Bu durumun İstanbul Fuarı’ndaki verimi düşüreceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Automechanika fuarlarının dünyadaki takviminin İstanbul’u ön plana çıkaracak şekilde güncellenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Umut ESKİ

Motocar Genel Müdürü

Özellikle binek araçlara yönelik otomotiv filtresi üretiyoruz, ağırlıklı olarak Alman araç gruplarında. Motocar olarak özel kendi markamız var. Türkiye’de bütün ürünlerimizi bu marka adı altında gerçekleştiriyoruz. Automechanika İstanbul’da özellikle Wolksvagen ve Mercedes’in elektrikli olarak piyasaya sürdüğü yeni modellerin filtrelerini sergiliyoruz.

Motocar markası adı altında katıldığımız ilk fuar. Bugüne kadar bayilik sistemiyle iç pazara yönelik çalıştık. Türkiye çapında 27 bayimiz var. Ona göre organize olduk. İki yıl öncesine kadar üretim de yapmıyorduk, artık üretim de yapmaya başladık. Üretime başlayınca markalaşma ve ihracata yönelme kararı aldık. Bu yüzden şu anda yüzde 5 olan ihracatımızı ilerleyen yıllarda yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla fuara katılım amacımız da daha çok yabancı alıcılarla bir araya gelip, geleceğe yönelik iş fırsatları yakalamak. İki yıl aradan sonra gerçekleşen fuar ziyaretçi katılımı açısından da beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladı.

Yahya AYCAN

Airsuss Firma Sahibi

Madeni yağ satışı alanında 1990’dan itibaren faaliyet gösteriyoruz. Bu alanda dağıtıcı firma olarak farklı firmaların Bursa distribütörlüğünü yapıyoruz. Bursa’da da 5 yıldan beri madeni yağ distribütörlüğünde faaliyet gösteriyoruz. Hava süspansiyon sistemlerinde ise üretici firma olarak 1 yıldan beri hizmet vermekteyiz. Kuruluşumuzdan kısa bir süre geçmesine rağmen Balkan ülkeleri, Rusya bölgesine ve Batı Avrupa’ya ihracat gerçekleştirmeye başladık. Sipariş üzerine üretim gerçekleştirdiğimiz için üretimimizin tamamını ihraç ediyoruz. Stoklu çalışmadığımız için de ürettiğimizi doğrudan satıyoruz.

Automechanika İstanbul Fuarı’na katılım amacımız da yabancı ziyaretçilerle bir araya gelmek. Ağırlıklı olarak yurtdışı piyasa çalıştığımız için fuarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle pazarımızı ve müşteri portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda fuara ziyaretçi katılımı da beklentilerimizin çok üzerinde oldu. Son iki yıldır pandemiden dolayı fuarın yapılmaması fuara yoğun katılım olmasını sağladı. Bu da bizleri memnun etti.

Arkın BİAN

BSS Kurucu Ortağı

BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri olarak Bold Tech markası altında ticari araçlar için hava süspansiyon sistemleri imal ediyoruz. Yeni kurulan bir firma olarak Nisan ayında ilk üretimimizi gerçekleştirdik. Türkiye’de başladığımız imalatın ardından Almanya’da bir depo oluşturduk, şu an halihazırda İtalya, İspanya, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa’nın başlıca ülkelerine hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bu ülkelere düzenli olarak sevkiyatlar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında İsrail ve Uzak Doğu ülkelerine de sevkiyata başladık. 6 aylık bir geçmişimiz olmasına rağmen, üretimimizin yüzde 50’sini 22 ülkeye ihraç ediyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 80 seviyesine çıkarmak.

Firma olarak ana sanayi bazlı bir üretim öngörüyoruz. Şu an piyasaya ilk girişimiz aftermarket oldu ama önemli firmalara öncelik verip, piyasanın taleplerine göre ürün gamımızı genişletmeye başladık. Dolayısıyla müşteriye ve piyasaya özgü üretimler gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.

Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde insanlara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden fuarlar artık bir imaj işine döndü. Firma olarak biz de İstanbul Automechanika Fuarı’na şirket imajımızı ve tanınırlığımızı artırmak için katıldık. Yeni kurulan firmamızı göstermek, markamızı tanıtmaya geldik.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ertelenen fuarın iyi geçeceğini öngörüyordum. Çünkü insanlarda bir özlem oluştu. Bu anlamda fuara katılım üst seviyede oldu ve bizleri memnun etti. Fuara katılmayan firmaların, bu yoğunluğu gördükten sonra 2022 yılının Haziran ayında düzenlenecek fuara katılacağını tahmin ediyorum.

Erkan BULMUŞ

LDM Makina Dış Tic. Md.

Firmamız 2008 yılında otomotiv aydınlatma sistemine kontrol fikstürleri, montaj aparatları üretmek hedefiyle kuruldu. 2014 yılında vizyonumuzda ufak bir değişiklik yaparak kauçuk sektöründe ana otomotiv sanayinde aftermarket olarak şanzıman, motor takozları gibi yedek parçalar üretmeye başladık. Fakat sektördeki diğer firmalara nazaran farkımız yarı mamul parça üretiminden ziyade, tamamen kutulu halde, son kullanıcı tarafından arabasına takılabilecek ürünler imal etmemiz. Firma olarak üretimimizin yüzde 50’sini de ihraç ediyoruz.

Yaklaşık 520 çeşit ürünümüz bulunmakta. Ağırlıklı olarak Renault, Peugeot, Citroen ve DS grubuna yönelik çalışıyoruz. Wolksvagen, Mercedes-Benz, Nissan grubuna yönelik de parçalarımız var. Ancak kauçuk sektörü dipsiz kuyu gibi, hiçbir zaman en tepe noktayı göremiyorsunuz. Biz yaklaşık 2,5 senelik süreç içerisinde 60 kalem üründen 500 küsür ürüne çıktık.

Bu noktada fuara katılım amacımız ise yerli ve yabancı müşterilere böyle bir firmanın var olduğunu gösterebilmek. Kauçuk yedek parça üretiminin Türkiye’deki merkezi Bursa. Yabancı müşteriler Bursa’daki firmaları bizden daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla markamızı fuarlarda gösterip, tanıtmamız gerekiyordu. Bu nedenle de Automechanika İstanbul’da yer aldık.

Deniz ALAGÖZ

T.Ş.T Lift Amortisör Dış Tic. Md.

Firma olarak otomotiv yedek parça üzerine gazlı amortisör imalatı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin çeşidin üzerinde tüm otomotiv modellerine yönelik bagaj, kaput amortisörü üretiyoruz. Bununla birlikte traktör sektörüne yönelik imalatımız da bulunuyor. Yeni modeller çıktığı sürece de firma olarak buna hızla adapte olarak, ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatını yapabiliyoruz. Şu anda 59 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Firma olarak iki ayrı yapılanmayla, Almanya’da düzenlenen Automechanika Fuarı için Amerika ülkelerinden gelen müşterilere yönelik, İstanbul Fuarı için ise daha çok Rusya, Balkan ve Arap ülkelerine yönelik tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Bu anlamda Automechanika İstanbul bizim için oldukça yoğun geçti ve ziyaretçi ilgisinden memnun olduk.

Sektörün geleceği Automechanika'da şekillendi

OİB: Automechanika Istanbul Fuarı’nın ana paydaşlarından olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği de fuar açtığı stantla katılımcı firmalara destek verdi.

Omtek Otomotiv: 1995 yılında otomotiv aksesuarı üretim sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan firma, DOSAB’daki 30 bin metrekarelik tesisnde üretimini sürdürüyor.

5M Otomotiv: 2002 yılında faaliyete başlayan firma, ağır sanayi araçlar için havalı fren, süspansiyon, debriyaj sistemi parçaları ve kaliper tamir takımları üretiyor.

Airsuss – Hava süspansiyon sistemleri üretmek üzere geçen yıl faaliyetine başlayan firma ağır vasıta, treyler, binek araç grupları ve iş makinelerine yönelik imalat yapıyor.

Aktaş Hava Süspansiyon: Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan firma 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiriyor.

Alfa Hava Süspansiyon: Ağır vasıta, treyler, hafif ticari, binek ve endüstriyel uygulamalar için hava süspansiyon körüğü üreten firma ürünleri MAXI markasıyla sunuyor.

Artı Kauçuk: 1992 yılından bu yana sızdırmazlık imalatı sektöründe faaliyet gösteren firma, 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle sektörün en fazla tercih edilen firmaları arasında.

AS Metal: 1979 yılından kurulan firma, binek ve hafif ticari araçlar için yönlendirme ve süspansiyon parçaları imalatında Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden.

ASPAR Otomotiv: Otobüs ve kamyon yedek parçaları satan firma, DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania ve Volvo gibi markaların tedarikçisi konumunda.

Beyfren: 1995 yılından bugüne ağır ticari araçlar için havalı fren, debriyaj sistemleri ile kaliper üretimi yapan firma Truck Technik markası ile dünya pazarına hizmet veriyor.

Borusan Mannesmann: 60 yılı aşkın tecrübesiyle 3 kıtadaki 7 tesisi ile bir dünya markası olan firma, çelik boru sektöründe Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen üreticilerinden.

BRS Plast: Plastik ve krom oto aksesuar üretimi yapan firma, teknik bilgi ve becerisi ile yurtiçi ve uluslararası pazar payını artırmak hedefiyle faaliyet gösteriyor.

BSS Bursa Süspansiyon Sistemleri: Sürdürülebilir kaliteli ürün prensibiyle 2020 yılında kurulan firma, ürettiği hava süspansiyon körüklerini Boldtech markasıyla 22 ülkeye ihraç ediyor.

Dasel Otomotiv: 1994 yılında kurulan firma Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde debriyaj ve fren diskleri alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Diler Form: 20 yılı aşkın süredir polyamid boru şekillendirme sektöründe bulunan firma, ürün gamına yakıt hortumu üretimine de ekleyerek müşteri taleplerine cevap veriyor.

Draf Amortisör: 2014 yılında kurulan firma, Lenger amortisör markasıyla, kabin, şasi, dorse ve otobüslerinde ihtiyaç duyulan ürünleri, dünyaya ihraç ediyor.

EBP Otomotiv: CP markası altında kaliper takımları ve yedek parçaları üreten firma, Bursa OSB’deki tesisinde ticari araçlar için uluslararası standartlarda üretim yapıyor.

Eurosan Hava Süspansiyon Sistemleri: Hava süspansiyon sistemleri üretimi amacıyla 2021 yılında kurulan firma, Görükle – Dumlupınar Mahallesi’ndeki tesisinde faaliyet gösteriyor.

Fams Otomotiv: Veysel Karani Mahallesi’nde faaliyet gösteren firma gövde, araç dışı aksam, genel aksesuarlar, teknik ve görsel özelleştirme alanında hizmet veriyor.

Gasan Amortisör: Bursa merkezli bir gazlı amortisör üretim şirketi olarak 15 yıl önce kurulan firma, kaliteli üretimiyle Türkiye ve dünyada tanınan bir firma konumuna geldi.

GB Kauçuk: Kauçuk, hortum, körük burç ve alüminyum enjeksiyon üretimi yapan firma, 45 yıllık tecrübesiyle üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç ediyor.

İbraş Kauçuk: Otomotiv yedek parça sektörünün öncü firmalarından olan İbraş, kauçuk ve plastik alanında 39 yılı aşkın deneyimiyle dünyanın tercih ettiği firmalardan.

LDM Makina: 2009 yılında kurulan firma öncü sanayi firmalarına montaj bankoları, kontrol fikstürler, montaj ve test aparatları üretiyor.

Lüksteks Oto Döşeme: 1994’te Bursa’da kurulan firma 9 bin metrekarelik tesisinde otomotiv kumaşları ve aksesuarları ile ev tekstili ve büro – ev mobilyası imal ediyor.

Masterbee Air Springs: Hava süspansiyon sistemleri konusunda 20 yıldır iç piyasaya yönelik üretim yapan firma, 2018 yılında Masterbee markasıyla ihracata başladı.

May Fren: 1980 yılında Yılmaz Kauçuk adıyla, kauçuk yedek parça üretmek üzere kurulan firma, 1995 yılında ağır vasıtalar için fren ve debriyaj sistemleri üretimine yönelerek, bu alanda faaliyetlerine devam ediyor.

Meklas Otomotiv: 1986 yılında Bursa’da hava süspansiyon körüğü üretimine başlayan firma, otomotiv, ağır vasıta ve treyler üreticileri için 30 yılı aşkın tecrübesiyle imalat yapıyor.

Motocar: Derin Motorlu Araçlar olarak 2008 yılından bugüne hava, polen, yağ ve yakıt filtreli pazarlama faaliyetinde bulunan firma, Motocar markasıyla üretim ve ihracata hız verdi.

MRC Otomotiv: Cappafe markası altında 25 yıllık tecrübesiyle vakum şekillendirme ürünleri imal eden firma Nilüfer OSB’deki tesisinde faaliyetlerine devam ediyor.

MTJ Otomotiv: Şerefoğlu Otomotiv olarak 1976 yılında kurulan firma, 1999 yılında ismini MTJ Otomotiv olarak değiştirerek, kalıp, kalıp tasarımı ve plastik üretimi alanında üretimini sürdürüyor.

Nesse Kauçuk: 50 yıllık bir tecrübe sonunda 2015’ten bu yana NESSE Otomotiv olarak hizmet veren firma kauçuk parça imalatında otomotiv, makine gibi alanlara hizmet veriyor.

NSK Otomotiv: NSK Group bünyesinde 1950 yılından itibaren faaliyet gösteren firma Rota markası ile direksiyon ve süspansiyon parçaları üretiyor.

Onka Otomotiv: Kauçuk alanında otomotiv yan sanayi için yedek parça üreten firma, 40 yılı aşan tecrübesiyle 2009’dan itibaren CK ONKA markasıyla hizmet vermekte.

Orta Kara Deniz Kauçuk: 1974 yılında otomotiv yan sanayi ve traktör yedek parçaları sektörlerinde kauçuk parça imal etmek amacı ile kurulan firma Hasanağa OSB’deki fabrikasında faaliyet gösteriyor.

Oto Santral: Otomotiv yedek parça sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olan firma sac metal parçaları üzerine uzmanlaşmış olup, özel üretimler de gerçekleştirmekte.

Pe-Ga Otomotiv: Hava süspansiyon sistemleri üretimi alanında 2008 yılında kurulan firma, deneyimli kadrosuyla Demirtaş OSB’deki tesisinde üretim yapıyor.

Refref Oto Paspas: Araba paspaslarının üretimi ve satışı konusunda deneyimli firma, kendi desen ve tasarımlarıyla imal ettiği ürünleri kısa süre içinde müşterilerine teslim ediyor.

Resco Otomotiv: 2013 yılında Seres Otomotiv’in yan kuruluşu olarak faaliyete başlayan firma, deneyimli kadrosuyla amortisör üretimi gerçekleştirmekte.

Rotcar Otomotiv: 2003 yılından itibaren talaşlı imalat sektöründe hizmet veren firma, otomotiv sektöründe yüzde 70 kendi imalatları ve yüzde 30 ise makine ve otomotive fason imalat yapıyor.

Seger AŞ: Bursa’da 1981 yılında kurulan firma, havalı ve elektrikli korna üretiminde adını dünyaya duyurmasının ardından, ampul – aydınlatma sektörüne de iddialı bir adım attı.

SKE Otomotiv: Otomotiv yan sanayi sektöründe 40’ncı yılını dolduran firma, hava süspansiyon körüğü metal bileşenleri ve ticari araç yolcu koltukları metal bileşenleri imal ediyor.

SKYL Oto Yedek Parça: Seral Kalıp bünyesinde 2008 yılında kalıp üretimine başlayan firma, yeni yatırımlarıyla sürekli imalatını genişleterek otomotiv yan sanayi sektörüne hizmet veriyor.

Sodsan Oto Döşeme: Otomotiv iç döşeme üretimi konusunda 1974’te faaliyete başlayan firma, deneyimi ve kaliteli üretimiyle alanında öncü firmalardan.

TŞT Lift Amortisör: Otomobil, ticari araç, mobilya ve endüstriyel makineler alanında bin 600 çeşidin üzerinde gazlı amortisör imalatı yapan firma, Nilüfer OSB’de faaliyet gösteriyor.

Tunca Teknik: 1988 yılında kurulan firma, başta tekstil, otomotiv ve gıda olmak üzere birçok farklı sektörün ihtiyacı olan endüstriyel kayış ve konveyör bant imal ediyor.

Turkas Amortisör: Sektörde 25’in yılın üzerinde deneyime sahip Refik Öztüfekçi tarafından 2003 yılında kurulan firma, farklı sektörlere yönelik gazlı amortisör üretiyor.

Van Pres: Bursa OSB’deki 5 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde faaliyet gösteren firma, kalıp imalatı, enjeksiyon baskı ve montaj hizmeti veriyor.

Vibracoustic CV Air Springs: Hava süspansiyon sistemleri alanında önemli küresel şirketler arasında olan firma, Bursa’da Gemlik Serbest Bölge’de üretim gösteriyor.

YGT Otomotiv: Otomotiv sektöründe müşteri ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve katma değeri yüksek hortum üretmek hedefiyle kurulan firmanın üretim tesisi Çalı Mahallesi’nde.

YTT Otomotiv: 2007 yılında kurulan firma, Görükle OSB’deki tesisinde kauçuk, kauçuk-metal, sac/metal şekillendirme ve kalıphanesini aynı çatı altında bulunduran tek firma özelliğinde.

Yunus Emre Otomotiv: Emre Güneri ve Yunus Güneri tarafından kurulan Yunusemre Otomotiv, 2008 yılında Emre Ticaret ile birleşerek ithalat ve ihracat faaliyetlerini sürdürüyor.