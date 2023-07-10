Tekstilimiz görücüye çıktı
Tekstil sektörü 3 – 6 Temmuz tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te buluştu. Texworld Paris ve Premiere Vision Paris fuarlarına yoğun katılım gösteren Bursa firmaları yenilikçi kreasyonlarıyla göz doldurdu.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Dünya tekstil sektörünün önde gelen fuarlarından PV Paris ve Texworld Paris fuarları 3 – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Fransa’daki fuarlara Bursa’dan 93 firma katıldı. Sonbahar – Kış 24 – 25 kreasyonlarının sergilendiği fuarlarda, tekstil sektöründeki son yenilikler ve trendler ziyaretçilere sunuldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) KFA Fuarcılık aracılığıyla düzenlediği organizasyonla her iki fuarı da ziyaret etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Paris’te düzenlenen her iki fuarın dünyanın dört bir yanından gelen önemli alıcıları buluşturduğunu söyledi. Tekstil sektöründe Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın ağırlığını fuarlarda bizzat gördüklerini belirten Uğur, “Sektörde hem ülkemiz hem de Bursa’mız büyük bir potansiyele sahip. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 70’den fazla firmamız fuarda incelemelerde bulundu ve iş bağlantıları kurmak için önemli mesafe kat etti. Ülkemizin ihracat yolculuğuna omuz veren her bir firmamızı yürekten kutluyorum” dedi. BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun da, yılda iki kez düzenlenen fuarların firmaların yıllık ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bizim firmalarımız sektörde oldukça başarılı. Teknoloji, tasarım ve bilgi noktasında büyük bir tecrübeye sahip. İnanıyorum ki sektörümüz ihracat odaklı büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirecek” şeklinde konuştu.
Bursa’nın moda elçileri Premiere Vision
Fuarı’nda ilham verdi
Bursa’nın güçlü tekstil sektörü, Premiere Vision Fuarı’nda göz doldurdu. Yüksek kaliteli ürünleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarıyla alanında öncü rol oynayan firmalar, sektöre yön veren tasarımlarıyla da ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Firmalar fuar süresince gerçekleştirdikleri iş görüşmeleriyle de yılın ikinci yarısı için ihracat konusunda umutlarını artırdı.
Arzu IŞIK
Işıksoy Tekstil YK Üyesi
Verimli görüşmeler gerçekleştirdik
Firmamız 1954 yılında kuruldu. İlk etapta ticaret yapan bir firmaydık. 90’lı yıllar itibariyle de üretime başladık. Bursa’da ikamet ediyoruz. Üretimimizin tamamı Bursa’da. Bunun yanında Şanlıurfa yatırımımız da söz konusu.
Gündemde Fransa’da yaşanan kötü olaylarla ilgili bir tedirginlik vardı. Fuara gelip gelmeme konusunda birçok firma hassasiyet gösterdi. Fakat, umduğumuz gibi olmadı. Sıkıntı yaşamadık. Medyaya yansıyan kötü görüntüler müşterilerimizin fuara gelmesini engelledi.
Fuara gelen ziyaretçilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Öncelikle Fransa olmak üzere İngiltere, Romanya ve Polonya gibi ülkelerden çok sayıda müşterimiz oldu.
Fuar son birkaç yıldır temmuz ayında yapılıyor. Temmuz ayında yapılması bizim için hoş bir durum değil. Özellikle bayram sonrasına denk gelmesi iyi olmadı. Temmuz – ağustos tekstilde en durgun olan aylar. Eylül itibariyle hareketlilik başlar. Bu tarihleri firma olarak uygun bulmuyoruz.
BURTEX Fuarı’ndaki ilk katılımcılardanız. BURTEX, Avrupa’daki birçok fuardan daha verimli geçen bir organizasyon. Fuarın Bursa’da olması da Bursa firmaları için önemli avantaj. Sadece Bursa’daki tekstil sektörünü değil turizmi de etkiliyor. Farklı konularda birçok avantaj sağlayacaktır.
Kreasyon ekibimiz fazlasıyla hazırlık yapıyor. Sürdürülebilir, geri dönüşümlü, doğaya ve çevreye saygılı üretimler yapılması konusunda destekleniyor tekstil sektörü. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.
Levent KAYAOĞLU
Dilek Tekstil YK Başkanı
Nokta atışı alıcılar geldi
Fuarda ziyaretçi yoğunluğu çok fazla değildi ancak gelen ziyaretçiler genelde alıcılar ve ciddi markalardı. Bu anlamda bir yoğunluk yaşadık. Fuar bu doğrultuda beklentilerimizi karşıladı. Geçmiş fuarlarda her ülkeden ziyaretçiler geliyordu ve çok küçük çapta çalışan firmalar da fuarı ziyaret ediyordu. Bu da fuarda yoğunluk olmasına sebep oluyordu. Fransa’daki olaylar nedeniyle otel rezervasyonlarının yüzde 40’a yakınının iptal olduğunu duyduk. Bu nedenle fuarda çok yoğun bir kalabalık yoktu. Fakat gelen müşteriler daha çok nokta atışı gelmişti. Büyük markalar ve alıcılar geldi. Bu yüzden başarılı ve verimli bir fuar olarak değerlendirebiliriz. İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayımız oldukça fazlaydı.
Fuarda sergilediğimiz ürünlerde yeni koleksiyonlar, Ar-Ge ürünlerimiz, crap kaliteler ve talep edilen ürünlerin hepsinde sürdürülebilir sertifikalı ürünler tercih edildi. Güzel bir ilgi gördük ve kreasyonlarımız beğeni topladı.
Haluk PARLAMIŞ
Parlamış Tekstil YK Başkanı
Sürdürülebilir kumaşlara ağırlık verdik
Fuardaki müşteri yoğunluğu beklentilerimizi karşılamadı. Stant lokasyonlarının değişmesinin, fuarın temmuz ayında yapılmasının ve fuarların eski cazibeye yitirmeye başlamasının bunda etken olduğunu düşünüyoruz. Ancak yine de çalıştığımız tüm müşterilerimiz standımızı ziyaret etti. Bu da nitelik açısından önemli. Fuar süresince İspanya, Fransa, İtalya, Kolombiya ve Avustralya’dan müşteriler ile temasta bulunduk.
Sonbahar/Kış 24-25 koleksiyonumuz standımıza gelen ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Özellikle rahatlık ve şıklığın aynı anda ön planda olduğu kreasyonlarımızda, sürdürülebilir elyaflar ve prosesler ile üretilen kumaşlara ağırlık verdik. Böylece fuarın da bu konuda yeni oluşturduğu “A better way” gereksinimlerini karşılayarak, bu programa dahil olduk.
Vedat KAYAOĞLU
Kayaoğlu Tekstil YK Başkanı
Fuarın zamanı doğru olmadı
Sektörde yaklaşık 30 yıllık tecrübemizle firma olarak 7 yıldır hizmet veriyoruz. Naylon, krep, viskon, poliviskon karışımlı ürünlerle PV Fuarı’nda yer aldık. Ürünler ve iplik bazında farklılık oluşturmaya çalışıyoruz.
Fuarın zaman olarak ayarlaması doğru olmadı. Fuar tarihinin öne çekilmesinden ve Paris’te yaşanan olaylardan dolayı ziyaretçi sayısı biraz düşük kaldı.
PV Fuarı’na yaklaşık olarak 2 yıldır katılıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda verim aldık. Önümüzdeki yıl şubat ayında da fuara katılacağız. O fuarın da daha verimli olacağını düşünüyoruz.
Mustafa ALTINSU
Altınsu Tekstil CEO’su
Ziyaretçi oranından memnunuz
Fuardaki yoğunluğumuz daha çok Avrupa ülkelerinden oldu. Temmuz ayı fuarı yaz dönemi olduğu için diğer kış fuarına göre daha sakin geçiyor. Fakat buna rağmen ziyaretçi oranımızdan memnunuz.
Bu fuarda daha çok sürdürülebilir koleksiyonumuz ön planda. Ürünlerimizin büyük bölümü geri dönüşüm ipliklerle üretilmiş, güncel moda için tasarlanmış kaliteden oluşuyor.
Firmamız açısından yılın ilk yarısındaki ihracat rakamlarımızdan memnunuz. Yılın ikinci yarısının da güzel geçmesini temenni ediyoruz.
Hasan SERBEST
Derhan Tekstil YK Üyesi
Avrupalı müşterilerle bağlantı kurduk
Bu yılki fuar beklentimizin biraz altında geçti. Genellikle mevcut müşterilerimizle görüşme sağladık. Genel olarak Avrupalı müşteriler ile bağlantı kurduk.
Fuarda sergilediğimiz koleksiyonlar ağırlıklı doğal elyaflardan oluşmakta. Çoğunlukla kumaşlarımızda sürdürülebilir ipliklerden elde edilmiş ürünleri kullanıyoruz. Recycle polyester, organik, cotton recycle cotton ürünler gibi. Yılın ilk yarısı firmamız ihracat olarak belli başlı pazarlarda ivme kazandı. Bu da bize ihracat artışı olarak geri dönüş sağladı. Yılın 2’nci yarısında kurun artışı ile birlikte fuarda yapmış olduğumuz görüşmelerin ihracatımıza olumlu yansımasını bekliyoruz.
Yiğit DURAK
Durak Tekstil YK Üyesi
İlk kez katıldık
PremiereVision Paris’e Durak Tekstil olarak ilk kez katıldık. Bu bağlamda fuar küresel pazarla buluşmak, ürünlerimiz kadar vizyonumuzla da fark yarattığımızı göstermek için önemli bir platform oldu. Ancak, bütün fuar açısından değerlendirecek olursak ziyaretçi sayısı beklentilerin altında kaldı ve bunun birkaç sebebi var. Öncelikle fuar dönemine denk gelen ve neredeyse bütün Fransa’yı etkisi altına alan sosyal olaylar ve çatışmalar ziyaretleri olumsuz etkilemişe benziyor. Katılımcılar, Paris başta olmak üzere birçok şehirde yaşanan protesto ve çatışmaların ziyaretçi sayısında ciddi düşüşe yol açtığına dair ortak bir görüşe sahip. Diğer yandan, 2 sene öncesine kadar Eylül altında olan fuar tarihi pandemi sonrası Temmuz başına alındı. Yaz tatiline denk gelen bu yeni fuar tarihi, ziyaretçilerin henüz tam adapte olamadığını ve programlarında fuara dönük planlama yapamadığını gösterdi. Fransa ve Almanya başta olmak üzere, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’dan gelen ziyaretçilerimiz bir hayli fazlaydı. Bunun yanı sıra Kuzey Afrika’dan, özellikle de Tunus bölgesinden ziyaretçilerle buluşmak bizi için önemliydi.
Fuarda moda, hazır giyim ve iç giyime dönük çözümlerimizi öne çıkardık. Standart dikiş ve nakış ipliklerimizin yanı sıra, brode ürünlerimiz de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz reflektif ürünlerimiz, karanlıkta parlayan ipliklerimiz, iletken nakış ipliklerimiz ve organik ürünlerimiz de Paris’teki bu önemli etkinlikte öne çıkan çözümler oldu.
2023 yılı bir seçim yılı olduğu için bu döneme ilişkin bütçelendirin gerçekleşmelerinde farklılaşmalar yaşanabileceğini öngörmüştük. Yılın ilk yarısında bütçelendirdiğimiz satış rakamlarına tam olarak ulaşamamış olsak bile, geçen yıla göre kayda değer bir artış elde ettik. Yani yıllık bazda büyümeye devam ettik.
Levent TÜMER
Luno Tekstil YK Başkanı
Bursa’nın algısı olumlu
Paris’te yaşanan olaylardan dolayı Avrupa’daki firmaların alıcı ve tasarımcılarının fuara gelmeyeceği yönünde beklentiler vardı. Ancak fuar geçtiğimiz yıllara kıyasla iyiydi. Geniş bir ürün gamımız olduğu için fuara büyük bir koleksiyonla katıldık.
Fuardaki katılımcıların çoğunluğunun Türk olması ve bunların neredeyse yarısının Bursa firması olması güzel bir duygu. “Bursa büyürse Türkiye büyür” diye bir slogan vardı. Yabancı müşterilerde de Bursa ile ilgili olumlu bir algı var. Bu bizim için gurur verici bir durum.
Şeyma ÖZÇİMEN
Özçimen Tekstil YK Üyesi
İkinci yarı yıl daha iyi olacak
Premiere Vision Fuarı sektörümüzün en önemli fuarlarının başında gelmekte. O yüzden hem bizler hem de ziyaretçiler için birçok konuda oldukça yol gösterici oluyor. Bu yıl yoğunluk olarak çok olmasa da gelen ziyaretçiler nitelik yönünden bizi memnun etti.
Standımıza birçok farklı ülkeden ziyaretçiler gelmesine rağmen ağırlıklı olarak Fransız, İngiliz ve İspanyol müşterilerimiz oldu.
Sonbahar/kış koleksiyonumuzu tanıttığımız bu fuarda ağırlıklı olarak jakar kumaşlarımız ön plandaydı. Bildiğiniz gibi trend sürdürülebilir üretim. Dolayısıyla koleksiyonumuzun hazırlığı da bu yöndeydi. İlk yarı ihracat rakamları beklediğimizden daha iyi ama Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz ve yükselen maliyetlerin fiyatlara olan etkisinden dolayı yaşanan sıkıntıların etkileri total performansı etkilemiyor değil. Önümüzdeki ikinci yarının daha iyi olacağını ve fuarın geri dönüşlerinin güzel olacağını umuyorum.
Erman Bükümcü
Pakipek Tekstil Paz. Md.
İkinci yarıdan umutluyuz
Premiere Vision Fuarı bizim sektör için en önemli fuar. Paris PV Fuarı her zaman beklentilerimizi karşılamaktadır. Bu sene Paris’te gerçekleşen protestolar bazı iptallere yol açsa da biz çok memnunuz. Dünyanın her yerinden gelen müşterilerimiz ve acentalarımızla yüz yüze iletişim kurup hem koleksiyonumuz hem de trendleri konuşma fırsatı yakaladık.
Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonumuzun en önemli kısmı sürdürebilir ve geri dönüşümlü kumaşlardan yaratılması. Bu bağlamda ağırlıklı olarak yüzde 100 doğal olan yün, rayon, acetate, tencel kaliteleri tercih ettik.
Açıkçası ilk 6 ayda baskılanan kur politikası nedeniyle istediğimiz ihracat rakamlarına ulaşamadık ancak seçimlerin ardından ihracatımızda hızlı bir ivme yakaladık. Fuarın da katkısı olacağına inanarak yılın ikinci yarısı için çok umutluyuz.
Erhan ER
Erşat Tekstil Firma Yetkilisi
Tarih konusunda şikayetler oldu
Firma olarak yaklaşık 650 kişiye istihdam sağlıyoruz. Avrupa, ABD, Rusya, Belarus, Ukrayna, Türki cumhuriyetler, Afrika ve Arap coğrafyalarına ihracat yapıyoruz. Bay ve bayan ceket, pantolon, etek, bluz, polyester ve polviskon karışımları. Erkek gruplarına yönelik takım elbiseler için yünlü karışımlar üretimi de yapıyoruz. İhracat ve iç piyasa yarı yarıya, dengeli bir dağılıma sahip. Son yıllarda ihracata biraz daha ağırlık vermeye ve ürünlerimizi yurt dışında tanıtmaya gayret ediyoruz.
Fuara yüksek beklentilerle geldik. Ancak Fransa’nın içinde bulunduğu durum fuarı da etkiledi. Fakat bizim halihazırda çalıştığımız müşterilerimiz planını yaptıkları için programlarını iptal etmeyerek, fuara geldi.
Bizim her sezondan önce yeni koleksiyonlarımız oluyor. Belirli başlı sattığımız ana kalemlerin yanına, yeni koleksiyonlarımızı ekleyerek fuarda sergiledik.
Müşterilerimiz fuar tarihinin kış için erken olduğunu belirterek, eylül ayında olması gerektiğini söylediler. Fuarın bu tarihte düzenlenmesi sezonları biraz kaydırıyor. Tarih konusunda müşterilerimizden şikayetler var.
Barış TATALLAR
Polyteks Tekstil Satış Md.
Faydalı iş birliklerine imza attık
Premiere Vision fuarı her zaman modaya yön veren, yeni trendleri gördüğümüz dünyadaki en prestijli fuarlardan birisi. Bu sene yoğunluğun geçen senelerden daha az olduğunu söyleyebilirim. Bunun Fransa’da yaşanan gösterilerden dolayı yaşanan seyahat iptallerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Yine de pek çok faydalı iş birliklerine imza attık. Ziyaretçi yoğunluğunun İtalya, İspanya ve Çin ağırlıklı olduğunu gözlemledik.
Fuarda giyime yönelik yumuşak tuşeli trikoya uygun polyester iplikler, yün muadili doğal görünümlü iplikler üzerinde yoğunlaştık. Tüm dünyada olduğu gibi bizim de önceliğimiz sürdürebilir ürünler.
Bu sebepten geri dönüşümlü ve biyobozunur iplikler oldukça ilgi gördü. Daha az enerji ve su tüketimi üzerine geliştirdiğimiz ürünlerin lansmanını gerçekleştirdik.
2023 yılının ilk yarısı geçmiş senelerle benzer performansta geçti. Umuyoruz ki fuarda tanıtımını yaptığımız fonksiyonel ve sürdürebilir ürünlerle bu miktar ikinci yarıda artacaktır.
Texworld yüzleri güldürmedi
Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan Texworld Paris Fuarı, yeni yerinde 3 – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.
Porte de Versailles Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara yaklaşık 20 ülkeden 1.300 firma katıldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’lık bir katılım artışıyla düzenlenen fuarda 34 Bursa firması yeni kreasyonlarını müşterilerine sundu. Sektör temsilcileri pandemiden sonra, fuarın yaz edisyonunun tarihinin temmuz ayına alınmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Bursa firmalarının yetkilileri yaz aylarında düzenlenen Texworld Paris’in katılımcı firmaların beklentilerini yeteri kadar karşılamadığı görüşünde birleşti.
Cenk ÜNAL
Ünallar Tekstil Genel Koordinatörü
Eylül ayında düzenlenmeli
DOSAB’da faaliyet gösteren bir dokuma kumaş fabrikasıyız. Ortalama aylık 105 bin metrekare satış yapıyoruz. Kadın giyimde daha çok abiye ve gelinlik kumaş üzerine üretim yapıyoruz.
Pandemiden sonra Texworld 4 günden 3 güne düşürüldü ve tarihleri değişti. Bu durum müşterilerin ve fuara katılan firmaların faydasına olmadı. Bu nedenle fuar bana göre yanlış bir tarihte yapılıyor. Fuarın gene eylül ayında düzenlenmesini tercih ederdik ama genel şartlar bunu gerektirdiği için temmuzdaki fuara da katılıyoruz. Şubat ayında düzenlenen fuarlar, gene eskisi gibi güzel devam ediyor. Fuara uygun kalitelerle gelmeye çalıştık. Koleksiyonumuzun yaklaşık 10’u bu fuara özel hazırlandı.
Mehmet Kağan KILIÇ
HMK Tekstil Genel Müdürü
Fuarın eski potansiyeli yok
Texworld Fuarı’na 20 yıldır katılıyoruz. Dokuma kumaş üretimi yapıyoruz. Kendi bünyemizde dokuma ve boyahane tesislerimiz mevcut. Yaklaşık, aylık 1,5 milyon metrekarelik kapasitemiz var. Bunun yanı sıra bezlerimiz baskıya da uygun olduğu için baskılı kumaş da üretiyoruz partnerlerimiz aracılığıyla. İhracat bölgelerimiz müşterilerimizin taleplerine göre değişse de ana pazarlarımız Avrupa, Rusya, Balkan ülkeleri, Güney Amerika şeklinde. Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Paris’ten sonra Almanya, İtalya, ABD ve Rusya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen fuarlara katılım göstereceğiz.
Binali MURATOĞLU
Altun Tekstil İhracat Satış Direktörü
PV’den uzak olmak verimi düşürdü
Altun Tekstil, dört tane ayrı fabrikası olan, ipliğini kendi üreten bir firma. Bunları dokuma ve örmede kullanıyoruz. Dokumada yaklaşık 400 tane, örmede ise 150 tane raşel örme tezgahımız var. Boyahanemiz kendi bünyemizde. Tamamen entegre bir tesis olduğumuzu söyleyebiliriz. Sadece baskı yok bünyemizde. Ürettiğimiz ürünleri dünyaya sunmak için çeşitli fuarlara katılıyoruz. Texworld Paris de bu fuarlardan biri.
Biz hem sürekli müşteri ziyareti yapan hem de fuarlara katılan bir firmayız. O yüzden fuarlara sürekli yeni kreasyonlarımızı getiriyoruz ki, müşterilerimize daha iyi hizmet sunalım.
Ebru AYHAN
Uzkan Tekstil Dış Tic. Md.
Hedeflediğimiz kitleye ulaşamadık
1994 yılında örme alanında kurulan firmamız bayan ve erkek dış giyimde hizmetlerini sürdürüyor. Brezilya’dan Kanada’ya, Fransa’dan Hollanda’ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Texworld Paris Fuarı’na 5’inci katılımımız. Geçtiğimiz dönemlerde eylül ayında düzenleniyordu fuar ve çok daha fazla verim alıyorduk.
Firma olarak bayan ve erkek jakarda çok iyiyiz. Özellikle ETR jakarlarda her yıl tonlarca sattığımız bayan dış giyim kumaşlarımız mevcut. Onun dışında polyemit kaliteler üretimi zor olduğu için çok yaygın değil. Birçok firma bunda başarılı olamıyoruz.