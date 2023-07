Tekstilimiz görücüye çıktı

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Dünya tekstil sektörünün önde gelen fuarlarından PV Paris ve Texworld Paris fuar­ları 3 – 6 Temmuz tarihleri ara­sında düzenlendi. Fransa’daki fuarlara Bur­sa’dan 93 firma katıldı. Sonbahar – Kış 24 – 25 kreasyonlarının sergilendiği fuarlarda, tekstil sektöründeki son yenilikler ve trend­ler ziyaretçilere sunuldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) KFA Fuarcılık aracılığıyla düzenlediği organizasyonla her iki fuarı da ziyaret etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Pa­ris’te düzenlenen her iki fuarın dünyanın dört bir yanından ge­len önemli alıcıları buluşturdu­ğunu söyledi. Tekstil sektö­ründe Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın ağırlığını fuarlarda bizzat gördüklerini belirten Uğur, “Sektörde hem ülkemiz hem de Bursa’mız bü­yük bir potansiyele sahip. KFA Fuarcılık organizas­yonuyla 70’den fazla firmamız fuarda inceleme­lerde bulundu ve iş bağlantıları kurmak için önemli mesafe kat etti. Ülkemizin ihracat yolculuğuna omuz veren her bir firmamızı yürekten kutluyo­rum” dedi. BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun da, yılda iki kez düzenlenen fuarların firma­ların yıllık ihracat hedeflerine önemli katkılar sun­duğunu belirterek, “Bizim firmalarımız sektörde ol­dukça başarılı. Teknoloji, tasarım ve bilgi noktasında büyük bir tecrübeye sahip. İnanıyorum ki sektörümüz ihracat odaklı büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirecek” şeklinde konuştu.

Bursa’nın güçlü tekstil sektörü, Premiere Vision Fua­rı’nda göz doldurdu. Yüksek kaliteli ürünleri ve sürdü­rülebilirlik odaklı yaklaşımlarıyla alanında öncü rol oyna­yan firmalar, sektöre yön veren tasarımlarıyla da ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Firmalar fuar süre­since gerçekleştirdikleri iş görüşmeleriyle de yılın ikinci ya­rısı için ihracat konusunda umutlarını artırdı.

Arzu IŞIK

Işıksoy Tekstil YK Üyesi

Verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Firmamız 1954 yılında kuruldu. İlk etapta ticaret yapan bir firmaydık. 90’lı yıllar itibariyle de üretime başladık. Bursa’da ikamet ediyoruz. Üretimimizin tamamı Bursa’da. Bunun yanında Şanlıurfa yatırımımız da söz konusu.

Gündemde Fransa’da yaşanan kötü olaylarla ilgili bir tedirginlik vardı. Fuara gelip gelmeme konusunda birçok firma hassasiyet gösterdi. Fakat, umduğumuz gibi olmadı. Sıkıntı yaşamadık. Medyaya yansıyan kötü görüntüler müşterilerimizin fuara gelmesini engelledi.

Fuara gelen ziyaretçilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Öncelikle Fransa olmak üzere İngiltere, Romanya ve Polonya gibi ülkelerden çok sayıda müşterimiz oldu.

Fuar son birkaç yıldır temmuz ayında yapılıyor. Temmuz ayında yapılması bizim için hoş bir durum değil. Özellikle bayram sonrasına denk gelmesi iyi olmadı. Temmuz – ağustos tekstilde en durgun olan aylar. Eylül itibariyle hareketlilik başlar. Bu tarihleri firma olarak uygun bulmuyoruz.

BURTEX Fuarı’ndaki ilk katılımcılardanız. BURTEX, Avrupa’daki birçok fuardan daha verimli geçen bir organizasyon. Fuarın Bursa’da olması da Bursa firmaları için önemli avantaj. Sadece Bursa’daki tekstil sektörünü değil turizmi de etkiliyor. Farklı konularda birçok avantaj sağlayacaktır.

Kreasyon ekibimiz fazlasıyla hazırlık yapıyor. Sürdürülebilir, geri dönüşümlü, doğaya ve çevreye saygılı üretimler yapılması konusunda destekleniyor tekstil sektörü. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.

Levent KAYAOĞLU

Dilek Tekstil YK Başkanı

Nokta atışı alıcılar geldi

Fuarda ziyaretçi yoğunluğu çok fazla değildi ancak gelen ziya­retçiler genelde alıcılar ve ciddi markalardı. Bu an­lamda bir yoğunluk yaşadık. Fuar bu doğrultuda beklentilerimizi karşıladı. Geçmiş fuarlarda her ül­keden ziyaretçiler geliyordu ve çok küçük çapta ça­lışan firmalar da fuarı ziyaret ediyordu. Bu da fu­arda yoğunluk olmasına sebep oluyordu. Fransa’daki olaylar nedeniyle otel rezervasyonları­nın yüzde 40’a yakınının iptal olduğunu duyduk. Bu nedenle fuarda çok yoğun bir kalabalık yoktu. Fakat gelen müşteriler daha çok nokta atışı gel­mişti. Büyük markalar ve alıcılar geldi. Bu yüzden başarılı ve verimli bir fuar olarak değerlendirebiliriz. İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayımız oldukça fazlaydı.

Fuarda sergilediğimiz ürünlerde yeni koleksiyon­lar, Ar-Ge ürünlerimiz, crap kaliteler ve talep edilen ürünlerin hepsinde sürdürülebilir sertifikalı ürün­ler tercih edildi. Güzel bir ilgi gördük ve kreasyonla­rımız beğeni topladı.

Haluk PARLAMIŞ

Parlamış Tekstil YK Başkanı

Sürdürülebilir kumaşlara ağırlık verdik

Fuardaki müşteri yoğunluğu beklentilerimizi karşılamadı. Stant lokasyonlarının değişmesinin, fuarın tem­muz ayında yapılmasının ve fuarların eski cazi­beye yitirmeye başlamasının bunda etken oldu­ğunu düşünüyoruz. Ancak yine de çalıştığımız tüm müşterilerimiz standımızı ziyaret etti. Bu da nitelik açısından önemli. Fuar süresince İspanya, Fransa, İtalya, Kolombiya ve Avustralya’dan müşteriler ile temasta bulunduk.

Sonbahar/Kış 24-25 koleksiyonumuz standımıza gelen ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Özel­likle rahatlık ve şıklığın aynı anda ön planda ol­duğu kreasyonlarımızda, sürdürülebilir elyaflar ve prosesler ile üretilen kumaşlara ağırlık verdik. Böy­lece fuarın da bu konuda yeni oluşturduğu “A bet­ter way” gereksinimlerini karşılayarak, bu prog­rama dahil olduk.

Vedat KAYAOĞLU

Kayaoğlu Tekstil YK Başkanı

Fuarın zamanı doğru olmadı

Sektörde yaklaşık 30 yıllık tecrübemizle firma olarak 7 yıldır hizmet veriyoruz. Naylon, krep, viskon, poliviskon karışımlı ürünlerle PV Fuarı’nda yer aldık. Ürünler ve iplik bazında farklılık oluşturmaya çalışıyoruz.

Fuarın zaman olarak ayarlaması doğru olmadı. Fuar tarihinin öne çekilmesinden ve Paris’te yaşanan olaylardan dolayı ziyaretçi sayısı biraz düşük kaldı.

PV Fuarı’na yaklaşık olarak 2 yıldır katılıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda verim aldık. Önümüzdeki yıl şubat ayında da fuara katılacağız. O fuarın da daha verimli olacağını düşünüyoruz.

Mustafa ALTINSU

Altınsu Tekstil CEO’su

Ziyaretçi oranından memnunuz

Fuardaki yoğunluğumuz daha çok Avrupa ülkelerinden oldu. Temmuz ayı fuarı yaz dönemi olduğu için diğer kış fuarına göre daha sakin geçiyor. Fakat buna rağ­men ziyaretçi oranımızdan memnunuz.

Bu fuarda daha çok sürdürülebilir koleksiyonu­muz ön planda. Ürünlerimizin büyük bölümü geri dönüşüm ipliklerle üretilmiş, güncel moda için ta­sarlanmış kaliteden oluşuyor.

Firmamız açısından yılın ilk yarısındaki ihracat rakamlarımızdan memnunuz. Yılın ikinci yarısının da güzel geçmesini temenni ediyoruz.

Hasan SERBEST

Derhan Tekstil YK Üyesi

Avrupalı müşterilerle bağlantı kurduk

Bu yılki fuar beklentimizin bi­raz altında geçti. Genellikle mevcut müşterilerimizle görüşme sağladık. Genel olarak Avrupalı müşteriler ile bağlantı kurduk.

Fuarda sergilediğimiz koleksiyonlar ağırlıklı do­ğal elyaflardan oluşmakta. Çoğunlukla kumaşları­mızda sürdürülebilir ipliklerden elde edilmiş ürün­leri kullanıyoruz. Recycle polyester, organik, cotton recycle cotton ürünler gibi. Yılın ilk yarısı firmamız ihracat olarak belli başlı pazarlarda ivme kazandı. Bu da bize ihracat artışı olarak geri dönüş sağladı. Yılın 2’nci yarısında kurun artışı ile birlikte fuarda yapmış olduğumuz görüşmelerin ihracatımıza olumlu yansımasını bekliyoruz.

Yiğit DURAK

Durak Tekstil YK Üyesi

İlk kez katıldık

PremiereVision Paris’e Durak Tekstil olarak ilk kez katıldık. Bu bağlamda fuar küresel pazarla buluşmak, ürünlerimiz kadar vizyonumuzla da fark yarattığımızı göstermek için önemli bir platform oldu. Ancak, bütün fuar açısından değerlendirecek olursak ziyaretçi sayısı beklentilerin altında kaldı ve bunun birkaç sebebi var. Öncelikle fuar dönemine denk gelen ve neredeyse bütün Fransa’yı etkisi altına alan sosyal olaylar ve çatışmalar ziyaretleri olumsuz etkilemişe benziyor. Katılımcılar, Paris başta olmak üzere birçok şehirde yaşanan protesto ve çatışmaların ziyaretçi sayısında ciddi düşüşe yol açtığına dair ortak bir görüşe sahip. Diğer yandan, 2 sene öncesine kadar Eylül altında olan fuar tarihi pandemi sonrası Temmuz başına alındı. Yaz tatiline denk gelen bu yeni fuar tarihi, ziyaretçilerin henüz tam adapte olamadığını ve programlarında fuara dönük planlama yapamadığını gösterdi. Fransa ve Almanya başta olmak üzere, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’dan gelen ziyaretçilerimiz bir hayli fazlaydı. Bunun yanı sıra Kuzey Afrika’dan, özellikle de Tunus bölgesinden ziyaretçilerle buluşmak bizi için önemliydi.

Fuarda moda, hazır giyim ve iç giyime dönük çözümlerimizi öne çıkardık. Standart dikiş ve nakış ipliklerimizin yanı sıra, brode ürünlerimiz de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz reflektif ürünlerimiz, karanlıkta parlayan ipliklerimiz, iletken nakış ipliklerimiz ve organik ürünlerimiz de Paris’teki bu önemli etkinlikte öne çıkan çözümler oldu.

2023 yılı bir seçim yılı olduğu için bu döneme ilişkin bütçelendirin gerçekleşmelerinde farklılaşmalar yaşanabileceğini öngörmüştük. Yılın ilk yarısında bütçelendirdiğimiz satış rakamlarına tam olarak ulaşamamış olsak bile, geçen yıla göre kayda değer bir artış elde ettik. Yani yıllık bazda büyümeye devam ettik.

Levent TÜMER

Luno Tekstil YK Başkanı

Bursa’nın algısı olumlu

Paris’te yaşanan olaylar­dan dolayı Avrupa’daki firmaların alıcı ve tasarımcılarının fuara gelmeyeceği yönünde bek­lentiler vardı. Ancak fuar geçtiği­miz yıllara kıyasla iyiydi. Geniş bir ürün gamımız olduğu için fuara büyük bir koleksiyonla katıldık.

Fuardaki katılımcıların çoğunluğunun Türk ol­ması ve bunların nere­deyse yarısının Bursa fir­ması olması güzel bir duygu. “Bursa büyürse Türkiye büyür” diye bir slogan vardı. Yabancı müşterilerde de Bursa ile ilgili olumlu bir algı var. Bu bizim için gurur verici bir durum.

Şeyma ÖZÇİMEN

Özçimen Tekstil YK Üyesi

İkinci yarı yıl daha iyi olacak

Premiere Vision Fuarı sektörümüzün en önemli fuarlarının başında gelmekte. O yüzden hem bizler hem de ziyaretçiler için birçok konuda oldukça yol gösterici oluyor. Bu yıl yoğunluk olarak çok olmasa da gelen ziyaretçiler nitelik yönünden bizi memnun etti.

Standımıza birçok farklı ülkeden ziyaretçiler gelmesine rağmen ağırlıklı olarak Fransız, İngiliz ve İspanyol müşterilerimiz oldu.

Sonbahar/kış koleksiyonumuzu tanıttığımız bu fuarda ağırlıklı olarak jakar kumaşlarımız ön plandaydı. Bildiğiniz gibi trend sürdürülebilir üretim. Dolayısıyla koleksiyonumuzun hazırlığı da bu yöndeydi. İlk yarı ihracat rakamları beklediğimizden daha iyi ama Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz ve yükselen maliyetlerin fiyatlara olan etkisinden dolayı yaşanan sıkıntıların etkileri total performansı etkilemiyor değil. Önümüzdeki ikinci yarının daha iyi olacağını ve fuarın geri dönüşlerinin güzel olacağını umuyorum.

Erman Bükümcü

Pakipek Tekstil Paz. Md.

İkinci yarıdan umutluyuz

Premiere Vision Fuarı bizim sektör için en önemli fuar. Paris PV Fuarı her zaman beklentilerimizi karşılamaktadır. Bu sene Pa­ris’te gerçekleşen protestolar bazı iptallere yol açsa da biz çok memnunuz. Dünyanın her yerinden gelen müşterile­rimiz ve acentalarımızla yüz yüze iletişim kurup hem koleksiyonumuz hem de trendleri konuşma fırsatı yakaladık.

Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonumuzun en önemli kısmı sürdürebilir ve geri dönüşümlü kumaşlardan yaratılması. Bu bağlamda ağırlıklı olarak yüzde 100 doğal olan yün, ra­yon, acetate, tencel kaliteleri tercih ettik.

Açıkçası ilk 6 ayda baskılanan kur politikası nedeniyle istediğimiz ihracat rakamlarına ulaşamadık ancak seçim­lerin ardından ihracatımızda hızlı bir ivme yakaladık. Fua­rın da katkısı olacağına inanarak yılın ikinci yarısı için çok umutluyuz.

Erhan ER

Erşat Tekstil Firma Yetkilisi

Tarih konusunda şikayetler oldu

Firma olarak yaklaşık 650 kişiye istihdam sağlıyoruz. Avrupa, ABD, Rusya, Belarus, Ukrayna, Türki cumhuriyetler, Afrika ve Arap coğrafyalarına ihracat yapıyoruz. Bay ve bayan ceket, pantolon, etek, bluz, polyester ve polviskon karışımları. Erkek gruplarına yönelik takım elbiseler için yünlü karışımlar üretimi de yapıyoruz. İhracat ve iç piyasa yarı yarıya, dengeli bir dağılıma sahip. Son yıllarda ihracata biraz daha ağırlık vermeye ve ürünlerimizi yurt dışında tanıtmaya gayret ediyoruz.

Fuara yüksek beklentilerle geldik. Ancak Fransa’nın içinde bulunduğu durum fuarı da etkiledi. Fakat bizim halihazırda çalıştığımız müşterilerimiz planını yaptıkları için programlarını iptal etmeyerek, fuara geldi.

Bizim her sezondan önce yeni koleksiyonlarımız oluyor. Belirli başlı sattığımız ana kalemlerin yanına, yeni koleksiyonlarımızı ekleyerek fuarda sergiledik.

Müşterilerimiz fuar tarihinin kış için erken olduğunu belirterek, eylül ayında olması gerektiğini söylediler. Fuarın bu tarihte düzenlenmesi sezonları biraz kaydırıyor. Tarih konusunda müşterilerimizden şikayetler var.

Barış TATALLAR

Polyteks Tekstil Satış Md.

Faydalı iş birliklerine imza attık

Premiere Vision fuarı her zaman modaya yön veren, yeni trendleri gördüğümüz dünyadaki en prestijli fuarlardan birisi. Bu sene yoğunluğun geçen senelerden daha az olduğunu söyleyebilirim. Bunun Fransa’da yaşanan gösterilerden dolayı yaşanan seyahat iptallerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Yine de pek çok faydalı iş birliklerine imza attık. Ziyaretçi yoğunluğunun İtalya, İspanya ve Çin ağırlıklı olduğunu gözlemledik.

Fuarda giyime yönelik yumuşak tuşeli trikoya uygun polyester iplikler, yün muadili doğal görünümlü iplikler üzerinde yoğunlaştık. Tüm dünyada olduğu gibi bizim de önceliğimiz sürdürebilir ürünler.

Bu sebepten geri dönüşümlü ve biyobozunur iplikler oldukça ilgi gördü. Daha az enerji ve su tüketimi üzerine geliştirdiğimiz ürünlerin lansmanını gerçekleştirdik.

2023 yılının ilk yarısı geçmiş senelerle benzer performansta geçti. Umuyoruz ki fuarda tanıtımını yaptığımız fonksiyonel ve sürdürebilir ürünlerle bu miktar ikinci yarıda artacaktır.

Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan Texworld Paris Fuarı, yeni yerinde 3 – 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.

Porte de Versailles Sergi Merkezi’nde gerçekleştiri­len fuara yaklaşık 20 ülkeden 1.300 firma katıldı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’lık bir katılım artışıyla düzenlenen fuarda 34 Bursa firması yeni kreasyonla­rını müşterilerine sundu. Sektör temsilcileri pandemiden sonra, fuarın yaz edisyo­nunun tarihinin temmuz ayına alınmasının yanlış bir ka­rar olduğunu söyledi. Bursa firmalarının yetkilileri yaz ayla­rında düzenlenen Texworld Paris’in katılımcı firmaların beklentilerini yeteri kadar karşılamadığı görüşünde birleşti.

Cenk ÜNAL

Ünallar Tekstil Genel Koordinatörü

Eylül ayında düzenlenmeli

DOSAB’da faaliyet gösteren bir dokuma kumaş fabrika­sıyız. Ortalama aylık 105 bin metrekare satış ya­pıyoruz. Kadın giyimde daha çok abiye ve gelin­lik kumaş üzerine üretim yapıyoruz.

Pandemiden sonra Texworld 4 günden 3 güne düşürüldü ve tarihleri değişti. Bu durum müşte­rilerin ve fuara katılan firmaların faydasına ol­madı. Bu nedenle fuar bana göre yanlış bir ta­rihte yapılıyor. Fuarın gene eylül ayında düzenlenmesini tercih ederdik ama genel şartlar bunu gerektirdiği için temmuzdaki fuara da katı­lıyoruz. Şubat ayında düzenlenen fuarlar, gene eskisi gibi güzel devam ediyor. Fuara uygun kali­telerle gelmeye çalıştık. Koleksiyonumuzun yak­laşık 10’u bu fuara özel hazırlandı.

Mehmet Kağan KILIÇ

HMK Tekstil Genel Müdürü

Fuarın eski potansiyeli yok

Texworld Fuarı’na 20 yıldır katılıyoruz. Dokuma kumaş üretimi yapıyoruz. Kendi bünyemizde dokuma ve boyahane tesislerimiz mevcut. Yaklaşık, aylık 1,5 milyon metrekarelik kapasitemiz var. Bunun yanı sıra bezlerimiz baskıya da uygun olduğu için baskılı kumaş da üretiyoruz partnerlerimiz aracılığıyla. İhracat bölgelerimiz müşterilerimi­zin taleplerine göre değişse de ana pazarlarımız Avrupa, Rusya, Balkan ülkeleri, Güney Amerika şeklinde. Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyo­ruz. Paris’ten sonra Almanya, İtalya, ABD ve Rusya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde düzen­lenen fuarlara katılım göstereceğiz.

Binali MURATOĞLU

Altun Tekstil İhracat Satış Direktörü

PV’den uzak olmak verimi düşürdü

Altun Tekstil, dört tane ayrı fabrikası olan, ipliğini kendi üreten bir firma. Bunları dokuma ve ör­mede kullanıyoruz. Dokumada yaklaşık 400 tane, örmede ise 150 tane raşel örme tezgahımız var. Boyahanemiz kendi bünyemizde. Tama­men entegre bir tesis olduğumuzu söyleyebiliriz. Sadece baskı yok bünyemizde. Ürettiğimiz ürün­leri dünyaya sunmak için çeşitli fuarlara katılı­yoruz. Texworld Paris de bu fuarlardan biri.

Biz hem sürekli müşteri ziyareti yapan hem de fuarlara katılan bir firmayız. O yüzden fuarlara sürekli yeni kreasyonlarımızı getiriyoruz ki, müşterilerimize daha iyi hizmet sunalım.

Ebru AYHAN

Uzkan Tekstil Dış Tic. Md.

Hedeflediğimiz kitleye ulaşamadık

1994 yılında örme alanında ku­rulan firmamız bayan ve erkek dış giyimde hizmetlerini sürdürüyor. Brezil­ya’dan Kanada’ya, Fransa’dan Hollanda’ya ka­dar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Texworld Paris Fuarı’na 5’inci katılımımız. Geçtiğimiz dönemlerde eylül ayında düzenleni­yordu fuar ve çok daha fazla verim alıyorduk.

Firma olarak bayan ve erkek jakarda çok iyi­yiz. Özellikle ETR jakarlarda her yıl tonlarca sattı­ğımız bayan dış giyim kumaşlarımız mevcut. Onun dışında polyemit kaliteler üretimi zor ol­duğu için çok yaygın değil. Birçok firma bunda başarılı olamıyoruz.