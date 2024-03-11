Tekstilci çıkışı fuarlarda arıyor

GÖKSEL BAŞARAN- AYDIN DAĞTEKİN

BURTEKS, Bursa’da sektörü buluşturdu

Tekstil sektöründe Türkiye’nin lider şehirlerinden olan Bursa’nın tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı zenginliği dünyaya tanıtmak ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Bursa Textile Show Fuarı (BURTEKS), 5-7 Mart tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

KFA Fuarcılık’ın profesyonel organizasyonu ile yılda iki kez düzenlenen Bursa Textile Show, kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilere yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları oluşturmak ve iş ortaklıkları sağlamayı hedefliyor.

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde 10 bin metrekarenin üzerinde alanda Türk tekstil üreticilerinin ürünlerini sergilediği fuar, hem ziyaretçilere hem de katılımcılara tasarım ve trendlerin ön planda olduğu iş odaklı bir deneyim sunuyor. Firmaları alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show ayrıca trend alanları ve seminerlere de ev sahipliği yaptı.

Yavuz Özdemir - Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı:

KOBİ OSB’ye ihtiyacımız var

Dünya ekonomisi herkesin malumu. Şu an fuar dünya ekonomisiyle orantılı, çok keyifli değil ama çok çok kötü de değil. Özellikle Kızıldeniz’deki ulaşımla alakalı, mal ulaşımıyla alakalı durumun artı yönde Türkiye’ye etkisi oldu. Birçok ihracatçı arkadaşımız yaşıyor ve görüyor. Biz de onlardan birisiyiz. Ben 2024’ün biraz durgun geçeceğine ama 2025’te çok farklı bir piyasaya kavuşacağımıza inanıyorum. Bunda tereddütüm yok. Motivasyonumuzun kaynağı, Bursa’nın üretici şehir. olması Diğer şehirler gibi al-sat yapan bir şehir değil. En temel rekabet ve motivasyon kaynağımız, üreticimiz olmamız.

Bursa aslında hedeflediği üretim büyüklüğüne ulaşmış bir şehir değil. Bu anlamda KOBİ’lerin fiziksel ve mekânsal yeni ihtiyaçlarını karşılama mecburiyeti var. Bunun da maliyeti şu anda organize sanayi bölgelerinde birim fiyat olarak çok yüksek. KOBİ dediğiniz firmaların bunları karşılaması mümkün değil. Onun için dünya piyasaların durumuna rağmen kabına sığmayan Bursa’daki KOBİ’lerin yerel yönetimler aracılığıyla oluşturulan yeni fiziksel ve mekânsal planlamalarla KOBİ OSB’lere ihtiyacı var. Bu ihtiyacın karşılanması için yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Yaklaşık 6 yıla yakın süren görüşmelerimiz var, henüz bir netice alamadık. Umarım seçim öncesi hedeflediğimiz bu neticeyi yerel yönetici arkadaşlarımızdan alırız, bekliyoruz.

Bir yandan da Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hazırlık yapıyoruz bünyemizde. Biz şu anda Akrida GES projesinin içindeyiz, üretim başladı. Yaklaşık 4- 4,5 megavatlık bir üretim… Balıkesir’de yaklaşık 107 dönüm bir arazi aldık. Yeşil dönüşümle alakalı, işin içindeyiz. Dijital dönüşümle de alakalı, yaklaşık 5 yıldır ciddi çalışmalarımız var. O konuda da piyasada ortalamalarının üzerinde olduğumuzu düşünüyorum.

Engin Sarıkaya Sarcan Tekstil Genel Müdürü:

Rekabet gücümüzü günden güne kaybediyoruz

Fuara başından beri katılıyoruz. Bugüne kadarki fuarlar çok güzel geçti. Fuarın ilk günü fena değildi, ancak ikinci gün pek bir şey yok. Müşteri anlamında da… Fuar alanı aslında çok güzel. Daha önce Merinos’taydı ancak katılımcılar pek memnun olmamıştı. Konsept olarak iyi, stantlar da iyi. Buradaki sorun, Texbition fuarıyla tarihler çakışıyor.

Biz erkek ve bayan jakarlı kumaşlar üretiyoruz. Damatlık üzerine çalışmalarımız var. Ürünlerimiz ağırlıklı yurtdışına gidiyor. İç piyasaya verdiğimiz de, genellikle ihracata gidiyor. İhracat potansiyelimiz yüzde 50 civarında. Rusya’ya açılmak istiyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız var.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik hazırlık yapıyoruz bir yandan da. Güneş enerjisini düşünüyoruz ancak henüz çalışmalarına başlamadık. Avrupa’nın istediği yeşil dönüşüm belgelerini almaya çalışıyoruz. Avrupa’ya ihracatımızı artırmak istiyoruz, bu yüzden de istedikleri belgeleri almak istiyoruz. Geri dönüşümlü ürünler üzerinde de çalışmalarımız var. Müşteri taleplerine göre daha çok hareket ediyoruz.

Sektörün rekabet gücünü değinecek olursak, Çin gibi faktör var karşımızda. Fiyat olarak rekabet avantajımızı kaybettik. Teknolojik ürünler sadece, ama onu bile yapıyorlar artık. Maliyetlerimiz git gide yükseliyor, fiyat olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Özellikle enerji maliyetleri… İşçilik yine öyle. Bu ortamda ücret, verene çok, alana az. Girdilerimizin düşmesi lazım. Nasıl olur bilmiyoruz onu da. Yoksa rekabet gücümüzü kaybediyoruz tekstil olarak günden güne.

Texhibition’da yeni ürünler vitrine çıktı

Bursa’da Bursa Textile Show Fuarı düzenlenirken, aynı günlerde İstanbul’da da tekstil fuarı vardı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle dünyadan alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde 6-8 Mart tarihlerinde beşinci kez ziyaretçileriyle buluştu.

Sektörün iş ajandasında yer alan Texhibition, firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilerine sundu.

Fuar, kumaş ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 400’ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getirdi.

Barış Mert - Korteks Genel Müdürü :

Korteks’in sürdürülebilir ürünleri büyük ilgi gördü

Korteks olarak, Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 strateji çerçevesinde tüm işlerimizi sürdürülebilirlik odaklı yürüten bir şirketiz. Yüksek kaliteli ürünler üretirken sürdürülebilirlik prensiplerini de işimizin en hayati unsuru olarak tavizsiz bir şekilde uyguluyoruz. Bu anlayışla Taç Bioloop, Thermal Touch ve pet şişe ve polyester ipliklerin geri dönüşümü ile üretilen TAÇ Reborn gibi birçok özellikli ve fonksiyonel ipliği sektördeki müşterilerimize sunabiliyoruz. Texhibition İstanbul Fuarı’na da ağırlıklı olarak en yenilikçi ürünlerimizle katıldık. Sürdürülebilirliği odağımıza alarak ürettiğimiz ve fuarda sergilediğimiz ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü, fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri olduk. Ayrıca bu fuarı çok kıymetli bulduğumu da ifade etmek isterim çünkü bu fuar firmaları global markalarla bir araya getiriyor ve aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar.

Bolat: Yeşil dönüşüm çok önemli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İTHİB tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Texhibition Fuarı’nın açılışına katıldı.

Yeşil dönüşüm konusunda sektörü uyaran Bolat, Avrupa Birliğine (AB) ihracat yaparken dezavantajlı duruma düşülmemesi için yeşil dönüşüme uyumun çok önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda verdikleri destekleri anlatan Bakan Bolat, kısa süre önce hayata geçirilen Yeşil Mutabakat’a Uyum Projesi Desteği kapsamında şirketlerce alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin 10 milyon liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından destekleneceğini anlattı. Bolat, “Eximbank’ın sermayesi 9 ay içinde üçüncü defa artırıldı. Turquality tanıtım projesi desteğinde yaptığımız değişikliklerle tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına tanıtım ve marka desteği vereceğiz. Tekstilin merkezi olan deprem bölgesindeki illerimiz için Turquality destek programlarını bir yıl daha uzattık” diye konuştu.

TİM Başkanı: En kötüsü bitti

“2023 yılında ihracatta hedeflerimizin gerisinde kaldık ve yılı 29 milyar dolarla tamamladık. Bu yılın ilk iki ayında da yaklaşık 4.8 milyar dolarla yine hedeflerimizin gerisindeyiz” diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, iniş çıkışlı bir dönem olduğunu ancak en kötüsünün geride kaldığını belirtti. Gültepe, yılın ikinci yarısında hazır giyim ve tekstil ihracatında ibrenin yukarı döneceğini aktardı.