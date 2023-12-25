Teknoloji Sergilediler

Endüstrideki paydaşları buluşturan, sadece robotik çözümlere odaklanan ve üretimde verimlilik sağlayan son teknolojileri bir araya getiren Türkiye’nin en büyük organizasyonu olan alanında 8.Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, 6.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, 4.Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi, 7.Proses Zirvesi ve Sergisi, 1. Depolama ve İntralojistik ile 1. Kazan ve Basınçlı Kap İstanbul’da gerçekleşti.

Zirve, robotik ve süreç yönetimini kapsayan uygulamalardan depolama ve enerji maliyetini düşüren çözümlere kadar üretimin içindeki tüm bileşenleri bir çatı altında topladı. 20-23 Aralık tarihleri arasında düzenelenen orgnizasyona sektör profesyonelleri ve önde gelen firmalardan alanında uzman konuşmacıların yer aldığı eş zamanlı paneller dinleyiciler tarafından tam not aldı.

Tamamı tek alanda gerçekleşen 6 zirvede ziyaretçiler tüm üretim süreçlerinde maliyetleri düşüren ve verimliliği artıran çözümleri bir arada görme fırsatı yakaladı.