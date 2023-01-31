Paris’te Bursa rüzgarı
Türk tekstil sektörü Paris’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Birbirine yakın tarihlerde düzenlenecek Texworld Evolution Paris ve Premiere Vision Paris fuarlarına Türkiye’den 325’e yakın firma katılırken, bu fuarlarda Bursa’dan 93 firma stant açacak.
Semih AYDIN
Tekstilin kalbi 6 – 9 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te atacak. Art arda düzenlenecek iki fuarda tekstil sektöründeki son trendler ve geleceğe yön verecek yeni modalar görücüye çıkacak.
6 – 8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Texworld Evolution Paris’e dünyanın dört bir yanından 750’yi aşkın firmanın katılımı bekleniyor. 100’ü aşkın firmayla Texworld Evoluition Paris Fuarı’na katılacak olan Türkiye ise fuara en fazla firmayla katılan ülkeler arasında yer alıyor. Fuarda Bursa’dan 38 firma stant açacak. Dünyanın en önemli tekstil fuarı organizasyonları arasında gösterilen Premiere Vision’da ise New York’un ardından ikinci buluşma Paris’te gerçekleşecek. 7 – 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 260 firma katılım gösterecek. Fuara 205 firma ile katılan Türkiye, Premiere Vision Paris’e en fazla firmayla katılım gösteren ülkelerden olacak. Premiere Vision Paris’te Türkiye’den 55 firma stant açacak.
Texworld Evolution Paris Fuarı’na katılacak Bursa firmaları
1. Acar Tekstil
2. Akdem Tekstil
3. Altun Tekstil
4. Arasan Tekstil
5. Arsor Tekstil
6. Ardem Tekstil
7. Beyhan Tekstil
8. Bisem-Paradise Teks.
9. Bünyem Tekstil
10. Clotex Tekstil
11. Damla Dokuma Teks.
12. DH Group Tekstil
13. Dorleon Fabrics
14. Dörtrenk Tekstil
15. Drita Tekstil
16. Elmasteks Tekstil
17. Emre Tekstil
18. Etkin Kumaşçılık
19. Fersam Tekstil
20. Giba Dokuma Tekstil
21. İrfan Aydemir Teks.
22. Kabul Tekstil
23. Karkent Tekstil
24. Kükrer Tekstil
25. Masg Tekstil
26. Monateks
27. MSS Dokuma
28. Nelko Tekstil
29. Özer Jacquard
30. SS. Mir Moda
31. Şahsa Tekstil
32. Ünallar
33. USK Tekstil
34. Üstüntextile / J.Fabrics
35. Uzkan Tekstil
36. Ventsa Tekstil
37. Volkan Mefruşat
38. Yılmam Tekstil
Premiere Vision Paris Fuarı’na katılacak Bursa firmaları
1. Akbaşlar Tekstil
2. Akteks Tekstil
3. Altınsu Tesktil
4. ASY Fabric
5. Avrupa Pasifik Tekstil
6. Barutçu Tekstil
7. Batmaz Tekstil
8. Beztaş Tekstil
9. Bims Tekstil
10. Burmod Tekstil
11. BZ Jacquard Tekstil
12. Confetti Fabrics
13. Derhan Tekstil
14. Dilek Tekstil
15. Elyaf Tekstil
16. Er-Ez Group
17. Erşat Tekstil
18. Ezgi Tekstil
19. Güldoğan Mensucat
20. Gülipek Tekstil
21. Hamzagil Emprime
22. Hantaş Tekstil
23. HMK Tekstil
24. İlay Tekstil
25. İpeker Tekstil
26. Işıksoy Tekstil
27. Jade Lace - Nurel Teks.
28. Joyteks Tekstil
29. Kayaoğlu Tekstil
30. Korukçu Tekstil
31. Kotonteks
32. Küçükçalık Tekstil
33. Luno Tekstil
34. M.A.C. Tekstil
35. Marsala Tekstil
36. Meltam Tekstil
37. Monarch Jacquard
38. Nilba Tekstil
39. Özel Tekstil
40. Pakipek Group
41. Parlamış Atadan Teks.
42. Pastel By Yılmazipek
43. Rabek Tekstil
44. Reisoğlu Tekstil
45. Saygı (Simmod)
46. Seçen Tekstil
47. Seriko Group
48. SNT Tekstil
49. Sönmez ASF
50. Sönmez
Raşel Teknik
51. Sunteks
52. Tekstaş Tekstil
53. Türkay Tekstil
54. Vivid Tekstil
55. Yekpa Tekstil
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Aralık 2022