Paris’te Bursa rüzgarı

Semih AYDIN

Tekstilin kalbi 6 – 9 Şubat tarihleri arasında Fran­sa’nın başkenti Paris’te ata­cak. Art arda düzenlenecek iki fuarda tekstil sektörün­deki son trendler ve gele­ceğe yön verecek yeni modalar görücüye çıkacak.

6 – 8 Şubat tarihleri ara­sında düzenlenen Texworld Evo­lution Paris’e dünyanın dört bir yanından 750’yi aşkın firmanın katılımı bekleniyor. 100’ü aşkın firmayla Texworld Evoluition Paris Fuarı’na katılacak olan Türkiye ise fuara en fazla firmayla katılan ülkeler arasında yer alıyor. Fuarda Bursa’dan 38 firma stant açacak. Dünyanın en önemli tekstil fuarı orga­nizasyonları arasında gösterilen Premiere Visi­on’da ise New York’un ardından ikinci buluşma Paris’te gerçekleşecek. 7 – 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 260 firma katılım gösterecek. Fuara 205 firma ile ka­tılan Türkiye, Premiere Vision Paris’e en fazla firmayla katılım gösteren ülkelerden olacak. Premiere Vision Paris’te Türki­ye’den 55 firma stant açacak.

Texworld Evolution Paris Fuarı’na katılacak Bursa firmaları

1. Acar Tekstil

2. Akdem Tekstil

3. Altun Tekstil

4. Arasan Tekstil

5. Arsor Tekstil

6. Ardem Tekstil

7. Beyhan Tekstil

8. Bisem-Paradise Teks.

9. Bünyem Tekstil

10. Clotex Tekstil

11. Damla Dokuma Teks.

12. DH Group Tekstil

13. Dorleon Fabrics

14. Dörtrenk Tekstil

15. Drita Tekstil

16. Elmasteks Tekstil

17. Emre Tekstil

18. Etkin Kumaşçılık

19. Fersam Tekstil

20. Giba Dokuma Tekstil

21. İrfan Aydemir Teks.

22. Kabul Tekstil

23. Karkent Tekstil

24. Kükrer Tekstil

25. Masg Tekstil

26. Monateks

27. MSS Dokuma

28. Nelko Tekstil

29. Özer Jacquard

30. SS. Mir Moda

31. Şahsa Tekstil

32. Ünallar

33. USK Tekstil

34. Üstüntextile / J.Fabrics

35. Uzkan Tekstil

36. Ventsa Tekstil

37. Volkan Mefruşat

38. Yılmam Tekstil

Premiere Vision Paris Fuarı’na katılacak Bursa firmaları

1. Akbaşlar Tekstil

2. Akteks Tekstil

3. Altınsu Tesktil

4. ASY Fabric

5. Avrupa Pasifik Tekstil

6. Barutçu Tekstil

7. Batmaz Tekstil

8. Beztaş Tekstil

9. Bims Tekstil

10. Burmod Tekstil

11. BZ Jacquard Tekstil

12. Confetti Fabrics

13. Derhan Tekstil

14. Dilek Tekstil

15. Elyaf Tekstil

16. Er-Ez Group

17. Erşat Tekstil

18. Ezgi Tekstil

19. Güldoğan Mensucat

20. Gülipek Tekstil

21. Hamzagil Emprime

22. Hantaş Tekstil

23. HMK Tekstil

24. İlay Tekstil

25. İpeker Tekstil

26. Işıksoy Tekstil

27. Jade Lace - Nurel Teks.

28. Joyteks Tekstil

29. Kayaoğlu Tekstil

30. Korukçu Tekstil

31. Kotonteks

32. Küçükçalık Tekstil

33. Luno Tekstil

34. M.A.C. Tekstil

35. Marsala Tekstil

36. Meltam Tekstil

37. Monarch Jacquard

38. Nilba Tekstil

39. Özel Tekstil

40. Pakipek Group

41. Parlamış Atadan Teks.

42. Pastel By Yılmazipek

43. Rabek Tekstil

44. Reisoğlu Tekstil

45. Saygı (Simmod)

46. Seçen Tekstil

47. Seriko Group

48. SNT Tekstil

49. Sönmez ASF

50. Sönmez

Raşel Teknik

51. Sunteks

52. Tekstaş Tekstil

53. Türkay Tekstil

54. Vivid Tekstil

55. Yekpa Tekstil