OSB’ler belediyelerden çözüm bekliyor

AYDIN DAĞTEKİN

Dünya devi işletmelerin de faaliyet gösterdiği Bursa’daki organize sanayi bölgeleri (OSB), sorunlarının çözümü için belediyelerden destek istiyor. Kritik 31 Mart yerel seçimleri öncesi OSB başkanları tarafından dile getirilen öncelikli sorunlar ise yol, trafik ve su olarak sıralandı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, OSB’ler dışında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları konusunda yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğüne işaret etti. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bölgede yol ve trafik sorununun had safhaya çıktığını kaydetti. KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl da, işletmelere üretimde kullanmaları için BUSKİ tarafından ucuz su verilmesini ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların da çözülmesini istedi. Hısımcıl, bu amaçla özellikle kentin doğusunda kalan OSB’lere hızlı ve rahat ulaşım için, “Otoban üzerinden kentin doğusundaki üç OSB için alternatif giriş-çıkış bağlantı noktaları planlanmalı” önerisinde bulundu.

Sanayi ile uyumlu yerel politikalar geliştirilmeli

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez:

“Bursa bir sanayi kenti ve ülke ekonomisine katkısı oldukça büyük bir endüstriyel pazara sahip. Bu sebeple, yerel yönetimlere talip olan kişilerin sanayi planlamasıyla uyumlu yerel politikaları geliştirmesi gerekiyor. Sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarını anlayan, iş birliğine açık ve çevre sürdürülebilirliği merkezli yaklaşımlar kent ekonomimizin kalkınması için büyük önem taşıyor.

Organize sanayi bölgelerinde üretim, planlı ve çevreyle uyumlu biçimde ilerliyor. OSB dışında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları da bu ilkeden referansla üretim yapmalı. Bu noktada yerel yönetimlere önemli bir sorumluluk düşüyor. Hem OSB’deki firmaların rekabet konusunda dezavantajlı duruma düşmemesi, hem de çevrenin zarar görmemesi için bu işletmelerin düzenli denetlenmesi gerekiyor. Bana göre yerel yönetimlerin sanayi faaliyetleri konusundaki öncelikli görevi budur.

İşbirliklerine her zaman açığız

Bunun dışında işletmeler arası iş birliğini teşvik edecek adımlar, işletmelere eğitmenlik ve danışmanlık hizmetleri, istihdam çalışmaları ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaşması için yapılacak tüm etkinlikler sanayimizin yararına olur. Biz de NOSAB olarak bu türlü iş birliklerine her zaman açığız. İş dünyası ve yerel yönetimler arasında sürekli iletişim ve iş birliği olmalıdır. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkınma için iş dünyası ve belediyelerin birlikte çalışması hayati öneme sahiptir.”

Bölgemizin yol ve trafik sorunu had safhada

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

“Öncelikle 31 Mart seçimlerinde göreve gelecek yerel yönetimlere, yeni başkanlara başarılar diliyorum. Bölgemizin yol ve trafik sorunu had safhada. Bölgemizdeki trafik, şehir içi trafiğinden farksız, bu soruna acil çözüm bulunması gerekiyor. İstihdam, personel bulma konusunda da yerel yönetimlerle işbirliği yapmak istiyoruz. Bir ortak büro kurarak, bu sorunu çözmek istiyoruz geçmişte olduğu gibi. Diğer bir sorunumuz, sanayide kullanılan su fiyatları. Suyun daha avantajlı fiyattan sanayiciye verilmesi lazım. BUSKİ’den aldığımız suyun.

Bölgemize talep çok fazla olduğunu için yeni bir OSB kurulması, özellikle KOBİ OSB kurulması konusunda da ön ayak olunması lazım diye düşünüyorum. Ortak akılla KOBİ OSB yapılması için iş birliğine gitmek lazım. Böyle bir ihtiyaç var Bursa’da.”

İşletmelere ucuz su verilmeli, ulaşım sorunu çözülmeli

KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl:

“İhracat ağırlıklı çalışan işletmelerimizin uluslararası rekabet ortamında kesintisiz ve ekonomik proses suyu temini ile ilgili problemlerinin çözülmesi öncelikli hal almıştır. Bu amaçla bölgemize yakın su kaynaklarından, üretim amaçlı kullanılmak koşulu ile özel bir fiyat tarifesi ile ham (işlenmemiş) proses suyu verilmeli.

Bursa’nın 1/100.000 imar planları tamamlanmalı. Bu planlar yapılırken şehir içerisindeki sanayi alanları doğru yerlere kaydırılmalı, kentin de rahatlatılabilmesi amacı ile sanayicilerimize altyapısı tamamlanmış, ekonomik yeni sanayi alanlar oluşturulmalı, gerekirse birlikte finansal modeller geliştirilerek oluşacak sanayi alanların yakınlarında personellerimiz için ekonomik uydu yerleşim alanlarının yapılmalı.

Çevre yoluna bağlantı noktaları

Trafikteki yoğunluğun çözümü için de yakın çevre yolunun Gürsu bağlantısı ivedilik ile bitirilmeli, toplu taşıma araçlarının kapasiteleri ve konforu arttırılarak, hızlı ve ekonomik ulaşım sağlanmalı. Böylece servis araçlarının şehir trafiği üzerindeki yükü azaltılabilir. Otoban üzerinden kentin doğusundaki üç OSB için alternatif giriş-çıkış bağlantı noktaları planlanmalı. Hızlı tren ve yük taşımacılığı projesi hayata geçirilirken mutlaka OSB’lerimiz için lojistik merkez ve demiryolu iltisak hattı bağlantıları projelendirilmeli. Şehrin batı yakası ile bağlantının sağlanabileceği Uludağ etekleri tarafından yeni ulaşım yollar, alternatif bir güzergâh olarak planlanmalıdır.”