Makine sektörünün Polonya çıkarması

Makine sektörünün Doğu Avrupa pazarına açılan kapısı STOM-TOOL Fuarı 19 – 22 Mart tarihleri arasında Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlendi. Avrupa’nın önemli endüstri organizasyonlarından olan fuara 21 ülkeden yaklaşık firma katılırken Bursa’dan 17 makine üreticisi son teknoloji ürünlerini sergiledi.

İlk olarak 2008 yılında düzenlenen ve metal iş­leme için CNC aletleri ve makineleri alanında son teknolojilerin sergilendiği fuar endüstri sektöründe Avrupa’nın önde gelen fuarları arasında yer alıyor. Kielc Sergi Merkezi’nde düzenlenen olan STOM-TOOL Fuarı, en son takım tezgahları, CNC makineleri, sac şekillendirme ve işleme ekipmanları, metal kesme ve lazer işleme gösterimleri, endüstriyel robotlar ve 3D yazıcıların sunumları gibi çeşitli endüstriyel ekipmanların sergilendiği bir etkinlik oldu. Fuarla birlikte, uzmanlarla gerçekleştirilen toplantılar da etkinlikte yer alan katılımcılara ilham verici tartışmalar sundu. STOM-TOOL Fuarı, endüstriyel işleme sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri takip edenler için önemli fırsatlar sundu.

STOM TOOL KİELCE 2024 FUARI’NA KATILAN BURSA FİRMALARI

ALES PRES

ANERKA

ARMENDUS

BAYKAL

BEKAMAK

BENDMAK

DURMAZLAR

ERMAKSAN

FRESAN

İLERİ TEKNİK

KARBEND

LFSS

MAC BENDING

NUKON

ŞAHİNLER

TUBEND

UPTEC

*Liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vek. ve Gen. Mdr.

Ermaksan olarak, STOM-TOOL 2024'te son teknoloji ile ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizle yerimizi aldık. Alanında uzman ekibimizle birlikte standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimizle bir araya gelerek, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimiz hakkında bilgiler aktardık.

Dünyanın pek çok ülkesinden katılımın olduğu fuar oldukça verimli geçti. Fuarda ayrıca ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, güzel iş birliklerine imza attık ve yeni pazarlara ulaşma noktasında da bağlantılar gerçekleştirdik. Yenilikçi ürünlerimiz ziyaretçilerimizin büyük beğenisini topladı.

Fuarlar aracılığı ile ziyaretçileriniz ürünlerimizi yakından görme şansı elde ederken detaylı bilgi sahibi de oluyorlar. Bu nedenle fuarlara özel önem veriyoruz ve sektörümüzle ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlarda aktif olarak yer almaya özen gösteriyoruz.

Fuarlar sayesinde aynı zamanda sektörel çalışmalar hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Bu nedenle sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak adına bu tür organizasyonlarda etkin bir şekilde yer almaya, ülkemizi başarıyla temsil etmeye ve kendimizi sürekli geliştirerek yeni teknolojileri bünyemize katmaya devam edeceğiz.