Makine endüstrisi İzmir’de buluştu

Göksel BAŞARAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ, İzgi Fuarcılık ve 4M Fuarcılık iş birliğinde organize edilen IMATECH – 2. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, gerçekleştirildi.

Makine endüstrisinin en büyük buluşmaları arasında yer alan IMATECH, sektörün yoğun ilgisiyle yüzde 100’ün üzerinde büyüdü. Dört gün boyunca yerli, yabancı makine ve üretim sektörlerindeki tüm aktörleri İzmir’de tek çatı altında bir araya getiren IMATECH Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerine üretim teknolojilerini 360 derece tecrübe etmek için benzersiz bir fırsat sundu.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmalar ile Türkiye’deki temsilciliklerinin de katıldığı fuarda, 130’un üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ve bu firmaların 250’den fazla markası, profesyonel ziyaretçilerle buluştu.

IMATECH; CNC, sac işleme ve otomasyon teknolojilerinden elektrik ve elektronik ekipmanlarına, yüzey işleme teknolojilerinden güç aktarım sistemlerine, kaynak-kesme teknolojilerinden teknik hırdavat ürünlerine, akışkan gücü ve proses ürünlerinden üretim tesisi lojistiğine kadar ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemleri bir araya getirdi.

Fuar; gıdadan medikale, tekstilden savunma ve havacılığa, madencilikten kuyumculuğa, tarımdan enerjiye kadar geniş bir alanda üretim yapılan Ege ve Akdeniz havzalarındaki üretim çeşitliliğini ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sundu. Fuarla yerli yatırımcıları yerli ve ithal teknolojilerle buluştururken yerli üreticileri de yabancı yatırımcılarla buluşturarak, yerli makine üreticilerinin ihracatını artırabilmek hedeflendi.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

MTK Teknik Kaplama, oksidasyon, nitrasyon, siyah nitrasyon, çinko, kaplama prosesleriyle sektöründe lider bir firma haline gelmiştir. MTK yılda beş fuara katılıyoruz,2024 ilk fuarımız Imatech 2024 İzmir makine fuarına katıldık. İzmir sanayisi çok büyük. Uzun zamandır böyle bir fuar yapılmadığı için ilgi çok fazla oldu. Proseslerimizi tanıttık. MTK teknik kaplama Ar-Ge tarafından geliştirilen Sq40 prosesini anlattık. Sq40 prosesi savunma sanayisinde uygulanan bir prosestir.

Lütfi AKINCIOĞLU

LOTHBROG MAKİNE GENEL MÜDÜRÜ

Makine sanayi için önemli bir lokasyon olan İzmir, tüm Ege Bölgesinin ithalat ve ihracat süreçlerinde ulaşım ve konum konusunda hem katılımcılara hem de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Bu sebeple İzmir İmatech Fuarına olan ilgi yeni düzenlenen bir fuar olmasına rağmen yakaladığı ivme ile yoğun talep görerek kendisini gösterdi.

Şirketimiz, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerinde her daim aynı felsefeyi başlangıç noktası olarak kabul eder. Müşterilerin bakış açılarına dayalı yeni değerlerin yaratılmasının, karşılıklı güven ilişkisini güçlendireceğine inanıyoruz. Mevcut durumdan memnun olmak yerine, iş faaliyetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için sürekli olarak harekete geçecek yeni ve daha iyi fikirler aramak; temel insan kaynakları felsefemizdir. Sahip olduğumuz benzersiz şirket kültürünün bu felsefeyi uygulamaya devam ederek daha da gelişeceğine inanmaktayız.

Gweike Lazer’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak hizmet veren Lothbrog Makine LTD. ŞTİ.’nin kurucusu Lütfi Akıncıoğlu, Türkiye’de düzenlenen fuar organizasyonlarındaki katılım hedefinin mevcut durumdan memnun olmak yerine, iş faaliyetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için sürekli olarak harekete geçecek yeni ve daha iyi fikirler aramak; temel insan kaynakları felsefemizdir. Sahip olduğumuz benzersiz şirket kültürünün bu felsefeyi uygulamaya devam ederek daha da gelişeceğine inanmaktayız.

İMATECH İzmir Fuarı, bu yıl da beklentilerimiz dahilinde gelişimini sürdürerek oldukça verimli geçti. Firma olarak bu fuarda yer almaktan ve fuarın gelişimine katkı koymaktan gurur duyuyoruz. Çünkü İMATECH Fuarı’nın büyüdükçe İzmir ve Ege Bölgesi makine sektörüne sağladığı katkının artacağına da inanıyoruz.

Fuara katılan Bursa firmaları*

Bosmech

Bursa Sevinçler Makina

Burtek Kayış

DCB Machine

Durmazlar

Isıtan

Lothbrog Makine

MTK Teknik Kaplama

Sağlamlar Punta Kaynak

Semtes

Şahinler

Zigana Vinç

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.