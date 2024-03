Kadınlar ‘iş’te ağırlığını koyuyor

Göksel BAŞARAN - Aydın DAĞTEKİN

Livza YILBİRLİK YILMAZ

Durmazlar Yönetim Kurulu Üyesi

Durmazlar Makina olarak metal işleme sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 2005 yılında üniversiteden mezun oldum. Sonrasında yüksek lisans eğitimimi yaparken Durmazlar Makina’daki görevime başladım. Öncelikle iş dünyasında olmayı kadın ve erkek olarak ayırmayıp, konuya ‘insan’ penceresinden bakmalıyız. İş dünyasında yer alan eğitim sürecini iyi bir şekilde tamamlamış, donanımlı, tecrübeli her insanın karşılaştığı avantajlı veya dezavantajlı durumlar, cinsiyet farkı olmaksızın aynı. Ancak kadınların karakteristik özellikleri gereği işlerine olan hassasiyetleri, konuları detaycı bir şekilde ele alışları, kapsayıcı liderlik yürütebilmeleri sağlıklı ve üretken bir iş ortamlarının oluşmasını destekliyor. İş yaşamında karşılaşılan zorluklar kadına-erkeğe göre değil, sektöre göre değişiyor. Dünya’da ve Türkiye’de makine sektörüne baktığınızda kadın çalışanların az olduğunu görürsünüz. Ancak bu aynı zamanda bir fırsat. Kadın çalışanlar bu sektör için kendilerini yetiştirebilirlerse, katkı koyabilecekleri birçok alan olduğuna eminim. Artık kadınlarımız kendi haklarını savunabilecek, kendilerini her ortamda özgüvenli bir şekilde temsil edebilecek nitelikte. Bu sebeple ayrıştırmaya değil nasıl daha üretken ve topluma faydalı, ‘Nasıl evrensel insan oluruz’ buna odaklanmalıyız. Çalışanlar için eğitim, teknik donanım ve bu bilgileri deneyimleyebilecekleri faaliyet alanlarının oluşturulması en önemli konu. Annem Fatma Durmaz Yılbirlik’in de dediği gibi; Birilerinin bizim adımıza yol çizmesine aslında ihtiyacımız yok. Kadın veya erkek hepimizin ihtiyaç duyduğu, tıkandığı ve destek beklediği alanları iyileştirmek için adımlar atılmalı ve bu çalışmaların teşvik ve motive edici programlarla desteklenip devamlılığı sağlanmalıdır. BTSO’daki çalışmalara dahil olarak sektörümdeki ve diğer sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip edebiliyorum. Konsey gruplarının faaliyetleri, ticari seyahatler, akademi konseyinin çalışmaları, networking ve tecrübe paylaşımı yapılan toplantılardan faydalanıyorum. Piyasalara ve genel konjonktüre yönelik mikro ve makro bakış açıları oluşturduğu için işime etkilerini direkt gözlemleyebiliyorum. Ayrıca Türkiye’den ve yurtdışından iş insanları ile bir araya gelip ortak projeler geliştirme imkanı sunmasını da oldukça önemsiyorum.

Yasemin Yeşilova

Yeşilova Holding YKÜ

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Grubumuzun en temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinin anahtarı, kadınların hem iş hem de sosyal hayatta daha fazla güçlenmesinden geçmektedir. Kadınların güçlenmesi ile de tüm toplumumuz kazanacaktır. Yeşilova’da kadın çalışma arkadaşlarımızın mutluluk ve refahını artırmak için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. İş’te Denge projemiz çatısı altında yeni ve örnek uygulamalarla bu alandaki performansımızı ve ilerlememizi sürekli yükseltirken, çevremizi de değiştirmek ve rol model olmak için elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Eşit istihdam fırsatları, iş ve sosyal hayatı dengeleme noktasında uygulamalar, eğitim ve gelişim programları, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi başlıklarda politikalar geliştirmeyi sürdürüyoruz. Ayrımcılığı tetikleyen kalıplara ve önyargılara sonuna kadar karşı duruyoruz. Eğitimden siyasete, ekonomik hayattan sosyal hayata kadın ile erkeğin her alanda birlikte, eşit hak ve sorumluluklara sahip olmasını sağladığımızda daha aydınlık ve güzel bir gelecek bizi bekliyor.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD Başkanı

Kadınların iş yaşamındaki rolünün güçlenmesi için toplumsal, kurumsal ve bireysel düzeyde farklı adımlar atılmalıdır. Toplumsal olarak cinsiyet eşitliği ve kadınların liderlik rollerindeki varlığına destek veren bir kültürün oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Kamu kurumlarımız ile iş dünyası kuruluşlarımızın cinsiyet eşitliği politikalarını yaygınlaştırması ve kadınların kariyer gelişimini destekleyen eğitimler, projeler, mesleki eğitim ve kadın istihdam programlarını artırması kadınların iş hayatlarında rolünü güçlendirerek daha fazla fırsat sunacaktır. Ayrıca kadın liderlerin rol model olmaları da kadınların iş hayatına daha fazla katılımını teşvik etme noktasında büyük önem taşımakta. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (DOSABSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı unvanını almayı başarmış biri olarak, iş hayatındaki tüm kadınları temsilen çok büyük sorumluluk hissediyorum. Bu doğrultuda, DOSABSİAD olarak kadınları destekleyici eğitimler ve projeleri gündemimizde tutuyor çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyoruz. Kadınların özellikle uluslararası ticaret ve e-ticaret gibi alanlarda gerekli yetkinliklere sahip olmalarının da dijital dünyanın hızla geliştiği günümüzde sürdürülebilir başarı ve inovasyon konularında büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyorum. Ülke sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne katkı sağlamak isteyen tüm kadınların ticarete daha yakın durmaları ve diğer kadınlar için örnek oluşturmaları da kadınların iş dünyasına daha fazla entegrasyonunu sağlayacak ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkılar sunacaktır.

Esma BAŞ GÖCEN

Yepsan YKÜ

Otomotiv sektöründe 37. yılını dolduran firmamız Yepsan A.Ş, dünyanın ve ülkemizin önde gelen OEM’lerine sac metal-alüminyum-paslanmaz soğuk şekillendirilmiş, kaynaklı şaşi, gövde, hava yastığı, emniyet, batarya, motor parçaları üretmektedir. 10 ülkeye ihracat yapan Yepsan A.Ş özellikle elektrikli araçlarda elektronik ünite parçaları, batarya parçaları alanında uzmanlığını geliştiriyor. Makine mühendisiyim, Yepsan da 17. yılımı bitiriyorum ve yönetim kurulu üyesiyim. Kadınların sektörden bağımsız iş hayatlarında varlığı olmazsa olmaz durumda. Elbette mevcut ekonomik şartlar, alım gücünün azalması aile içinde kadınların desteğini de zorunlu hale getirdi. Otomotiv sektöründe ağırlıklı beyaz yaka kadın çalışanların yanı sıra iş bitirici, detaycı, düzenli ve hedefe yönelik çalışma başarısı gösteren kadınları artık üretimin her alanında görmekteyiz. Kadındır yapamaz, olmaz deyimleri çoktan tarihe karıştı, Kendi işlerimiz için değerlendirirsek hangi makinaya, operasyona kadın eli değmişse verimlilik artıyor. Kadınların çalışma hayatında bir noktaya bağlamak doğru olmayabilir- belki yaradılış sebebiyle, aidiyet duygusunun ve başarma azminin daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Güvenilir çalışma ortamı, maddi-manevi refah seviyesi ile birlikte sürdürülebilirliğin geleceğine inanıyorum. Kadınların hayatın her alanında aşamayacağı zorluk olduğuna inanmıyorum. İstikrarlı, kararlı ve istekli olmaktan vazgeçmemeliyiz. Tüm Kadınların Dünya kadınlar gününü kutluyorum, başarılarımızın artmasını diliyorum.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil YKÜ

1954 yılına uzanan köklü geçmişimizle Türkiye’nin sayılı entegre tekstil firmalarından biriyiz. Günümüz itibarı ile dokuma kumaş üretimi, sentetik iplik üretimi, boya, apre gibi birçok tekstil kolunda faaliyet göstermekteyiz. Sektörümüzde kadın istihdamı ve fırsat eşitliğine önem veren bir firmayız. Işıksoy Tekstil kadın çalışan oranımız 4/1 kapsıyor. Kadınlarımızın istihdama katkısı oldukça önemli. Yeni yatırımlarımızla da her geçen yıl bu oranın daha da artmasını hedefliyoruz. Toplumun temel taşı olan kadınlarımızın hak arayışı ve var olma savaşı hiçbir dönem bitmediği gibi günümüzde de tüm hızıyla devam ediyor. Hangi sektörde olursa olsun kadın olmanın zorluğunu yaşayan hemcinslerimiz, toplumdaki ‘güçsüz ve yardıma muhtaç kadın’ imajını yok etmeye gayret ediyor. Cinsiyetçi kalıplar aşamadığımız önemli bir konu. Kadınlar artık iş hayatında ve sosyal hayatta erkeklerle eşitlenmeli. Cinsiyetçi kalıplara rağmen iş hayatında olduğu gibi sektörümüzün her alanında söz sahibi olabilmeliyiz. Çalışma yaşamı bir yandan kadının üretkenliğini, toplumsal saygınlığını, özgüvenini arttırırken ve en önemlisi ekonomik özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da ülkelerin gelişmişliğinin, medeniyetin göstergesidir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Kadın çalışırsa kendini geliştirirse ülkemizde paralel olarak gelişir. Kadınların sesinin çok daha gür çıkabildiği ve hak ettiği değeri görebildikleri bir dünya dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Sevda KESKİN GÜLMEZ

Güleryüz Otomotiv YKB Vekili

Bir kadın yönetici olarak söyleyebilirim ki, kadın her alanda ve her şartta görev alabilir. Bunu öncelikle kendisine inanarak ve güvenerek sağlayabilir. Her sektör, kadının varlığını ön planda tutarak iş yerinde alanlar oluşturduğu takdirde güzel işlere imza atılacağının bilincinde olmalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile her yerde rahatlıkla çalışabileceğimiz iş kolları arttırılmalıdır. Farklı çalışma şekillerinin geliştirilmesi kadınlara diledikleri mekanda ve zamanda çalışma kolaylığı sağlayabilir. Unutmamak gerekir ki hayatın her alanında ister özel hayat ister se iş hayatı olsun, her zaman farklı zorluklar karşımıza çıkabiliyor. Karşılaşılan her zorluk daha fazla tecrübe ve kendini geliştirme fırsatı sağlıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmek ve üstesinden gelebilmek içinde durmamak ve çok çalışmak gerekir. İnsanın kendine güveninin artmasına yönelik eğitim programları düzenlenmeli ve rol model örnekleri ile desteklenmelidir. Burada “Ben de yapabilirim!” demek de çok önemli. Kadınların iş gücüne katılımı ekonomik büyümeye ve sosyal adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında kadın istihdamındaki artış dikkate değerdir. Şirketler deki fırsat eşitliği ile bunların daha da artış göstereceğine inanıyorum.

Merve ÖNSEVER ÇAĞLAYAN

PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi

Alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapan PMS Alüminyum olarak, sektörün Türkiye’deki en önemli üreticileri arasında yer alıyoruz. Sektörün ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli üreticilerinden biriyiz. Firma olarak; otomotiv, inşaat, raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, elektrik elektronik, solar enerji ve ses yalıtım sektörleri başta olmak üzere sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için özel bir metal olan alüminyumun kullanıldığı her sektörde varız. PMS Alüminyum’da Pazarlama – Kurumsal İletişim ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Kadınlarımız, aile ve iş hayatında üstlendikleri sorumluluklar ile hayatın her alanında büyük bir rol oynamaktadır. PMS Alüminyum olarak, tüm iş politikalarımızda her zaman için fırsat eşitliği önceliğiyle hareket ediyor ve iş yaşamında çeşitliliği destekliyoruz. Bu noktada, kadınların iş hayatındaki önemini biliyor ve çalışma koşullarını sürekli iyileştirerek kadınların iş hayatındaki zorluklarla başa çıkmasına destek oluyoruz. Bu yaklaşımla kadınların hem iş hayatında hem de sosyal hayatta güçlendirilmesini de her zaman için destekliyoruz. Bunu yaparken de kadın istihdamını her geçen gün artırarak, sürdürülebilir bir geleceğe kadınlarımızdan aldığımız güçle ilerliyoruz. Başarı yolculuğumuzda kadın çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız güçle ilerlemekten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, varlıklarıyla yaşama anlam katan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Sevgi Saygın

Umdasch Madosan YKÜ

Şu anda Umdasch Madosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak endüstriyel raf sistemleri sektöründe görev alıyorum. Umdasch Madosan, Bursa'nın lider perakende ve depo raf sistemleri üreticilerinden biridir. İş ortaklarıyla birlikte ürünlerini başarıyla dünya çapında 80 ülkeye ihraç etmektedir. Kadınların iş dünyasında etkin bir rol üstlenmelerini desteklemek için stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Bu kapsamda, cinsiyet eşitliğini güçlendiren somut politikaların hayata geçirilmesi önem taşır. İş yerlerinde kadın çalışanlara adil kariyer gelişim fırsatları sağlamak, liderlik pozisyonlarına daha fazla kadının yükselmesini teşvik etmek ve şeffaf bir ücret yapısı oluşturmak bu stratejilerin temelini oluşturmaktadır. Ek olarak, şirket içinde kadınların eğitim ve farkındalık programlarına daha aktif katılımını teşvik etmek, çalışanların cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak önemlidir. İş yerinde adil ve eşitlikçi bir ortamın oluşturulması, çeşitlilik odaklı bir iş kültürünün benimsenmesi, kadınların iş yaşamında daha fazla güçlenmelerini destekleyecektir. Bu stratejik adımlar, iş dünyasında kadın liderlerin sayısını artırarak genel çeşitliliği destekleyecek ve kurumsal başarıyı güçlendirecektir. Zorluklar hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği, ancak bu zorluklara gösterdiğimiz tepkiler, yaşamımızın yönünü de belirliyor. Bu noktada özellikle aile ve iş hayatım arasındaki dengeyi sağlama çabalarımı vurgulamak isterim. Bu denge çabaları, sadece kişisel gelişimime katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda profesyonel açıdan da beni güçlendirdi. Yeteneklerime duyduğum güven, liderlik becerilerimi sürekli olarak geliştirmem için beni motive etti. İş hayatımda destekleyici ilişkiler kurma çabalarım, yalnızca kendi başarılarıma odaklanmaktan öte, diğer kadın girişimcileri desteklemek ve birlikte büyümek amacıyla çeşitli stratejik projeler geliştirmeme olanak tanıdı. Bu deneyimlerim, iş dünyasında kadınların güçlenmesine odaklanan ve dayanışma ruhunu teşvik eden bir yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına değerlidir. Unutulmamalıdır ki, birlikte çalışma ve destek, yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmemizde bize güç katar. Şirketler, kadınların iş ve aile hayatlarını dengelemelerine destek olmak için esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma gibi modern uygulamalara yönelebilirler. Biz de Umdasch Madosan olarak, bu anlayışla esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi çağdaş uygulamalara önem veriyoruz. Kadın çalışanlarımıza sunduğumuz bu imkanlarla, iş ve özel yaşamları arasında daha iyi bir denge kurmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kadınları teşvik etmek ve güçlendirmek, sadece bireylerin değil, aynı zamanda şirketin genel başarısına da katkıda bulunur. İnanıyoruz ki, kadınların iş dünyasındaki etkin rolü, sadece onların değil, tüm iş ortamının zenginleşmesine katkı sağlayacaktır.

Dilara Korgavuş Sönmez

Ünver Group Fabrika Müdürü

Kısaca 1979 yılında kurulan Ünver Group, Bursa'daki üretim tesislerinde otomotiv sektörüne yönelik içten yanmalı, elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıtlı araçlar için hava, su, yağ ve yakıt sistemlerinde kullanılan kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal şekillendirilmiş boru ile plastik enjeksiyon parçalarını için üretimini sürdürmektedir. Bursa Kayapa OSB ve Badırga Karma OSB olmak üzere 2 farklı lokasyonda bulunan üretim tesislerinde toplam 20.000m2 kapalı alanda OEM ve TIER1 firmalarına üretim yapan Ünver Group bünyesinde 400 çalışan bulunmaktadır. 2012 yılından beri şirket bünyesinde farklı görev ve sorumlulukları üstlendim. Son 5 yıldır Ünver Group fabrika müdürü olarak görev yapmaktayım. Globalde son 5 yılda, şirketlerin üst yönetim pozisyonlarındaki kadın sayısının yükseldiğini görüyoruz. Lider kadınlara sahip olmanın değerini gören firma sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu veriler bizi cinsiyet çeşitliliği konusunda ilerleme kaydedilebileceği yönünde umutlandırıyor. Bu yönde atılmış doğru adımlar olduğunu görmekle birlikte yine de kadınlar her düzeyde yetersiz temsil edilmeye devam ediliyor. Fortune 500 şirketlerindeki kadın CEO oranının çok düşük olması ise bize daha gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor. Sayıları değiştirmek için şirketlerin asıl sorunun olduğu yere odaklanması gerekiyor. Genellikle kadınların üst düzey liderlik pozisyonlarına ulaşmasını engelleyen “cam tavan” hakkında konuşuruz. Gerçekte ise çalışmalar bize gösteriyor ki, kadınların önündeki en büyük engel daha yöneticiliğe olan ilk adımda yaratılıyor. Eğer kadınlar erkeklerle aynı oranlarda birinci kademe yöneticiye terfi ettirilir ve işe alınırsa önümüzdeki yıllarda daha çok kadının iş hayatında üst düzey yönetici olarak çalıştığını görebiliriz diye düşünüyorum. Ünver Group’ta ara kademe yönetici pozisyonlarından bakım yöneticisi ve kalıphane yöneticisi koltuklarında çok da alışık olmadığımız şekilde kadın yöneticilerimizin oturmasından, diğer departmanlarımızda da ara kademe yöneticilerimizin oransal olarak daha fazla olmasından şirketimiz adına ve kadın yöneticilerimiz adına gurur duyuyorum. İş dünyasındaki yolculuğumda karşılaştığım zorluklar arasında sektöre özgü teknik konuların yanı sıra, liderlik pozisyonlarındaki kadınlar için dayatılan genellemeler ve cinsiyet temelli ayrımcılık bulunuyor. Ancak, bu zorlukları aşmak ve değişim yaratmak adına çaba sarf ettim ve ediyorum da. İş arkadaşlarımla etkileşimde bulunduğum ortamı daha destekleyici hale getirmeye çalışıyor, kendi liderlik potansiyellerini keşfetmeleri için fırsatlar sunuyorum. Eğitim programları düzenleyerek, işyerindeki cinsiyet eşitsizliğine karşı bir adım atmaya çabalıyorum. Çünkü inanıyorum ki, kadınların iş dünyasında hak ettikleri liderlik rollerini üstlenmelerini desteklemek, sadece benim değil, tüm çalışma arkadaşlarımın yararına olacak. Kadınlar, çeşitli engellerle karşılaşarak iş veren kaynaklı sorunlar ve toplumun bakış açısından kaynaklanan sorunlarla uğraşıyorlar. İşveren kaynaklı sorunlara örnek olarak, kadınların düşük ücretle işe alınması, doğum ve aile sorumlulukları nedeniyle işlerini aksatabilecekleri algısı, vardiyalı çalışma düzeni gibi faktörler bulunuyor. Toplum yapısında, kadına ev işleri ve çocuk bakımı gibi roller biçilirken, erkeğe ise ev dışında çalışma ve aile ihtiyaçlarını karşılama rolleri veriliyor. Kadın, bu rollerin dışına çıktığında toplumun beklentilerini karşılayamıyor. Kadınların en iyi ihtimalle toplumsal cinsiyet rollerini dengelemesi ve ailevi sorumluluklara öncelik vermesi bekleniyor. Kadının fiziksel dayanıklılığının erkeklere göre düşük olması, iş yerinde uygun olmayan fiziksel koşullardan daha fazla etkilenmesine sebep oluyor. Kadının iş yaşamında karşılaştığı sorunların hepsinin işi bırakma eğilimlerine yol açtığı düşünülse de yapılan farklı çalışmalarda ücret ve terfi konularında adaletsiz uygulamaların, cinsiyetçi bakış açılarının ve düzensiz çalışma saatlerinin de kadınların işi bırakma eğilimlerine etkisi olduğu görülüyor. Bu da kadının iş yaşamındaki sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemeli, fiziksel koşullarımızı planlarken kadın çalışanlarımıza özen göstermeli ve şirket kültürlerimizi cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir yapıda sürdürmeye özen göstermeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bir kadın meselesi değil insan hakları meselesi olduğunu ve toplumsal gelişimimiz ve milli kalkınmamız için bunun bir lütuf değil zorunluluk olduğunu bilmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.” sözünü çok değerli buluyorum. Ünver Group olarak biz de kurulduğumuz günden bugüne aynı bilinç ve sorumlulukla hareket ettik ve gelecek nesillere de aktarılması için bunu bir kurum kültürü haline getirdik. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Nurcan Özdemir

EPSA Yalıtım YKB

Yönetim kurulu başkanlığını yaptığım EPSA, yalıtım, ambalaj ve yapı kimyasalları sektörlerinde dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Bursa Barakfakih Sanayi Bölgesi'nde bulunan 20 bin metrekarelik entegre tesisimizde, endüstri 4.0 tabanlı makine parkımız ile farklı sektörler için yüksek kalitede yalıtım malzemeleri üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Eskişehir fabrikamızda ise EPS ve strafor üretimine başladık. Bu tesisimizde otomotivden mobilyaya, beyaz eşyadan inşaata kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyoruz. Sürekli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız ile sektördeki güçlü büyümemizi sürdürmekteyiz. Yalıtım ve ambalaj sektörlerinin yanı sıra, ülkemize büyük katkılar sağlayacak alanların başında gelen turizm sektörüne de yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı sırasında, iş dünyasına adım atmak isteyen kadınlara destek olmanın önemini gördüm. Bu dönem, hem kadınlar için bir yol gösterici olmamı hem de kendi hayatıma değerli katkılarda bulunmamı sağladı. Kadınların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, ilk finansman kaynaklarına erişimde yaşanan güçlüklerdir. Toplumun erkek girişimcilere gösterdiği maddi destek ne yazık ki kadınlar için aynı ölçüde sağlanmıyor. Özellikle 90'lı yıllarda, kadın girişimcilik yolu çok daha zorlu idi. Ancak, son yıllarda KOSGEB ve bankaların desteğiyle bu durum bir nebze iyileşti. Yeni kadın girişimcilere destek olmanın yanı sıra, üretim alanında çalışan ve işletmelerini belli bir noktaya getiren kadınlara, ihracat yapmayı ve maliyetleri düşürerek üretimi artırmayı öğretmeye odaklanmalıyız. Bu konuda, tecrübe ve bilgimizi paylaşarak katkıda bulunmaya gayret etmeli ve bu anlamda sonuç odaklı çalışmalar yapılmalı. Türkiye'de kadın girişimciler, iş dünyasında önemli başarılar elde etmelerine rağmen, bir dizi zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Sosyo-kültürel faktörlerden finansmana erişimdeki engellere kadar birçok önemli faktör bulunuyor. Özellikle inşaat ve yapı sektöründe erkek egemen bir yapı bulunması bu sektörde faaliyet gösterirken karşımıza zorluk olarak çıkıyordu. Toplumsal algı, kadınların iş dünyasında erkekler kadar başarılı olamayacağına dair yanlış bir algı yaratıyor. Ayrıca, iş ve aile hayatını dengeleme konusunda kadınlara yönelik artan baskı, onların kariyer hedeflerini sınırlayabiliyor. Kadın girişimcilerin karşılaştığı bir diğer önemli engelden bahsetmek gerekirse, işlerini kurmak ve büyütmek için gerekli olan finansal kaynaklara erişimde yaşanan zorluklardır. Araştırmalar, kadınların kredi ve yatırım bulma konusunda erkeklere göre daha fazla engelle karşılaştığını gösteriyor. Bu durum, kadınların iş fikirlerini hayata geçirmelerini veya işlerini genişletmelerini zorlaştırıyor. Kadınların iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliği ve aktif iş hayatına katılımlarının devamı için yapılacak birçok yenilikçi ve stratejik adımdan bahsedebiliriz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından büyük önem taşır. Kadınların iş ve aile hayatı arasında denge kurabilmesi için esnek çalışma saatlerinin sunulması, liderlik, teknoloji, mühendislik gibi alanlarda daha fazla temsil edilmesini sağlayacak eğitim programlarının desteklenmesi, İş yerlerinde cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaların benimsenmesi ve uygulanması ve eşit ücret politikası ve son olarak da kadınların kendi işlerini kurmalarını destekleyecek finansman imkanları, eğitim ve mentorluk programlarının artırılması şeklinde özetleyebiliriz. Türkiye'de kadınların iş hayatına katılımında görülen artış, gelecek için umut vaat etmekle birlikte, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi, toplumun genel refahına olumlu katkılar sağlayacaktır. Eşitlikçi bir iş gücü, daha adil bir toplumun temelini oluşturur ve herkesin potansiyelini gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu nedenle, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için devam eden çabaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitim, yasal düzenlemeler, toplumsal farkındalık çalışmaları ve cinsiyet eşitliği politikalarının daha da güçlendirilmesi, kadınların iş hayatındaki potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarını sağlayacaktır. Türkiye, kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmek ve desteklemek için daha fazla çaba sarf etmelidir çünkü kadınların güçlenmesi, sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda toplumsal refah ve adalet için de hayati öneme sahiptir.

Emel ÖZKAN TAŞYAKAN

Destek Amortisör YKÜ

Firmamız 37 yılı aşkın süredir başta otomotiv olmak üzere, medikal, ağır vasıta, iş makinaları, demir yolları ve havacılık gibi çeşitli sektörlere gazlı, hidrolik, hidro-pnomatik amortisörler, gazlı yaylar, hidrolik liftler üretmektedir. Son yıllarda Ar-Ge projelerine dayalı geliştirdiği ürünleri seri projelere dönüştürmeye başlayan firmamız sektörün öncü kuruluşu olup nitelikli projeler ile büyümeye devam etmektedir. Kadınlara iş yaşamında öncelikle fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Firmamızda bir pozisyona yerleşim aşamasında yönetim olarak kadın istihdamına önem ve öncelik veriyoruz. Teknik, Ar-Ge, idari, mali, üretim, montaj, kalite fark etmeksizin eğer bir pozisyonda istihdam yapılacaksa kadın adayların başvurularını önceliklendiriyoruz ve daha özenle inceliyoruz. Erkek işi, kadın işi gibi bir ayrım yapmadan, işe uygun olarak çalışan seçilmesi gerektiğine inanıyoruz bu konuda kadınları destekliyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarda bu farkındalığın oluşması için kadın istihdamının artması yönünde teşviklerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. İş-Kur’un bu yönde çalışmaları var ancak bunun yeterli olmadığını ve üretim alanında boşluğu dahi dolduramadığını görüyoruz. Hem idari hem de teknik anlamda ön yargıları kırabilmek adına kadınlar önce kendilerini karşı tarafa ispata zorlanmaktadır. Hiçbir erkek için düşülmeyen bir işin yapılış şekli kadın için sorgulanabilmektedir. Bu nedenle hangi pozisyonda olursa olsun kadınlar yaptığı görevi sonuna kadar sahiplenmeli, özgüven ile işini sürdürmelidir. İş hayatında çalışan kadınların erkeklere göre daha yorgun olduğu tartışılmaz bir gerçek. İş yaşamının sürdürülebilmesi biraz da hayatın diğer alanlarında kadının nasıl desteklendiğine bağlı olarak değişiyor. Eş, çocuk, aile bireyleri, sosyal yaşam gibi çevreden destek göremeyen kadınların çalışma hayatı ne yazık ki çok kısa sürmekte veya zorunlu olarak daha fazla yük altında devam etmektedir. Bu konuda kadınların tek başına yapabileceği en önemli konu kendini geliştirmek ve eğitime öncelik vermektir.

Hidayet Nalan Tüzel

Bursa Çimento YKÜ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş, şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım, ayrıca serbest avukatım. Firmalarımız, ana şirket olan Bursa Çimento çatısı altında çimento, hazır beton, vasıflı çelik üretim ve satışı, liman, antrepo ve sigorta aracılık hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketler tarafından cinsiyet eşitsizliği ile aktif olarak mücadele edilmeli, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları geliştirilmeli, cam tavan etkisi kırılabilmeli, gelir adaletsizliği konusu çözülmelidir. Kadın çalışanlar için iş dünyasındaki liderlik potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesi adına mentorluk programları oluşturulmalı ve kadınlara eğitim – gelişim fırsatları sunulmalıdır. Bunlara ilave olarak kadınların iş dünyasındaki deneyim, bilgi paylaşımının geliştirilmesine yönelik olarak network bağlantılarının geliştirilmesi sağlanılmalıdır. Burada esas görev, şirketlere ve biz yöneticilere düşmektedir. Hukuk eğitimi aldım. Hukuk fakülteleri kadın ve erkeğin neredeyse eşit dağılımı olduğu bir alan olduğundan, eğitim hayatımda, kadın olmakla ilgili bir zorluk yaşamadım. Ancak akabinde avukatlık mesleğine başlamak ile kadın olmanın zorlukları ile tanıştım. Yine Bursa Çimento ve grup şirketleri, erkek egemen sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bu sektörlerde salt kadın olmak dahi zor. Ancak bu zorlukları, işe ve işin gerekliliklerine odaklanarak aştığımı düşünüyorum. Bir kadın olarak iş dünyasında yer almanın zorluklarından en önemlisi, global bir konu olan cinsiyet eşitsizliğidir. Dünya’da şirketleri yöneten CEO’ların veya Yönetim Kurulu üyelerinin cinsiyet dağılım oranına baktığımızda kadınların iş yaşamında “yöneten” konumda olmadıkları, iş dünyasında cinsiyet dağılım oranında geri planda kaldıkları dikkat çekicidir. Bu konuda yönetici pozisyonda olan kadınların da çalışan kadınları teşvik etmesi, onlara destek ve rol model olmaları gerekmektedir. İlk öğretimden başlayarak kadın ve erkek eşitliği konusuna eğilmek gerekiyor. Kadının yerinin sadece evi olmadığı çalışma hayatında da eşit şartlarda temsilinin önemi ve hayatiliği tartışmasız olduğundan politika yapıcılar veya şirketler tarafından toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edilmeli, kadınların eğitim ve kariyer gelişimlerine destek veren imkanlar geliştirilmeli, esnek çalışma modellerine teşvik edici uygulamalar yapılmalı, kadınların, iş – aile yaşam dengesini koruyabilmeleri, dengeleyebilmeleri adına çocuk bakım hizmetleri gibi uygulamalar hayata geçirilmeli ve desteklenmelidir. Böylelikle kadınların seçim yapma zorunluğu olmaksızın iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliği ve daha fazla etkin olmaları sağlanılabilir, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanabilecektir.

Fatma Betül Kabalar

Hayat Sağlık Grubu YKB Yrd.

Özel Hayat Hastanesi 1978 yılında kurulan Bursa’nın ilk özel hastanelerindendir. Ben de 2002 yılında İdari ve Mali İşler Biriminde göreve başladım. 2005 Yılında Hastane Müdürü olarak görevime devam ettim. 2010 Yılından bu yana Hayat Sağlık Grubunda Genel Koordinatör (CFO) (Mali ve İdari İşler) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. 2018 yılında Özel Hayat Hastanesi 20.000 metrekare kapalı alan, 150 yatak sayısı, 80 hekim ve 560 çalışanı ile hizmet sunduğu yeni binasına taşındı. Aynı yıl Mudanya Yolu üzerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında hizmet sunan Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi grubunu bünyesine katıldı. 2023 yılında Üroloji Branşında hizmet veren, Özel Ürotaş Tıp Merkezi kuruma dahil oldu.1996 yılından bu yana İstanbul Pendik bölgesinde hizmet veren Özel Pendik Şifa Hastanesi; 120 çalışan ve 28 Hekimi ile gruba katıldı. İzmir yolu üzerinde Özlüce de 40 bin metrekare kapalı alanı bulunan yeni bir hastane projemiz mevcut. 2024 yılı yaz başında kazmayı vurmayı planlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada gerçekleşen ekonomik, sosyal ve hukuksal gelişmeler kadını iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Kadın yöneticilik ve girişimcilik gelişmekte olan toplumumuzda ve dünyada çağdaşlaşma ile giderek önemini artırmıştır. Sağlık sektörü iş dünyasında emek yoğun üstünlüğünün kadınlarda olduğu sektörlerden biridir. Çalışanlarımızın yüzde 60’ı kadındır. Her ne kadar kadın sağlık çalışanımız fazla olsa da meslek değerlendirmesi yapıldığında hekim olan sağlık çalışanımız yüzde 10 civarındadır. Kadın çalışan sayısının arttırılması ile ilgili bilindiği üzere ülkemizde de bazı bölgelerde pilot uygulamaların yapıldığı bakıcı desteğinin önemli olduğunu düşünüyorum. İş veren açısından da çalışanlarının özellikli durumlarında onlara özel bazı düzenlemeler ile iş yaşamındaki emeklerinin sürdürülmesinin sağlanacağına inanıyorum. Kadının elinin değdiği her şey gerçekten farklılaşır ve güzelleşir. Başladığım noktadan bu yana sürekli üzerine bir şeyler katarak bu noktaya geldim. Günümüz trendleri çok hızlı değişiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmak, gerekli teknolojik adımları hem kişiselimde hem de çalıştığım kurumda takip etmek adına gerçekten büyük bir efor sarf ediyorum. Çalışma yaşamında ekip olabilmek önemli. Sağlık sektörü multidisipliner yaklaşımları içeren bir yapıdadır. Ekiplerimizle uyum bizi başarıya götürür. Kadınların iş yaşamında aktif olamayışının en önemli nedenlerinden biri, bizimde yaşadığımız kırılmaların yüzde 80’nin nedeni bakım desteğine erişiminin olmaması. Özellikle çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim söz konusu olduğunda kadınlar güvenebilecekleri bir yer bulamıyorlar ve yeteri kadar destek göremiyorlar. Bu durum kadınları aileleri ve kariyerleri arasında bir tercih yapmaya zorluyor. Bakım hizmetlerinin eksikliğinden kaynaklı sorunları çözebilmenin en etkili yolu evrensel kreş desteklerinin, okul öncesi hizmetlerinin ve yaşlı bakım hizmetlerinin zenginleştirilmesi, kalitesinin artırılmasıdır. Hem yerel yönetimlere hem de devlete bu zenginleşmeyi sağlayacak sorumluluklar düşmektedir. Bir diğer önerim, kısmi zamanlı çalışma modellerinin yaygınlaşması kadın istihdamını arttırabilir. Eğer esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışma konusunda bilinç yükselir ve genel görüş değişirse bu sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Kadınların istihdama girmesi ve istihdamda kalmasını sağlamak için en önemli konulardan bir diğeri de kadın girişimciliğinin desteklenmesidir diye düşünüyorum. Kadınlara özel network ve mentörlük imkanları, finansal okur yazarlık, temel ekonomi gibi eğitimler hibe ve kredi desteği ile sağlanabilir. Daha önce de söylediğim üzere kadının elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 binin üzerindedir. Bu sayının artarak çoğalmasını diliyorum. Mutlu kadın eşittir mutlu toplumdur.

Elif Özhan

Özhan Marketler Zinciri YKÜ

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market’te çalışıyorum. Özhan Market’in yönetim kurulu üyesiyim ve şirketimizde İdari ve Teknik İşler Müdürlüğü görevini yürütüyorum. İlk günden bu yana kaliteli hizmet anlayışından taviz vermeyen marketimiz vatandaşlarımızın gönlünde yer etti. Özhan Market olarak yıl boyunca normal faaliyetlerimizin dışında birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyoruz, insanlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaların ve yasal düzenlemeler oluşturulmalı. Ayrıca, kadınları iş gücüne katılımı teşvik eden destekleyici önlemler, eğitim fırsatları ve kariyer geliştirme programları da sağlanabilir. Şirketler ve kuruluşlar, kadın liderleri teşvik etmek ve onlara daha fazla fırsat sunmak için çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını benimsemelidir. Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bilinçlendirme ve eğitim kampanyaları da bu süreci destekleyebilir. Bu görevlerin bir kısmı hükümetlere, bir kısmı işverenlere, bir kısmı ise toplumun geneline düşmektedir. Perakende sektörünün en önemli sorunu tedarik zinciridir. Tedarik zincirinin temini süreçleri ile birlikte bir diğer husus istihdam diyebiliriz. Kalifiye personel sorunu çok fazla olan sektörümüz aslında kadın istihdamı için güçlü avantajlar sağlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bu alanda gerçekleştirilecek teşvikler sorunların çözümü açısından çok değerli adımlar atılmasını sağlayacaktır. İş dünyasının sektörel sorunlarının çözümü konusunda yerel yönetimlere de büyük sorumluluk düşüyor. Son dönemde yerel yönetimlerin insan kaynakları çalışmaları hız kazandı. Bu konuda iş dünyası temsilcileri ve iş insanları ile ortak atılacak adımlara ihtiyaç duymaktayız. Kadınların aile sorumluluklarını ve iş yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olacak esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi modellerin desteklemek gerekiyor. Kadınlara eşit fırsatlar sunan, cinsiyet ayrımcılığını önleyen ve kadınların kariyer gelişimini destekleyen şirket politikalarının benimsenmesi ve uygulanması gerekiyor. Kadınların iş hayatında ilerlemelerini desteklemek için eğitim, mentorluk ve liderlik geliştirme programları gibi fırsatlar sunulmalıdır. Toplumun genelinde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Ayşe Köksal

ERA Alüminyum YKÜ

2005 yılından bu yana aktif çalışma hayatı içerisindeyim. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 15 sene otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra alüminyum profil imalatı ve mekanik işleme sektörüne geçiş yaptım. Son 3 yıldır kendi şirketimiz olan Era Grup Alüminyum A.Ş de yönetim kurulu başkanı olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla ve hızlı yol alınmasına ihtiyaç var. Öncelikle toplumun her kademesinde, eğitim ve yetenek geliştirme kritik bir konudur. İş hayatında yeteneklerin ön plana çıktığı günümüzde, kadınların her kademede daha aktif ve eşit fırsatlarla yer almasını destekleyecek kapsayıcı bakış açısı benimsenmeli ve teşvik edilmelidir. Bu konuda, biz işverenlere ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile nitelikli eğitimi kendisine misyon edinen STK’lara pek çok görev düşüyor. Eşit istihdam fırsatlarının sunulması, kadınların kariyerlerinde gelişim ve ilerleme fırsatlarının sağlanması ile birlikte, kadının kendisiyle başlayarak toplumun her kademesinde farkındalık ve bilinçlenmenin arttırılması öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Özellikle çalışma hayatında aktif yer alan pek çok kadın, gelecek nesiller için rol model olacaktır. İş hayatımda zaman zaman kadın olduğum için, kariyer basamaklarında daha yavaş ilerlediğimi hissettiğim anlar yaşadım. Çünkü özellikle annelik kimliği kariyer hayatımızda dönemsel olarak öncelikleri değiştirebiliyor. Ancak kadınlardaki çok yönlü olabilme becerisi, azim ile bir araya geldiğinde yeteneklerimiz doğrultusunda ilerlememiz mümkün. Kadınların iş ve aile yaşamlarındaki dengeyi sağlayacak fırsatlar sunulmalı. Kadın, önce kendi potansiyelinin farkında olarak özgüvenle ilerlemeli ve iş yaşamında bireysel varlığını sürdürecek yetkinlikleri kazanacak gelişimi göstermelidir. Kendi cam tavanlarımızı ortadan kaldırdıktan sonra topyekûn toplum bilinciyle yol alınmalıdır. Mesleklerin ya da yürüttüğümüz işlerin, cinsiyeti yoktur, doğru ve yeterli yetkinlikler vardır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günümüzü kutluyor, her alanda emekçi kadınlarımızın çoğalarak güçlenmesini diliyorum.

Ümran Ertaş

SKE Otomotiv YKB Yrd.

Çalıştığım süre boyunca Kadın Çalışanlarımla ayrı bir ilişkimiz oldu hep. Bu konu benim için çok önemli. Şartlar ne kadar zor olsa da bizim hep bir gönül bağımız vardır. Firmamızda yüzde 40 olan kadın çalışan oranımızı bu sene yüzde 50’ye yükselttik, ağırlıklı olarak imalatta destek veriyorlar. Kadınların iş yaşamında daha fazla desteklenmesi ve eğitime önem verilmesi gerekiyor. Biz kadın çalışanlarımızdan beklediğimizin üstünde verim aldık her zaman. Ekonomik şartların zorluğunu kadınlarımızın iş hayatında daha fazla desteklenmesiyle bir nebze daha hafifletebiliriz diye düşünüyorum.

Rengin EREN

Erener Otomotiv YKÜ

yılında üniversiteden mezun olur olmaz henüz 21 yaşımdayken iş hayatıma bankacılıkla başlayıp, Kıtalararası Deniz Taşımacılığı alanında devam ettim. 2010 yılında da yeni kurulan aile şirketimiz Erener Otomotiv’in Dış Ticaret Departmanını kurma sorumluluğunu üstlendim. Erener olarak Hafif ticari araç segmentinde yarı mamul araçların dönüşümünü yapıyoruz. Şaseden, kamyondan yolcu taşıyan mini/midibüsler, otobüsler üretiyoruz. Tasarımın ötesinde; mühendislikten trafiğe çıkış belgesine kadar kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Üretimimizin tamamı ihracata yönelik. Ağırlıklı olarak Mercedes ve Iveco markaları üzerinde çalışıyoruz. İveco’nun Türkiye’deki ilk onaylı üst yapıcısıyız. ERENER OTOMOTİV A.Ş. adına 2022-2026 döneminde; Otomotiv Sektöründe ilk kadın sektör temsilcisi olarak BTSO Meclis Üyesi seçildim. Aynı zamanda bu dönem Otomotiv Konsey Başkanlığı görevini yürütüyorum. Hem yüksek katma değerli bir üretim alanında çalışıyor olmaktan dolayı ülkemiz ihracatına yaptığımız dikkate değer katkıdan hem de ülkemizi yurtdışında temsil ediyor olmaktan gurur duyuyorum. BTSO’nun UR-GE yapılanması sayesinde belirlediğimiz yeni hedef pazarlar üzerinde çalışmalarımız tüm üye firmalarımız ile birlikte devam ediyor. Odamız iş dünyasındaki kadınları bir araya getirerek ağ oluşturma ve iletişim fırsatları sunuyor. Bu, iş kadınlarının birbirleriyle tanışmasını, fikir alışverişinde bulunmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırıyor. Odamızın ihracatı teşvik konusunda da verdiği destek çok önemli. Kadınlar karar alma mekanizmalarında söz sahibi oldukça ekonomik hedeflerimizin daha ileriye hızla yol alacağı şüphesiz. Kadınlar genellikle iyi iletişim kurma, işbirliği yapma ve problem çözme becerilerine sahip. Bu özellik iş dünyasında etkili bir liderlik ve takım çalışması için önemli bir avantaj. Biz kadınlar genellikle müşteri ilişkileri konusunda daha duyarlı ve dikkatliyiz. Empati, içgörü ve motive etme becerileri açısından da oldukça güçlüyüz. Kadınlar, iş ve aile yaşamlarını dengelemek zorunda. Çocuk bakımı, aile sorumlulukları ve iş gereksinimleri arasında denge kurmak bazen zor olabiliyor ve profesyonel ilerleme için engel yaratabiliyor. Her kadının deneyimi farklı olabilir ve avantajlar ile dezavantajlar arasındaki denge iş yerine, sektöre ve kişisel koşullara bağlı olarak değişebilir. Kadınların iş dünyasındaki konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak için eğitim ve yetenek geliştirme fırsatları sağlanmalıdır. Bu, liderlik becerileri, iletişim yetenekleri, yönetim becerileri ve sektörel uzmanlık alanları gibi konularda eğitim içerebilir. İş yerlerinde cinsiyet eşitliği politikaları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Bu politikalar, işe alım sürecinden terfiye kadar her aşamada cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik adımları içermelidir. Kadınların erkek meslektaşlarıyla aynı iş için eşit ücret almasını sağlayacak politikalar benimsemelidir. Ücret eşitsizliğinin azaltılması, kadınların iş dünyasındaki konumlarını güçlendirecektir. Kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik edecek politikalar ve programlar oluşturulmalıdır. Bu, kadınların liderlik rollerinde daha fazla temsil edilmesini sağlayabilir ve iş dünyasında çeşitliliği artırabilir.

Veda Girgin Eroğlu

VGE Tekstil Genel Müdürü

Ev tekstili sektöründe çalışan, dünyanın birçok noktasına ihracat yapan firmayız. Warner Bros lisanslı ve Avrupa’daki futbol takımlarının nevresim üretimlerini yapmaktayız. Gerek profesyonel olarak iş hayatında bulunduğum sürede, gerek VGE Tekstil olarak faaliyete geçtiğimiz andan itibaren genç kadınların liderlik kimliğini keşfetmelerini, ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi programları amaç edindik. Firmamızda tüm pozisyon ve süreçlerde kadın çalışanlarımızla takım ruhuna uygun hareket ediyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliği bizim için önemlidir. Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 50’si kadın iken iş gücüne katılım sadece yüzde 34, üniversiteden mezun kadınların ise sadece yüzde 67si ev dışında çalışıyor. Eğitimde ise üniversite mezunu kadın yüzde 19 iken erkek oranı yüzde 24. İşte bu gibi oransal rakamları kadın-erkek arasında eşitleyebilmek bizim için önem taşımaktadır.

Şenay Öner

AR Group YKB

AR Group, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler grubudur. İnşaat, enerji, gayrimenkul, güvenlik, catering ve gıda gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Grup, geniş bir yelpazede hizmetler sunarak çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. Bu sene, yatırım yaptığımız Shemsana markamızla kuru meyve sektörüne de adım attık ve daha da büyüyoruz. Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için çeşitli önlemler alınabilir. Şirketler ve kuruluşlar, cinsiyet ayrımcılığını önlemek ve kadınların iş yaşamında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için politikalar geliştirebilirler. Kadınlara iş yaşamında ilerleme ve liderlik rollerine yükselmeleri için eğitim ve gelişim fırsatları sunulabilir. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları gibi önlemler, kadınların iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olabilir. Kadın çalışanlara mentorluk ve destek programları aracılığıyla kariyerlerini geliştirme ve güçlendirme fırsatları sunulabilir. Bu önlemleri uygulamak ve desteklemek şirket yöneticileri ve insan kaynakları departmanının görevidir. Ayrıca, toplum liderleri, eğitim kurumları ve devlet kurumları da cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların iş yaşamındaki rolünü güçlendirmek için çeşitli politikalar ve programlar geliştirebilirler. İş hayatında kadınlar birçok zorlukla karşılaşabiliyorlar. Özellikle cinsiyet ayrımcılığı, terfi edilmeme ve düşük ücret gibi konular ön plana çıkıyor. Bir de aile ve iş dengesi meselesi var ki, bu gerçekten de benim gibi birçok kadını etkiliyor. İş yerindeki performansımı sürdürmekle birlikte ailem için de zaman ayırmak zorundayım, bu da bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Üstelik toplumsal baskılar da var; kadınların iş hayatında liderlik pozisyonlarına yükselmesi toplumsal normlara aykırı gelebiliyor. Ancak, bu zorlukları aşmak için bazı adımlar atılabilir. Örneğin, iş yerlerinde cinsiyet eşitliği ve kadınların liderlik potansiyelleri konusunda farkındalık yaratmak için eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenebilir. Esnek iş modelleri, kadınların iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, kadın çalışanlara mentorluk programları aracılığıyla destek sağlanabilir ve kariyer gelişimleri teşvik edilebilir. Şirketlerin cinsiyet eşitliği politikaları oluşturarak cinsiyet temelli ayrımcılığı önlemesi de son derece önemli. Ve tabii ki, toplumun genelinde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Bu adımlar, kadınların iş yaşamındaki zorluklarla başa çıkmalarına ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilir. Kadınların iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliğini sağlamak için birkaç önemli adım atılabilir. Öncelikle, iş yerlerinde esnek çalışma modellerinin uygulanması kadınların iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengelemelerine olanak sağlayabilir. Bunun yanı sıra, iş yerlerinde kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin sunulması, kadınların işe dönüşlerini kolaylaştırabilir. Mentorluk ve destek programları da kadınların kariyer gelişimlerini destekleyerek iş yaşamında daha uzun süre aktif olmalarını sağlayabilir. Ayrıca, şirketlerin kadın çalışanlara kariyer planlaması ve gelişim fırsatları sunması da motivasyonlarını artırabilir. Son olarak, toplumsal düzeyde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması ve toplumun kadınların iş yaşamındaki rollerini desteklemesi de kadınların iş hayatında kalıcı olmalarını sağlayabilir. Bu adımların uygulanması, kadınların iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliğini artırabilir ve daha fazla kadının aktif iş hayatında yer almasına olanak sağlayabilir.

Nazan Akıncı

Akka Kalıp Enjeksiyon YKB

12 yıldır Otomotiv ana sanayi ve yan sanayii plastik parça tasarımı, kalıp imalatı ve plastik enjeksiyon alanlarında üretimini geliştirmekteyiz. Akka Kalıp Enjeksiyon Otomotiv Sektöründe Hava Süspansiyon Sitemlerine plastik parça imalatı yapıyoruz. Metal ve alüminyum otomotiv parçalarının plastik versiyonlarını tasarlayıp imalatını gerçekleştiriyoruz. Tübitak ve Kosgeb projeleri ile yeni ürün ve proses yenilikleri yaparak üretimimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizde Otomotiv sektörünün lokomotifi olan Bursa ve Marmara bölgesinin ödemi ve olanakları tüm otomotiv (oem ve after market) üreticileri tarafından çok değerli. Kurucusu olduğum Akka Kalıp Enjeksiyon’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmekteyim. Başarılı işlerin; farklı perspektiflere sahip bireylerin bir araya gelerek, birbirlerini tamamladıkların da daha etkin ve verimli bir çalışma ekibi oluşturarak ortaya çıktığına inanıyorum. Kadınların daha fazla eğitim almaları, çalışma hayatına daha aktif olarak katılmaları, karar alma süreçlerine dahil olmaları ve toplumda daha fazla seslerini duyurmaları, toplumun gelişimi ve ilerlemesi açısından büyük bir artı sağlayacaktır. Ayrıca, kadınların kontrol sahibi olması, karar verme yetkilerinin artması ve haklarının güçlenmesi, kadınların toplumda daha saygın bir konuma gelmelerini sağlar. Bu da kadınların kendi hayatlarını özgürce yönlendirmelerini ve potansiyellerini tam olarak ortaya koyacaklardır. Kadınların daha fazla güçlenmesi, toplumun genel refahına ve gelişimine olumlu katkılar sağlar. Bu nedenle, kadınların yaşamların da ki rollerinin artması için daha fazla destek ve fırsat yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Kadının azimle çalışmak istediğinde; emeğini, bitmek bilmeyen umudunu, azmini ve disiplinli çalışmasını ortaya koyduğunda başaramayacağımız hiçbir sektör yoktur. Önemli olan iyi bildiğin işi yapmak, iyi araştırmak diye düşünüyorum. Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar arasında cinsiyet ayrımcılığı, eşit ücret taleplerinin karşılanmaması, terfi ve yükselme fırsatlarının sınırlandırılması, çalışma saatlerinin esnek olmaması, cinsiyet temelli taciz ve şiddet gibi sorunların olduğunu gözlemliyorum. Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında daha fazla zorlukla karşılaştıkları ve iş-yaşam dengesini sağlamakta güçlük çekmekteler. Bu öngörüyü kırmak çok çalışmaktan iyi işler yapmaktan geçiyor, birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Kadın ve erkeği ortak payda da aynı projede çalıştırmak çok daha iyi sonuçlar verdiğine inanıyorum ve gözlemliyorum. Kadınların iş hayatında daha fazla desteklenmeleri ve eşit fırsatlara erişim sağlanması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemler arasında cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaların uygulanması, çocuk bakım imkanlarının arttırılması, çalışma saatlerinin esnek hale getirilmesi ve cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi gibi adımlar önemsiyorum. Ne kadar başarılı bir kadın olursanız olun, anne olmak, eş olmak, evlat olmak ve işletmenizi ayakta tutan başarılı bir girişimci olmak konusunda dengeleri korumanız gerektiğine inanıyorum. Kadınlar, iş hayatında, aile hayatında, sosyal ilişkilerde ve toplumda aktif bir şekilde yer almalı ve kendilerini ifade etmelidirler. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda varlık göstermeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Kadınların iş hayatlarında aktif rol oynamaları ve dengeleri sağlamaları, toplumda daha güçlü ve özgüvenli olmalarını sağlar. Kadınların hakları ve eşitlikleri konusunda mücadele etmeleri ve varlıklarını hissettirmeleri, toplumun genel refahı ve adaleti için önemli olduğuna inanıyorum. Kadınların güçlü ve dengeli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri, toplumun daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlayacak. Kendi hayatımız için yaptıklarımı; kadınlar ve gençler ile paylaşarak, kadınların sesi olmaya çalışıyorum, bu platformda hem kadınlara hem de ekonomiye değer katan biri olarak, başka kadınlara da ilham vermeme olanak sağladığınız için teşekkür ederim.

Lamia Eren Olduk

BYB Etiket Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz 36 yıldır etiket sektöründe hizmet vermekle beraber her geçen gün artarak devam eden kapasite ve iş hacmi ile sektörümüzde inovatif ve esnek yapısı ile öne çıkmaktadır. Şirketimizde yaklaşık 20 yıldır üretim ve finanstan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev almak ile beraber bu süre zarfında gerek vakıf gerekse aile toplum ve kadının desteklenmesini amaçlayan birçok yardım programlarında gönüllü olarak görev alarak bu ülkede hayalini kurduğumuz aile yapısını güçlendiren ve iş hayatında aktif görev alabilen Kadın rolümü pekiştirmeye devam ediyorum. Kadının toplum için ne kadar önemli bir Rol olduğunu üzerinde konuşurken de geleceğini planlarken de ciddi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Toplumumuzun ve bilhassa ait olduğumuz bu coğrafyada uzun yıllar gelişerek var olmamızı sağlayan sağlam temellere dayalı kültürümüzün hem bugüne aktarılması hem geleceğe bırakılacak mirasın muhafazasında kadın en önemli ve tartışmasız en kritik rolü üstlenmektedir. Bu sebeple kadınların hayatlarını geliştirmek ve çağımızın gerekliliklerine adapte etmek amacı ile yapılacak her çalışmada bu kültür mirasımızın ve güçlü aile yapımızın korunması önceliğimizden vazgeçemeyiz. Bu sebeple aslında kadının aile hayatına hazırlık süreci olarak değerlendirilmesi gereken gençlik yılları hem de aile hayatındaki kritik rolünü üstlendiği zamanlarda onların hayatını kolaylaştıracak mekanizmalar kurumlar ve sosyal destek programları benim için çok kıymetli, örnek vermek gerekirse gençlik kamplarımızın yaygınlaştırılması ve kültür öğelerimizi barındıracak ve bir mirasçı bakış açısını benzetebilecek olgusal ögelerin benimsetildiği şekilde tekrar gözden geçirilmesi yönündeki çalışmaların ilerleyen yaşlarda evlilik kurumunun kurulumu sırasında bugün “Evlilik Destek kredileri” vb. destek programları sonrasında ise geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetiştirilmesi ve Bakımını içeren ve kültürel ögelerle bezenmiş kreş ve yuvalarımızın yaygınlaştırılarak ücretsiz bir şekilde halkımızın tamamının kolay ulaşımına sunmak hedeflerimin sadece bazıları. Burada devletin sivil toplum kuruluşlarının ve sanayideki iş ortaklarımızın da ciddi inisiyatifler aldığı toplumsal seferberlik hali ile bu işe eğilmemiz ve ertelemeden müdahale etmemiz gereken bir süreç olarak görüyorum. Kadının her bulunduğu ortamı güzelleştirdiğini düşünüyorum. Bir slogan cümlesi olmaktan sakınarak aslında kadının aileye kattığı sıcaklığın gelişim ve süreklilik için en temel öge olduğunu düşünüyorum. Kadının aile içinde yaşadıklarını atlayarak sadece iş hayatında yaşadığı zorluklara odaklanmak bana her zaman yanlış gelmiştir. Çünkü temelde iş hayatındaki kadının yaşadığı zorluklarının çoğunun kök nedeni aile hayatındaki rollerinin kolaylaştırılmaması yatmakta, bugün çocuk sahibi olup geleceğimizi oluşturan kadınlarımızın uzak kaldığı sürelerin iş verenlerce bir zorluk görülmesi sonucu yaşanılan bir çok problem sadece en kolay sayabileceklerim, bunun işvereni ve çalışan olarak kadınımızı koruyacak prim destek ve esnek çalışma saatli uygulamaların gerekirse zorunluluk halinde uygulanması kadının hem ailede hem iş hayatındaki bir çok zorluluğunu çözeceğini düşünüyorum. Kendim de çocuklarımın yetiştirilmesi süreçlerinde birçok kez sorunlar yaşadım fakat anlayış ve korumacı bir bakış açısıyla üstesinden gelinemeyecek bir durum yoktur. Kadının iş hayatının aktif devam etmesi için ilk başta kadın sahip olduğu ailesinden destek görmeli diye düşünüyorum. Evde yapılacak en ufak bir yardımın bile kadın üzerindeki motivasyonunu çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ve yine kadının iş hayatında daha aktif olabilmesi için çalıştığı iş yerinde kadınlara birtakım olanakların sağlaması gerektiğine inanıyorum. Örneğin çocuk sahibi kadınlarımızın çocuk bakımlarında ya da evde yapılacak olan islerde belediyeler tarafından desteklenen programlarla buluşturulmaları gerekliliğine inanıyorum. Bütün emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarken kadınlarımızın değerinin her gün bilinmesini temenni ediyorum.

Fatma Ayyıldız

BEFASE Tekstil YKB

BEFASE Tekstil Konfeksiyon’da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim. Firmamız ev tekstili üretimi alanında faaliyet göstermektedir. İlk adım olarak kadınların fikirlerine değer verilmeli ve iş hayatına katılımları konusunda desteklenmeli, cesaretlendirilmelidir. Sektörümüzde ve diğer sektörlerde uzun yıllar önemli ve kilit pozisyonlarda çalışmış kadın yöneticilerin, edindikleri tecrübeleri kadın girişimcilere ve kadın iş gücüne aktarması bizlerin yapacağı görevlerin başında gelmektedir. İş hayatı iniş ve çıkışları da olabilen uzun bir yoldur. İşe başladığım ilk yıllarda ticarette kadın iş gücüne toplum olarak alışık olmadığımızdan kaynaklı negatif ayrımcılığa maruz kaldım. Tabi ki bu durumda yılmadan amaçlarım doğrultusunda devam etmek ve kendime olan inancım; bu süreçleri atlatmamda basamak teşkil etti. İlerleyen zamanlarda elde ettiğim başarılar ve azimle çalışmamın sonucunda bu etkiler fark edilmeyecek derecede azaldı ve bir süre sonra tamamen etkisizleşti. Burada ana fikir inanmak, değişime ve yeniliğe açık olmak ve asla pes etmemektir. İş hayatında kadın gücü demek; analitik düşünmenin sosyallikle dinamik bir şekilde harmanlanması demektir. Bunun sürekliliğinin sağlanması ise gerek yönetimsel becerilerin geliştirilmesi gerek meslek edindirme gerek ise parlak fikirlerin desteklenmesi maksadıyla birtakım teşviklerin sağlanması ile mümkün olacağını düşünüyorum. Bunun sonucu olarak ise çalışma hayatındaki her başarılı yönetici, her çalışan kendinden sonra gelecek olan genç nesillere örnek teşkil edecek ve bu başarılar genç nesillerimizi iş hayatına aktif katılma, yenilikçi projeler üretme konusunda yüreklendirecektir.

Türkan Kaya

Erdem Kaya Patent / Ortak

Kurumsal Serviler Direktörü

Erdem Kaya Patent olarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına (Patent / Faydalı Model, Marka, Tasarım, Telif Hakları) ilişkin hizmet veriyoruz ve bu hakların yurt içi ve yurt dışında taklitlere karşı hukuki olarak korunmasını sağlıyoruz. Marka-patent ön araştırmaları, ihlal analizleri, rakiplerin ya da sektörün fikri mülkiyet aktivitelerini izleme, marka-patent değerleme, patente dayalı vergi istisnalarından faydalanma gibi servisleri kapsayan danışmanlık hizmetlerimizle de müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarından en etkin şekilde faydalanmalarına destek oluyoruz. Firmanın ortaklarından biri olarak Kurumsal Servisler Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Buna bağlı olarak hizmet kalitemizi, çalışan ve müşteri memnuniyetini, operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik çalışmaları yönetiyorum. Bunun için birkaç farklı alanın ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Cinsiyet eşitliği politikaları ve sosyo-kültürel farkındalık üzerine bir değişim yaşanmadığı sürece iyileşme zor olacaktır. Bu değişimin meydana gelmesi için hükümetlerin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin iş birliği önemli bir rol oynar. Toplumda kadınların iş yaşamında aktif rol almasının öneminin vurgulanması ve cinsiyet rollerine ilişkin tutumların değiştirilmesinde en önemli görev ise medya, eğitim kurumları ve toplum liderleri gibi destekleyici unsurlara düşmektedir. Bu anlamda herkes görevini en iyi şekilde yaparsa iyileşmenin hızlanmasına ve aynı zamanda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlanır. Şirketlerde de kurumsal desteğin artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadının iş yaşamında daha etkin ve sürekli rol almasına olanak sağlar. Günümüzde birçok kadın; cinsiyet ayrımcılığı, eğitim hakkındaki eşitsizlik, iş bulma ve yükseltilmede eşitsizlik (cam tavan ve cam duvarlar), kayıt dışı çalıştırma, ücretlendirme ve sosyal haklardaki eşitsizlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca kadınların toplumsal alandaki varlığı ile ilgili hâlâ süregelen anne olma, eş olma, kız çocuk olma vb. gibi geleneksel davranışlar ve düşünceler, kadınların ev içinde kalarak çalışma hayatına atılmasına engel olabiliyor. Çalışma hayatının içinde olan çoğu kadın da ev ve çocuklarla kendi başına ilgilenme sorumluluğundan dolayı iş hayatında çok daha mücadeleci olmak zorunda kalabiliyor. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için yukarıda bahsettiğim gibi iş birliği çok önemli bir konu. Diğer önemli bir unsur da iş hayatında adil ve eşit şartların sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Bizler de şirket politikalarımızı bu bilinçle inşa ettik. İş hayatında kadınlara verdiğimiz destekle, toplumsal eşitliği teşvik ediyor, aynı zamanda kadın haklarını savunma faaliyetlerine olan katkımızla da bu misyonumuzu güçlendiriyoruz. Güvenli ve refah bir çalışma ortamı sağlayarak, her bir çalışanımızın en iyi potansiyelini ortaya koymasını desteklemekteyiz. Şirketimiz, kadınların iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliği ve aktif iş hayatlarının devamı için, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına kadınlara üst düzey kurumsal liderlik fırsatlarını sunarak cam tavanların ardındaki potansiyeli açığa çıkarmaktadır. Adalet ve insan haklarına saygı temelinde, herkesin iş yaşamında adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Pozitif ayrımcılıktan ziyade adil bir yönetim anlayışı, haklara ve fırsatlara eşit erişim imkanı kadınların önünde bir engel olmamalıdır. Eğitim politikaları, kadınların istihdamda yer almalarını kolaylaştırmalı ve eğitim sistemi, sosyo-ekonomik değişime ayak uyduracak şekilde, çalışma yaşamının gereksinim duyduğu nitelikli kadın işgücünü yetiştirmeye odaklanmalıdır. Kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yeri ile ilgili tartışmalar ne yazık ki hala devam ediyor. İyiye giden bir ivme olsa da kat edilecek mesafe bir hayli fazla gibi görünüyor. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe ve iş hayatındaki yeri güçlendikçe ülkemiz için de çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum. Kadınların iş hayatında aktif rol almaları ve yönetim kadrosunda söz sahibi olmaları engellenmemelidir. Bu açıdan kadın ve erkek birlikte verimli çalışmayı ve değer yaratmayı amaçlamalıdır.

Semra Baykan

Hedef Patent Genel Müdürü

Hedef Patent şirketinin sahibiyim. Şirketimizin ana faaliyet alanı yurtiçi, yurtdışı marka patent tescilleridir. Bununla beraber tescilli başvuruların taklitlerinin tespit edilmesi, itiraz, ihtar vb işlemlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Kalite belgelendirmeleri ve CE belgelendirmeleri üzerine danışmanlık yapıyoruz. Öncelikle toplumsal bakış açısının değişmesi çok önemli. Kadınların çalıştığında evlerini, çocuklarını ihmal ettiği bakış açısının değiştirilmesi gerekir. Gerekirse buna yönelik kamu spotları yapılmalıdır. Hayat müşterektir, sorumluluklar da aile bireyleri arasında paylaşılır olmalıdır. Çocuk bakımından, yaşlı bakımına ev düzeninden genel aile düzeni organizasyonları kadına görev atanırken iş hayatında da kadının aktif olması kadın için hayatı daha yorucu hale geliyor. Sadece kadın iş gücünü arttırmak üzerine çalışmak, faaliyetler yapmak kadının omuzlarındaki yükü daha da arttırıyor. Ailedeki toplumdaki her bireye görev düşüyor. Hayatta eşitlik, işte eşitliği beraberinde getirir. Ama görev en çok kadınlara düşüyor. İş hayatında olmayı, çalışmayı istemeliler. Çalışmanın, hayatın içinde olmanın keyfini anlamalılar. Aslında en büyük zorluk kadınların iş hayatında zorluk çekeceğinin düşünülmesidir. Ben kadın olduğum için iş hayatında herhangi bir zorluk çekmedim. İş hayatının kendi içerisinde zorlukları tabi ki mevcut ama bu tüm cinsiyetler için geçerli. Ekonomik istikrarsızlıklar, sosyolojik kaygılar bazı dönemler iş dengelerini bozabiliyor. 21 yıldır kendi işimi yürüten bir insan olarak bu tür zamanlarda sabredilmesi gerektiğini, kendinin ve şirketinin neler yapabileceğini, nereye kadar açılabileceğini bilinmesi kriz zamanlarını atlatmada faydalı oluyor. Kadınların düzenli, titiz ve çok yönlü çalışabilme kabiliyetinden kaynaklı iş hayatında zorluk çekmeden çalışabilecekleri görüşündeyim. İş hayatında zorluk çekecekleri algısının yaratılması da kadını iş hayatından uzaklaştıran bir durum. Hayatın geri kalanında kadının sorumlulukları paylaşılırsa böyle bir soru tamamen ortadan kalkacaktır. Ailedeki her birey ev hayatındaki sorumlulukları paylaşmalıdır. İş hayatında eşitlik sağlanana kadar pozitif ayrımcılığın devam etmesi şart. Kadın ve erkek için eşit çalışan sayısı sağlanmaya çalışılmalıdır. Özellikle küçük çocuklarda anneye duyulan ihtiyaçtan dolayı, kadına belli inisiyatifler tanınmalı, hükümet tarafından bunun alt yapısı hazırlanmalıdır. İşverenlere de burada çok büyük bir görev düşüyor. Kadınlara tanınan bu inisiyatifler anlayışla karşılanmalı ve desteklenmelidir. Fabrikalarda ve sanayi bölgelerinde kurulmaya başlanan kreş sayılarının daha da arttırılması devamlılığı sağlayacaktır.

Lale Yıldız

TTI Pharma Genel Müdürü

“Gıda Mühendisiyim. Kurucusu ve ortağı olduğum TTI PHARMA, takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Eczanelerden ya da online platformlardan satın aldığınız tablet, kapsül ya da likit formlardaki vitaminler, mineraller, bitki ekstreleri gibi içeriklere sahip gıda takviyelerinin hem yerli hem de yabancı firmalara son tüketiciye hazır halde ambalajlı olarak üretimini yapıyoruz. Bursa-Nilüfer’de kurulu tesisimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olup, HACCP ve GMP kriterlerinde üretim yapmaktadır. Ayrıca kendi tescilli markamız olan Dulylife Gıda Takviyeleri ile de tüm online platformlarda, doktor klinikleri ve eczanelerde yerimizi almaya başladık. Günümüz dünyasında değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişim göstermeye başladı. İnsanlar, normal beslenmelerini takviye etmek, daha enerjik hissetmek, yeterli derecede alamadığını düşündüğü vitamin ve mineralleri dışarıdan alarak bağışıklık sistemini güçlendirmek, dengeli ve sağlıklı beslenemediği durumlarda vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak gibi pek çok amaçla takviye edici gıdalara başvuruyor. Odağı insan sağlığı olan Takviye Edici Gıda sektöründe bizlere çok büyük görev düşüyor. Gerek gıda mühendisi kimliğimle gerek TTI PHARMA olarak üretici firma kimliğimizle gerekse de Dulylife markamızla bizler daha sağlıklı bir toplum ve daha yaşanılabilir bir dünyaya katkı için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kadınların iş hayatına katılımı bir ayrıcalık değil, toplumları başarıya götürecek bir zorunluluk. Bu konuda kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak tüm paydaşlar birlikte çalışmalı ve iş dünyasında kadının ayak izinin daha çok çıkması için uğraşmalı. Çünkü toplumsal cinsiyetçi rol kalıpları iş dünyasına fazlasıyla yansıyor ve kadının iş gücüne katılımında en belirleyici öge olarak duruyor. Ülkemizde aile içi sorumluluklar kadının birincil görevi olarak kabullenilmiş ve salt bu yüzden bile kariyer planlamalarında erkekler daha ön planda değerlendirilebiliyor. Kadınlara ikincil rol biçen tüm toplumsal yargıların değişmesi adına yapılacaklar yine eğitimden başlıyor. Aileden başlayacak temel eğitimle, kadının toplumdaki konumunun yeniden inşası, aile içi sorumlulukların eşler arasında eşit paylaşılması, ayrımcılıkla mücadele gibi konular içselleştirilip, genele yayılmalı. Kız çocuklarının ve kadınların, eğitime yüzde 100 erişimi ve katılımı sağlanmadığı sürece, toplumsal cinsiyet eşitliği adına yapılan çalışmalar eksik kalacaktır. İş hayatımda, bir kadın olarak yaşadığım zorluklar olmadı açıkçası. 1995 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliğinden mezun oldum ve sonrasında kendi aile şirketimizde çalışmaya başladım. 29 yıllık aktif iş yaşantımda hep kendi firmalarımız bünyesinde faaliyet gösterdim. Dolayısıyla, sistemini ve çalışma kurallarını kendinizin dizayn ettiği bir yapının içinde, görece daha şanslı oluyorsunuz. Tabi bununla birlikte kadınlar olarak başarabileceğimize dair inancımız çok önemli. Kendimize sınırlar koymamalıyız. Yapabileceklerimize olan inancımızda cinsiyet olmamalı hiçbir zaman. Artık cinsiyetleri değil yetenekleri konuşuyor olmamız gerek. Öte yandan kadınlar olarak da kendi zihnimizdeki engelleri yıkmalıyız. “Acaba bir kadın olarak bu işi başarabilir miyim?” sorusunu sorduran beynimizde yarattığımız bariyerleri kaldırmalıyız. Deneyimlerimizi birbirimizle daha çok paylaşmalıyız, çünkü kadınlarımızın elde ettiği her başarı, diğer kadınlar için yol açıcı ve ilham verici oluyor.

Sabriye ŞEN

TOBB Bursa KGK Başkanı

2006 yılında temelleri atılan Essen Organik, organik gıda alanında faaliyet gösteren bir firma olarak sektörde öncü konumdadır. Kuruluşundan bu yana sağlıklı ve organik ürünleriyle ülkemizde ve dünyada kaliteli bir deneyim sunmayı amaçlayan firmamız, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çevreye duyarlılığını da ortaya koymaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığım Essen Organik'in, stratejik yönelimini belirlemek, operasyonel süreçleri yönetmek ve şirketimizin vizyonunu gerçekleştirmek için çalışmaktayım. Müşteri memnuniyetini ve kalite standartlarını en üst seviyede tutarak, organik ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarda yaygınlaşmasına ve toplumun sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimine katkı sağlamak temel hedefimizdir. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için öncelikle, cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Bu politikalar, kadınların işe alım sürecinde adil davranılmasını, kariyerlerinde ilerlemelerini teşvik etmeyi ve ayrımcılığı önlemeyi hedeflemelidir. Ayrıca kadınların iş hayatına daha fazla katılımını sağlamak için çocuk bakımı, eğitim ve mesleki gelişim gibi alanlarda destekleyici önlemler alınmalıdır. Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi de son derece önemlidir. Bu bağlamda, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak iş dünyasının her kademesindeki kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları ile iş birlikleri kurarak, kadınlarımıza eğitim, finansal destek, mentorluk ve ağ oluşturma gibi çeşitli kaynaklar sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorluklar, genellikle cinsiyet temelli ön yargılar, ayrımcılık ve denge sorunları olarak öne çıkmaktadır. Kadınlar, iş dünyasında erkeklerle eşit muamele görmeme, terfi ve yükselme fırsatlarında dezavantajlı olma, ağır iş yükü altında ezilme gibi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorlukları aşmak için ise çeşitli stratejiler geliştirilmelidir. Bunlar arasında kadınların liderlik rollerinde daha görünür olmalarını sağlayacak politikaların uygulanması, iş yerlerinde eşit ücret politikalarının benimsenmesi, esnek çalışma saatlerinin ve çocuk bakım imkanlarının artırılması gibi adımlar önemlidir. Kısacası, kadınların iş hayatındaki zorlukları aşmak için kurumsal düzeyde politika ve uygulamalarda cinsiyet eşitliğine odaklanılması ve kadınların desteklenmesi gerekmektedir. Bu sayede daha adil ve eşitlikçi bir iş ortamı oluşturulabilir ve kadınların potansiyellerini tam anlamıyla kullanmaları sağlanabilir. Kadınların iş hayatındaki potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilmeleri için eşit fırsatlara ve destekleyici bir çalışma ortamına ihtiyaçları olduğunu vurgulamak isterim. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların iş yaşamındaki rolünü güçlendirmek, sadece birkaç kişinin değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Bu nedenle, hepimizin bu konuda birlikte çalışması ve çaba göstermesi gerekmektedir. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve kadın girişimci sayısının artırılması için yoğun çalışmalar yürütüyor ve çeşitli projeler üretiyoruz. Bu projeler aracılığıyla kadın girişimcilerin iş hayatına daha fazla katılımını teşvik ediyor, iş fikirlerini hayata geçirmeleri için gayret gösteriyoruz. Amacımız, kadın girişimcilerin iş hayatında daha etkin, aktif olmalarını sağlayarak, ekonomik büyümeye ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Nermin Ceyhan

TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Bebe, çocuk konfeksiyonu üzerine hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Cemi Kids’in kurucusu ve sahibiyim. Aynı zamanda sektör temsilcilerimizi tek çatı altında toplayıp sektörümüze, Bursa’mıza ve ülkemize değer katmak için kurduğumuz Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Kadınlar, toplumumuzun ve aile yapımızın en önemli öğelerinden biri. Fedakar yapıları ile ailelerini çekip çevirmelerinin yanı sıra, fırsat verildiğinde iş hayatında ve diğer alanlarda büyük başarılara imza atabileceklerini defalarca kanıtlıyorlar. Kadınlarımızın iş yaşamında ve düzey görevlerde daha fazla yer edinebilmeleri ülkemizin yükseliş ivmesini hızlandıracak, farklı ve estetik fikirlerle iş yaşamına güzellikler katacaktır.

İpek Yalçın

Sage Diniz Otomotiv Genel Müdürü

30 yıldır otomotiv sektöründe profesyonel olarak çalışıyorum. Sage Diniz Otomotiv’in Genel Müdürüyüm. Firmamız; Diniz Holding ile Sage Automotiv iştiraki olan, otomotiv yan sanayi olarak faaliyet gösteren sektörünün lider kuruluşlarındandır. Türkiye’deki tüm OEM’ler ile çalışmaktayız. Firmamız; binek ve ticari araçlar için koltuk, kolçak, kapı paneli, tavan, perde ve başlık uygulamalarında kullanılmak üzere, ana sanayi spesifikasyonlarını karşılayan kumaş üretmektedir. Her biri, çalıştığı ana sanayi şartnamelerinde uzman olan global ekiplerimizin de katkılarıyla, kumaş tasarım ve geliştirme süreçleri, Türkiye'deki ekibimiz ile yürütülmektedir. BUİKAD’ın (Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği) 2015-2019 yılları yönetim kurulu başkanıydım. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi ve Kır Çiçekleri yürütme kurulu başkanıyım. Bursa KGK üyesiyim. Kadınların iş hayatındaki rolünün artması için öncelikle cinsiyet eşitliğini savunan, ayrımcılık olmadan fırsat eşitliğini sağlayan politikaların uygulanması önemlidir. Bu politikaların şirketler, devlet ve toplum tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Kadınlara eğitim ve kariyer fırsatları sunulmalı, liderlik pozisyonlarına daha fazla kadın yerleştirilmeli ve kadınların iş hayatını dengelemeleri için esnek çalışma modelleri geliştirilmelidir. Kadınlar iş hayatında çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Bunlar arasında cinsiyet ayrımcılığı, erkek egemen bir iş ortamı, aile ve iş hayatı arasındaki denge sorunu gibi faktörler yer almaktadır. Bu zorlukları aşmak için kadınlar öncelikle kendilerine güvenmelidir ve destekleyici bir çevre oluşturmalıdır. Ayrıca kadınların kendi yeteneklerini ve değerlerini fark etmeleri, liderlik becerilerini geliştirmeleri ve profesyonel ağlar kurmaları da önemlidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomi, siyaset, sanat, spor gibi iş ve sosyal yaşamın her kesiminde eşit temsiliyete ulaşmalarını dilerim.

Ülfet Öztürk

BUMKAD Başkanı

Otomotiv sektöründe yaklaşık 23 yıldır görev yapıyorum. Ar-Ge direktörlüğünde süreç tasarım konusunda çalışıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her gün gündem olduğu günümüzde sektördeki kadın istihdamı yüzde 12 civarında. Bugün Türkiye’de halen 2,8 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor. Kadının iş yaşamında rol alabilmesi için aileden başlayarak desteklenmesi gerekli, kadın istihdama katıldığında ülke ve dünya ekonomisine sağlayacağı katkıyı bilmesi gerekli, yetkinliklerinin farkına varabilmesi sağlanmalı, annelik gibi önemli bir görev aldığında iş hayatından bir süre ayrılabilme ve sonrasında tekrar iş hayatına dönebilmesi ile ilgili özgür bir alana sahip olmalı. Özellikle yaş konusu kurumların gündeminden çıkarılmalı. Bir mühendis olarak erkek egemen bir mesleğin içinde bulunuyorum. Buradaki en büyük zorluk mesleğin cinsiyetleştirilmesi, mühendisliğin daha çok erkek mesleği olduğu düşüncesinin sadece Türkiye’de değil, dünyada da çok yaygın olması kadın mühendislerin ve mühendis adaylarımızın önündeki en büyük sorun. Kadın tüm mühendislik dallarında başarılı olabilir, hep gündemimizde olan cam tavanlar konusu kadının kendi gündeminden çıkmalı. Kız çocuklarımıza meslek doğru anlatılmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadın ve erkek her düzeyde eşit sayıda olmalı. Kadın istihdamı her alanda arttırılmalı. Kadın sadece bir mesleğe sahip değil, hayatında birçok şapkası var tüm bunlar için ona alan yaratılmalı. Sahada kadın istihdamının arttırılması her kurumun gündeminde saha kadının çalışması için uygun hale getirilmiş olmalı. Kadının istihdama katılması ile dünyanın ekonomisine 25 milyar dolar katkı vereceğini global raporlar belirtmekte. Kadın istihdama mutlaka katılmalı. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlar, tüm kadınlarımız için daha eşit bir dünya dilerim.

Özge Canıtez

CSA Kaplama Fabrika Müdürü

Otomotiv sektöründe bir grup firmasının kaplama bölümünün başında görev alıyorum. Otomotivin her koluna hizmet veren bir firmayız, bütün bu süreçlerde birçok kadın meslektaşımla yan yana çalışma fırsatı buluyorum. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için önce birbirimize olan inancımızın, estetiğimizin gerekliliğine, sonrasında özverili çalışmanın gücüne inanıyorum. Bir zamanlar olmaz denilen birçok mevkiide kıymetli hemcinslerimi görüyor olmak beni motive ediyor. İş hayatında mobbinge maruz kaldığımız cinsiyetçi yaklaşımlar mutlaka oluyor, kendini yetiştiren ve gücüne inanan kimsenin bu olanlarla yolundan dönmemesi gerektiğini; en nihayetinde yapabilirliğin görülmesiyle de fikirlerin değiştirebileceğini biliyorum. Aşmak için en önce kendi iç motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bizde kadınlar olarak pozitif dışında ayrışmaları bırakmalıyız. Hepimiz önce kendi çevremizde erişebildiğimiz her yerde ortamı iyileştirmeliyiz, iki bayan yönetici olarak kendi özelimizde konuşabilirim ki, el ele verdiğimiz, görmezden gelmediğimiz, eğittiğimiz, çabaladığımız her alanda gelişmek mümkün. Kadınların evrensel mizacı; öğrenirse başkalarına da öğretmesidir. Aydınlık günlere inancım sonsuz. Ülkemin harika kadınlarının gününü kutlarım.

Özgür Şimşek

Mosbo Zone İnşaat Genel Müdürü

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Bursa’nın en büyük otomotiv yan sanayi fabrikalarında üst düzey yönetici olarak görev yaptım. Sanayideki tecrübemi sanayi yapıları, fabrikalar ve inşaat taahhüt yaparak değerlendiriyorum. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Y-MOSBO İnşaat ve ZONE İNŞAAT, organize sanayi bölgelerinde birçok fabrikanın inşaatını yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Kadınların çalışmasının önündeki en büyük destek, ailelerinden gelmelidir. Aileler özellikle kız çocuklarının okuması için her türlü desteği vermek zorundalar. Kadının eğitilmesi toplumun eğitilmesi anlamına geleceği için bu konuda önce aile, daha sonra devlet kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. İnşaat sektörü gibi önemli bir alanda özellikle kadın yönetici ve işveren olarak çok çaba sarfetmek zorundasınız. Maalesef erkek egemenliğinin baskın olduğu bu zor sektörde sözünüzün geçmesi için en az 2 kat daha fazla çalışmanız gerekmektedir. Kadınların başarılı olması için erkeklerden daha fazla çalışması (bunu üzülerek söylüyorum) ama sonunda mutlaka başarılı olması beklenmektedir. Kadınlar her zaman zorlukları erkeklerden daha fazla dayanıp atlatabilme kapasitesine sahiplerdir. Kadınların birbirini desteklemesi çok önemli. Özellikle kadın derneklerinin STK’ların bu konuda eğitimden başlayarak kız çocuklarını desteklemeleri gerekmektedir. İstihdama kadar geçen süreçte bu derneklerin artması mecburidir. Ben bu konuda örnek bir dernek olan üyesi bulunduğum BUMKAD’ın (Bursa Mühendis Kadınlar Derneği) örnek göstermek istiyorum. Okuldan başlayan ve mentörlük eğitimlerine kadar olan çok geniş bir alanda çalışan derneğimiz benzeri örneklerinin sayının artması gerekmektedir. Eğitimli kadın geleceğimizin aydınlanması demektir.

Sevgi Yılmaz

Yavuzlar Dişli YKÜ

Yavuzlar Dişli, 28 yıldır her türlü özel dişliler ve talaşlı imalat parçaları ile hizmet sunmaktadır. 2013 yılında Finans Müdürü olarak başlamış olduğum görevime 2021 Yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmekteyim. 14 yaşında ilk iş tecrübesini yaşamış bir kadın olarak o zamanlardan işimizin hiçte kolay olmayacağını anlamıştım. Babamın daha o yaşımda “Ne olursa olsun çalışmalısın, bir kadın olarak ayaklarının üzerinde durmak zorundasın” öğüdünü yıllar içinde ne kadar haklı olduğunu anlayarak yoluma daha çok çalışarak devam etmemi sağlıyor. İş hayatında aktif rol almamız hem sosyal hem de ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip. Geçmişten bugüne geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı ve ekonomik faaliyetlerdeki varlığı giderek artıyor. Günümüzde ne kadar modern yaşam biçiminden bahsedilse de kadın- erkek eşitliği konusunda maalesef yeterince yol alamadık. Kadınlar toplum tarafından kendilerine yüklenen roller yüzünden iş hayatına girerken de iş hayatına girdikten sonra da birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, cinsiyet eşitliliği alanında yapılacak çalışmalar ve uygulanacak politikalar daha adil, sürdürülebilir ve kalkınmış bir geleceğin oluşumunda büyük bir öneme sahip olacaktır. Eşit iş fırsatlarına sahip olduğumuz taktirde hangi sektör olursa olsun iş gücüne daha fazla katılım gösterip daha iyi pozisyonlara yükseleceğimize inancım tam. ‘’Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir” derken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk evrensel bir gerçeği dile getirmiş. Kadınların iş hayatında daha aktif olduğu bir gelecek umuduyla, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar gününü kutluyorum.

Simge KAYA

Özbay Eğitim Kurumları YKÜ

35 yıldır Bursa’da özel ve ticari araç sürücü eğitimlerinde faaliyet gösteren aile şirketimiz Özbay Eğitim Kurumlarında ikinci kuşak olarak yöneticilik yapıyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu Müdürlüğü görevini yürütüyorum. İstatistiklere baktığımızda ve ülke nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğu düşünüldüğünde Türkiye’de kadın istihdamında çok geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Kadınların girmekte, yükselmekte ve erkek meslektaşları karşısında ayakta durabilmekte büyük güçlük çektiği meslek grupları var. Esasında iş yaşamında evrensel ilke ve modeller geçerli. Biz de bu ilkeleri benimsemekten başlayabiliriz. Ayrıca kadın girişimci, kadın üst düzey yönetici ve kadın çalışan sayısının artırılması için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıyız. Cumhuriyetimizin 100. Yılında artık kız çocuklarının eğitiminin önündeki tüm engeller kaldırılmalı. İş yaşamına gelindiğinde ise, istihdam olanaklarına erişimde eşitlik, eşit işe eşit ücret, kararlara katılmada eşitlik sağlanmalı. Türkiye’de sürdürülebilir kadın istihdamın sağlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmaların hız kazanması gerekiyor. Erkek egemen bir sektörde çalışmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da oldu elbette. Başarılı ve iş odaklı, yaptığı işe güvenen insanların bulunduğu çalışma ortamlarında cinsiyet unutuluyor. Keyifle ve verimle çalışılıyor. Ancak aksi durumlarda, daha güçsüz olduğu düşünülen ekip üyeleri ikinci plana atılabiliyor. Ki bu çoğunlukla gençler ve kadınlar oluyor. Fikirlerinize kayıtsız kalındığı, tecrübelerinizin görmezden gelindiği, meslektaş olarak yeterince benimsenmediğimiz zamanlar oluyor. Kadınların tepeye yükselişinde sorunlar yaşanıyor. Kadınların maruz kaldığı bu ‘’cam tavan’’, sadece kariyerlerinde yükselmeleri ile ilgili değil. Ücret eşitsizliği, fırsat eşitsizliği, kararlara katılımda yaşanan olumsuzluklar gibi birçok konuda yaşanabiliyor. Bunu aşmanın yolu, erkek ve kadın istihdamının birbirini ikame etmedikleri, aradaki ilişkinin tamamlayıcılık yönünde olduğunun kabulünden geçiyor. Kendimizi ispat etmek için çabalamak yerine, yapılan işin kalitesini yükseltmek için çabalamamız gerekiyor. Kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru. Kadın istihdamının artması, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, ekonomik kalkınma ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlıyor. Kadının çalışmasının öncelikle kadının kendisi için önemi büyük. Özgüvenini ve ekonomik özgürlüğünü kazanan kadın, ayakları yere daha sağlam basan bir birey olarak ülke ekonomisine ve ekonomik kalkınmaya her zaman olumlu katkı sağlayacaktır. Oy kullanma hakkını pek çok Batılı ülkeden çok önce elde etmiş olan Türk kadınının, kararlı, tutarlı, mantıklı çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu meslektaşları ile işbirliği içinde çalışması, uzlaşmacı tavrı, daha az rekabetçi, affedici davranış kalıplarından sıyrılmadan kadınlığı ve iş hayatı arasında çok iyi bir denge kurması da iş yaşamına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Neriman Yener

ER Cephe Sistemleri Firma Sahibi

Alüminyum doğrama ve cam giydirme cephe sistemleri imalat ve montaj işini yapmaktayız. Al-ar İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ltd. Şti. inşaat işini, konut projeleri, yap sat olarak kamu binaları işi yapmaktayız. 22 yıldır inşaat sektörü içinde aktif olarak çalışmaktayım. Kadınlar yaptığı işte bilinçli olmalı hangi sektörde çalışıyor ise eğitimler almalı teknoloji çağına ayak uydurmalı ki, sürekli kendini yenileyerek işine katkı sunmalı. Bir kadın iş veren veya çalışan ne iş yapıyor ise kendini çok iyi analiz edip eksiklerini belirleyip kendini bu konuda geliştirir ise ve eğitimler alır ise başarı kaçınılmaz olur. Yani tek görev kişinin kendisinde her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de zorluklar çok fazla, çünkü çalıştığımız kişi eğitim düzeyleri ve daha önce Türkiye’nin farklı yerlerinden geldikleri için kültür farklılığı vardı anlaşmak ve aynı dili konuşmakta zorluklar yaşanıyordu fakat şimdi farklı ülkelerden çalışmaya gelen insanlarla da çalışmak zorunda kaldığımız için daha çok zorluklar yaşamaya başladık. Bunları yalnız başımıza aşmak mümkün değil, tabi ki bu problem genel bir problem neler yapılmalı konusunda ise benim düşüncem, meslek okulları daha çok olmalı ve çocuklarımızı meslek okullarına yönlendirmeliyiz. Kadınlar iş hayatında ciddi mücadele vererek ayakta kalmaya çalışıyor ve işini yürütmek için ciddi çabalar vermektedir. Bu konuda devlet yeterli olarak destek verdiğini düşünmüyorum ya da veriyor ise yeteri kadar kadınlarımızı bilinçlendirmiyor. 8 Mart dünya kadınlar gününü sizin aracılığınız ile kutluyorum. Temennim şu ki, toplumumuzda kadın hak ettiği değeri görsün. Her kadın bir değerdir, çünkü o bir annedir.

Berna ÖZTÜRK ÇARAL

Türker Finansal Danışmanlık Genel Müdürü ve YKÜ

Firmamız devlet destek; hibe ve teşvikleri alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ağırlıklı üretici firmalar olmak üzere; her sektörden firma ile çalışabilmekteyiz, bunun yanında ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara da devletin verdiği hibe; destek ve teşvikler kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. 15 yıldır iş hayatında olduğumdan söyleyebilirim ki; kadınların iş hayatına katılımlarının ailelere, topluluklara ve nihayetinde ekonomilere önemli katkıları vardır. Biz kadınların ekonomik faaliyetlere katılımları yoluyla güçlenmeleri, daha istikrarlı ve adil toplumların oluşmasına katkı sağlar. Bir fikrim var diye girişimci kadınların inovatif yaklaşımları ile projelerini hayata geçirmeleri; güçlü ekonomiler inşa edilmesine, toplumların ve ekonomilerin rekabet edebilirliklerinin artmasına neden olur. Son yıllarda kadın girişimcilerinin ve yöneticilerinin sayısının iş hayatında arttığını gözlemliyoruz; bu da bir kadın girişimci olarak beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Kadın yöneticilerin olduğu şirketlerde yeniliklere açık olma ve iş hayatında inovatif yaklaşımlar sergileme çalışanlar nezdinde de olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Kadın yöneticilerin bulunduğu işyerlerinde; şirket performansında artış, finansal yükselme, yatırım getirileri, pazar payı artışı, sermaye ve hisse senedi, gibi değerlerde artış sağladığı görülmektedir. Güçlenme; kadın, erkek tüm insanların yaşamlarını kontrol edebilmesi, kendi gündemlerini belirleyebilmesi, beceri kazanması, öz güvenlerinin artması, sorunları çözebilmesi anlamına gelir. Tüm dünyada kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine bağlı olarak birçok engel ile karşılaşmaktadır. İş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi, kadınların güçlenmesine çok önemli katkı sağlar. Kadınların iş hayatındaki yerini kabul etmek ve cinsiyet eşitliğinin olduğu bir çalışma ortamı yaratmak için; ilk olarak kadınlara saygı duymak ve kadınların başarılarını her zaman desteklemek gerekir. Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklardan biri olan cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçebilmek, dayanışmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının en önemli gereklilikleri arasında yer almaktadır. Kadınların gücüne inanarak iş hayatında daha aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında kadınların güçlenmesi, onurlu ve özgür bir hayat sürmeleri, özsaygı ve özgüvenlerinin artması, kendilerine özgü bir kimlik bulmaları, toplumda ve ailede saygın bir yer edinmeleri, finansal olarak bağımsız olmaları, toplumun iyiliği ve refahı için katkı yapmaları, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaları, ülke kaynaklarından adil ve eşit olarak faydalanmaları gibi olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle gün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür. Geçirdiğimiz bu zor günlerde deprem bölgelerinde yer alan ve iş yerlerini kaybeden kadınlarımızın; vatandaşlarımızın e-ticaret siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç alışverişlerimizi yaparak destek olmalı; bunun yanında işverenler olarak, deprem bölgesinden diğer illere göç eden vatandaşlarımıza iş olanağı sağlama noktasında da öncelikli davranmalıyız.

Gülşah Özerel Yılmaz

Bursa Zemin Teknolojileri YKB

Jeoloji mühendisi olarak meslekte 20. yılımın içerisindeyim. Firmamız bursa ve civar illerde ki zemin etüdü, zemin iyileştirme, iksa projeleri üzerine çalışmakta. Tamamı kendimize ait makine parkuru ile fore kazık, jet groud, ankraj, mini kazık olmak üzere çok çeşitli alanlarda hizmet vermekteyiz. Firma olarak başlıca işbirliği yaptığımız sektör tabi ki inşaat sektörü ve öncesinde projelendirme aşamasındaki firmalar. Maalesef ülkemizde de, dünyada da kadınlar her sektörde negatif ayrımcılığa uğramakta. Kadınların tek sorumluluğun çoğunlukla iş yaşantısı olmadığını bunun yanı sıra çalışan her kadının aynı zamanda hem ev kadını hem de annelik rolünün de olduğunu düşünürsek, aslında hangi sektör olursa olsun çalışma şartları ve koşulları bir erkeğe göre kat be kat daha zor. Odaklandıkları tek nokta sadece işleri olmayıp diğer hayatın içerisindeki onlara düşen görevlere de vakit ayırmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca aslında başarılı bir kadının aynı şartlarda çalıştığı bir erkeğe nazaran belki 5 kat fazla özveri ve çalışkanlıkla bu pozisyona geldiğini göz ardı etmemeliyiz. Tüm bunları bir arada becerebilen bir kadın da hangi mesleği yapıyor olursa olsun, pozitif ayrımcılığı hak etmelidir diye düşünmekteyim. Kadınların iş yapımında daha aktif rol almaları için bakış açımızın değişmesi gerekmekte diye düşünüyorum. Geleceği pozisyon itibari ile evlenir, çocuk sahibi olur işine yeterli özveri ve vakti ayıramaz gibi eski kafalı düşünceler son bulmalıdır. Keza kendi çalıştığım sektör içerisinden de baktığımızda şantiye şartları, daha erkek egemen bir sektör gibi baştan negatif düşünceler son bulmalı kadınların yaptıkları her işi çok daha detaycı ve analitik düşünme becerisi ile aslında başarılı bir şekilde icra edeceğine inanmalıyız. İş yaşamındaki sektör itibariyle yaşadığım en büyük zorluk, kadın olmanın doğal fiziksel şartlara uygun olamayacağınız düşüncesinin yaygınlığı aslında. Hâlbuki baktığımızda hem kendi meslektaşlarım hem de sektörün diğer çalışan kadınları mimarlar, inşaat mühendisleri birçok kadın meslektaşımın ne kadar başarılı işler yaptığını görmekteyiz. Hepimiz aynı okullardan mezun aynı şartlardan geçmiş bireyler olduğumuza göre iş yaşantısında da iş alıp verirken de kadın erkek olarak değil, o işi yapabilecek beceri ve yeteneğe sahip mi öngörüsü ile yaklaşmanın en doğrusu olduğuna inanmaktayım. Bir toplumun her mana da yükselmesinin ana temeli o toplumda ki kadının varlığı, eğitim seviyesi, yaşam içerisinde ki edindiği yerdir diye düşünüyorum. Kadınlarımızın ekonomik güçlerinin elinde olmasının onları daha özgüvenli, yetiştirdikleri çocukları da yine kendileri gibi topluma faydalı ayakları üzerinde duran bireyler olarak büyütmelerine sebep olacaktır.

Nevin Yalçın

Baiza Cosmetic YKB

Kozmetik firması olarak ilk çıkış ürünümüz Kabak Lifli Doğal el yapımı sabunlardır. Makineleşmeden uzak her biri tek tek kalıplar halinde düzenlenip el yapımı kadın çalışanlarımız ile paketleme ve etiketleme yapılmaktadır. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için çeşitli paydaşların birlikte çalışması gerekmektedir. İşte bu konuda yapılması gerekenler ve görevler: Fırsat Eşitliği Politikası, Esnek Çalışma Modelleri, Kadın Liderlik Gelişimi, Hükümet ve Kamu Kurumları, Kadın Güçlendirme Platformları gibi kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için bu paydaşların bir araya gelerek işbirliği yapmaları ve cinsiyet eşitliği konusunda ortak çabalar göstermeleri gerekmektedir. Herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesiyle kadınların iş hayatındaki katılımı ve etkisi artacaktır. İş hayatında çok fazla zorlandığım kısım, iş kadını olmanın dışında bir de anne olmam. Bu durumda aile ve iş dengesi kısmında az da olsa zorlandığım ve diğer bir konu ise cinsiyet eşitliğinin kavramının tam olarak yanlış düşünülmesi. Liderlik ve güven kazanma biraz zaman alıyor ama görüyorum ki tüm zorluklar bir gün aşılıyor ve bunlar artık normalleşiyor. Kadınların iş yaşamında başarı elde etmeleri gereken platformlara düşünen destek noktaları önemli, benim de girişimcilik serüvenimde yanımda olan birçok platform ve kuruluş var onlara bugün bulunduğum bu noktada çok teşekkür ederim. Dilerim ki ülke ve dünya üzerinde tüm kadınlara güzel örnekler teşkil edebilelim. Benim geldiğim nokta eksilerden bugüne alın terim ile geldim umarım azda olsa birkaç kitleye ulaşıp herkesin hayallerinin peşinden gitmelerine vesile olabiliriz.

Muhsine Üçüncüoğlu

Besa Gümrük Müşavirliği YKÜ

Gümrük Müşavirliği firmaları eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri dolaylı temsil yoluyla takip eder ve sonuçlandırırlar. Basit bir tanımla, Ticaret Bakanlığınca tanınmış yetkiler doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük rejimleri kapsamında işlem gerçekleştirirler. Kendi sektörümüzden yola çıkarsak her ne kadar erkek egemen bir sektör olsa da hatırı sayılır kadın çalışımızın olması umut verici bir durum. Çalışma şartlarımız yoğun stres ve zamanla yarış olmasına rağmen mesleğimizin her alanında başarılı işler çıkarmış kadın arkadaşlarımız mevcuttur. Bize düşen görevde bu şartları daha iyileştirmek adına çözüm yolları bulup uygulamak. İş hayatında kadın olarak var olmak her statüde her sektörde zor. Bu zor durumların ve insanların yanında neyse ki bana inan güvenen kişilerde iş hayatımda çokça olmuştur her zaman bardağın boş değil dolu tarafına bakarak ilerlemeyi tercih etmişimdir. Her şeyden önce kendimize ve potansiyelimize inanmalıyız. Ne yazık ki, bazen bir kadının hem iyi bir eş ve anne, hem de bir iş kadını olarak başarılı olabileceği ihtimaline inanmıyoruz. Ancak yaşadığımız bu çağda kadınlar iş hayatında önemli başarılar elde ederek bu kalıpları her gün yıkmaya devam ediyor. Çalışma hayatında kadının geçmişten bugüne yaşadığı değişim ve kadınların çalışma hayatında yer almaları, kadının özgüveninin artması, yaşam şartlarının iyileşmesi, kadının toplumsal açıdan değerinin artması, ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi birçok açıdan yüksek fayda sağlaması mümkündür. Bununla birlikte kendini kanıtlayan kadın çalışanların, başarılı olacaklarına dair inançlarının arttırılmasıyla ülkelerin refah seviyelerinin de yükselmesi desteklenebilir.

Handan Eraydın

Tesmar Yapı Malzemeleri

2008 yılının ilk yarısında kurulan Tesmar Yapı Malzemeleri; sektörün önde gelen üretici firmaların güney Marmara bölge distribütörlüğünü yapmaktadır. “Kaliteli ürün, kaliteli hizmet” anlayışıyla yola çıktığımız Güney Marmara’nın tüm il ve ilçelerine yapı malzemeleri toptancılığıyla hizmet vermekteyiz. 2022 yılında Güney Marmara Bölgesinin dışında Trakya bölgesine de açılma kararı alarak 2023 yılı başında Çanakkale’de Tesmar yapı malzemeleri Çanakkale şubesini açmış bulunuyoruz. Tesmar yapı malzemeleri firma sahibi olarak ben ve ekibim önümüzdeki yıllarda hedefimiz aynı şekilde kaliteli ürün, kaliteli hizmet anlayışımızla hizmet ağımızı daha da genişletmektir. Günümüzde insanların bilinçlenmesiyle beraber artık kadın istihdamı artmaktadır. Birçok marka kadın istihdam projeleri yürütmektedir. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması için yapılan projelerin dışında toplumun algısını ve ön yargısının yıkılmasına ihtiyaç vardır. Kadını sadece anne olarak gören, evdeki tüm sorumlulukların sadece kadın üzerine verildiği anlayıştan kurtulmak için ilkokuldan itibaren çocuklar üzerinde bu konuda eğitim vermek gerekir. Kadının iş yaşamında var olabilmesi için ilk desteği aileden ve yaşadığı toplumdan almalı. Bulunduğumuz sektör inşaat sektörü olduğundan ve toplumun algısında kadın ve inşaat çok bağdaşmadığından ötürü ilk etapta işe hakim olma konusunda ön yargılarla karşılaşmış olmama rağmen geldiğimiz noktada artık iş hayatında cinsiyetin bir önemi olmadığını görmekteyim. Fakat bu duruma gelebilmek için sektördeki erkeklerden her zaman daha fazla çaba sarfetmek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Sadece kadının değil tüm toplumun üreten insana ihtiyaç olduğu düşüncesi ve anlayışı ile yola çıkmak ümidiyle.

Av. Damla Öztabak

TOSYÖV Bursa YKÜ

2017 yılında hukuk fakültesinden mezun oldum ve stajın ardından 2018 yılından itibaren aktif olarak serbest avukatlık yapmaktayım. Süreç içerisinde farklı hukuk dallarına ilişkin çalışmakla birlikte ağırlıkta iş hukuku, şirketler hukuku ve aile hukuku alanında çalışmaya devam etmekteyim. Aynı zamanda Sağlık Hukuku alanında tezli yüksek lisansı bitirmek üzereyim. Öncelikle, her zaman dile getirildiği gibi kız çocuklarının eğitim hayatına gereken önem verilmeli. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitim yolculuğu adına hem aileler hem de eğitimciler üzerine düşeni yapmalı diye düşünüyorum. Ardından, iş hayatına atılan genç bir kadının cinsiyeti sebebi ile belli mesleklerde tercih edilmemesi doğrudan ayrımcılığa sebep olmakta. Dolayısıyla iş hayatındaki kadın rolünün artması için öncelikle cinsiyetin tercih sebebi olmaması gerekmekte. Örneğin; mühendislik gibi teknik iş ve mesleklerde ülkemizde hala pek çok şirkette erkekler tercih edilmekte. Ya da kendi mesleğimden bahsetmek gerekirse, avukatın savunma makamı olarak toplumumuz nezdinde gücü temsil ettiği aşikâr. Dolayısıyla bizim gibi ata erkil bir toplumda gücün sembolü de erkek olarak nitelendirilmektedir. Bu konuda ilerleme kaydedebilmek adına gerek kamuda gerekse özel şirketler bakımından pozitif ayrımcılık yapılarak kadın istihdamının arttırılması hedeflenmeli. Kendi mesleğim açısından mesleğin başında yaşadığım en büyük zorluk, teori ve pratiğin birbirinden farklı olmasıydı. Bir diğer zorluk ise hem yaş itibari ile hem de kadın olmam sebebi ile kişilerde güven duygusunu oluşturmanın zaman almasıydı. Elbette bu pek çok meslek için geçerli. Genç olmak iş hayatı bakımından bazen avantajken bazen dezavantaj olabilmekte. Nitekim, tamamen hak vermiyorum diyemem. Elbette tecrübe çok kıymetli. Ben bekar bir kadın olarak bunu bizzat yaşamasam da gözlemlediğim kadarıyla, evli ve çalışan kadın arkadaşlarımın en büyük problemi genelde doğum ve doğum sonrası çalışma hayatı oluyor. Ülkemizde her ne kadar yeni mevzuat değişiklikleri ile kadınlara bu anlamda pek çok hak tanınsa da özel sektör açısından çok uygulanabilir olmuyor. Ya da özel sektörde şirketler bu hakkı kadına tanıma ihtimaline binaen erkek çalışan tercih edebiliyor. Dolayısıyla, kadın iş hayatı ve aile hayatı arasında zorluk çekiyor. Buna engel olabilmek adına kadınlara doğum sebebi ile tanınacak haklar genişletilebilir ya da kadınların iş hayatından ayrılmaması adına maddi destek oluşturularak çocuğuna bakım sağlayacak başka alternatifler üretilebileceğini düşünüyorum. Günümüzde pek çok kadın bu yolda bir seçim yapmak zorunda kalıyor ve kariyerindeki başarısı sekteye uğruyor. Biraz feminist bir yaklaşım olacak belki ama kadının toplumun ve iş hayatının en önemli parçası olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesi için kadının gelişmesi şart. Kadının gelişimine gereken önem verilmesi için önce toplumun eğitim düzeyinin yükselmesi gerekli.

Elif Canıgüleç Tekin

Gayrimenkul Yeri Kurucusu

Gayrimenkul Yeri firmasının marka kurucusuyum, uzun yıllar başta bankacılık olmak üzere özel sektörde yöneticilik görevinde bulunduktan sonra gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul Yeri firmasını kurdum. Firmamız, yatırımcılar için yurtiçi ve yurt dışına yönelik gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermektedir. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını kadınların oluşturmasına rağmen kadınların iş hayatına katılım oranları olması gerekenin çok daha altındadır. Eğer dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak; yüzde 30 seviyelerinde bulunan kadının işgücüne katılım oranını ve yüzde 10 düzeyinde olan kadın girişimci sayımızı çok daha yukarılara taşımak zorundayız. Kalkınma ve sürdürülebilir bir büyüme için kadınların işgücüne aktif katılımları şarttır. Kadınların konumlarının güçlendirilmesi için başta yasal düzenlemeler olmak üzere iş hayatında kadınları dezavantajlı duruma getiren olumsuzlukları bertaraf edecek çeşitli teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir. Hemen her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de kadınlar çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Genel olarak erkeklerin yoğun olduğu bir sektördeyiz. Dolayısıyla kadınların bu sektörde yer edinmesi biraz zaman alıyor. Yenilikleri takip edip, onlara ayak uydurmak, kişisel gelişime yatırım yapmak ve networkü geliştirmekle zorlukların üstesinden gelinebilir. Şahsen ben kadın olmanın zorluklarını pek yaşamadım. Kararlılıkla ve planlı bir şekilde çalışarak, işleri sıkı takip ederek, müşteri beklentilerini iyi analiz edip, onları beklentilerini karşılayarak aşama aşama ilerledim. İş hayatındaki başarılarıyla ilham veren birçok kadın var. Dolayısıyla başarılı olan kadınların toplumda örnek alınması sağlanmalı. Neler yaparak başarılı oldular ? Elde edilen başarılar toplumla paylaşılmalı ki diğer kadınlar cesaretlensin, kadına karşı önyargılı olanların da bakış açısı değişsin. İlave olarak; kadın çalışanlara ve girişimcilere yönelik teşvik ve destekler artırılmalı ki, firmalar kadın çalışanları tercih etsin, iş hayatına atılmak isteyenler de arkalarında devlet gücünü hissetsinler. Ayrıca, kadınların iş hayatına daha donanımla girmeleri için eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda özel programlar uygulanmalı. Kadınların iş hayatında daha aktif olduğu bir gelecek umuduyla, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Merve Efe

Regata Danışmanlık Genel Müdürü

2005 yıllarında temelleri atılan Regata Danışmanlık firmasında Genel Müdür olarak görev almaktayım. Bursa merkezli olan Regata Danışmanlık, Türkiye’nin birçok şehrinde, farklı sektörlerden olan firmalara deneyimli kadrosu, bilgi birikimleri ve tecrübeleri ile Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi, Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi gibi destekler sunmaktadır. Bu kapsamda devletin sunmuş olduğu hibe, teşvik ve alternatif kredilerden firmaların yararlanmasını sağlamaktayız. Çalışma prensibimiz, firmaların tanıyıp, ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz etmek ve ölçekleri ve faaliyetlerine uygun olacak bir hibe-teşvik paketi sunmaktır. Kadınlar eski çağlardan bu yana her dönemde emekleriyle ve çalışmalarıyla varlıklarını ortaya koymuşlardır. Bu kapsamda kadınların her alanda varlıklarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Kadınların iş yaşamındaki rolünün artması konusunu ele aldığımızda ise özellikle ev kadınlarına meslek edindirmek amacıyla çeşitli kurslar açılabilir ve bu kurslarda kadınlarımızın meslek sahibi olmaları sağlanabilir. Belediyelerin, kurum ve kuruluşların bu anlamda önemli kursları mevcut fakat bu kurs sayılarının artırılması kanaatindeyim. Bu konuda önemli görevlerin düştüğü kişiler arasında tabii ki iş yeri sahipleri de yer alıyor. Birçok iş yeri deneyimli bireyleri iş yerinde çalıştırmak istiyor, fakat üniversiteden yeni mezun olmuş kişiler dahil olmak üzere iş hayatına yeni adım atmaya çalışan kadınlarımızın da deneyim edinebilmeleri adına bir iş yerinde çalışmaları ve tecrübe edinmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda daha ılımlı ve anlayışlı davranılması taraftarıyım. Tüm firmaların kendine özgün iş akışları ve karşılaşılan zorluklar olabilmektedir. Regata Danışmanlık olarak bizler için resmi evraklar işimizin büyük çoğunluğunu kapsamaktadır. Resmi evrakların düzgün ve usulüne göre hazırlanması ve eksiksiz olması gerçekleştirdiğimiz işlemlerin de sorunsuz bir şekilde ilerlemesi anlamına gelmektedir. Bu sorunların ve zorlukların aşılması ise aktif iş takibi, müşterilerimiz ile olan iş ilişkilerimizin pozitif olması ile çözüme kavuşmaktadır. Karşılaştığımız bir diğer sorun ise gerçekleştirmiş olduğumuz başvuruların sonuçlanma sürelerinin öngörülen süreden daha uzun sürmesi olabilmektedir. Kadınlar aynı zamanda anne, ev hanımı ve iş yerlerinde de bir kariyer yapabilmekteler. Bu da kadınlarımızın çok yönlü ve nitelikli olduğunu göstermektedir. Kadınlarımız aynı zamanda pratik çözüm üretme noktasında çok başarılılar. Çok yönlülüğün vermiş olduğu avantajlar ile stres yönetimini de iyi derecede yönetebilmektedir. Hal böyle iken kadınları iş hayatına dahil etmeli, daha iyi bir pozisyonda görev alabilmeleri adına teşvik etmeli ve bu anlamda onları desteklemeliyiz.

Hilal Ilgın

Ametrin Kurumsal Danışmanlık&Eğitim Hizmetleri Kurucusu

Psikolojik danışmanım ve bir danışmanlık şirketinin kurucusuyum. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlığımı yapmaktayım. Ametrin Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak profesyonel ekibimiz ile firmaların daha verimli ve sürdürülebilir bir halde faaliyet göstermesi için danışmanlık projeleri ve eğitimler tasarlamaktayız. Özellikle çalışma alanlarımızdan biri sektörde güncel çalışma konusu olan Çalışan Bağlılığı ve Aidiyeti üstüne projeler yapmak diyebiliriz. Kadınların çalışma hayatındaki rolü çoğu zaman geleneksel kalıplar ve yerleşmiş şemalar engeline takılabiliyor. Öncelikle bunları bir kenara bırakarak kadının kendine ve yetkinliklerine olan güveninden hiçbir zaman vazgeçmemesi gerektiğine inanıyorum. Günümüzde bu konuda daha çok farkındalık sahibi olunsa bile TÜİK 2017 verilerine göre hala 100 kadından 70’i iş gücüne aktif katılmıyor ve görünmez emek denilen ücretsiz yollarla bunu devam ettiriyor. Bu noktada sadece ülkemizde değil global çapta atılan ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ adımı bizler için önemli bir yere sahip. Zaman alacağını bilsek de dilimize yapışan kalıplardan, cam tavanlardan, öz yeterliliğimiz ile ilgili olan inancımızı bırakmadan, geleceğe dair umut besleyerek ve duygusal açıdan da yılmazlık becerilerimiz ile bu yolda yürüme yönündeki kararlılığımızı toplumsal bir şekilde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Genç girişimci bir kadın olarak sanayide erkek egemen bir topluluğun olduğu ve kadına yönelik bir çalışma alanı olmadığı yönünde hemcinslerim dahil olmak üzere maalesef ki birçok geri bildirim aldım. Yaptığım işe ve girişimime inancın az olduğu gördüm. Beni en çok zorlayan bir iş kurmak veya sürdürmek değil kalıplaşmış düşünceye ve zihniyete verdiğim savaş oldu. Yaptığım en iyi şey kendime olan inancımı kaybetmemek oldu. Yukarıda da bahsettiğim gibi toplumsal olarak vermemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Günümüzde kadının iş hayatına aktif katılımı için birçok güzel proje yapılsa da yeterli değil. Bu konuda kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, eğitimine gerekli önemin verilmesi ve sosyal sorumlulukların arttırılmasının çok elzem olduğunu düşünüyorum. Kadın çalışma arkadaşlarımı da bu zorlu yolda kolaylıklar diliyorum. Biliyorum ki kendi içinde devrik olmayan birini devirmeye kimsenin gücü yetmez. Kendimize olan inancın hiçbir zaman kaybolmaması dileğiyle.

Sevcan İlici

Dialog CONCEPT Gayrimenkul Sahibi

Gayrimenkul sektöründeyim, kurumsal bir marka olan Dialog Realestate firmasında Dialog Concept Gayrimenkul’ün sahibiyim. Bursa Altınşehir’de bulunan Dialog Concept Gayrimenkul’de, yurtdışı, Türkiye geneli ve Bursa’da konut, arsa/arazi, ticari mülk alanlarında profesyonel, eğitimli, sektörel tecrübesi ve bilgi donanıma sahip yaklaşık 40 kişilik ekibimizle gayrimenkul alım veya satım işlemlerinde her iki tarafa da profesyonel rehberlik sunarak aracılık hizmeti yapmaktayız. Başarılı satış ve alış süreci, doğru fiyat ve pazarlama, doğru değerleme ve planlamalarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre her zaman hizmetimizi kusursuz bilgiler eşliğinde verme ilkemiz doğrultusunda çalışmaya ve büyümeye devam eden Bursa’nın öncü gayrimenkul şirketlerinden birisi olmaktan da mutluluk duymaktayız. Kadınların iş hayatındaki rolünün artması için bence önce toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve iş hayatında erkeklere öncelik tanınmasının ortadan kalkması gerekiyor. Devamında fırsat eşitliği sağlanarak, kadınların iş hayatında başarılı olmaları ve lider pozisyonlara yükselebilmeleri için eşit şartlar ve imkanlar sunulmalıdır. Kadınların iş hayatında yer almaları ve katılımı, kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsurudur. Kadın istihdamının artırılması, kadın çalışanların kapasite geliştirme ve liderlik konularında desteklenmesi ve teşvik edilmesi sağlanmalı, kadınlara yönelik destekleyici politikalar ve programlar uygulanmalıdır. Bu politikalar arasında girişimcilik eğitimleri, finansal destekler, iş birliği ağlarının oluşturulması, erişilebilir pazarlama ve ticaret imkanları gibi önlemler yer alabilir.

Bir kadın olarak gayrimenkul sektörüne girerken ve çalışırken zorlandığım konular oldu elbette, en çok da gayrimenkul işini genellikle erkeklerin yaptığı algısının yaygın olduğu bir toplum anlayışı var maalesef ki. 10 yıldır gayrimenkul sektöründeyim, özellikle ilk başladığım yıllarda Bursa’da çok sayıda kurumsal firmalar yoktu, çoğunlukla yerel gayrimenkul şirketleri ağırlıktaydı. 2017/2018 yıllarından sonra kurumsal markaların sayısının artması ile kadınlar da sektörümüzde daha çok öne çıkmaya başladılar. Başarılı olan kadınlar sayesinde sektörümüzün sadece erkeklerin çalışacağı ya da çalışması gereken bir meslek olması gerektiği algısı yavaştan değişmeye başladı. Bir kadın olarak Bursa’da gayrimenkul sektöründe herkes tarafından tanınan başarılı kadınlardan birisi olduğum için de oldukça mutluyum. Aynı zamanda çok sayıda kadın girişimciye de ilham olarak, yaklaşık 200 gayrimenkul danışmanının mesleğe kazandırılmasında katkım olmuştur. Kadınların iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliği için cinsiyet eşitliği desteklenmeli, eğitim fırsatları artırılmalı, esnek çalışma modelleri teşvik edilmeli ve kurumsal politikalarda cinsiyet duyarlılığına odaklanılmalıdır. Ayrıca, kadın liderlerin ve rol modellerin görünürlüğünü artırmak da önemlidir. Son olarak Ekohaber’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İş dünyasında kadının rolünü önemsediği için teşekkür ederim. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın, eşitsizliğin olmadığı, kadınların başarılarının, mutluluklarının arttığı ve özgür hissedebildikleri bir ülke dileğimle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Mine Satır

Etament Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı YKB Yrd

Gayrimenkul danışmanlığı hizmetleri genelde şu alanları kapsar; pazar analizi ve değerlendirme, gayrimenkul yatırım danışmanlığı, satış ve kiralama süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi. Gayrimenkul danışmanları; gayrimenkul yatırım şirketlerinde, emlak şirketlerinde çalışabilirler. Danışmanlar, müşterilerin çeşitli gayrimenkul işlemlerinde profesyonel rehberlik almalarını sağlayarak, veri analizi yaparak, riskleri değerlendirir ve en uygun yatırımı belirlemeye çalışırlar. Müşterilerin gayrimenkul hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar. Bu tarz erkek egemen bir sektörün içinde çalışınca cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaşabiliyorsunuz. Önyargılar ve stereotipler nedeniyle kadınlar bazen ciddiye alınmayabiliyor veya profesyonel olarak değerlendirilmeyebiliyor. Bu yüzden daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldım. Bu zorluklara rağmen kendi başarılarımı elde ettim. Sürekli gelişimime ve eğitimlerime önem verdim. Burada önemli olan hedeflerinizden vazgeçmemek, süreç içerisinde bütün zorlukları aşıyorsunuz. Kadınların iş yaşamında daha fazla etkili ve güçlü roller üstlenmelerini desteklemek ve kadınların kariyerlerinde eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çeşitli adımlar atılabilir. Bunun için yapılması gereken bazı önemli adımlar:

Eşit iş fırsatı sağlanmalı; kadınlar, işe alımından terfiye kadar her aşamada eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Ayrımcılığın ve cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi için şirketlerin politikalarında ve kültüründe eşitlik odaklı yaklaşımlar benimsenmesi önemlidir.

Kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesi desteklenmeli, eğitim ve gelişim fırsatları sağlanmalı; kadınların yönetim ve liderlik pozisyonlarına terfi etmeleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Mentorluk, koçluk ve liderlik geliştirme programları gibi destekler sağlanarak kadınların liderlik becerilerini güçlendirmeleri desteklenmelidir. Ayrıca kariyer planlaması desteği sunulması, kariyerlerini geliştirmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olabilir. Yeni beceriler kazanmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri, iş yaşamında varlıklarını sürdürmelerine yardımcı olur.

Esnek çalışma modelleri uygulanmalı; esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları, yarı zamanlı çalışma gibi esnek iş modelleri kadınların iş-aile hayatı dengesini sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede kadınlar, iş hayatlarına devam edebilir ve kariyerlerini sürdürebilirler.

Kreş ve çocuk bakım hizmetleri; işyerlerinde kreş hizmeti veya çocuk bakım desteği sağlanması, kadınların çalışma hayatına devam etmelerini kolaylaştırır.

Kadın ağları oluşturulmalı; kadınların iş dünyasında destek alabilecekleri, birbirlerini güçlendirebilecekleri kadın ağları oluşturulmalıdır.

Toplumsal farkındalık; cinsiyet eşitliği ve kadınların iş yaşamındaki rollerine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması önemlidir. Bu konuda eğitimler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlenerek toplumun cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmesi sağlanabilir.

Bu konuda farlı paydaşlara düşen bazı görevler şunlardır;

Hükümet ve kurumlar, kadınların iş yaşamında daha fazla rol almasını teşvik etmek için destekleyici programlar ve teşvikler sağlanmalıdır. Kadın istihdamını arttırmak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen politikalar benimsenmelidir.

Sivil toplum kuruluşları; kadınların iş yaşamında güçlenmelerini desteklemek üzere eğitim programları ve mentorluk hizmetleri sunmalıdırlar. Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlamak için destek programları düzenlenmelidir.

İşverenler/şirketler; cinsiyet eşitliği odaklı toplumsal sorumluluk projelerine destek vermek, eğitimleri düzenlemelidirler. Eşit fırsatlar sağlamak için pozitif ayrımcılık politikaları uygulamalıdırlar.

Bireyler ve kadınlar, kariyer hedeflerine odaklanarak kendilerini geliştirmelidirler. Yeterliliklerini ve yeteneklerini sergileyerek iş yaşamında güçlü ve etkili rol üstlenmeye çalışmalıdırlar. Kadın dayanışma ve destek ağlarını kullanarak birbirlerini güçlendirmek ve cesaretlendirmelidirler.

Bu paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak kadınlar iş yaşamında daha güçlü ve etkili roller üstlenmeleri desteklenebilir. Cinsiyet eşitliği ve kadınların iş yaşamındaki varlıklarının güçlenmesi, sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de önemli bir adımdır.

Kadınların iş yaşamında sürdürülebilir bir rol üstlenmeleri hem bireylerin hem de iş dünyasının ortak çabalarıyla desteklenmelidir. Cinsiyet eşitliği ve kadınların iş hayatındaki varlığının güçlenmesi, toplumsal refahın artması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından önem taşır. Bu nedenle, kadınların iş yaşamındaki varlıklarını güçlendirmek için sürekli çaba harcanmalı ve destek sağlanmalıdır.

Melis ARABACI

Mert Software&Electronics

trexAcademy Birim Yöneticisi

Mert Software&Electronics olarak 23 yıllık birikimimizle bilişim sektöründe hizmet veren firmamız, endüstri imalat sanayi odaklı çözümler sunmaktadır. Kendi geliştirdiğimiz yerli MES/MOM yazılımlarıyla, işletmelerin üretim süreçlerini dijital ortama taşıyarak, veri toplama, analiz ve raporlama gibi kritik işlemleri optimize ediyoruz. Sanayicilerimizin dijital dönüşüm sürecinde yanlarında yer alarak, üretim sahalarını daha akıllı ve görsel bir yapıya kavuşturuyoruz. Sektör fark etmeksizin tüm üretim sahaları için Endüstri 4.0 vizyonuyla uyumlu dijitalleşme stratejileri sunuyor, bu sayede işletmelerin geleceğe hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu geniş vizyonun bir parçası olarak, üretim işletmelerinin çalışanlarını yalın ve dijital dönüşüm araçları ile geleceğe hazırlamak amacıyla kurduğumuz trexAcademy departmanında yöneticilik görevini üstlenmekteyim. Bu departman, üretimde dijital dönüşüm, yazılım geliştirme ve teknoloji konularında alanında uzman eğitmenler ile hem kurum içi hem de kurum dışı eğitimler düzenleyerek, sektörde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sağlamaktadır. Kadınların iş yaşamındaki rollerinin artırılması için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde çaba gösterilmesi gerekmektedir. Şirketler, kadın çalışanlarını destekleyici politikalar geliştirmeli, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sunmalıdır. Ayrıca, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmelerini teşvik eden mentorluk ve eğitim programları önem taşımaktadır. Toplum olarak, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmalı ve kadınların kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli desteği sağlamalıyız. Tüm bunlara ek ağ kurma ve mentorluk, başarı yolculuğumuzda kritik öneme sahiptir. Kendimizi deneyimlerini paylaşan ve bizi destekleyen insanlarla çevrelemeliyiz. Bu hem kişisel hem de profesyonel büyümemize katkıda bulunacak değerli bir kaynaktır. "Oprah Winfrey'nin dediği gibi, 'Başarı için en büyük risk, hiç risk almamaktır. Hayatta hızlı ilerlemek istiyorsanız, korkuyu kucaklayın ve yapılması gerekeni yapın.' İş hayatında bir kadın olarak cinsiyetçi önyargılar, iş ile özel hayat arasında denge kurma çabası ve liderlik pozisyonlarına ulaşma mücadelesi gibi zorluklarla yüzleşiyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, profesyonel ağları güçlendirmek, zaman yönetimi ve önceliklendirme becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Karşılaşılan engellerin kişiyi daha da güçlendirdiği vizyonuyla hareket etmenin faydasının olduğunu düşünüyorum. Kadınlar olarak Yenilikçi fikirlerinizi cesurca ortaya koyup onları gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları atmanın fark yaratacağını düşünmekteyim. Unutmayın, sınırlar zihinlerimizde başlar ve orada son bulur. Siz, kendi sınırlarınızı belirlersiniz. Kadınların iş yaşamındaki rolünün sürdürülebilirliği için, iş yerlerinde cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların benimsenmesi ve uygulanması şarttır. Eğitim ve öğretimde kadınları teşvik eden programlar, kadın girişimciliğini destekleyen finansal teşvikler ve kadın liderleri öne çıkaran mentorluk programları gibi uygulamalar, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirecektir. Kadınlar, yalnızca iş gücüne katılımlarıyla değil, aynı zamanda liderlik, yenilikçilik ve yaratıcılık kapasiteleriyle de ekonomilere önemli katkılarda bulunurlar. Kadınların iş yaşamındaki rollerini güçlendirmek, sadece cinsiyet eşitliği meselesi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmanın da anahtarıdır. Başarıya giden yol, kendi yeteneklerinize olan inançla başlar. Siz kadınlar, her alanda, her zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve yeteneğe sahipsiniz. İnovasyon ve liderlik yolculuğunuzda, kendi sesinizin gücünü keşfedin ve onu dünyayla paylaşmaktan çekinmeyin. Son olarak, başarı sadece kişisel kazanımlarla değil, başkalarına ilham vermek ve onları yükseltmekle de ölçülür. Kadın olarak iş dünyasında ilerlerken, arkadaşlarınızı ve topluluğunuzdaki diğer kadınları da destekleyin ve güçlendirin. Birlikte, daha adil, eşit ve yenilikçi bir dünya yaratabiliriz. Unutmayın, her biriniz eşsiz ve değerlisiniz. Yolculuğunuzda kararlılık, cesaret ve tutkuyla ilerlemeniz dileklerimle.

Banu İPER

Mektim Mühendislik Proje Yöneticisi

Doğa Dostu ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından özellikle Güneş Enerjisi Santralleri üzerine çalışmalarına devam eden Mektim Mühendislik’te Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

Son dönemlerde Kadın çalışan istihdam sayısının artması ve kadın girişimciler için düzenlenen destek programları ve kredileri görmek umut verici olsa da özellikle kız çocuklarımız için nitelikli eğitimin geliştirilmesi ve Türkiye’nin her bölgesinde ulaşılabilir olması çok önemli bir konu. Bununla birlikte ülkemizde her yaştan kadın için birçok alanda Mesleki Eğitim Kurslarının sürdürülebilir olması ve kurs bitiminde iş olanağının sağlanması ülkemizdeki kadın istihdam oranının artmasında katkı sağlayacaktır. Toplumda Kadına atfedilen Anne - Eş - Ev Hanımı gibi rollerden farklı olarak cinsiyet ayrımcılığı yapmadan bakılması ve Kadının her iş kolunda erkekler kadar başarılı olacağının farkına varılması gerekmektedir. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu olsun.