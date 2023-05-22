Ev tekstilcisi 2. yarıdan umutlu
Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan HOMETEX 2023 16 – 20 Mayıs tarihleri arasında 850’ye yakın firmanın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 850’ye yakın firma katıldı. Geçen yıldan daha yoğun bir katılımla düzenlenen fuara, ev tekstili sektöründe doğal kümelenme şehirleri olan İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Denizli, Adana, Ankara ve Gaziantep gibi şehirlerden ciddi katılım oldu. Fuarda bu yıl uluslararası katılımcı sayısı da ciddi oranda arttı.
İbrahim BURKAY
BTSO YK Başkanı
Moda ve trendleri belirliyoruz
Geçen yıla kıyasla özellikle büyük bölümü yabancı olmak üzere ziyaretçi sayımızda yüzde 15’ten fazla bir artış var. Türkiye ev tekstilinde bulunduğu coğrafyanın üretim merkezi haline geldi. Başta yakın çevre ülkelerimiz olmak üzere, Avrupa Birliği pazarı, kıta Amerika’sı ve üçüncü ülkelerde Türk firmalarının gücü ve potansiyeli çok yüksek. Bu fuar da bunun en önemli kanıtı. Böyle bir fuar alanını yenileyerek iş dünyasının hizmetine sunan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) değerli Başkanı Şekib Avdagiç’e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca TETSİAD ve KFA Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen fuara sektörün tüm paydaşlarının desteği, HOMETEX’in gücüne güç katmaktadır. Türkiye’de ilk trend alanını 15 yıl önce bu fuarla başlattık.
Şimdi tüm sektörlerde trend alanları olmazsa olmazlardan biri haline geldi ve artık ülkemiz, moda ve trendleri belirleyen bir konuma ulaştı.
Bu da firmalarımızın Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma verdikleri önemin bir sonucu. Önümüzdeki yıllarda teknik ve fonksiyonel tekstillere de yer vererek, HOMETEX’in dünyanın en önemli fuarı olma özelliğini sürdüreceğiz.
Hasan Hüseyin BAYRAM
TETSİAD YK Başkanı
Sektörümüzün ihracatı 5 milyar dolara ulaştı
Fuara yaklaşık 850 firma katıldı. 20’ye yakın ülkeden de yaklaşık 200 yabancı firmanın ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturdu. Bundan 31 yıl önce bir otelin salonunda 600 metrekare ile başlayan HOMETEX fuarı bugün 200 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. Türkiye ev tekstilinde dünyanın en önemli üreticilerinden biri konumunda. Bunda HOMETEX’in büyük payı var. Sektörümüz 180 ülkeye yaklaşık 3,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu rakam, kargo ve yolcu beraberindeki ürün satışıyla birlikte 5 milyar dolara ulaşıyor. Bu yılki fuarda kurulacak yeni iş bağlantılarıyla ev tekstili sektörüne yüzde 20-25 düzeyinde katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
Nilüfer ÇEVİKEL
DOSABSİAD YK Başkanı
İnovatif ürünler, HOMETEX’in gücünü perçinledi
Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olarak tekstilde güç birliğini perçinlemek adına bilhassa uluslararası nitelikteki fuarlara önem veriyoruz. Bursa, ev tekstili sektördeki gücünü, tasarımdaki kabiliyetini her fırsatta ortaya koymasını bilmiştir. Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, sağladıkları yüksek katma değerle ihracatta da önemli bir yere sahip. İhracatçı için olmazsa olmaz nitelikteki fuarlardan biri olan HOMETEX de bu bağlamda ihracattaki başarı ivmesini kuvvetlendirecektir. Katılımcı tüm firmalarımız, inovatif ürünleri ve çarpıcı tasarımlarıyla bir kez daha farkını göstermiştir. Küresel piyasalardaki daralma sinyallerine karşın üretim ve yatırımdan vazgeçmeyen DOSABSİAD üyelerimiz, gözler önüne serdikleri gelişim ile bir kez daha bizleri gururlandırmıştır. Firmalar kalitesi, tasarımı ve son dönemde akıllı tekstil uygulamaları ile küresel rekabette ön plana çıkacak. Ev tekstili özelinde üretim konusunda sıkıntımız yok, en kalitelisini ve tasarım açısından en zengin niteliklisini üretebiliyoruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya iyi tanıtmak, sunmak da gerekiyor. Yerli -yabancı binlerce alıcının akın ettiği HOMETEX Ev Tekstili Fuarı işte bu anlamda sektörün ihracat iştahını artıracaktır.
İhracat payımızı artırmaya katkı sunacağına inandığım bu fuara DOSABSİAD olarak katkı sunmaktan dolayı gururluyuz.
Bölgesel, ulusal ve küresel fuarlarda daha etkin şekilde yer almaya devam edeceğiz. TETSİAD ve BTSO’ya da sektöre katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Hüseyin MEMİŞOĞLU
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı
Dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Ev tekstili sektörü 2022 yılını 3,5 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Türkiye sektörde dünyadaki ilk 5 ülke arasında. Bu başarıda HOMETEX’in büyük katkısı var. Burada kendi markalarımızla daha çok ürün satıyoruz. Fuarımızın başarısı sektörümüzün geleceği için çok önemli. Başta BTSO, TETSİAD ve tüm ihracatçı birliklerinin uyumlu çalışması fuarın başarısını artırıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Mehmet DEVELİOĞLU
İTSO Başkan Yrd.
Güç birliği önem taşıyor
Yenilenen fuar alanında böylesine güzel bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden memnunuz. Sektörün tüm paydaşlarının güç birliği yapması, hem sektör hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Başta BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere bu örnek birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan herkesi yürekten kutluyorum.
Erdoğan AKYILDIZ
BOSAB YK Üyesi
Barakfakih OSB ev tekstiline yön veriyor
Bu yıl da fuarımızda yurtdışından nitelikli katılım olduğunu gözlemledik. Birçok yabancı misafirimizi ağırlıyoruz, stantlarımıza baktığımızda hepsinde müşterilerin yoğun ilgisi var.
Benim gözlemim ve inancım önemli iş anlaşmaları olacağı yönünde. Katılımcı tüm firmalarımıza, konuklarımıza ve ülkemizde hayırlı uğurlu olsun. HOMETEX, bu yıl da beklentileri fazlasıyla karşılayacaktır. Fuar, sektöre getireceği dinamizmin yanı sıra bölgemizdeki firmaların da atılım sağlamasını destekleyecektir.
Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) sektörel anlamda ağırlıklı olarak ev tekstili üzerine faaliyet gösteren firmalardan oluşuyor. HOMETEX 2023’e BOSAB’dan 42 firmayla katılım gösterdik. Burada bir nevi ev sahibi olarak değerlendiriliyoruz. BOSAB, ev tekstili konusunda Bursa’nın en önemli merkezlerinden birisi diyebilirim. Çok büyük firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Hepsi, sektörün moda olarak da tasarım olarak da öncü firmaları. Barakfakih OSB, bu anlamda, ev tekstiline Bursa’da değil, Türkiye’de yön veren bir bölge. Firmalarımız; hem başarılı stant çalışmaları, hem de yenilikçi tasarımlarıyla göz dolduruyor. Her yıl bu katkımızı artırarak ve daha nitelikli hale getirerek yolumuza devam ediyoruz.
Bursa ev tekstiline yön veriyor
Tekstil sektörünün Türkiye’deki merkezi konumunda olan Bursa, HOMETEX Fuarı’na en fazla katılım sağlayan illerden biri oldu. Bursa firmaları yenilikçi kreasyonları ve çevreci ürünleriyle fuarda göz doldurdu.
Ev tekstili alanında önde gelen firmalara ev sahipliği yapan Bursa, sektörün en önemli fuarlarından biri olan HOMETEX’te adeta gövde gösterisi yaptı. Yenilikçi tasarımları, sürdürülebilir ve çevreci ürünleriyle fuarın gözdesi olan Bursa firmaları, fuar süresince gerçekleştirdikleri iş görüşmeleriyle geleceğe yönelik iş birliklerinin kapılarını araladı. Firma temsilcileri HOMETEX’in, 18 – 23 Nisan tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen I Saloni Milano Mobilya Fuarı’ndan hemen sonra düzenlenmesi ve ülkemizdeki seçim süreci nedeniyle Avrupa’dan çok sayıda müşteri gelmediğini dile getirdi.
Barış MERT
Korteks Genel Müdürü
Yılın ikinci yarısından umutluyuz
Fuarda daha çok Orta Doğu’dan gelen ziyaretçiler vardı. Ancak biz daha çok Merkez Avrupa ile çalışıyoruz. Bu anlamda bizim için çok fazla ihracat müşterisi bu fuarda yoktu. Orta Doğu, İran ve Mısır gibi ülkelerden gelen müşterilerle de genel anlamda fiyat tutturamıyoruz. Onlar daha çok Uzak Doğu’yu tercih ediyorlar. Bizim teknik tekstilde hedef pazarımız Merkez Avrupa. Onların da müşterisinin özellikle seçim sürecinden dolayı gelmediğine dair bilgi aldım. Ancak iç piyasada, neredeyse fuardaki tüm katılımcı firmalar, bizim ticari ilişkide bulunduğumuz dostlarımız.
Son dönemde biz de sürdürülebilirliği odağımıza aldık. Yaklaşık 1,5 yıl önce recycle tesisimizi kurmuştuk. Orada ürettiğimiz recycle ürünlerimizi fuarda sergiledik. Bunun yanında Bioloop dediğimiz yeni ürünlerimizi müşterilerimize sunduk. Bioloop, tekstil ürünlerinin neden olduğu mikroplastik kirliliği azaltıyor. Bu ürün giyim, otomotiv, döşemelik, ev tekstili, denim, üniforma, dikiş iplikleri ve fermuar gibi alanlarda kullanılıyor.
Tüm dünyada yaşanan resesyon nedeniyle ihracatta bir duraksama var. Benim seneye başlarken öngörüm şubat – mart aylarında ihracat piyasasının açılacağı, fakat bize etkilerinin daha sonra, 3’üncü çeyrekte geleceği yönündeydi. Çünkü arada bir seçim dönemi vardı. Seçim, belirsizlik durumunu barındırıyor. Ancak nisan ayında tekstilin tüm alanlarında ihracat zayıflamışken, haziran siparişleri biraz daha kendini bulmaya başladı. Bu doğrultuda yılın ikinci yarısından itibaren ihracatın ve iç piyasanın açılacağını umut ediyorum.
Özkan İRMAN
Minteks YK Başkanı
Gerçek alıcı ile buluştuk
Ev tekstili fuarı Hometex, sektöre önemli kazanımlar sağlayan, aynı zamanda ihracat odaklı bir fuar. Minteks olarak iç piyasadaki müşterilerimize seyahatler vasıtasıyla ulaşabiliyoruz. Bu nedenle yerli müşterilerimizle birlikte fuarda özellikle ihracat müşterilerimizle bir araya gelmek fuarın beklentimizi karşılaması açısından memnuniyet verici. Fuarı ziyaret edenlerin gerçek alıcı olması da sektör açısından ayrıca sevindirici. Ayrıca bu yıl perakende zincir mağazalarının da ilk defa fuarı ziyarete gelenlerine tanık olduk. Hometex’teki yabancı alıcıların siparişleri hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Minteks olarak on iki kişilik bir ekiple fuarda yer aldık. İlk günden itibaren siparişler almaya başladık. Ağırlıklı olarak Orta Doğulu, Rus ve Afrika ülkelerinden müşterilerimizi ağırladık.
Bu yıl ev tekstili sektöründe doğallığa ciddi bir dönüş var. Minteks olarak hem koleksiyonlarımızda hem de stantlarımızda natüralizm trendini kullandık. Doğayı yaşam alanlarına taşımak isteyenler için koleksiyonumuzu oluştururken yine doğadan ilham aldık. Tasarımlarımızda yer verdiğimiz çiçekler ve leopar, çita gibi hayvan desenleri, kullandığımız kumaşlar ile müşterilerimize konforu sağlarken yepyeni bir bakış açısı da sunmaya çalıştık. Bu yıl da geniş bir ürün koleksiyonuyla fuarda yer aldık. Bornoz ve havlu grubunda zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Güpürlü ve dantelli ürünlerimiz yine olmazsa olmazımız. Nevresimden yatak örtüsüne uzanan ürün çeşitliliğimizin yanı sıra fuarda özellikle sabahlık, pijama, şort, tişört ve plaj kıyafetlerimizin de bulunduğu yeni koleksiyonumuz ihracat müşterimiz tarafından da büyük ilgi gördü.
Murat ZÜMBÜLYUVA
Akarca Tekstil YK Başkanı
Geleceğe olumlu bakıyoruz
HOMETEX Fuarı bu yıl beklentilerimiz ile doğru orantılı geçti. Genel ticari ortamlar dahilinde bu yılki coşkunun geçen yıla oranla biraz gerilemiş gibi görünmesine karşın, gelen müşteri profili daha az fakat daha etkili oldu.
Dünyadaki genel enflasyonun baskısı ve Türkiye özelindeki seçim havası ağırlıkla Avrupa kökenli müşteri profilini etkilese de ilk defa tanıştığımız bazı müşteriler gelecek ile ilgili düşüncelerimizi olumlu anlamda etkiledi. Fuarımızı her yıl yoğunlukla ziyaret eden başta ülkemiz olmak üzere, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve yakın Avrupa kökenli müşteri portföyümüz bu yıl da bizi yalnız bırakmadı. Firmamız üretim gamı itibariyle bu yıl da yeni trendlere göre dizayn ettiği perdelik kumaşları sergiledi. Bu kumaşlarımızın içinde alev almazlık, geri dönüşüm ile üretilmiş, güneş geçirmez, solmazlık gibi teknik özelliklere sahip gerek evlerde gerekse proje bazında otel ve restoranlarda kullanılan kumaşlar bulunmaktadır. Genel anlamda müşterilerimizin bize verdiği pozitif enerji, doğru yolda ilerlediğimiz konusunda da bizleri mutlu etmiştir. Bizler son yıllarda genel tekstil alanında oluşan durgunluğun bizim de içinde bulunduğumuz ev tekstili konusunda da hissedildiğini düşünüyoruz. Dünyadaki ticaret özellikle Rusya Ukrayna savaşından sonra daha zor bir dönemece girdi. Bu da insanların gelir seviyelerini etkiledi ve alım konusunda biraz daha temkinli davranmasına yol açtı. Geleceğe, bundan önce de olduğu gibi olumlu fakat biraz temkinli bakıyoruz. Fakat hiçbir durumda daha fazla çalışmamız gerektiğini unutmuyor, plan ve programlarımızı ona göre yapıyoruz. HOMETEX Fuarı sektörümüzün dünyadaki en önemli iki fuarından birisidir. Bu yüzden başta biz, Türkiye tekstilcileri olarak fuara sahip çıkmalıyız. Her ne şartta olursa olsun devletimiz, sektördeki STK’ların ve kamu toplum birimlerinin buna sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz.
Mehmet YAŞAR
Prestij Mensucat YK Üyesi
Dönemsel etkenler ilgiyi azalttı
Fuar geçen yıllara göre biraz daha sakin geçti. Hem İtalya’daki fuarın kısa bir süre önce olması hem de ülkemizdeki seçimler gibi dönemsel etkenler buna neden oldu. Ancak HOMETEX, oturmuş ve köklü bir fuar. Dünyanın en büyük, ilk 3 ev tekstili fuarlarından bir tanesi. Bu yüzden her zaman için önemini koruyacak. Bu yıl fuara olan ilginin görece az olmasının sebebinin dönemsel olduğu düşüncesindeyim.
Yaklaşık bir yıldır natürel gruplar, geri dönüşümlü ürünler ve kontrat ürünlere yoğunlaşmıştık. Fuarda bu ürünlerimizi sergiledik. Ziyaretçilerimizin bu ürünlerimize geri dönüşleri de olumlu oldu. İhracat noktasındaki en büyük sıkıntı ülkemizdeki kurların durumu. Baskılanan kur maliyetlerin yükselmesine oluyor. Geçtiğimiz dönemde enerji maliyetleri çok yüksekti, yapılan indirimlerle birlikte bu bir nebze geri geldi ancak buradaki maliyetler de hala devam ediyor. Bu da bizim rekabet gücümüzü dezavantaja çeviriyor. Özellikle Uzak Doğu’da navlun fiyatlarının ciddi oranda düşmesi, o bölgelerden Avrupa’ya ve Amerika’ya ihracatın artmasına yol açtı. Bu durum da bizi olumsuz etkiliyor.
Davut GÜRKAN
Gürkan Brode YK Başkanı
Sektörün motivasyonunu artırıyor
20 yıldır HOMETEX’te yer alıyoruz. Fuarımız son yıllarda uluslararası anlamda dikkat çekmeye başladı. Yabancı katılımcıların olması, 200’den fazla yabancı firmanın Türkiye’ye gelip, bu fuarda yer alması bizim fuarımızın önemini ortaya koyuyor. Bundan sonraki süreçte de bu fuarın daha da genişlemesi, uluslararası alanda tanıtılması ciddi manada önem kazanacak. Organizasyonun başarılı geçmesi için büyük bir emek harcandı. TETSİAD ve fuar organizasyonunu gerçekleştiren KFA Fuarcılık şirketine teşekkür ediyorum. Biz de bu fuarlar sayesinde uluslararası anlamda işlerimizin büyümesine yönelik motivasyon buluyoruz. Bundan sonraki süreçte de katılımın artarak büyümesini temenni ediyoruz.
Türkiye, uluslararası arenada vazgeçilmez paydaşlardan biri olmaya başladı. Türkiye ihracatında tekstil büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl fuarda 1,5 milyar doların üzerinde anlaşmalar yapılmıştı. Bu yıl, bu rakamların daha da artacağını tahmin ediyorum.
HOMETEX bizim için önemli bir fuar. Yılda bir kere düzenlendiği için ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Yeni kreasyonlar hazırlıyoruz, yeni müşterilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu fuar vesilesiyle ticaret hacmimizin daha da artarak, büyüyeceğine inanıyoruz.
Ali GÜZELDAĞ
A.G. Mensucat YK Başkanı
Katma değerli ürün gamına sahibiz
Dünyada fuarlar artık sektörel uzmanlık noktasında gelişim gösteriyor. Artık fuarlara gelenler ziyaretçiler bilinçli alıcılardan oluşuyor. Fuarlarda gereksiz kalabalıklar olmuyor. Bu yüzden fuarda nitelikli alıcılarla bir araya gelmekten memnun oluyoruz. Fuar sonrası geri dönüşlerde bunu görebiliyoruz. Ürün çeşitliliğinde Avrupa’nın başlatmış olduğu yeni bir trend var; doğal elyaf grupları. Aynı zamanda geri dönüşüm, recycle gruplar ön planda var. Biz onlara yönelik ürünler yaptık. Bundan sonraki trend yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş, doğal ürünlere doğru kaymakta. Genel itibariyle Türkiye buna ayak uydurdu. Ev tekstili sektöründe alanında iyi bir üretim potansiyeline ve katma değerli ürün gamına sahibiz. Türkiye olarak ev tekstili alanında katma değerli üretime odaklanan bir ülkeyiz.
İhracatın dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerden dolayı düştüğü kanaatindeyim. Özellikle Rusya – Ukrayna savaşının sektörde Avrupa’ya olumsuz etkisi oldu.
Ayrıca dünya genelinde ekonomide pandemi sonrasında bir daralma yaşandı.
Ancak tekstil, hızlı toparlanabilecek dinamiklere sahip. Tüketim alışkanlıkları eski noktasına döndüğünde hızlı bir şekilde toparlanma olacaktır. Burada en önemli nokta sektör olarak katma değeri yüksek ürünlerle ihracat kg değerimizi artırmamız olmalıdır.
Onur KIRAYOĞLU
Kırayteks YK Üyesi
Toparlanma bekliyoruz
Fuardaki yoğunluğun geçtiğimiz yılın biraz daha altında olduğunu gözlemledik. Son dönemde hem ev tekstilinde hem de benzer yan sektörlerdeki bütün fuarlar gerçekleşince, belki de fuar iştahı geçen yıla göre biraz daha azalmış olabilir. Ancak biz yine de memnununuz. Gelen ziyaretçi sayısının beklentilerimize yaklaştığını söyleyebilirim.
Güneşten korunmayla ilgili hem iç hem de dış mekân screen kumaşlarımızı, stor perde kumaşlarımızı fuarda sergiledik. Bunun yanında outdoor döşemelik ve outdoor perdelik kısmında çok sayıda yeni desen ve yeni kalitelerimizi beğeniye sunduk. Standımızda sergilediğimiz ürünlerin yaklaşık yüzde 70’inden fazlası yeni ürünlerimiz oldu.
2023 yılının ikinci yarısından itibaren tekstil ihracatının toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü bunun sinyallerini yılın başından itibaren almaya başladık. Birtakım projeler gerçekleşmeye ya da daha kağıt üstünde konuşulmaya başlandı. 2023’ün ikinci yarısı ve 2024’te beklentilerimiz yüksek. Bunun sinyallerini de görüyoruz.
Hasan MORAL
Moral Tekstil YK Üyesi
Trend olumlu yönde
HOMETEX sektörümüzün önemli fuarlarından bir tanesi. Biz de bu fuar için özel hazırlandık. Dünyadaki ekonomik daralmadan dolayı bu yıl çok fazla beklentimiz yoktu. Ancak buna rağmen beklentilerimizin üzerinde bir fuar geçirdik. İlgiden memnun kaldık. Yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl biraz daha azdı.
Firma olarak daha çok doğal elyaflar, keten, polyester ve viskon gibi ürünler üzerine yoğunlaştık. Onunla ilgili bir koleksiyonumuz var. Bunun dışında outdoor kumaşlarla ilgili bir koleksiyon yaptık. Onun lansmanını bu fuarda yaptık. Bunlar haricinde eko-tekstil, yeşil ve geri dönüşümlü ürünlerle ilgili bir trend var. Bu konu üzerine biraz yoğunlaştık. Fuarda da bu yeni ürünlerimizi sergiledik.
Ev tekstili sektörü olarak pandemide beklentilerimizin çok üzerinde bir performans sergiledik. 2021 yılında çok güzel işler yaptık. Pandemiden sonra ev tekstilinde bir düşüş oldu ama şu anda tekrar bir toparlanma sürecindeyiz. Pandemiden sonra ham madde fiyatlarının artması, enerji krizi gibi konular her sektörü olduğu gibi bizi de etkiledi. Fakat şu an trend biraz daha olumlu yönde. Önümüzdeki dönemde daha da canlanacağını düşünüyorum.
Hüseyin EĞRİ
Konyalılar Tekstil YK Başkanı
Global kriz ev tekstilini de etkiledi
Etuval Home Collection ve Lufa Collection markalarımızla hem konfeksiyon hem de kumaş olarak fuara katıldık. Firmamızın iplik üretimi, boya, konfeksiyon ve dokuma olarak entegre bir tesisi var. Fuara katılmamızdaki amaç yabancı müşterilerle bir araya gelmekti. Etuval Home Collection iç piyasada bilinen bir marka. Markamızın adını yurt dışında da başarıyla duyurmak için bu fuarlara katılıyoruz. Bu anlamda iyi bir fuar geçirdik. Deprem, pandemi ve seçim gibi etkenler fuar tarihine denk geldiği için sıkıntılı bir fuar geçeceğini düşünüyorduk ama gayet başarılı bir fuar oldu.
Dünyada global bir kriz var. Bu durum dolayısıyla ev tekstiline de yansıdı. Enerji maliyetlerimizin çok yüksek olması bizi etkiledi. Bu fiyatlar son dönemde biraz geri geldi. Önümüzdeki süreçte maliyetlerin daha da düşmesi rekabetçiliğimizi olumlu anlamda etkileyecektir.
Murat CANİK
Elvin Tekstil Genel Müdürü
Fuar tarihi gözden geçirilmeli
Fuar bizim müşteri profilimiz açısından, geçen yıllara göre biraz daha düşüşteydi. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ülkemizdeki sosyopolitik durumlar ve seçim süreci, yaklaşık bir ay önce İtalya’da fuarın düzenlenmesi ve dünyadaki ekonomik durağanlık bunda etkili oldu. Fuarı’nın eylül ayında yapılmasının çok daha isabetli olacağını düşünüyorum. Çünkü mayıs ayından bir sonraki ocak ayına kadar ev tekstilinde herhangi bir uluslararası, kayda değer bir fuar yok. Bu yaklaşık 8 aylık bir süreye tekabül ediyor. Dolayısıyla HOMETEX’in, İtalya’daki fuarın hemen ardından yapılması yerine eylül ayında düzenlenmesi arada koleksiyon süreleri anlamında firmalara avantaj sağlayabilir ve daha fazla uluslararası ziyaretçi katılabilir.
Fuarda sürdürülebilir, doğal elyaf ürünlerimizi ön plana çıkardık. Bir de sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş, plastikten üretilen perdelerimizi ön plana çıkarttık. Onun dışında yüksek, outdoora uygun dış ortamlarda kullanılan ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Ayrıca ilk defa hazırladığımız paketli ürünlerimiz olan yatak örtülerini bu fuarda sergiledik.
İnsanların, nihai tüketicinin alım öncelikleri biraz değişti. Bu durum hem gelişmiş ülkeler hem de bizim ülkemiz için geçerli.
Konut ve ofis fiyatlarındaki artışlardan dolayı satışlarda bir durağanlık oldu. Ev tekstili de bu durumdan dolaylı olarak etkileniyor. Bu sene çok kötü olmayacak ama iyi bir büyüme yakalayacağımızı da düşünmüyorum
Berk NOYAN
Berteks YK Başkanı
Değişimde öncü olmak önemli
Gayet olumlu geçti. Bu yılın ziyaretçi oranı geçen yıldan yüksek. Yabancıların ilgisi de büyük. Biz üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden bir marka olarak 5 kıta ve 55’i aşkın ülkede varız. Bu önemli buluşmada da yerimizi aldık ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar beklentilerimizi karşıladı.
Tül perde ve döşemelik kumaşlarımızın yanı sıra tekstil tabanlı duvar kağıtlarımızı, akustik perdelerimizi ve blackout kumaşlarımızı katılımcılarla buluşturduk. Mekanlara sanatsal dokunuş katan tasarımlarımızı yine sanatsal ve özgün standımızda sergiledik.
İç ortamlardaki ses kalabalığını azaltarak, dışarıdaki gürültüyü uzaklaştırarak ses yalıtımı alanında çığır açan akustik perdeler; doku, tasarım ve kullanım kolaylığını bir araya getiren yeni nesil duvar kağıtlarımız yoğun ilgi gördü.
Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerin artması talebi daralttı ancak ben tabloyu çok olumsuz görmüyorum. Bekleyen talepten ötürü sektörün ilerleyen aylarda hızla hareketleneceği görüşündeyim. Bunun yanında birçok sektörde olduğu gibi tekstilde de rekabet çok fazla. Tasarım ve inovasyon olarak fark yaratmak, Ar-Ge çalışmaları ile değişimde öncü olmak giderek daha da önem kazanıyor. Bu anlamda hem tüketici ihtiyaçlarına doğru yanıt veren hem de sürdürülebilirliği odağına alarak üretkenliğini bu yönde şekillendiren markalar önümüzdeki dönemde de hedeflerine ulaşacak ve küresel pazardaki yerini koruyacak ve artıracak.
Ayhan DENİZCİ
Ayhan Denizci Tekstil YKB
İhracatımızı artıramayız
HOMETEX sektöründe dünyanın ikinci en büyük fuarı. Biz de bu fuarın uluslararası alandaki önemini ve prestijini bilerek çok iyi hazırlandık. Fuar, her sene kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Biz de katılımcı firmalar olarak bu gelişimden çok memnunuz. Özellikle farklı ülkelerden alıcıların gelmesi bizleri çok sevindiriyor.
Yıl içerisinde sürekli olarak değişik ülkelere ziyaretler yapıp, müşterilerimizin ilgilenmiş olduğu kaliteleri, desenleri ve fiyat aralıklarını çalışıyorduk. Fuar için de bu ilgi ve taleplere göre koleksiyonlar hazırladık. Bu yılın trendi natürel, keten görünümlü ürünler. İnsanlar artık daha doğal ve yumuşak renklerde, natürel ürünleri tercih ediyor. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaparak, standımızda müşterilerimizin beğenisine sunduk. Ürünlerimize gösterilen ilgiden çok memnun kaldık.
Ev tekstili ihracatında bir düşüş var. Bunun olması normal. Bu düşüşün ana sebeplerinden birincisi ülkemizde üretim maliyetlerinin yüksek olması. Dünyada çok büyük bir rekabet var. Biz de rekabetin içerisinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz işin zor kısmındayız.
Kendi içimizde bunu çözmeye çalışıyoruz. Maliyetlerimizi uygun bir seviyeye getirirsek diğer ülkelerle rahatlıkla rekabet edebiliriz ve ihracatımızı artırabiliriz. Ancak Türkiye’deki ekonomik durum ve ihracatçı firmaların yaşamış olduğu sıkıntılar çözülmediği sürece ihracatımızı artırmamız mümkün değil.
Tangün OCAK
Güleser Tekstil YK Üyesi
Son yılların en yoğun fuarı
Biz 82 ülkeye aktif ihracat yapan bir firmayız, bu fuar da bizim açımızdan görevini yerine getirdi. Ziyaretçi yoğunluğu açısından son 7-8 yılın en yoğun fuarlarından birini geçirdik.
Güleser Tekstil olarak tüm dünyada doğal elyaf kullanan ve özel işler yapan bir firma olarak tanınıyoruz. Bu fuarda da kendi tarzımızı sergiledik.
İhracat ayağında işlerden memnunuz ve marketteki payımızı artırabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat iç piyasada işler daha durgun durumda.
Büşra ETKESER
Harput Tekstil YKÜ
Yatak ürünlerimiz ön plana çıktı
Miranlı Konfeksiyon olarak HOMETEX Fuarı’na ilk defa katıldık. Fuar güzel geçti. Hem yurt içi hem de Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi oldu. Firma olarak beyaz grupta, dolu ürünlerde yorgan ve yastık imal ediyoruz. Bunun haricinde nevresim grupları, yatak örtüleri üretiyoruz. Hem kapitoneli hem de jakarlı armürlü yatak örtüleri gruplarımız var. Jakarlı armürleri ürün gruplarımıza yeni ekledik ve oldukça ilgi gördü. Önümüzdeki süreçte yatak örtülerine daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz. Fuarda sergilediğimiz yatak ürünleri oldukça ön plana çıktı. Fuara özel hazırladığımız stant tasarımımız ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Renkli gruplar ve yorganlarımız müşterilerde ilgi uyandırdı. Bu noktada firma olarak her anlamda dikkat çektiğimizi söyleyebilirim. Ev tekstili ihracatında son dönemde bir azalma var. Biz de firma ihracatımızı artırmak adına HOMETEX Fuarı’na katıldık. Orta Doğu pazarına açılma planımız var. Avrupa’da istediğimizi yakalayamadık. Bu yüzden Orta Doğu ve Rusya’nın farklı pazarlar olabileceği düşüncesindeyiz. Bunun yansımalarını önümüzdeki süreçte göreceğimiz kanaatindeyim.
Burak ANIL
Anılsan Havlu YK Başkanı
Dövizde hareket rekabeti artırır
Fuar yoğunluk olarak güzel geçti. Bunun sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fuarda yaşanan yoğunluk ve hareketlilik bizleri memnun etti. Her fuara, ev tekstili ve otel ürünlerimizde yeni koleksiyonlar hazırlıyoruz. Bunlar müşterilerimizin dikkatini çekiyor. İhracatta yaşanan düşüşün kurlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bizim maliyetlerimiz döviz bazında arttığı için dünyayla rekabet noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece tekstilde değil, bütün sektörlerde bu sıkıntı var. Ülkemizin ihracatı düşüyor genel olarak. Bunun en büyük sebebi de döviz bazında maliyetlerimizin yükselmesi. Dövizde bir hareketlilik olursa Türkiye daha rekabetçi bir konuma gelebilir.
Fatma AYYILDIZ
Befase Tekstil Kurucu Ortağı
İplik kalitemizi yükselttik
Finezza markamızla ev tekstili sektörünün önde gelen fuarlarından HOMETEX’te yerimizi aldık.
Fuarı güzel geçirdik. Alım heyetleriyle görüştük. Fakat daha iş bağlantıları yapılmadı. Bu fuarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ilerleyen dönemde bize olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz.
Firma olarak pamuk ürünlerine ağırlık verdik. Geri dönüştürülebilir kumaşlardan koleksiyonlar hazırladık. Bir de iplik kalitemizi yükselterek, bambu kalitesine geçtik. Kumaş kalitelerimiz bambu ve pamuk üzerine yoğunlaştı. Polyesterden tamamen çıktık.
Ev tekstili ihracatında bir düşüş söz konusu. Ancak ümitsiz değiliz. Çalışmaya ve değer üretmeye devam ediyoruz. Bursa büyürse Türkiye büyür anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.
Elif Ebru ÇAM
Teknoteks Genel Müdürü
Yeni pazarlara açıldık
HOMETEX Fuarı güzel geçti. Daha önce satış yapmadığınız pazarlara satış yaparak hem portföyümüzü hem de üretimimizi genişlettik. Fuarda döşemelik ve fonluk jakar dokuma kumaşlar sergiledik. Şonil ve viskon iplikli klasik desenli kumaşlarımız ön plana çıktı. Özellikle tropikal temalı tavus kuşu desenlerimiz en fazla beğeniyi topladı.
Türkiye ve dünyadaki enerji ve ekonomik krizler döşemelik sektörünü çok etkiledi. Yeni koleksiyon ve pazar hedefli ürünler önemli. Firmamızın 2. çeyrekte daha hızlı büyüme yakalayacağına inanıyoruz.
Eşref ÖZCAN
Hera Tekstil CEO’su
Sektörün Şampiyon Ligi
2004 yılından bu yana döşemelik kumaş üzerine faaliyet gösteriyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini iç piyasaya yüzde 35’ini de ihracata ayırıyoruz. HOMETEX Fuarı’nda da standımızda yurt içi ve yurt dışından müşterilerimizi ağırladık. Yeni trendlerimizi, koleksiyonlarımızı ve teknik tekstil ile ilgili ürünlerimizi müşterilerimize sunduk. Fuarın enerjisi geçen yıl da çok iyiydi, bu yıl da gayet iyi. Hatta bu yıl daha profesyonel firmalarla görüştük. Bundan da memnun olduk. Fuarda İspanya’nın en büyük kumaş toptancısı ile görüştük ve numunelerimizi verdik. Döşemelik kumaş alanında dünyada iyi bir yerdeyiz. Konumumuzun daha da iyileşeceğini düşünüyorum. Fuarlar kendimizi geliştirmemize imkan sağlıyor. Sektörümüzün önü açık. Ancak daha fazla trendleri takip etmeliyiz. Düz kumaş satma devri bitti. Bundan sonra daha teknik ve spesifik ürünleri satmamız gerekiyor. Bilgi, tecrübe ve donamımızı kumaşlarımıza yansıtabilirsek dünyada daha iyi bir konuma geleceğimize inanıyorum. HOMETEX, sektörün şampiyonlar ligi niteliğinde bir organizasyon. Dünyanın en iyi ev tekstili fuarlarından birisi. Bize de yeni trendlerimizin ve hazırladığımız koleksiyonlarımızın uluslararası ölçekte tanıtılmasına önemli bir fırsat sunuyor.
Ahmet OKÇUOĞLU
Kaçar Tekstil YK Başkanı
Türkiye’ye ilgi artıyor
Fuar, gayet güzel ve olumlu geçti. Bu anlamda verilen destekleri çok önemli buluyorum. İhracat bizim en önemli hedefimiz. Hem ülke hem de firmalar olarak en önemli hedefimiz ihracatımızı artırmak. Fuarda gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler sayesinde ileriye dönük güzel bağlantılar kurma fırsatı yakaladık. Dünyada Türkiye’ye karşı artan özel bir ilgi var. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan lojistik sorunların, Avrupa ve ABD’deki firmaların alımlarını Uzak Doğu’dan Türkiye’ye yönlendirmesinin olumlu yansımalarını görüyoruz. HOMETEX de buna ciddi katkı sağlıyor.
Aşkın KANDİL
İpekiş Genel Müdürü
Kalite her geçen gün yükseliyor
HOMETEX başarı çıtasını her geçen yıl artırıyor. Bu yıl da 850’ye yakın katılımcısı ile oldukça başarılı bir organizasyona imza atılmış. Nitelikli alıcılar fuara davet edilmiş. TETSİAD ve KFA Fuarcılık işbirliğinde gerçekleştirilen fuarın kalitesi her geçen gün yükseliyor. Sektörümüze güç katan çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum.
Utku Can ADIGÜZEL
Adoksan Paz. Md.
Sektöre olumlu etkisi var
İhracat ağırlıklı bir firmayız ve döşemelik kumaş sektöründe faaliyet gösteriyoruz. HOMETEX’e kuruluşundan bu yana düzenli bir şekilde katılıyoruz. HOMETEX konumu itibariyle dünyayı buluşturan bir fuar olduğu için sektöre olumlu etkisi var.