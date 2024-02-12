Bursa tekstili Paris’te gövde gösterisi yaptı

Göksel BAŞARAN

Tekstildeki rekabet avantajını kaliteli ürünler ile destekleyen Bursa tekstil sektörü, 5-7 Şubat tarihlerinde Texworld Evolution Paris ve 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde Premiere Vision Paris’te sürdürülebilir teknolojilerle üretilen çevreci ve yenilikçi ürünleri ile fark yarattı.

Fuarlarda uluslararası bağlantılar kurarak ve ihracat potansiyelini artırma imkanı yakalayan Bursa firmaları, tekstil sektöründeki son gelişmeleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve fuar hakkındaki görüşlerini Ekohaber’e anlattı.

Ali Uğur

BTSO Meclis Başkanı

2024 yılının ilk kumaş fuarının sektör temsilcileri açısından oldukça verimli geçti. Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katılan firmaların birçok yeni iş bağlantıları kurduğunu gördük. Türk tekstil sektör temsilcilerimizin bu organizasyonlardan beklentileri yüksekti. Firmalar, koleksiyonlarını özenerek hazırlamışlar. KFA Fuarcılık organizasyonunda 70’i aşkın firmamız fuarda yeni iş birlikleri için önemli adımlar attı. Türkiye’de tekstil sektörünün en önemli merkezleri arasında bulunan Bursa’nın uluslararası alanda daha etkin ve güçlü bir role kavuşmasını arzu ediyorum. Yeni yılın ilk kumaş fuarının tüm sektör paydaşları için gayet başarılı geçtiğini görmek bizleri son derece mutlu etti.

Bayram Uçkun

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı

Sektördeki Durgunluk Kırılmaya Başladı

Tekstil sektör paydaşları olarak 2024 yılına umutlu bakıyoruz. Sektördeki durgunluğun kırılmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu tür fuar organizasyonları sektörlerimizin ihracatına katkı sağlıyor. Odamız, üyelerine ihracat odaklı çok önemli fırsatlar sunuyor. KOSGEB’in de destekleriyle gerçekleştirilen fuar organizasyonlarının sektörümüze büyük güç kattığına inanıyorum.

Ali Ay

İlay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Fuarlar Ürünlerimizi Dünyaya Tanıtmak İçin Çok Önemli

Premiere Vision Fuarına 15 yıldır sürekli katılıyoruz. Tekstil sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Premiere Vision bizim açımızdan çok verimli geçti. İlay Tekstil olarak üretmiş olduğumuz ürünlerin yüzde 85’ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Fuar organizasyonları ürünlerimizi dünyaya tanıtmak için harika bir fırsat sunuyor. Koleksiyonlarımız İtalya, Meksika, Hollanda gibi çeşitli ülkelerden gelen müşterilerimiz tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Bu fuarın da ilerleyen süreçte ihracatımıza güç katacağımızı düşünüyorum.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil YKÜ

Premiere Vision Paris fuarı içinde bulunduğumuz sektör açısından önem verdiğimiz, beklentinin yüksek olduğu bir organizasyondu.

Çalıştığımız birçok ihracat müşterilerimiz ve yeni tanışma fırsatı bulduğumuz firmalarla bir arada olmak memnuniyet vericiydi. Fuarın geri dönüşlerinin güzel olacağını umuyoruz.

Her fuarda olduğu gibi ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği PV fuarında da yenilikçi ve sürdürülebilir ürün-lerimizin yanı sıra özel tasarım koleksiyonlarımızı da müşterilerimizin beğenisine sunduk.

Haluk Parlamış

Parlamış Tekstil YKB

Premiere Vision Fuarı, verimlilik açısından pandemi öncesi yoğunluğu yakalayamasak da yine de beklentilerimizi karşıladı. Ancak fuar organizasyonu ile son 1 senedir yaşadığımız ayrımcı stand yerleştirme politikalarını hala aşmış değiliz. Bunu da not olarak iletmek isterim. Tekstil sektörümüz ile ilgili ise de artık fiyat odaklı müşterilerden inovasyon, tasarım ve yeşil dönüşüme önem veren markalara odaklanmalıyız. Tekstil sektöründe ülkemizde rakiplerimize göre artan maliyetler ayrıca tüketim alışkanlıklarının azalması ve bu sebeple siparişlerin Uzakdoğu’ya kayması sektörümüzün 2023 yılının özellikle 2. yarısında ciro ve istihdam kayıplarına yol açmıştır. Bu sebeple teknik tekstil, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değerli ürün üretme kabiliyeti önümüzdeki dönemde çok ön plana çıkacak.

Hilal Gülseçen

Seçen Tekstil CEO

Dünyanın Dört Bir Yanından Alıcılarla Görüştük

Premiere Vision fuarına 2025 yılı ilkbahar-yaz kreasyonlarımızı sergilemek için katıldık. Fuardan umudumuz yüksekti. Emeklerimizin karşılığını ilerleyen zamanda almayı hedefliyoruz. Amerika, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Meksika ve Kolombiya gibi dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerimiz oldu. Yaptığımız görüşmelerin siparişe dönmesini bizleri oldukça memnun eden bir gelişme oldu.

Şeyma Özçimen

Özçimen Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi

Premiere Vision geçen sezona göre daha iyi ve daha hareketliydi. Ama genel olarak fuarlarda eski etkinin giderek azaldığını görüyoruz. Tabi bunda dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluğunun başlıca sebeplerden biri olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da da yaşanan ekonomik problemler fuarlara ve tabi iş hacmine yansıyor. Buna rağmen fuar bizim açısından iyi geçti diyebiliriz. Bu da bize önümüzdeki sezonun iyi olacağını gösteriyor. 2025 ilkbahar/ yaz ve sonrası tekstil sektöründe tekrar yukarı doğru hızlı bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Premiere Vision ve katıldığımız diğer fuarlar bunu göstergesi. Önemli olan bir diğer konu Premiere Vision‘nun stand yerleşim konusudur. Umarım bir sonraki fuar döneminde bu da çözülmüş olur. Hem Türkleri hem İtalyanları mutlu etmenin bir yolunu fuar yetkilileri bulur.

Erman Bükümcü

Pakipek Tekstil Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

Bu sene standımıza geçen döneme göre daha az ziyaretçi fakat daha ne istediğini bilen nitelikli alıcılar geldi. Hedeflediğimiz tüm müşterilerle görüştük bu yüzden beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz. Bu seneki ilkbahar yaz 25 koleksiyonumuzda geri dönüştürülebilir, inovatif ve tamamen yeni nesil elyaflarla geliştirilmiş bir ürün gamıyla katıldık. Fiyat yerine kaliteye önem verdiğimiz için müşteri segmentini bir üst düzeye taşıdık. Farklı görüşler ve müşterilerden gelen pozitif dönüşler, kalitelerin ve renklerin doğru yönde olduğunu teyit etti. Çalışmalarımızın haklı sonuçlarını kısa zamanda alabileceğimiz konusunda doğru sinyalleri verdi. Firmamızda seçilen makine parkurları ve ileriki yatırımlarımız tamamen daha az su ve enerji tüketimini dikkate alınarak yapıldı. Bunu destekleyen GES yatırımız yılın ikinci çeyreğinde hayata geçiyor. Sektörde konfeksiyoncuların kur dezavantajından dolayı fiyat tutturamama konusu kumaş üreticilerini de ciddi olarak etkilemektedir. Acilen destek ve teşvik paketleri içeren bir aksiyon alınmasını temenni ediyorum.

Vedat Kayaoğlu

Kayaoğlu Tekstil YKB

PV, genel anlamda en iyi dönemini geçirdi. Birçok ülkeden müşteri geldi. Bu dönemki fuarı çok beğendim açıkçası, fuar olarak başarılıydı. Tabi yedinci aydaki fuar, ay olarak sıkıntılı, sönük geçiyor. Bu fuara katılıp katılmamakta kararsızız. Ama kış fuarı olarak şu anda gittiğimiz fuar, gerçekten çok başarılı geçti.

TEXWORLD

Ali Sayın

Karkent Tekstil YKB

Texworld 2024 Spring fuarı önceki yıllara göre daha sönük geçti. Bunda fuarının düzenlediği yerin değişmesi de pay sahibi olabilir. Ziyaretçi sayısı da oldukça azdı diyebiliriz. Bu yıl daha çok çizgili desenlerin öne çıktığı bir yıl oldu. Boydan çizgili renk varyantlı desenler hem bayan hem erkek giyiminde güncel modanın parçası olmaya devam ettikçe biz de yaz ve kış koleksiyonlarımızı bu doğrultuda oluşturuyor ve müşterimizin beğenisine sunuyoruz. Sürdürülebilirlik organik ve geri dönüşümlü ürünler ile mümkün olduğundan kullandığımız hammadde den son ürüne kadar üretimimizin her aşamasında sertifikalı ürünler tercih ediyor ve gerek tedarikçilerimiz gerekse müşterimizle bunu paylaşıyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde üretimimizi BCI sertifikalı pamuk iplikleri, organik Bambu lifleri ve geri dönüşümlü polyester kullanarak yapıyor ve üretim aşamalarımızda da hava filtrasyon ve su atık geri kazanım sistemlerimizle doğaya zarar vermeyen ürünler üretmeye devam ediyoruz.

Semih Kaynar

Ventsa Tekstil Genel Müdürü

Fuara firma olarak şubattan şubata katılıyoruz. Temmuz fuarına katılmadık. Bu fuarda geçen yıla göre daha fazla müşteri ve yabancı müşteriler ziyaret etti. Fuar, beklentimizi yüzde 80 karşıladı. Çünkü, yeni müşteriler ve firmalarla tanıştık. Onlarla iş yapacağımıza inanıyoruz. Olumlu yansıdı görüşmelerimiz.

Avrupa ağırlıklı olmak üzere dört kıtadan müşteri geldi. Bu bölgelerden gelen müşteriler, Türk mallarına çok ilgi gösteriyorlar. Şu anki avantajımız, Süveyş Kanalı’nın tıkanması. Buradan gelen ürünlerin 50-70 gün teslim süresinin olması, Türkiye’yi bir adım öne geçirdi. Türkiye’nin bu süreçte iş yapacağına inanıyorum.

Bu sene fuarda daha çok yaz dönemi ürünlerimizi tanıttık. Soft renklerle birlikte doğal elyaflı kumaşlarımıza ilgi çok üst düzeydeydi. Sürdürebilirlik konusunda, şu anda ürün gamımızın yüzde 20-25’i bu ürünlerden oluşuyor. Birlikte çalıştığımız firmalar bu konuda bize baskı yapmadığı için, daha çok süreçler üzerinden ilerliyoruz.

Cenk Ünal

Ünallar Tekstil Genel Müdürü

Texworld Fuarı, yaz versiyonuna göre daha başarılı geçti. Hedef kitlemiz olan ziyaretçilerle görüştük ancak ziyaretçi sayısı nispeten düşüktü. Ünallar Tekstil olarak uzmanlık alanımız, çok ince ipliklerle, yüksek işçilikli kumaşlar üretmek. Bu fuarda sergilediğimiz trend ürünlerimiz, organze, tafta ve jakar ağırlıklı, doğal içerikli, yumuşak tuşeli, akışkan kumaşlar oldu. Koleksiyonumuzun büyük bir bölümü sentetik elyaf içeren kalitelerden oluşmakta. Özellikle Avrupa pazarından gelen talepler doğrultusunda GRS, RCS sertifikalarıyla Recycled Polyester ve sürdürülebilir viskonlu üretimlerimizin payı yüzde 20, her geçen yıl taleplere paralel olarak yüzde 5 artmakta.

Duygu Doğan

MSS Dokuma Tasarım ve Ür-Ge Sorumlusu

Texworld, pandemi sürecindeki fuarlara göre ve şu an içinde bulunduğumuz ekonomik kriz göz önüne alındığında beklentimize göre daha güzel geçti. Çalışmak istediğimiz markalar ile görüşme fırsatımız oldu. Bu yıl koleksiyonumuzun sunumunu güçlendirmek ve müşterilerimize farklı fikirler verebilmesi için tasarımcılarla birlikte çalışarak 50 parçalık kıyafet koleksiyonu hazırladık. Bu yıl iki trend öne çıkıyor. Dijitalleşmenin getirdiği soyut görüntü ve dokular yükselişte görünüyor. Bu nedenle biz de ekranda transparan parlak ve akışkan duran kumaşlar oluşturduk pastel renkler ve sim iplikler kullandık. Diğer bir trend insanın kendini güvende hissettiği el yapımı hissi veren dokular gündemde. Doğal elyaf ve yüzeyleri el işçiliği görünen desenlerle birleştirdik ve toprak renk grupları kullandık. Koleksiyonlarımızda kullandığımız ipliklerimizin tamamı sürdürebilirlik sertifikası olan liflerden oluşmaktadır. Pamuk ürünlerimiz de organik lyocell ürünlerimiz de tencel viskon ürünlerimiz de ecovero ve fsc belgelidir. Pes ipliklerde de geri dönüştürülmüş olanları kullanıyoruz. Finiş işlemlerinde de oekoteks sertifikalı boyahaneler ile çalışıyoruz. Avrupa Birliği yeşil mutabakatına uyum çerçevesinde kendi üretim parkurumuzda olduğu gibi birlikte çalıştığımız boyahane ve tedarikçi firmaları da bunu dikkate alarak seçiyoruz. Dünyanın genelinde olduğu gibi ülkemiz tekstil sektörü son dönemde yaşanan ekonomik krizde ilk ve en çok etkilenen sektör olmuştur. Bir sürede böyle gidecek gibi görünmektedir. Ancak bu tarz krizler sektörlerin yol haritasını da kökten değiştirmek için birer fırsattır. Bu dönem umuyoruz ki ülkemiz için tasarım ve markalaşmanın önünü açar. Bunun dışında sürdürülebilirliğin en önemli şartı bilinçli tüketmektir. Üretim tarafında kalite ve verimin arttırılması için organizasyon çalışmalarının yapılması, yetişen yeni neslin eğitimi ile üretim arasındaki arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi çok elzemdir.