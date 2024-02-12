Bursa için yarışıyorlar

Aydın DAĞTEKİN

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım sürerken, partilerin Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları da belli oldu ve kamuoyuna duyuruldu.

Önceki belediye başkanı Recep Altepe'nin 2017 yılında istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan ...... seçimi de kazanan Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı’nın Bursa’daki adayı oldu.

CHP ise Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, geçen dönem olduğu gibi yine Mustafa Bozbey’i gösterdi. Bozbey, 1999 yılında devraldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini aralıksız 20 yıl sürdürmüştü.

İYİ Parti, milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’nu Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak lanse ederken, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin adayı (DEVA) Zeki Kahraman, Zafer Partisi’nin adayı Bayram Kazancı, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı da Sedat Yalçın oldu. Yalçın, iki dönem AK Parti il Başkanı olarak görev yapmıştı.

MHP ittifak adaylarını destekleyecek

Bu arada MHP, pek çok büyükşehirde olduğu gibi Bursa’da da Cumhur İttifakı ile ortak hareket ediyor. Bu çerçevede AK Parti’li Alinur Aktaş’ı destekleyecek olan Parti, ayrı aday çıkarmadı. Bursa’nın ilçelerinde de ittifak adaylarını destekleme kararı alan MHP, sadece Yenişehir’de Davut Aydın’ı, Mustafakemalpaşa’da ise Ahmet Beygirci’yi aday gösterdi.

Partilerin ilçe belediye başkan adayları…

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra partilerin ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Partiler ve ilçelerdeki adayları şöyle:

AK Parti:

Büyükorhan: Kamil Turan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (Cumhur İttifakı)

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)

Yıldırım: Oktay Yılmaz

CHP

Gürsu: Haşim Öztürk

Harmancık: Haşim Ali Arıkan

İznik: Ali Sarı

Karacabey: Gönül Avil

Keles: Orhan Aslan

Orhangazi: Şaban Çetin Çoklar

Osmangazi: Erkan Aydın

Yıldırım: Mehmet Önder Mutlu

Nilüfer: Şadi Özdemir

Büyükorhan: Mustafa Oktay

Kestel: Cevat Asa

Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem

Yenişehir: Sadi Aktaş

İnegöl: Ali Doğan

Orhaneli: Vildan Koç

İYİ Parti

Büyükorhan: Sevim Alkış

Gemlik: Ertuğrul Yavuz

Gürsu: Av. Levent Çelik

Harmancık: Mehmet Aslan

İznik: Av. Mustafa Küçük

Karacabey: Fatih Karabatı

Keles: İsmail Yeni

Orhangazi: İsmail Kaya

Orhaneli: Mümtaz Aslan

Osmangazi: Orkun Özeller

Yenişehir: Ercan Özel

Mustafakemalpaşa: İsa Söğüt

DEVA

Kestel: Yasemin Bahar

Yıldırım: Ferhat Yıldırım

Mustafakemalpaşa: Özlem Bayraktar

İnegöl: Onur Metinbaş

Mudanya: Mine Norşon

Nilüfer: Nilüfer Akçakoca Demir

Osmangazi: İlhan Menge

Zafer Partisi

Keles: Behçet Arı

Karacabey: Ramazan Bıdırgı

Kestel: Özer Doğru

Gürsu: Sevinç Muhammed

Mustafakemalpaşa: Emine Güven

Gemlik: Nilüfer Toprakçı

İnegöl: Alperen Avcı

Nilüfer: Işıl Esgin

Yıldırım: Ferit Gürsoy

Osmangazi: İbrahim Turgay Ateşi

Yeniden Refah Partisi

İnegöl: Mehmet Kaygusuz

Harmancık: Ahmet Can

Büyükorhan Enes Yılmaz