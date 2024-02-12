Bursa için yarışıyorlar
Kritik yerel seçim öncesi partilerin Bursa adayları büyük oranda belli oldu. Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, CHP’nin adayı Mustafa Bozbey oldu. İYİ Parti, milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’nu Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak duyururken, DEVA’nın adayı Zeki Kahraman, Zafer Partisi’nin adayı Bayram Kazancı, YRP’nin adayı da Sedat Yalçın oldu. Bu arada MHP, Bursa’da Cumhur İttifakı ile ortak hareket ediyor. Parti, bu yüzden ayrı aday çıkarmadı. İlçelerde de ittifak adaylarını destekleme kararı alan MHP, sadece Yenişehir ve Mustafakemalpaşa’da aday gösterdi.
Aydın DAĞTEKİN
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım sürerken, partilerin Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları da belli oldu ve kamuoyuna duyuruldu.
Önceki belediye başkanı Recep Altepe'nin 2017 yılında istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan ...... seçimi de kazanan Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı’nın Bursa’daki adayı oldu.
CHP ise Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, geçen dönem olduğu gibi yine Mustafa Bozbey’i gösterdi. Bozbey, 1999 yılında devraldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini aralıksız 20 yıl sürdürmüştü.
İYİ Parti, milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’nu Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak lanse ederken, Demokrasi ve Atılım Partisi’nin adayı (DEVA) Zeki Kahraman, Zafer Partisi’nin adayı Bayram Kazancı, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı da Sedat Yalçın oldu. Yalçın, iki dönem AK Parti il Başkanı olarak görev yapmıştı.
MHP ittifak adaylarını destekleyecek
Bu arada MHP, pek çok büyükşehirde olduğu gibi Bursa’da da Cumhur İttifakı ile ortak hareket ediyor. Bu çerçevede AK Parti’li Alinur Aktaş’ı destekleyecek olan Parti, ayrı aday çıkarmadı. Bursa’nın ilçelerinde de ittifak adaylarını destekleme kararı alan MHP, sadece Yenişehir’de Davut Aydın’ı, Mustafakemalpaşa’da ise Ahmet Beygirci’yi aday gösterdi.
Partilerin ilçe belediye başkan adayları…
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra partilerin ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Partiler ve ilçelerdeki adayları şöyle:
AK Parti:
Büyükorhan: Kamil Turan
Gemlik: Refik Yılmaz
Gürsu: Mustafa Işık
Harmancık: Yılmaz Ataş
İnegöl: Alper Taban
İznik: Kağan Mehmet Usta
Karacabey: Ali Özkan
Keles: Ali Doğru
Kestel: Ferhat Erol
Mudanya: Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (Cumhur İttifakı)
Nilüfer: Celil Çolak
Orhaneli: Ali Osman Tayır
Orhangazi: Bekir Aydın
Osmangazi: Mustafa Dündar
Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)
Yıldırım: Oktay Yılmaz
CHP
Gürsu: Haşim Öztürk
Harmancık: Haşim Ali Arıkan
İznik: Ali Sarı
Karacabey: Gönül Avil
Keles: Orhan Aslan
Orhangazi: Şaban Çetin Çoklar
Osmangazi: Erkan Aydın
Yıldırım: Mehmet Önder Mutlu
Nilüfer: Şadi Özdemir
Büyükorhan: Mustafa Oktay
Kestel: Cevat Asa
Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem
Yenişehir: Sadi Aktaş
İnegöl: Ali Doğan
Orhaneli: Vildan Koç
İYİ Parti
Büyükorhan: Sevim Alkış
Gemlik: Ertuğrul Yavuz
Gürsu: Av. Levent Çelik
Harmancık: Mehmet Aslan
İznik: Av. Mustafa Küçük
Karacabey: Fatih Karabatı
Keles: İsmail Yeni
Orhangazi: İsmail Kaya
Orhaneli: Mümtaz Aslan
Osmangazi: Orkun Özeller
Yenişehir: Ercan Özel
Mustafakemalpaşa: İsa Söğüt
DEVA
Kestel: Yasemin Bahar
Yıldırım: Ferhat Yıldırım
Mustafakemalpaşa: Özlem Bayraktar
İnegöl: Onur Metinbaş
Mudanya: Mine Norşon
Nilüfer: Nilüfer Akçakoca Demir
Osmangazi: İlhan Menge
Zafer Partisi
Keles: Behçet Arı
Karacabey: Ramazan Bıdırgı
Kestel: Özer Doğru
Gürsu: Sevinç Muhammed
Mustafakemalpaşa: Emine Güven
Gemlik: Nilüfer Toprakçı
İnegöl: Alperen Avcı
Nilüfer: Işıl Esgin
Yıldırım: Ferit Gürsoy
Osmangazi: İbrahim Turgay Ateşi
Yeniden Refah Partisi
İnegöl: Mehmet Kaygusuz
Harmancık: Ahmet Can
Büyükorhan Enes Yılmaz