Bursa afet için tek vücut
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için tüm Türkiye’den yardım yağarken, Bursa iş dünyası da yaşanan felaketin yaralarını sarabilmek için seferber oldu. İş dünyası temsilcileri depremden etkilenen vatandaşların yanında olabilmek adına yardımlar gerçekleştirerek, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledi.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Türkiye, 6 Şubat’a tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle uyandı. Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana’da büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Bursa iş dünyası felaketin yarasını sarmak için harekete geçti. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye birlik oldu. Belediyeler ekipleriyle arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için ekiplerini depremden etkilenen bölgelere yollarken, vatandaşlar da afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen yardımları yapmaya başladı. İş dünyası temsilcileri de yaşanan felakete seyirci kalmadı. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarının yanı sıra oda ve borsalar, organize sanayi bölgeler, sanayici ve iş insanları dernekleri hızla harekete geçti. Şirketler de depremzedelere yardım elini uzatmak adına önemli çalışmalara imza atarken birçok iş insanı da ayni ve nakdi yardımlarla adeta, “Gün birlik olma günüdür” dedi.
BTSO, kriz masası oluşturdu
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyasının yardımlarını koordine etmek amacıyla Bursa Valiliği öncülüğünde ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kriz masası oluşturdu.
Depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde gönüllülerce tasnif edilerek TIR’lara yükleniyor. Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye yardım malzemeleriyle yüklü 148 TIR gönderildiğini açıklayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyamız depremzedelerin ihtiyacı olan malzemelerin toplanması için büyük bir gayret içinde” diyerek örnek birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yaraların hızla sarılacağını dile getirdi.
Bursa OSB yardım TIR’ları ve kurtarma ekipleriyle bölgede
Bursa OSB ile BOSİAD tarafından birlikte organize edilen yardım kampanyasına bölge faaliyet gösteren fabrikalar büyük katkı sağladı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) deprem bölgesine ilk etapta toplam 9 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi gönderdi. Deprem bölgesine bir araç 6 personelden oluşan Bursa OSB Arama Kurtarma Ekibi de enkaz kaldırma çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “İlk grup yardım malzemeleri bölgeye gönderildi. El birliği halinde desteğimiz devam edecek. İlerleyen günlerde ayni ve nakdi yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.
DOSAB birlik oldu
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi depremzedeler için tek yürek oldu. DOSAB Bölge Müdürlüğü ve bölge sanayicileri topladıklarını yardım paketlerini afetzedelere iletmek için harekete geçti. Dualarının afetzedelerle olduğunu belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, yardımlarının süreceğini söyledi.
NOSAB’da dayanışma vakti
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD) deprem bölgesine ilk etapta 4 TIR yardım malzemesi gönderdi.
Yardımseverlerin bağış yapmaya devam ettiğini kaydeden NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Eşyalar yüklendikçe AFAD ile koordineli bir şekilde yeni TIR’lar yola çıkıyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras da, “Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere başlattığımız kampanya büyüyor” diyerek sanayicilere ve gönüllülere teşekkür etti.
HOSAB yardım araçlarını yolladı
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi depremzedelerin yaralarına sarmak için ivedilikle harekete geçti. HOSAB ve HOSABSİAD’ın kampanyasına bölge sanayicisi büyük ilgi gösterirken, yardım ekipleri de deprem bölgesine sevk edildi. HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, “Destek sağlayan sanayici ve çalışanlarımıza minnettarız” dedi.
Uludağ OSB depremzedelerin yanında
Uludağ OSB depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım etmek adına özveriyle çalışıyor. Bölge sanayicileri ve bölge yönetimi olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını vurgulayan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, “Bölge sanayicilerimizin de katkılarıyla hazırladığımız yardım TIR’larımızı depremden etkilenen il ve ilçelere gönderdik. Ayni ve nakdi yardımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Kayapa OSB’de depolar yardımla doluyor
Kayapa OSB’li sanayiciler depremzedelere yardım etmek adına büyük çaba sarf ediyor. Bölge yönetimi, sanayicilerin destekleriyle hazırlanan yardımları, deprem bölgelerine ulaştırmak adına AFAD’a teslim etti. Kayapa OSB Bölge Müdürlüğü, AFAD’a teslim edilmek üzere yardım toplamaya devam ettiklerini bildirerek, “Depolarımız dolmaya devam ediyor, yardım sevkiyatımız sürüyor. Birliğimizi hissettiren dayanışmanız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.
İhracatçılar yardım elini uzattı
Uludağ İhracatçı Birlikleri depremzedelerin yaralarını sarmak adına hem birlik bünyesinde hem de ihracatçı firmalara destek olarak ayni ve nakdi destekleri bölgeye ulaştırdı.
BUSİAD iş dünyasını birleştirdi
AFAD ve Nilüfer Belediyesi’nin ayni bağış toplama alanlarını, ihtiyaç listeleriyle birlikte üyelerine duyuran BUSİAD Yönetimi, Genel Sekreteri Erol Alakoç’u, AFAD Bursa Koordinasyon Merkezi’nde lojistik kolaylığı sağlamak ve ihtiyaçları ilk elden ve hızlıca üyeleriyle paylaşmak için görevlendirdi. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Üyelerimizin ve AFAD’ın gereksinimi olan TIR’ların koordinasyonunu sağladık. İş makinelerinin acil sevkiyatı için üyelerimizin sağladığı lowbed’leri AFAD’a yönlendirdik. Önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız eğitim konusundaki destekler için de ön çalışmalara başladık” dedi.
Bursa TB’den gıda desteği
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Hatay’daki depremzedelere sıcak yemek hizmeti vermek üzere görevlendirilen Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seyyar Mutfak ekibinde yer alan proje okulları Hamidiye MTAL için Meclis ve Komite üyelerinin katkılarıyla hazırlanan gıda ürünlerini bölgeye gönderdi.
Korteks ekibi deprem bölgesinde
Korteks Mensucat’ın arama kurtarma ekibi KORKUT, 8 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’a ulaşarak arama kurtarma çalışmalarında yerini aldı. Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Büyük felaketin yaralarını hep birlikte sarmak için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.
TÜGİAD ve DOSABSİAD’dan yardım seferberliği
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin yaralarını sarmak için kısa sürede harekete geçen TÜGİAD ve DOSABSİAD, yardım malzemelerinden oluşan TIR’ları afet bölgesine gönderdi. Başkan Nilüfer Çevikel, “Yaraları el ele vererek saracağız. Bölgeye yardımlarımız aralıksız devam edecek” dedi.
MÜSİAD’ın TIR’ları yola çıktı
MÜSİAD Bursa Şubesi’nin üyelerinin katkılarıyla depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan temel ihtiyaç maddelerini taşıyan araçlar Gaziantep afet bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. MÜSİAD Başkanı Alparslan Şenocak, bölgeyle irtibat halinde olarak ihtiyaçların karşılanması adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
BEKSİAD kayıtsız kalmadı
BEKSİAD başlattığı kıyafet yardımı kampanyasına sektörün hayırsever iş insanları kayıtsız kalmadı. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi ile kıyafet, kuru gıda ve battaniyeler depremzedelere ulaştırıldı. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatacağız” dedi.
GESİAD ihtiyaçları karşılamak için harekete geçti
İlk etapta ihtiyaçların karşılaması için bölgeye TIR yollayan GESİAD, depremzedelerin sığınma sorununa çözüm olmak adına prefabrik evler için kolları sıvadı.
IBIA’dan örnek dayanışma
Depremden etkilenenlere destek olabilmek amacıyla hem dernek hem de şirket olarak harekete geçtiklerini belirten IBIA ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Nilüfer Belediyesi aracılığıyla bölgeye 1000 adet yatak, 1000 adet battaniye ve 1000 yastık gönderdik. Üyelerimizin katkılarıyla deprem bölgesine yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.
ARSİYAD’dan dayanışma örneği
ARSİYAD deprem felaketinin yaşandığı bölgelere göndermek için topladığı yardım malzemelerini AFAD’a teslim ettiğini duyurdu. ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta üç araç gönderdiklerini ve yardımların devam ettiğini bildirdi.
İMSİAD deprem gündemiyle toplandı
Deprem felaketi nedeniyle olağanüstü toplanan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu, yaptıkları tüm yardımları AFAD kanalıyla bölgeye ulaştırdı.
TOSYÖV Bursa yürekleri ısıtacak
Bölgede yaşanan en büyük sorunlardan birinin ısınma olduğunu belirten TOSYÖV Bursa Başkanı Yavuz Kazangil, bölgeye 350 adet odun sobası göndereceklerini açıkladı.
BESOB teşkilatları depremzedelerin yanında
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattı. BESOB’un çağrısına esnaflar yoğun ilgi gösterdi. İlk TIR’larını deprem bölgesine gönderdiklerini kaydeden BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yardımlarının süreceğini dile getirdi.
Akademik odalar birlikteliğin adresi oldu
Bursa Akademik Odalar Birliği depremin ardından yardımlaşmanın ve dayanışmanın adresi oldu. İlk etapta 2 TIR yardım malzemesi deprem bölgesine iletildi. Bursa Eczacı Odası’nın duyurduğu ilaç kampanyasına da yoğun ilgi oldu.
RUMELİSİAD yardım TIR’ı yolladı
RUMELİSİAD depremzedeler olmak adına üyelerinin yoğun katılımıyla yardım TIR’ı hazırladı. Yaşanan afetin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için hazırlanana TIR afet bölgesine doğru yola çıktı.
BALKANTÜRKSİAD dayanışma içinde
Üyelerinin yardımlarını AFAD üzerinden gerçekleştirmesi konusunda çağrıda bulunduklarını açıklayan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Üyelerimiz büyük dayanışma içerisinde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere nakdi ve ayni yardımlarını gerçekleştiriyorlar” dedi.
TEKSİDER’ın konteynerleri yolda
Depremzedelerin yarılarını sarmak ve kış koşullarında onların yanında olduklarını göstermek adına harekete geçtiklerini dile getiren TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, “Başlattığımız kampanya sonucunda topladığımız bağışlarla 4 adet konteyneri Yıldırım Belediyesi’nin koordinasyonuyla afet bölgesine gönderdik” diye konuştu.
YASEV’den tıbbi bağış
Yarına Şans Ver Derneği, afetzedeler için Türk Tıbbi Onkoloji Derneği önderliğinde tıbbi ilaç bağışında bulundu.
TÜRSAB harekete geçti
Depremzedelerin giyim, yemek ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak adına TÜRSAB olarak her gün düzenli yardımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, ayrıca deprem bölgesinde ulaşıma destek olduklarını söyledi.
Beyçelik’ten dev destek
Beyçelik Grubu kurumsal ve çalışanların gönüllü katımıyla toplanan genel malzemelerinden oluşan 5 TIR’ı AFAD koordinasyonuyla ile afet bölgesine ilettiğini duyurdu. Beyçelik ayrıca 2 TIR malzemenin Hatay’a giderek yemek dağıtımı gerçekleştireceğini bildirdi.
Orhan Holding yardım malzemeleri yolladı
Orhan Holding, Yardım Koordinasyon İletişim Ekibi ve çalışanlarının desteğiyle topladığı iş malzemeleri, enerji ve ısınma çözümleri, giyim ve gıdadan oluşan yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk ettiğini açıkladı.
Çilek’ten tam destek
Arama kurtarma ekiplerini tam teçhizatlı olarak deprem bölgesine sevk eden Çilek Mobilya, depremzedeler için öncelikli ihtiyaç olan yatak ve polar battaniyeleri de deprem bölgelerine gönderdiğini duyurdu.
Ermaksan yürekleri ısıtmak için harekete geçti
Ermaksan, kış şartlarında depreme yakalanan afetzedeler için elektrikli ısıtıcıları bölgeye yolladı. Firmadan yapılan açıklamada, “Ermaksan ailesi olarak, yaşadığımız zor günlerin yaralarını sarmak ve bir nebze olsun içinizi ısıtmak için yanınızdayız” denildi.
ÇEMTAŞ ekipleri Kahramanmaraş’ta
ÇEMTAŞ, arama kurtarma ekiplerinden gönüllü çalışanlarını ve Acil Durum Konteyneri ve içerisindeki teçhizatı ile birlikte Kahramanmaraş’a gönderdiklerini duyurdu.
Renault seferber oldu
Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildiren Oyak Renault, arama kurtarma eğitimi almış Oyak Renault çalışanlarından oluşan 17 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdiklerini duyurdu.
Gökçelik’ten yardım eli
Gökçelik şirketi ve çalışanları topladıkları yardımları NOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen toplama merkezine ulaştırdı. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına fiilen katılmak isteyen çalışanlar da Nilüfer Arama Kurtarma Derneği ekiplerine dahil olarak bölgeye gitti.
Minteks yardımın çözüm ortağı oluyor
Tekstil firması olmaları sebebiyle birçok yardım malzemesinin çözüm ortağı olduklarını söyleyen Minteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Özkan İrman, “Farklı sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda birçok ürünümüzü bedelsiz ve de maliyetin yarısına olmak üzere gönderdik. Halihazırda da bütün kurum ve kuruluşların çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Tedarik açısından da bilgi ve birikimlerimiz doğrultusunda danışmanlık yapıyoruz. Maddi, manevi tüm çabamızla faaliyetlerimizi sürdürüyor, yaraları sarmaya çalışıyoruz” dedi.
ORAU’da birliktelik zamanı
Deprem sonrası yaşanan sorunlara katkı sağlamak adına harekete geçen ORAU, şirket ve çalışanlarının katkısıyla toparladığı yardım malzemelerini deprem bölgelerine gönderdi.
Tofaş depremzedelerin yanında
Tofaş 15 kişilik arama kurtarma ekibi ile şirket ve çalışanların desteği ile toplanan yardım malzemelerine deprem bölgelerine sevk etti. Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Orçun Sarıca, “Ülke çapındaki bayilerimiz aracılığıyla, afet bölgesine yardım malzemesi gönderimi için çalışmalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.
UEDAŞ arama kurtarma ekibi Hatay’da
UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi yardım ile Hatay’a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev alan ekip, enerji hatlarının onarımı ve kesintilerin giderilmesine adına da yoğun mesai harcadı.
Doğu Pres yaraları sarmak istiyor
Yaraları hep birlikte saracağız başlığıyla Doğu Pres’ten yapılan açıklamada afetzedelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri belirlenen toplama merkezlerine iletildiği duyuruldu.
LoyalMak depremzedelerin yanında
Firmadan yapılan açıklamada, “LoyalMak ailesi olarak topladığımız yardım kamyonları deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yanınızdayız!” ifadelerine yer verildi.
ÜÇGE’den destek
ÜÇGE depremin yaralarını sarmak adına ilk etapta organize ettiği yardımları BTSO işbirliğiyle afet bölgesine ulaştırdı.
Referans Grup tüm gücüyle depremzedelerin yanında
Deprem bölgesine ilk etapta 350 bin rol ekmek gönderen Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar ve çalışanlarıyla birlikte AFAD’a nakdi yardımda da bulundu. Depremin 2’nci gününden itibaren günlük 3 bin adet kumanyayı AFAD’a teslim eden firma, deprem bölgesinde kurduğu sahra mutfaklarıyla günlük 25 bin kişiye yemek verdi.
Kayalar inşaattan iş makinesi desteği
Nizamettin Kaya’nın sahibi olduğu Kayalar İnşaat deprem bölgesine 2 adet iş makinesi ve akaryakıt desteği sağladı.
ESA Lojistik imkanlarını seferber etti
ESA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş depremzedelere yardım için depo, araç ve personel gibi tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.
Bursagaz ekipleri Kahramanmaraş’ta
SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusufov Bursagaz – BURAK Arama ve Kurtarma Ekibi’nin gerekli teçhizatlar ile birlikte Kahramanmaraş’ta olduğunu açıklayarak, SOCAR Türkiye olarak bölgeye desteklerinin hızla devam ettiğini bildirdi.
Kayra Yemek yürekleri ısıtıyor
Depremzedelerin yaralarını sarabilmek için özveriyle çalışan Kayra Yemek Hatay’ın Antakya ilçesinde açtığı sahra mutfağıyla depremzedelere, arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek dağıtıyor.
Altın İnşaat dünyayı buluşturdu
Altın İnşaat’tan yapılan açıklamada, “Gönül coğrafyamızdaki Hindistan, Kuveyt, Katar, Umman, Mısır’daki Müslüman kardeşlerimiz ve gurbette Belçika, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Fransa’daki Türk kardeşlerimizle birlikte organize ettiğimiz konteynır ev ve ihtiyaç paketleriyle yüklü TIR’ımız Hatay’a yola çıktı” ifadelerine yer verildi.
Yalçın Elektrik yardım elini uzattı
Yalçın Elektrik ve Neser Pano çalışanları ile birlikte deprem felaketine maruz kalan bölge insanına yardım etmek için AFAD ve devlet yetkilileri tarafından açıklanan ihtiyaç malzemelerini temin ederek bölgeye ulaştırılmasını sağladı.
Sınav Okulları’ndan eğitim desteği
Bursa Sınav Eğitim Kurumları depremden etkilenen öğrenciler için önemli bir karar aldı. Depremin vurduğu 10 ilden Bursa’ya gelecek ailelerin çocukları Bursa Sınav Eğitim Kurumları’nın tüm kampüslerinde bu dönem ücretsiz olarak eğitim görebilecek.
Pakipek depremzedelerin yanında
Pakipek Group deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesinden oluşan koliler hazırlayarak, teslim edilmek üzere sevk etti.
3D Maket ihtiyaçlar için harekete geçti
3D Maket Sahibi Nedim Yılmaz, kurumsal ve şirket çalışanlarının katkılarıyla ilk etapta hazırladıkları temel ihtiyaç maddelerini bölgeye gönderdiklerini ve ilerleyen zamanda desteklerinin süreceğini bildirdi.
Yeşim’den bölgeye 3 TIR
Yeşim Grup, depremzedelerin yaralarını sarabilmek için ilk etapta 65 bin adet yetişkin ve çocuk eşofman takımı ile 9 bin 500 adet çarşaftan oluşan 3 TIR’ı afet bölgesine sevk ettiğini duyurdu.
Uludağ Elektrik depremzedeleri unutmadı
Uludağ Elektrik depremzedelerin ihtiyacını karşılamak adına şirket ve çalışanlarının katkılarıyla hazırladığı yardımları bölgeye gönderdi.
Kıvam Grup ilk günden beri teyakkuzda
Yaşanan felaketin ilk gününde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için nakdi yardımda bulunduklarını açıklayan Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak deprem bölgesine 3 adet iş makinesi ile 7 kişilik ekip sevk ettiklerini bildirdi.
Bursa’nın hastaneleri yaraları sarıyor
Doruk Hastaneleri deprem bölgesine bir TIR sağlık malzemesi ve ilaç gönderdi.
Özel Hayat Hastanesi ise 12 kişilik sağlık ekibi, tıbbi ekipman ve yardım malzemeleri ile deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlara tıbbi destek için yola çıktı.
Özel Medicabil Sağlık Grubu da bölgeye hekimler ile hemşirelerden oluşan 13 kişilik sağlık ekibi gönderdi.
Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta nakdi yardımda bulunduklarını söyleyen Eyrice Dental Grup YK Başkanı Türkay Eyrice, depremzedelerin acil müdahale gerektiren işlemlerinin Eyrice ADSM’de ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.