Adaylar sahaya indi

Alinur Aktaş’ın yeni seçim müziğinin klibi yayınlandı

AK Parti tarafından 2024 Yerel Seçimleri’nde yeniden aday gös-terilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Seçim kampanyasına “İşimiz Bursa, Gücümüz Bursa” motto-suyla start verdikten sonra saha çalışmalarını hızlandıran Baş-kan Aktaş’ın, 2024 Yerel Seçim kampanya şarkısının klibi, Ak-taş’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede önemli sayıda etkileşim alan klip, sosyal medya kullanıcıları ve Alinur Aktaş’ı destekleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Başkan Aktaş’ın Bursalıların hafızasına kazınan “Bursa İçin Canla Başla” söylemine de atıfta bulunulan şarkının sözleri ise şöyle:

Ne de güzel şehrimiz var,

Ne de güzel Bursa’mız var.

Daha güzel oldu Alinur’la,

Bursa için çalıştı canla başla.

Hanlar derim, yollar derim,

Yeşil alan, parklar derim.

Daha nelerin var Bursa’m benim.

Alinur Başkan’la devam derim.

Daha nelerin var Bursa’m benim.

Alinur Başkan’la devam derim.

Altı başka, üstü başka

Bursa bizde ayrı sevda

Bir oyum var o da Alinur’a

Canla başla devam yine Bursa

Bir oyum var o da Alinur’a

Canla başla devam yine Bursa

Çalıştı gece gündüz canla başla

Bursa muhteşem oldu Alinur’la

Canla başla çalışandan sakın şaşma

Bu seçimde de oyumuz Alinur’a.

Mustafa Bozbey: Köydeki gençlerimiz, şehirlerde iş aramak zorunda kalmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, aday gösterilmesinin hemen ardından başlattığı seçim çalışmalarına hız verdi.

Bozbey, son olarak Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına katıldı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ve partililerin de yer aldığı toplantıda Bozbey, projelerini anlatırken, şunları kaydetti:

“Tarımda sürdürülebilir olmak, ekilebilir alanları çoğaltmak için gübre, tohum, mazot desteğini çiftçilerimize sunacağız. Üretimi arttıracağız. Köydeki gençlerimiz, şehirlerde asgari ücretle iş aramak zorunda kalmayacak. Kendi köyünde arazileri ekip, daha fazlasını kazanacaklar. Yine bununla bağlantılı soğuk hava depoları yapacağız. Köylümüzün malını koruyarak daha iyi fiyata satmasını sağlayacağız.”

Emeklilere destek

“Çocuklarımız, gençlerimiz için desteklerimiz olacak. Süt içmeyen çocuk kalmayacak. Bunu belediye olarak destekleyeceğiz. Okula giden tüm çocuklarımız süt içecek. Biz bunu Nilüfer’de yaptık. Biz bir çocuğun yatağa aç girmesini önlemekle zorundayız” diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Bozbey, şöyle devam etti:

“Belirli ücretlerin altında olan emeklilerimize destek vereceğiz. Destek paketlerimizin tamamını açıklayacağız. Bunların tamamı Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 8’i kadar tutuyor. Sizin vergilerinizle belediyeye para geliyor. Sizin paranızı biz Bursa’nın dört yanında ihtiyaç duyulan alanlarda eşit ve adil olarak paylaştıracağız.”

Başkan Dündar icraatlarını ve projelerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim startını verdi. Dündar dördüncü dönem gururunu yaşar-ken, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gele-rek, icraatları ile yeni dönem plan ve projelerini anlattı.

Ülkenin bu dönem pandemi ve deprem gibi büyük felaketlerle mücadele ettiğini dile getiren Başkan Dündar, bu süreçlerde belediyelerin etkin bir şekilde görev aldığını belirtti.

Dündar, hizmete giren projelere değinirken, Panorama Müze-si’nin kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurguladı. İpek Yolu projesi içinde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Baş-kan Dündar, şunları kaydetti:

“O bölgenin sosyal dokusunu dikkate alarak oradaki vatandaş-larımızla toplantı yaptık. Hisarın vizyon projesini ortaya koyduk. Sümbüllübahçe Konağını, Oruçbey Caddesi’ni, Arkeolojik Kazı Parkını çevresine kazandırdık. Bu saydıklarım, birbirini tamam-layan projeleridir.”

Osmangazi Meydanı

Başkan Dündar, Demirtaş nüfusunun 17 binden 95 bine dayan-dığını, Yunuseli'nde ise 45 bin daireye oturma izini verdiklerini aktardı. Dündar, Panayır bölgesinin de cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Kentsel tasarım projesi kapsamında Bursa’ya kazandırılan Os-mangazi Meydanı açılış için gün sayarken Mustafa Dündar, şehrin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sedat Yalçın, sosyal projelerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Se-dat Yalçın, Bursalı basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısının ikincisini geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Yalçın, toplantıda sosyal politi-kalar ve projelerini anlattı.

Sosyal politikalar alanında yapılan uygulamalarla dezavantajlı konumda olan bireylerin gelişimini ve refahı arttırarak onları topluma kazandırmanın amaçlandığını vurgulayan Sedat Yalçın, “Bu uygulamalar aynı zamanda sosyal dayanışmayı da arttırmaktadır. Kent yöneticileri, katılımcı bir yöne-tim anlayışı benimsemeli. Adaletli olmalı. Sosyal politikalar, sadece yardım kolisi dağıtmak şeklinde ele alınmamalı. Aynı zamanda sağlıktan eğitime, çevreden spora kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapmak gerekiyor. Sos-yal devlet anlayışına temel teşkil eden bu politikalar, gelir dağılımı adaletini sağlayarak yoksulluğun giderilmesini ve toplumsal barışın sağlanmasını mümkün kılıyor” diye konuştu.

Suda yüzde 40 indirim, öğrenciye ücretsiz yemek…

Yalçın, gelirleri açlık sınırının altında olan ailelerin izlenmesi ve bu süreçten çıkmalarının destekleneceğini dile getirirken, şu açıklamalarda bulundu:

“Suda yüzde 40 indirim getireceğiz. Fırınlara bedava un vereceğiz. Ayrıca üniversite öğrencilerine yemek indirim kartı, okul öğrencilerine tam gün üc-retsiz yemek hizmeti vereceğiz. Emekli ve yaşlılar için indirimli kart uygula-maları iyileştirilecek, mülkiyeti belediyeye ait olan kiralık sosyal konut kul-lanımında ihtiyaç sahiplerine öncelik vererek kira yardımında bulunacağız. Bununla birlikte kentsel dönüşüm inşaat maliyet desteği ve öğrenci evlerine kira desteği de projelerimiz arasında yer alıyor.”

Zafer Partisi’nden “KOBİ’lere OSB” sözü

Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bayram Kazancı, aday gösterilmesinin ardından başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Kazancı, saha çalış-malarında seçmenle doğrudan temasa geçerken, plan ve projelerini dile getirip, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Kazancı, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Bursa’nın gururu KOBİ’lerimiz, Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bayram Kazancı’ya destek vermeye devam ediyor. KOBİ büyürse, Tür-kiye büyür. KOBİ OSB projemizle, Bursalı kobiler altın çağını yaşayacak.

100-5000 metrekare arası ihtiyaca binaen arsalar ücretsiz olarak KOBİ’lere tah-sis edilecek. Destek bizden, bereketi Allah’tan” ifadelerini kullandı.

Kestel’de seçim çalışması

Bayram Kazancı, Kestel’deki ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise, “Bugün Kestel ilçemizdeydik. Kestel Beledi-ye başkan adayımız Özer Doğru, ilçe başkanımız Onur Doğru ve teşkilatla-rımıza katılım ve destekleri için teşekkür ederim. Kestel Zafere koşuyor. Gençler müthiş!” dedi.

CHP’li Erkan Aydın, mahalle mahalle gezip oy istedi

CHP’nin, Bursa’nın en kalabalık nüfusuna ve seçmen sayısına sahip Osmangazi ilçesi için aday olarak duyurduğu Erkan Ay-dın, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Aydın, mahalle mahalle gezip seçmenlerden oy istedi.

Erkan Aydın, ilçeye bağlı Güneştepe Mahallesi’ndeki temasları-nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm Güneştepe'lilere ilgileri için teşekkür ediyorum. Senelerdir hizmet alamamaktan dert yanan vatandaşlarımızın mutlu bir Osmangazi'ye kavuşmasına çok az kaldı” notunu düştü.

CHP’li Aydın, Emek’teki temaslarının ardından da, “Emek'te Gü-müşhane İli Torul, Kürtün Derneği tarafından Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıldönümü etkinliğine katıldık. Etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye yazdı.

Dağ Yöresi Gönüllüleri Platformu

Dağ Yöresi Gönüllüleri Platformu üyeleriyle de buluşan Erkan Aydın, “Bugün son olarak önerilerini dinlemek, tavsiyelerini al-mak üzere Dağ Yöresi Gönüllüleri Platformu üyeleriyle bir araya geldik. Erdal Kadir ve diğer tüm üyelere ilgileri için teşekkür edi-yorum” paylaşımı yaptı.

Türkoğlu: Her konuda değişim şart

İYİ Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği milletvekili Selçuk Türkoğlu da, sahaya inen isimler arasında. Türkoğlu, kent merkezindeki temasları kapsamında vatandaşlarla doğrudan bir araya gelerek sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini aktardı.

Türkoğlu, Facebook hesabından, “Bursa’da bir gelenektir Abdal’da çay- si-mit keyfi… Sabahtan akşama binlerce Bursalının da uğrak yeridir. Bugünkü programımızı Abdal fırını çevresindeki esnafımıza ve vatandaşlarımıza ayır-dık. Memlekette çay simit, zeytin, peynir geleneğinin yapılmasının bile zor-laştığını belirten vatandaşlar, ekonomik belirsizliğin aile ekonomilerini alt üst ettiğini belirtirken, esnaf da gelir- gider dengesizliğinin has safhada seyretti-ğine vurgu yapıyor. Her konuda değişim şart ve yerel seçimler de bunun için fırsat olarak görülüyor” paylaşımında bulundu.

İYİ Partili Türkoğlu, bir başka programının ardından yaptığı paylaşımda da, şu değerlendirmeler yaptı:

“Vatandaşımızın ne düşünüp ne hissettiğini anlayabilmek için çarşı pazar dolaşmak yetmez, bir de yüz yüze hasbıhal edeceksin. Biz de aynen öyle ya-pıyoruz. Gün boyu sürdürdüğümüz Mustafakemalpaşa programımızın son bölümünde pazar yerini gezdik ve çarşı esnafımızı dolaştık. İlçe Başkanımız Tevfik Demir, İl Kadın Politikaları Başkanımız Semra Doğan, Osmangazi İlçe Başkanımız Şemsi Karaarslan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayımız İsa Söğüt il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yaptığımız ziyaretlerde, pazarcı esnafımız, çarşı esnafımız ve alışverişe çıkmış hemşehrilerimizle has-bıhal ettik. Esnafımızın da, vatandaşımızın da piyasalardaki dengesizlik ve belirsizliğin yarattığı güvensizlikten kaynaklanan sorunlarını bire bir dinle-dik, not aldık ve çözüm yollarını samimi bir şekilde konuştuk. Yerel seçim-ler, kötü yönetimler ve başarısız genel ve yerel iktidarlara kırmızı kart gös-terme fırsatıdır.”