Zorluteks kadın istihdamını destekliyor
Zorluteks, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlamak için, kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi sürdürüyor.
Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda tüm iş süreçlerinin merkezine doğa ve insanı koyarak çalışmalarını yapılandıran Zorluteks, daha adil dünya ve daha iyi bir gelecek için kadın istihdamına yönelik projeleriyle de dikkat çekiyor.
Daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle, tüm iş süreçlerini yürüten Zorluteks, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanmasına destek olmak için iki önemli projeyi hayata geçiriyor. Zorluteks, mağazalarında montaj işlerinde kadın çalışanlar yetiştirmek amacıyla Kadın İstihdamı Destekleme Projesi başlatıyor, yanı sıra tekstil sektöründe ezber bozmak adına, Bursa Dokuma İşletme sahasında faaliyet göstermek üzere kadın dokumacı, forklift ustası ve kumaş dokuma elemanı istihdamı sağlıyor.
Kuruldukları günden bu yana evde, okulda, sokakta ve iş sahasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni desteklediklerini aktaran, Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni destekliyor bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesinin ve işgücüne katılım oranının artmasının, istikrarlı bir büyüme için de gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, şirketimizde kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kadın çalışan sayısının artırılmasına yönelik her yıl kendimize yeni hedefler koyuyoruz. Zorluteks’te en son kadın çalışan oranını, hedeflediğimiz oranın üzerine çıkarak yüzde 48,2 olarak gerçekleştirdik” dedi.