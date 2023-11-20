Yeşilova Holding geleceğe hazırlanıyor

Yeşilova Holding Strateji ve Kültür Kampı, Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Yönetim Kurulu üyeleri Nezihe Yeşilova ve Yasemin Yeşilova ile Holding ve Grup şirketlerinden genel müdür ve müdür pozisyonundaki üst düzey yöneticilerin katılımıyla, Grubun turizm alanındaki iştiraki Holiday Inn Bursa City Centre’da gerçekleştirildi.

Stratejik öncelikler

yeniden belirleniyor

Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, “Yeşilova Grubu olarak 50. yılımıza ilerliyor ve bu sene 48. yılımızı bitiriyoruz. Grubumuz son 5 yılda sektör ortalamasının üç katı hızlı büyüyen bir grup oldu. 5 yılda yüzde 80’lik dolar bazında büyümeye ulaştık, ihracatta yüzde 75’lik büyümeyi ve istihdamda da yüzde 100’ün üzerinde bir büyümeyi kaydettik. Bugüne kadar çok önemli başarılar elde ettik ama özellikle 2022’nin ikinci yarısından itibaren koşulların değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Hem Avrupa’da hem Amerika kıtası ve gelişmiş endüstrilerde durgunluk dönemindeyiz. Önümüzde rekabetin çok daha zorlayıcı olacağı zamanlar var. Ülkemize özgü değişimler, enflasyon, yüksek maliyet artışları da bu dönemin yine önemli etkenlerinden. Bu noktada değişen koşullar çerçevesinde bizler de politikalarımızda gerekli revizyonları yapıyor ve buna göre önümüzdeki dönem stratejik önceliklerimizi belirliyoruz. Geçtiğimiz dönem stratejimiz hızla büyümek ve büyümenin sonunda kârlılığı ve iyi sonuçları yakalamaktı, fakat bu sene geçmişte olduğundan daha fazla verimliliği gündem ediyoruz. Tasarrufu, verimli çalışmayı ve maliyetlerimizi önceliyoruz.”