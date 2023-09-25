Yenilenebilir enerjide Sunvital farkı
Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri yatırımlarında önemli çözümler sunan Sunvital Enerji, yenilenebilir enerji sektöründe bulunduğu 10 yıllık süreçte, farklı bölgelerde ve farklı güçlerde birçok projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak, Türkiye’de önde gelen firmaların tercihi oluyor.
Ayşe Nur BÜYÜKHAN
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, üretim maliyetlerinin düşürülerek rekabetçi firmalara kendi pazarlarında destek olmak amacıyla Murat Kılıç ve Oğuz Toraman ortaklığı ile kurulan Sunvital Enerji, bugüne kadar 175’ten fazla projeyi devreye aldı.
Yenilenebilir enerji sektörüne inandık
2017 yılına kadar birçok projeye imza attıklarını ifade eden Sunvital Enerji kurucu ortağı Murat Kılıç, “2017 sonrasında yönetmelikteki değişiklik ile yaklaşık 1,5 yıl sektör durma noktasına geldi. Birçok firma sektörden çekilmek durumunda kaldı. Bizler sektöre inanmaya devam ettik ve imkanlarımızı zorladık. 2019 yılının mayıs ayında yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte sektörde inanılmaz bir ivmelenme başladı. Özellikle 2022 yılı kış aylarında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle de sektöre olan talep arttı. Son aylarda ise yaşanan güncel ekonomik şartlar nedeniyle yatırımcıların krediye ulaşması oldukça zorlaştı. Ayrıca son açıklanan karar ile ağustos ve eylül aylarında, kamu kurumların dijital altyapı sistemine geçme çalışmaları nedeniyle yeni lisanssız GES/RES başvuruları durduruldu. Dolayısı ile sektörde 3-4 aylık bir durağanlık olması kaçınılmaz görünüyor. Fakat sonrasında sektörün tekrar aynı hızla ilerleyeceğini düşünüyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz” dedi.