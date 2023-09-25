Yenilenebilir enerjide Sunvital farkı

Ayşe Nur BÜYÜKHAN

Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, üretim maliyet­lerinin düşürülerek rekabetçi fir­malara kendi pazarlarında destek olmak amacıyla Murat Kılıç ve Oğuz Toraman ortaklığı ile kuru­lan Sunvital Enerji, bugüne kadar 175’ten fazla projeyi devreye aldı.

Yenilenebilir enerji sektörüne inandık

2017 yılına kadar birçok projeye imza attıklarını ifade eden Sunvital Enerji kurucu ortağı Murat Kılıç, “2017 sonrasında yönetmelikteki de­ğişiklik ile yaklaşık 1,5 yıl sektör durma noktasına geldi. Birçok firma sektörden çekilmek durumunda kaldı. Bizler sektöre inanmaya de­vam ettik ve imkanlarımızı zorladık. 2019 yılının mayıs ayında yayımla­nan yeni yönetmelik ile birlikte sek­törde inanılmaz bir ivmelenme başladı. Özellikle 2022 yılı kış aylarında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın et­kisiyle de sektöre olan talep arttı. Son aylarda ise yaşanan güncel ekonomik şartlar nede­niyle yatırımcıların krediye ulaşması oldukça zorlaştı. Ay­rıca son açıklanan karar ile ağustos ve eylül aylarında, kamu kurumların dijital altyapı sistemine geçme çalış­maları nedeniyle yeni lisanssız GES/RES başvuruları durduruldu. Do­layısı ile sektörde 3-4 aylık bir dura­ğanlık olması kaçınılmaz görünüyor. Fakat sonrasında sektörün tekrar aynı hızla ilerleyeceğini düşünüyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda de­vam ediyoruz” dedi.