Yenilenebilir enerji zamanı

Karma bir yenilenebilir enerji fuarı olan “17.’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı” hem güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulumu hizmeti veren EPC firmalarını, güneş paneli üreticilerini, rüzgar santrali proje paydaşları olan üretici ve hizmet sağlayıcıları, elektrikli araç şarj hizmeti sektörünü ve yenilenebilir enerji santralleri kurulumu projelerinde hizmet veren 25’i aşkın alt sektörü yatırımcısıyla buluşturdu.

15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Expo Center’da düzenlenen 17.’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı 200’den fazla yenilenebilir enerji paydaşını bir araya getirirken Bursa’dan katılan Era Alüminyum ve Sunvital Enerji firma temsilcileri fuar ve sektör hakkındaki görüşlerini Ekohaber okuyucuları ile paylaştı.

Şevki Köksal

ERA Alüminyum Genel Müdürü

Sektördeki öncülüğümüzü pekiştirdik

Alüminyum sektöründeki öncü firma ERA Grup Alüminyum, Çatı GES ve PV panel çerçeve üretimindeki uzmanlığı ve yenilikçi tasarımları ile 17. EIF Fuarı’nda müşterileri ile buluştu. Kenet, trapez, sandviç, düz çatı, membran, kiremit ve diğer tüm çatı türlerine özel sunulan çözümler, sektöre yönelik geniş bir perspektifi yansıttı. Fuarda, özellikle çeşitli çatı tiplerine uygun çözümlerin detaylı bir şekilde sergilenmesiyle, ERA Grup Alüminyum sektördeki öncülüğünü ve yerini bir kez daha pekiştirdi. Bu kapsamlı etkinlikte, sadece mevcut müşterilerle değil, aynı zamanda sektöre yeni adımlar atmaya hazır olan potansiyel müşterilerle yoğun bir etkileşim içerisinde olundu. ERA Grup Alüminyum olarak, fuar sürecinde sağlanan değerli geri bildirimler dikkate alınarak, müşteri memnuniyetini ve sektördeki etkinliği artırmak adına yeni stratejilere odaklanılacak. Yenilikçi çözümler ve kaliteli üretimle sektöre yön vermeye devam edilecek.

Murat Kılıç

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı

Verimli bir fuar geçirdik

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri yatırımlarında önemli çözümler sunan Sunvital Enerji olarak yenilenebilir enerji sektöründe bulunduğumuz 10 yıllık süreçte, farklı bölgelerde ve farklı güçlerde birçok projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak, Türkiye’de önde gelen firmaların tercihi olduk. Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, üretim maliyetlerinin düşürülerek rekabetçi firmalara kendi pazarlarında destek olmak amacıyla kurulan Sunvital Enerji, bugüne kadar 175’ten fazla projeyi devraldı. Yurt içi ve yurt dışında gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı, yeni iş anlaşmaları ile verimli bir fuar geçirdik. Yenilenebilir enerjinin öneminin günden güne artacağı düşüncesiyle bizde yatırımlarımıza bu şekilde yön vermeye devam edeceğiz.