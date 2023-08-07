Yavuzlar Dişli hedef büyüttü
Makine sektörüne yönelik dişli üretimi konusunda ülkemizin öncü markalarından biri olan Yavuzlar Dişli, hedefleri doğrultusunda yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürürken ihracat oranını yüzde 57’ye çıkarttı.
İlk 6 aylık dönemde Irak, Polonya, Rusya ve İsrail’e de ihracat gerçekleştirerek dış satım yaptığı ülke sayısını 30’a çıkaran Yavuzlar Dişli, İsrail’e ilk ihracatını sert malzeme kesim makinesi göndererek yaptı.
İhracat hamlesi için yatırımlarına da devam eden Yavuzlar Dişli, makine parkına lazer markalama, kaynak pozisyon makinesi, CNC Dik İşleme Merkezi ve 4 metre uzunluğundaki CNC freze tezgahlarını da ekledi.
Bu sene kuruluşlarının 27. yılına ulaştıklarını söyleyen Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, “2023 yılı başında planlamış olduğumuz hedefler doğrultusunda ekibimizle birlikte emin adımlar ile ilerlemekteyiz.
İhracat oranımızı yüzde 57’e çıkarmış durumdayız. Yıl sonu ihracat oranımızı yüzde 60’lara ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.