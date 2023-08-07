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Yavuzlar Dişli hedef büyüttü

Makine sektörüne yönelik dişli üretimi konusunda ülkemizin öncü markalarından biri olan Yavuzlar Dişli, hedefleri doğrultusunda yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürürken ihracat oranını yüzde 57’ye çıkarttı.

Haberler 07.08.2023, 21:19
Yavuzlar Dişli hedef büyüttü

İlk 6 aylık dönemde Irak, Polonya, Rusya ve İsrail’e de ihracat ger­çekleştirerek dış satım yaptığı ülke sayısını 30’a çıkaran Yavuz­lar Dişli, İsrail’e ilk ihracatını sert malzeme kesim makinesi gönde­rerek yaptı.

İhracat hamlesi için yatırımlarına da devam eden Yavuzlar Dişli, makine par­kına lazer markalama, kaynak pozisyon makinesi, CNC Dik İşleme Merkezi ve 4 metre uzunluğundaki CNC freze tezgahlarını da ekledi.

Bu sene kuruluşlarının 27. yılına ulaştıklarını söyleyen Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Serdar Sağlam, “2023 yılı başında planlamış olduğumuz he­defler doğrultusunda ekibimizle birlikte emin adımlar ile ilerlemek­teyiz.

İhracat oranımızı yüzde 57’e çı­karmış durumdayız. Yıl sonu ihracat ora­nımızı yüzde 60’lara ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.

#Yavuzlar Dişli
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