Yavuzlar Dişli hedef büyüttü

İlk 6 aylık dönemde Irak, Polonya, Rusya ve İsrail’e de ihracat ger­çekleştirerek dış satım yaptığı ülke sayısını 30’a çıkaran Yavuz­lar Dişli, İsrail’e ilk ihracatını sert malzeme kesim makinesi gönde­rerek yaptı.

İhracat hamlesi için yatırımlarına da devam eden Yavuzlar Dişli, makine par­kına lazer markalama, kaynak pozisyon makinesi, CNC Dik İşleme Merkezi ve 4 metre uzunluğundaki CNC freze tezgahlarını da ekledi.

Bu sene kuruluşlarının 27. yılına ulaştıklarını söyleyen Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Serdar Sağlam, “2023 yılı başında planlamış olduğumuz he­defler doğrultusunda ekibimizle birlikte emin adımlar ile ilerlemek­teyiz.

İhracat oranımızı yüzde 57’e çı­karmış durumdayız. Yıl sonu ihracat ora­nımızı yüzde 60’lara ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.