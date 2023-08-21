Yatak sektörünün yükselen yıldızı IBIA Expo

Röportaj: Semih AYDIN

Dünya yatak yan sanayi ve teknoloji­leri sektörünün öncü etkinliklerin­den olan IBIA Expo Fuarı, geçen yılki başa­rısını sürdürerek, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. IBIA Başkanı Osman Güler, fuarın ilk yılında elde edilen olumlu so­nuçların, bu yıl daha fazla katılımcı talebini beraberinde getirdiğini söy­ledi. Geçen yıl 91 ülkeden 22 bin 500 ziya­retçiyi ağırlayan fuar, bu yıl 100’den fazla ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. IBIA Expo Fuarı, 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Mer­kezi’nde gerçekleşecek ve yatak üretici­leri ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluştura­cak. IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Os­man Güler, fuarla ilgili hazırlıkları Ekohaber Gazetesi’ne anlattı.

Bize öncelikle IBIA Expo’nun ilki olan geçen seneki fuarı değerlendirir misiniz?

Kısa adı IBIA Expo olan Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’mızın ilkini 6-9 Ekim 2022 de gerçekleştirdik.

10’u yabancı katılımcı olmakla üzere 156 firmanın iştirak ederek stant açtığı bu organizasyonu, İstanbul Fuar Merkezi’nde 15 bin metrekarelik net bir alanda düzenledik.

Geçen seneki fuarımızda, IBIA EXPO’nun ilki olmasından kaynaklanan bazı tereddütler nedeniyle yeterli sayıda yabancı katılımcıya ev sahipliği yapamamıştık. Ama ziyaretçi anlamında beklentilerimizin üzerinde bir iştirak oldu.

Bizim ana amacımız da yurtdışı katılımcıdan ziyade fuarımızı Türk firmalarına tanıtmak idi, yoğun yerli katılımcı ile hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim.

Aslında başlangıç olması nedeniyle geçen seneki fuarımızı 10 bin metrekarede gerçekleştirmeyi planlamıştık, fakat yoğun talep üzere üçüncü salonu açmak mecburiyetinde kaldık.

İyi ki de böyle yapmışız, fuar alanında bir metrekare bile boş alan kalmamıştı.

Geçen seneki fuardan memnuniyet nasıldı?

Tüm katılımcılarımız gerek stant tasarımları ile gerek yeni inovatif ve kaliteli ürünleriyle fuara renk ve canlılık getirdiler.

BİFAŞ Fuarcılık ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yoğun tanıtımımız meyvelerini verdi ve daha ilki olmasına rağmen geçen seneki Fuarımıza ilgi çok yüksekti. 91 ülkeden 320 farklı şehirden, 5 bin 700’ü yurt dışından olmak üzere 22 bin 500 ziyaretçiyi ağırladık.

Tüm katılımcı firmalar ve ziyaretçiler fuardan oldukça memnun ayrıldılar çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade ettiler.

Ben de aynı zamanda IBIA Expo Fuarı’nın katılımcısı durumundaki Elektroteks’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendi firmamın standında bu fuarın verimini çok yakından hissettim. Kendi standımızda, yıllardır katıldığımız yurt dışı fuarlardan daha yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim.

Ayrıca görüştüğüm birçok yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçiler de organizasyondan oldukça memnun ve yatak üretimi ile ilgili tüm komponentler ile üst düzey teknolojik ürünleri bir arada bulduklarını ifade ettiler.

l IBIA Expo’nun ilkinden ne gibi kazanımlar elde edildi acaba?

Tüm katılımcı firmalar yeni müşteriler ile tanıştı ve ticari faaliyetlerindeki trendi yükseltti. Yurtdışı ziyaretçilerin yoğunluğu ve bunların Türkiye’de imal edilen yatak yan sanayi ürünleri ve teknolojilerine olan ilgileri, ihracat kapılarını da araladı ve yeni pazarlara ihracat imkanı da sağladı. Birçok yeni üreticimiz de yabancı yatak üreticileri ile tanışarak ilk ihracatlarını gerçekleştirdiler. Mütevazi olmak isterim ama olamam, bu fuar müthişti. Fuar tecrübesi olan herkes kabul eder ki, ilk fuarda 91 ülkeden 22 bin 500 üzerinde ilgili ziyaretçiyi bir araya getirmek bir hayli zordur, yıllar gerekir. Çok çalıştık, tüm dünyada geniş tanıtım faaliyetleri yaptık ama en büyük etken üyelerimiz arasındaki sinerji oldu. Tüm arkadaşlarımız, kendi şirketlerimizden fazla, ülke yararına bir şeyler yapma çabasındaydı. Çok az sektörlerde böyle birlik beraberlik içinde çalışma olabilir. Bu vesile ile buradan başta BİFAŞ Fuarcılık olmak üzere tüm dernek üyelerimize, katılımcılarımıza ve fuar organizasyonunda aktif rol alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sizce Fuarın kazanımları neler oldu?

IBIA Expo’nun sektörümüze, katılımcılara ve ülkemize ne kazandırdığını şöyle özetleyebilirim.

Bir sefer tüm katılımcılar dünyanın farklı ülkelerinden birçok yeni yatak üreticisi ile yüz yüze tanışma imkanı elde ettiler. En önemli faktörlerden biri tüm dünyadan yatak üreticilerini İstanbul’da bir araya getirerek sektördeki gücümüzü gösterdik ve biz bu sektörün baş rollerinde olduğumuzu vurguladık. Ziyaretçiler daha önce görmedikleri birçok üreticiyi sahada görmüş oldular ve tedarik zincirinin gücü itibariyle yönünü Türkiye’ye çevirebileceklerini gördüler. Geniş, kaliteli ve yenilikçi ürün gamının yanında yüksek teknolojik makinalarını görünce, üstelik rekabetçi fiyat seçeneklerini de eklersek, yatak sektörünün tedarikçi merkezi olma konusunda iddialıyız.

Bu seneki fuar ile ilgili ne söylersiniz?

IBIA Expo Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’mızın ikincisini yine İstanbul Fuar Merkezi’nde 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek ve dünya yatak endüstrisinin temsilcilerini bir kez daha İstanbul’da buluşturacağız. Geçen senenin olumlu fuar yankıları bu seneki fuara katılım talebini artırdı. Geçen sene üç salondan oluşan net 15 bin metrekarelik fuar alanına bir salon daha ekleyerek dört salona ve toplam 20 bin metrekareye yükselttik.

Türkiye’de yatak sektörüne tedarik faaliyeti gösteren hemen hemen tüm firmalar katılım talebinde bulundular, çok düşük bir kısım genelde yeterli m2 olmamasından dolayı çekimser kaldılar. Bu sene yurtdışından da yoğun katılım istekleri var, fakat öncelik kendi üyelerimize verdiğimizden dolayı, taleplere yeterince cevap verme imkanımız kalmadı. Yine de Almanya, İtalya, Hollanda, Hindistan, Mısır ve Çin gibi farklı ülkelerden katılımımız olacak. Bunları göz önünde bulunarak bir sonraki fuarımız için salon rezervasyonlarımızı 6’ya çıkartarak 30 bin metrekareyi aşmış olacağız.

Kısa sürede biz Türkiye olarak sektördeki en üst sıralara yerleşmiş bulunuyoruz. Bunun en büyük etkenleri yenilikçiliğimize ve aramızdaki sinerji ruhuna borçluyuz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de firmalarımız yoğun çalışmalar gerçekleştiriyorlar ve fuar yeni sürprizlerle dolu olacaktır. Yatak sektöründe faaliyet gösteren tüm dünyadan yatak üreticilerini bekliyoruz. Geçen sene 91 ülkeden ziyaretçi almıştık bu yıl 100’ü aşarız diye düşünüyorum.

IBIA Expo’nun yatak yan sanayi ve teknolojileri sektörüne ne faydası oldu acaba?

Benim birçok yerde ifade etiğim gibi, biz yatak sektörünün tedarik ibresini Türkiye’ye yönelttik. Bundan sonra başka bir alternatif yok diyebilecek kadar iddialı konuşabilirim.

Ürün çeşitliliği, kalite, doğru hizmet, yüksek teknoloji, esnek fiyat politikası gibi birçok neden sayabilirim. Bunun yanında ülkemizin coğrafi konum ile birlikte vize ve seyahat kolaylıklarını da eklersek, daha avantajlı bir alternatif yok. Bu arada tüm dünyadaki sektörel dernek ve konfederasyonlarla çok sıkı bir çalışmalar yürütüyoruz. Karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Tüm sektörel fuar organizasyonlarıyla da üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve karşılıklı rekabet değil, yardımlaşma içerisinde çalışıyoruz. Ben şahıs olarak, rakiplerle olan yarışımı zıtlaşarak değil kucaklaşarak ve tatlı bir rekabet içinde sürdürüyorum. Bu bana güç veriyor. Aynısını IBIA Yönetim Kurulu Başkanı olarak da uyguluyor ve tüm dünyadaki sektör kurumları ile tatlı bir rekabetle çalışıyor ve koşuyoruz.