Yatak endüstrisi IBIA Expo’yu bekliyor
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetimi, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek olan IBIA Expo Fuarı öncesi üyelerini bilgilendirdi.
BTSO’da gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Geçen sene IBIA Expo’nun ilkini düzenlemiş olmamıza rağmen, 91 ülke ve 320 şehirden 22 binin üzerinde ziyaretçinin, 10 hedef ülkeden özel alım heyetlerinin ve profesyonellerin iştirakiyle başarılı bir fuar gerçekleştirmiştik. Bu seneki fuarımıza da çok iyi hazırlandık. ABD ve Almanya başta olmak üzere 12 ülkede yoğun tanıtım faaliyetinde bulunduk. Dünya genelinde sektörün kalbi bu sene de IBIA Expo’da atacak” dedi.
Fuarın organizasyonunu yapan BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek IBIA Expo Fuarı hazırlıklarıyla ilgili verdiği teknik bilgilerden sonra “Fuar katılımından, ziyaretçilerin ön rezervasyonlarına kadar yoğun talep alıyoruz” şeklinde konuştu.
Fuar 28 Eylül’de kapılarını açıyor
İhracata ve ticaret hacmine sağladığı katkı kapsamında BİFAŞ tarafından IBIA- Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerine kapılarını açacak.
IBIA EXPO alanında uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra; yatak üretim hattı, yatak yüzü kumaşı, ,tutkal ve kimyasallar, sünger, keçe, geri dönüşüm malzemeleri, ev tekstili, yorgan, yastık üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makinaları, yorgan makinaları, yay dizgi makinaları, yatak kapsülleri, baza, hareketli mekanizmalar başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojileri tek bir çatı altında toplayacak.