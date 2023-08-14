Yatak endüstrisi IBIA Expo’yu bekliyor

BTSO’da gerçekleştirilen toplantının açılışında ko­nuşan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Yöne­tim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Geçen sene IBIA Ex­po’nun ilkini düzenlemiş olmamıza rağmen, 91 ülke ve 320 şehirden 22 binin üzerinde ziyaretçinin, 10 hedef ülkeden özel alım he­yetlerinin ve profesyonelle­rin iştirakiyle başarılı bir fuar gerçekleştirmiştik. Bu seneki fuarımıza da çok iyi hazırlandık. ABD ve Al­manya başta olmak üzere 12 ülkede yoğun tanıtım faaliyetinde bulunduk. Dünya genelinde sektörün kalbi bu sene de IBIA Expo’da atacak” dedi.

Fuarın organizasyonunu yapan BİFAŞ Fuarcılık Yö­netim Kurulu Başkanı Ümit Vural da 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek IBIA Expo Fuarı hazırlıklarıyla ilgili verdiği teknik bilgilerden sonra “Fuar katılımından, ziyaretçilerin ön rezervas­yonlarına kadar yoğun ta­lep alıyoruz” şeklinde ko­nuştu.

Fuar 28 Eylül’de kapılarını açıyor

İhracata ve ticaret hac­mine sağladığı katkı kapsa­mında BİFAŞ tarafından IBIA- Uluslararası Yatak En­düstrisi Derneği işbirli­ğinde bu yıl ikincisi düzen­lenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziya­retçisi ile sektör profesyo­nellerine kapılarını açacak.

IBIA EXPO alanında ulus­lararası bir ticaret fuarı ol­masının yanı sıra; yatak üretim hattı, yatak yüzü kumaşı, ,tutkal ve kimya­sallar, sünger, keçe, geri dö­nüşüm malzemeleri, ev tekstili, yorgan, yastık üre­tim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger maki­naları, yorgan makinaları, yay dizgi makinaları, yatak kapsülleri, baza, hareketli mekanizmalar başta ol­mak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojileri tek bir çatı altında toplayacak.