Yan sanayi ihracatta vites artırdı

Türkiye’den yılın ilk yarısında 7 milyar 172 milyon 556 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihracatı yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 336 milyon 757 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 41,4’ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyar 488 milyon 673 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,54 artarak 7 milyar 172 milyon 556 bin dolara yükseldi.

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya’nın oldu.

Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 1 milyar 531 milyon 218 bin dolardan 1 milyar 691 milyon 823 bin dolara yükseldi.