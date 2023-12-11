Vali sanayinin nabzını tutuyor

﻿Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta alanlarında toplam 23 şirketi ve 5 bini aşkın çalışanı ile Bursa sanayisine yön veren Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik’i ziyaret etti. Demirtaş, ziyaretin fotoğraflarını ve mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirtaş, “Bursa’mızın istihdam ve üretimine katkı sağlayan, otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayıp üreterek uluslararası faaliyetlerini devam ettiren fabrikamızı ziyaret ederken; işletmemize muvaffakiyetler, çalışanlarımıza da kolaylıklar diledik” şeklinde konuştu.