Üniversite sanayi iş birliğinde BUSİAD ağırlığı

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük görevini üstlenmesinin ardından yapı­lan Olağanüstü Genel Kurul’da; Ali İhsan Yeşilova, Mehmet Arif Özer ve Ergun Hadi Türkay’dan oluşan BUSİ­AD’ın üç eski Başkanı, Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yöne­tim Kurulu’nda yer alırken, eski BU­SİAD Başkanlarından Günal Baylan da Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Yine eski BUSİAD Başkanlarından Celal Beysel de Denetleme Kuru­lu’nda yer alırken, Genel Kurulun Divan Kurulu’nda ise BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar görev aldı. Beş BUSİAD Başkanının katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul, bir anlamda BUSİAD’ın ve iş insanlarımızın üniversite sanayi iş birliğine verdikleri önemin de göster­gesi oldu. Toplantıda söz alan Küçükka­yalar, BUSİAD’ın geleceğe yönelik çalışmalarında, dijital ve yeşil dönüşü­mün çok önemli olduğunu belirterek, firmaların acil gereksinimi olan bu dö­nüşümler için Üniversitenin elindeki tüm kaynaklarla, Vakıf üzerinden bu konularda iş birliğine gidecek firmalara destek olunması önerisinde bulundu.