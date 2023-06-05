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Uludağ OSB yeni başkanını seçecek

Haberler 05.06.2023, 22:17
Uludağ OSB yeni başkanını seçecek

Uludağ Organize Sanayi Bölge­si’nde seçimli genel kurul tarihi yaklaşıyor. Uludağ OSB’nin müteşebbis heyetinin seçileceği genel kurulun ilk toplantısı 8 Haziran Perşembe günü ya­pılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağla­namazsa ikinci toplantı 15 Haziran Per­şembe günü gerçekleştirilecek.

2011 yılından bugüne Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yü­rüten Yunus Aydın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda önümüzdeki seçimde aday olmayacağını ve başkan­lık görevini bırakacağını açıkladı.

#Uludağ OSB
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