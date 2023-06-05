Son Dakika
Uludağ OSB yeni başkanını seçecek
Haberler 05.06.2023, 22:17
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde seçimli genel kurul tarihi yaklaşıyor. Uludağ OSB’nin müteşebbis heyetinin seçileceği genel kurulun ilk toplantısı 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 15 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
2011 yılından bugüne Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Yunus Aydın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda önümüzdeki seçimde aday olmayacağını ve başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız