ÜÇGE’den yatırım atağı

ÜÇGE Bursa’da üç farklı lokasyonda kurulu toplam 100 bin metrekare alana sahip üretim tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Firma, Gemlik Bursa Serbest Bölgesi’nde “doğru alana doğru yatırım “ felsefesi ile uluslararası pazara yönelik üretim sahalarını genişletiyor.

Temel atma töreninde açıklama yapan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras “Yeni tesisimizi 2024 yılı başında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. ÜÇGE olarak bu yatırımımızla yurt dışında artan talebi karşılayacak şekilde üretim kapasitesini artırmayı, istihdamı artırmayı, müşteri portföyümüze daha iyi hizmet verebilmeyi ve dünya genelinde daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Yeni tesisimizin; ÜÇGE ailemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tesisin yeni yatırımı için yapılan törende şirket yönetim kurulu ve yöneticileri hazır bulundular.

Yatırımlar devam edecek

Yatırımlarının emin adımlarla devam edeceğinin altını çizen Aras “Kurucumuz merhum Gökçin Aras’ın attığı sağlam temeller, vizyonu ve değerleri ışığında kardeşim Can Aras ile birlikte, ÜÇGE’nin global liderlik hedefine, ikinci kuşak temsilciler olarak öncülük ediyoruz.

ÜÇGE markamızı teknoloji ve sürdürülebilirlik temelli stratejiyle geleceğe taşıyoruz. Hem iç pazar hem de dış pazarda hızla büyüyen bir yapımız var.

Yakın zamanda, çok büyük bir yatırımımızın inşaatına daha başlayacağız. Sektörümüze, ülkemize ve dünyaya daha fazla değer üreterek yolumuza devam ediyoruz” dedi.