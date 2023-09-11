Türk gıda sektörü İstanbul’da buluştu

WorldFood İstanbul, 30 yıldır gıda ve içecek üreticileri ile Türkiye’nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Fuar, yabancı gıda ve içecek firmaları için Türk pazarını keşfetme, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurma ve ürünlerini heyecan verici bir yeni pazarda tanıtma imkanı sağlıyor. Bu sene Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveyt başta olmak üzere 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacının ağırlandığı fuarda katılımcılar ve ziyaretçiler; piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim, tedarikçilerle ve üreticilerle ilişkileri geliştirme fırsatlarını yakaladı.

Tarihi iş birliğine giderek Türkiye gıda sektörünün çatı kuruluşlarını bir araya getiren WorldFood İstanbul Fuarı’nda, Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar, “İş Birliği Kuruluşu” olarak yer aldı.

Gıda sektörünün geleceğine yön veren konuların 50’yi aşkın uzman isim ve 20 farklı önder kurum ile mercek altına alındığı fuarda, 44 ülkeden bin 500’e yakın yerli ve yabancı katılımcıya ev sahipliği yapılarak 60 bine yakın ziyaretçi ağırlandı.