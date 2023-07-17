TOSAB’da inşaat başladı

Bursa’da yerleşim alanları içerisinde bulunan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil boyahanelerini bir araya toplamak ve rehabilite etmek amacıyla kurulmuş olan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) çalışmalar sürüyor.

Çevreye duyarlı bir organize sanayi bölgesi hedefiyle yola çıkan TOSAB çatısı altındaki ilk fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Düzenlenen törene; TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif

Bayrak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz ile TOSAB Bölge Müdürü Tayfun Selen ve Sentaş Tekstil

Yetkililerinin yanı sıra kent protokolünden ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Tamamen çevre dostu sanayi bölgesi

Törende konuşan TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, ‘Her daim daha temiz bir Bursa’ için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 33 milyon dolar seviyesinde yatırımla hayata geçirdikleri TOSAB ile tamamen doğa dostu bir organize sanayi bölgesini hedeflediklerini ifade eden Türkün, son teknoloji imkanlara sahip Türkiye’deki en kapsamlı arıtma tesisini inşa ettiklerini, Sentaş Tekstil’e ait TOSAB çatısı altında temeli atılan ilk fabrikanın da Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Tekstil sektörü olmazsa olmaz

Türkün, “Burada inşa ettiğimiz arıtma tesisi, dünyadaki en güncel teknolojiyle inşa edildi. Türkiye’nin bu alandaki en iyi, en kapsamlı tesisi konumunda. TOSAB bünyesinde 70 tane iş ortağımız var. Sırayla fabrikalar inşa edilecek. Burada su kaynaklarını en az seviyede tüketen sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak ve TOSAB Bölge Müdürü Tayfun Selen de yeni yatırımın hayırlı olmasını diledi.