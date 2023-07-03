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Ticari ve ihtiyaç kredi faizleri yükseliyor

Politika faizi artışı sonrası temmuz ayı ile birlikte geçerli olacak şekilde Merkez Bankası yıllık bileşik referans faiz oranını internet sitesinde yüzde 17,89 olarak açıkladı.

Haberler 03.07.2023, 16:07
Ticari ve ihtiyaç kredi faizleri yükseliyor

Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu top­lantısıyla politika faiz oranını yüzde 8,5’ten bek­lentilerin çok altında yüzde 15’e çıkarması regülasyon­larla piyasa faiz oranlarına getirilen limitleri belirleyen referans faiz oranını da arttırdı. Merkez Bankası referans faiz oranının 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 1,36 olduğunu yıllık bileşik referans faiz oranını yüzde 17,8 olarak açıkladı. Böylece kredi kartı ve kredili mev­duat hesaplarındaki faizlerin yanı sıra bankaların men­kul kıymet tutma zorunluluğundan kaçınabilecekleri ti­cari ve ihtiyaç kredisi faiz oranları da yeniden belirlenmiş oldu. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre temmuz ayından itibaren ticari kredide yüzde 25 yüzde 32,2, ihti­yaç kredi faizinde ise yüzde 32,20 yüzde 35,72 oranları aşıldığında menkul kıymet tutma zorunluluğu devreye girecek.

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