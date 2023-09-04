Texhibition’a Bursa’dan 95 firma katılacak
Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, 13 – 15 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Tekstil sektöründe pek çok profesyoneli bir araya getirecek fuara Bursa’dan da 95 firma katılacak.
Ayşe Nur BÜYÜKHAN
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde 13-15 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak.
Sektörün iş ajandasında yer alan Texhibition, firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayacak aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilerine sunacak.
Fuar, kumaş ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 400’ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getirecek.