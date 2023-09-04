Texhibition’a Bursa’dan 95 firma katılacak

Ayşe Nur BÜYÜKHAN

İstanbul Tekstil ve Hammad­deleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden alı­cılarla sektörü buluşturan Texhi­bition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde 13-15 Eylül tarihle­rinde ziyaretçileriyle buluşacak.

Sektörün iş ajandasında yer alan Texhibition, firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmayacak aynı zamanda üreti­min, kalitenin, trendlerin, sürdü­rülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziya­retçilerine sunacak.

Fuar, kumaş ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 400’ün üze­rinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Af­rika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getirecek.