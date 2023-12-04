Tekstil sektörü masaya yatırılıyor

14 Aralık’ta gerçekleşecek olan “Tekstilin Bugünü ve Geleceği” konulu panelde Türkiye’de tekstil sektörünün mevcut durumu, sürdürülebilir tekstil, tekstilde yeşil dönüşüm, Dünyada tekstilinin rotası ve sektörün genel sorunları masaya yatırılacak.

BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın moderasyonunda gerçekleşecek olan panelde; Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Nüvit Gündemir, Korteks Mensucat Genel Müdürü Barış Mert, Küçükçalık Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Küçükçalık konuşmacı olarak yer alacak.