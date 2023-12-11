Sanayinin Yıldızları

OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması 2023 Ödül Töreni, çok sayıda OSB ve firma temsilcisinin katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları ve sanayicilerin katıldığı törende, OSB sanayicilerine 11 farklı kategoride 116 plaket takdim edildi. Bursa Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren 116 firma ödüllendirildi.

Araştırmada değerlendirmeler iki ana kategori altında yapıldı. Araştırmaya firmalar gönüllülük esasına göre katılım gösteriyor. 2022 yılı verilerine göre; OSB’lerde En Çok Satış, En Çok İhracat, En Çok Ar Ge Harcaması yapan, En Çok İstihdam, En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan ilk 100 firma ile Yeşil Dönüşümü En Çok Gerçekleştiren ilk 50 firma 6 alt başlık altındaki bu ilk kategoride sıralandı.

5 alt başlıktan oluşan ikinci kategoride de 2021-2022 yılları değişimine göre; OSB’lerde Satışını En Çok Artıran, İhracatını En Çok Artıran, İstihdamını En Çok Artıran, Kadın İstihdamını En Çok Artıran ilk 100 firma ile Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran ilk 50 firma sıralandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “1960’lı yıllarda adımları atılan OSB uygulamalarımız, bugün ülke sathına yaygınlaşmış ve planlı sanayileşme politikalarımızın odak noktasına yerleşmiştir. Bakanlık olarak üretimde ‘ben de varım’ diyen tüm yatırımcılarımız için OSB’lerimizde altyapısı hazır sanayi parselleri sunuyoruz. 2023 yılı yatırım programında yer alan OSB’lerimizdeki 167 yatırım projesi için bugüne kadar 9,8 milyar lira harcama gerçekleştirdik. OSB’lerimizde gerçekleştirilecek 316 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 3 bin 715 proje için 2023’te yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bugüne kadar kalkınma ajanslarımız, OSB’lere yönelik yürütülen 496 projeye 2 milyar 900 milyon lira kaynak sağladı” dedi.