Sanayinin deneyimi akademi ile buluşuyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Zorlu Tekstil arasında araştırma ve geliştirme çalışmalarında işbirliği yapılmasına dair protokol imzalandı.
Kurumların ortak proje üretmesi, yenilik odaklı çalışmaların yürütülmesi ve öğrencilere staj olanaklarının artırılmasını sağlayacak protokole Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Zorluteks Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Murat Yıldırım ve Zorluteks Tekstil Tasarım Merkezi Müdürü Gamze Mutlu imza attı.
BUÜ’nün nitelikli proje, Ar-Ge çalışmaları ve katma değer oluşturacak faaliyetlere her daim hazır olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu anlamda iş dünyası temsilcileriyle yakın ilişkiler kurduk ve bu ilişkileri geliştiriyoruz. Zorlu Tekstil de ülkemizin önde gelen işletmeleri arasında yer alıyor. Bizdeki akademik bilgiyi, şirketin pratik bilgisi ile birleştirmeyi ve bu işbirliğinden nitelikli projeler üretebilmeyi hedefliyoruz. Geçmişte kıymetli çalışmalar yaptığımız Zorlu Tekstil ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz başta olmak üzere tüm fakülte ve meslek yüksekokullarımızı kapsayacak bir şekilde işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Şirketin deneyimi ve desteği hepimiz için özel bir önem taşıyor. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
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