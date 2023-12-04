Sanayinin deneyimi akademi ile buluşuyor

Kurumların ortak proje üretmesi, yenilik odaklı çalışmaların yürü­tülmesi ve öğrencilere staj olanakları­nın artırılmasını sağlayacak protokole Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Zorluteks Tekstil Ar-Ge Merkezi Mü­dürü Murat Yıldırım ve Zorluteks Teks­til Tasarım Merkezi Müdürü Gamze Mutlu imza attı.

BUÜ’nün nitelikli proje, Ar-Ge çalış­maları ve katma değer oluşturacak faa­liyetlere her daim hazır olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu anlamda iş dünyası temsilcileriyle ya­kın ilişkiler kurduk ve bu ilişkileri geliş­tiriyoruz. Zorlu Tekstil de ülkemizin önde gelen işletmeleri arasında yer alı­yor. Bizdeki akademik bilgiyi, şirketin pratik bilgisi ile birleştirmeyi ve bu iş­birliğinden nitelikli projeler üretebil­meyi hedefliyoruz. Geçmişte kıymetli çalışmalar yaptığımız Zorlu Tekstil ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu­muz başta olmak üzere tüm fakülte ve meslek yüksekokullarımızı kapsaya­cak bir şekilde işbirliği yapmayı hedef­liyoruz. Şirketin deneyimi ve desteği hepimiz için özel bir önem taşıyor. Ta­raflara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.