Şahterm ailesi bir arada

Şahterm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, “Müşterilerimiz ile beraber, onların rekabet güçlerini arttırmaya yönelik çözüm ortağı olarak çalışan yaratıcı ve yetenekli insanlardan oluşan bir ekibiz. Yüksek kalitede, güvenilir ürün ve hizmet sunmak İçin ürün mükemmelliğimizi ve yenilikçi teknoloji yaklaşımımızı sürdürmekteyiz. Şirketimizin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak öncelikli hedeflerimizdir. Bu yolda bizimle birlikte yol yürüyen çalışma arkadaşlarımızla sürekli sosyal aktivitelerde bir araya geliyoruz. Bu kapsamda Şahterm ailesi olarak Büyükada gezisi düzenledik ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverili ve istekli olarak yaptıkları tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.